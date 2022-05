Die Bill & Melinda Gates Foundation finanziert das Programm der Vereinten Nationen zur Neuansiedlung von Flüchtlingen in der Ukraine.

Die gemeinnützige Stiftung des Microsoft-Mitbegründers hat dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR), auch bekannt als UN-Flüchtlingshilfswerk, 1.000.003 Dollar zugesagt, um „Flüchtlinge zu unterstützen, die aus der Ukraine in angrenzende Länder fliehen“.

Der Zuschuss wurde im März angekündigt und soll im Laufe eines Jahres verteilt werden. Die Bill & Melinda Gates Foundation hat dem UNHCR bereits rund zehnmal Zuschüsse in Höhe von insgesamt fast 20 Millionen Dollar gewährt und arbeitet seit 2006 mit der Organisation zusammen.

Gates twitterte über seine Spende und schrieb: „In einer Krise können wir immer nach den Helfern suchen – den Menschen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um Flüchtlingen und Opfern der Invasion zu helfen – und sie unterstützen. Ich bin stolz darauf, das UN-Flüchtlingshilfswerk zu unterstützen und fordere die Weltgemeinschaft auf, dasselbe zu tun.“

Der Zuschuss wird inmitten des andauernden Konflikts zwischen den ukrainischen und russischen Streitkräften gewährt, in dessen Verlauf bis zu 13 Millionen Ukrainer das Land seit Beginn der Kämpfe verlassen haben. Nach Angaben des UNHCR nimmt Polen offenbar die meisten ukrainischen Flüchtlinge auf.

Die Verbindungen der Bill & Melinda Gates Foundation zum Flüchtlingsansiedlungsprogramm der Vereinten Nationen wurden bekannt, nachdem The National Pulse die Verbindungen der Wohltätigkeitsorganisation zu den Einflussoperationen der Kommunistischen Partei Chinas aufgedeckt hatte, die unter anderem auf die amerikanische Landwirtschaft und das Ackerland abzielten. Neben der Zusammenarbeit mit selbsternannten „sozialistischen“ Gruppen, die Propaganda im Namen Pekings verbreiten, hat die Stiftung auch wissenschaftliche Forschung in mehreren in China ansässigen Labors finanziert, die mit dem Wuhan Institute of Virology in Verbindung stehen, von dem viele glauben, dass es die Quelle von COVID-19 ist.

Trotz COVID-19, dessen wahre Ursprünge von der Kommunistischen Partei Chinas weiterhin verschleiert werden, hat die Bill & Melinda Gates Foundation weiterhin Forschung in dem Land finanziert. Seit Dezember 2019 hat die Stiftung insgesamt 93 Zuschüsse in Höhe von 54.573.428 USD an Projekte in China vergeben.