Die Schweiz – kriegstechnisch ganz vorne mit dabei

Die Schweiz hat die weltbeste Sniper-Munition entwickelt. Jetzt wird deren Produktion ins Ausland verkauft.

Im Jahr 2020 ist trotz Covid-Pandemie weltweit mehr Geld in die militärische Aufrüstung geflossen als je. Das Total liegt bei zwei Billionen US-Dollar – 2000 Milliarden! Am meisten Geld steckten erneut die USA ins Militär: 778 Milliarden. China in Position 2 investierte dreimal weniger ins Militär als die USA, Indien 11 mal weniger, Russland und UK 13 mal weniger, Deutschland und Frankreich 15 mal weniger als die USA, etliche von ihnen aber trotzdem mehr als im Vorjahr. Im gleichen Pandemie-Jahr 2020 sind geschätzt weltweit 88 Millionen Menschen zusätzlich in Armut gefallen. International also mehr Geld fürs Militär, aber kaum Geld für die Bekämpfung der Armut.