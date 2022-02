Warum gibt es diese einflussreiche, nicht gewählte globalistische Organisation wirklich?

Die Agenda des Weltwirtschaftsforums und seine Strippenzieher müssen viel mehr beleuchtet werden

Als der kanadische Parlamentarier Colin Carrie von der Konservativen Partei diese Woche die Regierung von Premierminister Justin Trudeau fragte, wie viele kanadische Minister tatsächlich „mit der Agenda des Weltwirtschaftsforums übereinstimmen“ – bevor seine Verbindung in der Videokonferenz „abbrach“ -, verdienten er und die Kanadier, die er vertritt, eine ehrliche Antwort und nicht den Vorwurf, „Desinformation“ zu verbreiten, wie es der Abgeordnete der linksgerichteten Neuen Demokratischen Partei Charlie Angus tat.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF), umgangssprachlich als „Davos“ bekannt, für diejenigen, die mit der jährlichen Pilgerreise der internationalen Elite in die gleichnamige Stadt in der Schweiz vertraut sind, war in den letzten zwei Jahren in aller Munde – insbesondere im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise. Kurz vor der Covid-Pandemie, am 15. Oktober 2019, gab die Organisation bekannt, dass sie eine „Live-Simulationsübung zur Vorbereitung öffentlicher und privater Führungskräfte auf die Reaktion auf eine Pandemie“ abhalten würde. Wenn sich das nach einem merkwürdigen Zufall anhört, dann schnallen Sie sich an, denn es wird noch merkwürdiger.

Bei einer Videokonferenz der Vereinten Nationen im Herbst 2020 sorgte Justin Trudeau für Aufsehen, als er eine mögliche Verbindung zwischen der weltweiten Pandemie und dem Forum andeutete. „Diese Pandemie bietet die Gelegenheit für einen Neustart“, sagte Trudeau. „Dies ist unsere Chance, unsere Bemühungen aus der Zeit vor der Pandemie zu beschleunigen und Wirtschaftssysteme neu zu konzipieren, die globale Herausforderungen wie extreme Armut, Ungleichheit und Klimawandel tatsächlich angehen“, fügte er hinzu und spielte damit auf das Konzept des „Reset“ an, das vom WEF seit Beginn der Pandemie stark gefördert wird und das die Krise als Chance sieht, die Funktionsweise der entwickelten Gesellschaften grundlegend zu ändern.

Im August 2021 fragte der niederländische Abgeordnete Gideon van Meijeren den Premierminister Mark Rutte nach einem Brief, den er an den WEF-Gründer Klaus Schwab geschrieben hatte, in dem er sagte, dass Schwabs Buch „Covid-19: The Great Reset“, das am 9. Juli 2020, also innerhalb der ersten Monate der Pandemie, veröffentlicht wurde, „ihn dazu inspiriert hat, wieder (build back better) besser aufzubauen“. Der Satz ist auch der Name der legislativen Agenda von US-Präsident Joe Biden, die einen verstärkten Vermögenstransfer in das schwarze Loch des Klimawandels und „Sozialausgaben“ vorsieht.

Es wäre ein Leichtes, das Ganze als unheimlichen rhetorischen Zufall abzutun, wenn es nicht tatsächlich eine Verbindung zwischen Schwab, Davos und gewählten Vertretern wie Rutte und Trudeau gäbe. Es ist eine Verbindung, mit der sogar Schwab selbst geprahlt hat. Im Jahr 2017 sagte er vor einem Publikum an der John F. Kennedy School of Government der Harvard University: „Worauf wir sehr stolz sind, ist die junge Generation, wie Premierminister Trudeau… Wir dringen in die Kabinette ein.“

Er macht keine Witze. Die derzeitige kanadische Finanzministerin und stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland sitzt im Kuratorium des WEF, ebenso wie der ehemalige Gouverneur der Bank of Canada und der Bank of England, Mark Carney. Freeland wurde zuletzt gesehen, als sie das Einfrieren von Vermögenswerten und harte Maßnahmen gegen Lkw-Fahrer und Unterstützer ankündigte, die auf den Straßen Kanadas ein Ende der rigorosen Covid-Mandate und Beschränkungen forderten. Und Carney bezeichnete den Freedom Convoy kürzlich in einem hysterischen Meinungsartikel in der Zeitung Globe and Mail als „Aufruhr“.

Es ist nur logisch, dass die Bürger, wenn sie den Schriftzug „Weltwirtschaftsforum“ auf denjenigen sehen, die drastische und noch nie dagewesene freiheitsfeindliche Maßnahmen gegen sie ergreifen – oder öffentlich dafür eintreten -, anfangen, Fragen über die Art des Einflusses der Organisation zu stellen.

Kein Bürger in irgendeinem Land hat für die Annahme der Agenda von Davos gestimmt. Und es ist fraglich, ob eine ausreichende Zahl von ihnen dies tatsächlich tun würde. Laut der WEF-Website umfasst die WEF-Agenda eine verstärkte digitale Integration und Digitalisierung, eine „dringende“ Reaktion auf den Klimawandel und die Vision einer „vierten industriellen Revolution“, die „durch eine Reihe neuer Technologien gekennzeichnet ist, die die physische, digitale und biologische Welt miteinander verschmelzen, sich auf alle Disziplinen, Volkswirtschaften und Branchen auswirken und sogar die Vorstellungen davon, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, in Frage stellen“. Die Organisation befasst sich auch mit dem Begriff „Human Enhancement“.

Und das sind nur die Aspekte, die öffentlich sind. Das alles klingt nach einer dystopischen Realität, vor allem in Verbindung mit den bisher unvorstellbaren Maßnahmen, die demokratische Regierungen in den letzten zwei Jahren unter dem Vorwand der Gesundheitsvorsorge ergriffen haben. Und wer oder was beeinflusst die Organisation selbst? Laut der Website der Organisation eine lange Liste multinationaler Unternehmen, die treuhänderisch verpflichtet sind, den Reichtum ihrer Aktionäre zu steigern. Das WEF möchte, dass der Durchschnittsbürger glaubt, dass alles, was es tut, in unserem eigenen Interesse liegt. Aber es ist schwer vorstellbar, was die Unterstützer der Organisation tatsächlich davon haben, wenn sie den Durchschnittsbürger stärken, anstatt die Kontrolle über ihn zu behalten.

Nichtsdestotrotz ist es offensichtlich, dass das WEF als Clearingstelle und Konsolidierungsstelle für Ideen dient, die eine globale Einheitsagenda fördern, die mit dem Status quo des westlichen Establishments austauschbar geworden ist. Es gibt nichts Undemokratischeres als gewählte Beamte, die einem anderen Herrn dienen als ihrem Volk.

Diese supranationale Einrichtung, ihre Strippenzieher und das Ausmaß, in dem ihre Agenda in unser tägliches Leben einfließt, sollten viel mehr beleuchtet werden.