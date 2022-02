Die Sorgen um das Lumpenpack: die Demokratie an sich

Wenn ich Biden zuhöre, wie er mit der Beharrlichkeit und Dringlichkeit eines Staubsaugervertreters über Demokratie, Demokratie, Demokratie schwadroniert und darüber, wie wir die amerikanische Demokratie vor den wimmelnden Bedrohungen für die Demokratie retten müssen, bin ich voller Staunen. Die Menschen davon zu überzeugen, dass sie in einer Demokratie leben, ist ein hartes Stück Arbeit, so als würde man Luft in einen undichten Schlauch pumpen. Amerika ist genauso wenig eine Demokratie wie eine Topfpflanze.

Funktionaler Analphabetismus in Amerika bei vierzehn Prozent:

Ministerium für Bildung

Funktionale Analphabeten sind nicht in der Lage, eine Bewerbung auszufüllen, ein Scheckbuch zu führen, eine einfache Geschichte in einer Zeitung zu lesen oder die sozialen Medien zu nutzen. Diejenigen, die nicht lesen können, tun es nicht, und eine weitere große Zahl, die kaum lesen kann, tut es auch nicht. Schätzungsweise machen sie ein Viertel der Bevölkerung aus. Aber sie gehen wählen.