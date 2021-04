Die Spur des Covid-Bioterrorismus führt zurück zu CCP-Mitarbeitern, Anthony Fauci und Peter Daszak

Als im Oktober 2014 die umstrittene Gain-of-Function-Virusforschung in den USA verboten wurde, mussten Spitzenwissenschaftler der Regierung und des Privatsektors einundzwanzig Projekte zur Virusmanipulation und Impfstoffentwicklung für Influenzaviren und Coronaviren wie SARS und MERS sofort stoppen.

Umstrittene Projekte in Harvard, Emory und der University of North Carolina Chapel Hill wurden ausgesetzt. Zu dieser Zeit waren Wissenschaftler dabei, Atemwegsviren genetisch zu verändern, um lukrative neue Impfstoffe für die Pharmaindustrie und den globalen Gesundheitsmarkt zu entwickeln. Anstatt sich an Ethik und Gesetze zu halten, stürzten sich Dr. Francis Collins, Direktor der National Institutes of Health (NIH) und Dr. Anthony Fauci, Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Disease (NIAID), auf die umstrittene Forschung an Coronaviren mit Funktionsgewinn. Anstatt die Forschung in den Vereinigten Staaten durchzuführen, beauftragte Dr. Fauci seinen Freund Peter Daszak von der Eco Health Alliance. Daszak ist der berühmte Zoologe, der als erster den Fledermaus-Ursprung des schweren akuten respiratorischen Syndroms (SARS) entdeckte, zehn Jahre zuvor. Daszak hatte Verbindungen zum Wuhan Institute of Virology im kommunistischen China und wollte diese unethische Forschung unbedingt im Ausland fortsetzen. Dr. Fauci bewilligte daraufhin 7,4 Millionen Dollar an Steuergeldern, um die Studien durch die Eco Health Alliance abzuschließen. Nachdem Peter Daszak 2016 Regierungsgelder von Fauci erhalten hatte, förderte er den selbst Verherrlichenden Dr. Fauci bei Veranstaltungen, die von der Eco Health Alliance gesponsert wurden. Die beiden Bio-Terroristen pflegen bis heute eine langjährige Beziehung.

Fauci direkt an der Gain-of-Function-Coronavirus-Forschung in China beteiligt

In Zusammenarbeit mit Daszak beauftragte Fauci den Laborleiter der WIV, Shi Zhengli, mehrere Proben von Fledermauskot in den Kavernen zu sammeln. Zhengli sammelte die Fledermausproben und meldete sie an Fauci zurück. Chinesische Virologen analysierten und sequenzierten die genetische Information der von den Fledermäusen erhaltenen Coronaviren und wurden angewiesen, gentechnisch veränderte Viren oder Chimären zu bauen, die leicht menschliche Zellen infizieren konnten. Um weiterhin Geld zu erhalten, berichtete der Leiter des Labors in Wuhan, Dr. Shi Zhengli, Fauci über die Fortschritte, die sie bei den Coronaviren machten. Um hochinfektiöse Coronaviren zu entwickeln, veränderten die chinesischen Forscher mit dem Gen-Editing-Werkzeug CRISPR Lungenzellen von Mäusen. Die Wissenschaftler statteten die Mäuse mit dem ACE2-Rezeptor aus menschlichen Lungenzellen aus – demselben Rezeptor, den SARS-CoV-2 im menschlichen Immunsystem ausnutzt. Die chinesischen Forscher kamen im Juni 2020 mit ihrer Arbeit ins Reine, als sie ein neues Modell zur Untersuchung von SARS-CoV-2 veröffentlichten, eines, das erweiterte Gain-of-Function-Eigenschaften nutzt, die Fauci unterstützte. Vor zehn Jahren finanzierte Dr. Fauci mit Hilfe des NIAID die erste Gain-of-Function-Coronavirus-Studie. Die von Fauci finanzierte Forschung in den Niederlanden nahm genetische Veränderungen an Coronaviren vor, sodass diese leichter über die Luft übertragen werden konnten. Nachdem sie die Übertragung des Virus durch die Luft an Frettchenpopulationen nachgewiesen hatten, versuchten die Forscher, die Ansteckung in menschlichen Zellen zu replizieren. Fauci lobte diese Forschung in einem Kommentar in der Washington Post und nannte sie „ein Risiko, das es wert ist, eingegangen zu werden“. Er schrieb: „Wichtige Informationen und Erkenntnisse können aus der Erzeugung eines potenziell gefährlichen Virus im Labor gewonnen werden…“

Fauci und Daszak betreiben seit Jahren Bio-Terrorismus und kommen weiterhin ungestraft davon.

Fauci verheimlichte die laufende Erforschung des Coronavirus durch die New Yorker Eco Health Alliance. Dr. Fauci finanzierte dort ein Projekt, um etwas über das Risiko neuer Coronaviren zu erfahren und darüber, wie sie aus Wildtieren auftauchen könnten, um schnell Menschen zu infizieren. Ist es nicht verdächtig, dass Fauci schnell behauptete, Covid-19 sei natürlichen Ursprungs, wo er doch jahrelang der größte Unterstützer und Geldgeber der gain-of-function-Forschung war? Die experimentellen Impfstoffe, die mit Warp-Geschwindigkeit aus den Pharmafirmen strömen, sind dazu gedacht, aus dem Bio-Terrorismus Kapital zu schlagen, denn das war von Anfang an die Absicht der gain-of-function Virusforschung. Fauci hat die Bevölkerung terrorisiert, um diese experimentellen Impfstoffe einzuhalten mit Zwang und Täuschung, um den Geist und Körper der Menschen dem Bioterrorismus und den entsprechenden Impfstofflösungen auszusetzen. Im Jahr 2016, hat die National Science Advisory Board für Bio-Sicherheit (NSABB) entschieden, dass die Regierung finanzierte gain-of-function Experimente nicht eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Gesundheit die meiste Zeit darstellen. Am 19. Dezember 2017 hob das NIH das Verbot der Gain-of-Function-Forschung auf und normalisierte damit die Forschung, die die Bindungseigenschaften von Atemwegsviren verbessert. Im August 2000 setzte das NIH einen Zuschuss in Höhe von 7,5 Millionen Dollar für die Eco Health Alliance wieder ein, gegen den Rat von Dr. Michael Lauer, dem stellvertretenden Direktor für außeruniversitäre Forschung des NIH. Dr. Lauer erwog eine Aussetzung der Bundesmittel für die Coronavirus-Gain-of-Function-Forschung am Wuhan Institute of Virology, wird aber von Fauci und Daszak ignoriert, während sie mit ihren Experimenten an der Humanbiologie fortfahren. Ein Teufelskreis von Angst und Kontrolle wird nun fortgesetzt, während Bio-Terroristen weiterhin Menschen ausbeuten und Bevölkerungen mit ihrer „Wissenschaft“ missbrauchen.