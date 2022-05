Wissenschaftler der Regierung werden heimlich bezahlt und verstecken Daten – Warum die Gesundheitsbehörden Sie anlügen

Nach Angaben der staatlichen Überwachungsorganisation Open the Books haben die National Institutes of Health und Hunderte von einzelnen Wissenschaftlern in den zehn Jahren zwischen 2010 und 2020 schätzungsweise 350 Millionen Dollar an nicht offengelegten Tantiemen von Dritten, vor allem von Pharmaunternehmen, erhalten

Zwischen 2010 und 2014 erhielten die Mitarbeiter des National Cancer Institute fast 113 Millionen Dollar. Die National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und ihre Leitung erhielten mehr als 9,3 Millionen Dollar.

Bundesbehörden weigern sich zunehmend, Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz nachzukommen, und erzwingen damit rechtliche Schritte. Dies ist eine widerwärtige Verschwendung von Steuergeldern, da sie laut Gesetz zur Herausgabe der Informationen verpflichtet sind.

Erzwungene FOIA-Offenlegungen haben gezeigt, dass die NIH gelogen haben, als sie sagten, sie würden keine Funktionsforschung in China finanzieren, und dass sie der EcoHealth Alliance – die sie eigentlich regulieren sollten – erlaubt haben, ihre eigenen Berichtsregeln zu schreiben. Die NIH wurden auch dabei erwischt, wie sie Informationen unter falschem Vorwand schwärzten.

Mitglieder des US-Kongresses fordern eine Untersuchung der EcoHealth Alliance, um das wahre Ausmaß ihrer Vertuschung zu ermitteln. Die Ermittler des Repräsentantenhauses haben herausgefunden, dass EcoHealth mehr Daten als bisher bekannt verschwiegen hat, darunter eine Todesrate von 75 % bei humanisierten Mäusen, die mit dem Coronavirus „gain of function“ infiziert waren.

Wir haben schon lange vermutet, dass es in den US-Regierungsbehörden tiefe Interessenkonflikte gibt, und in den letzten Tagen stellen wir fest, dass diese Konflikte tiefer reichen, als die meisten Menschen sich vorstellen.

Regierungsbeamte und -angestellte profitieren persönlich auf Kosten der Steuerzahler, und da die Interessenkonflikte zugenommen haben, hat die Transparenz der Regierung abgenommen, was es teurer und zeitaufwändiger macht, dem Ganzen auf den Grund zu gehen.

Hunderten von Wissenschaftlern wurden nicht offengelegte Lizenzgebühren gezahlt

Nach Angaben der staatlichen Überwachungsorganisation Open the Books haben die National Institutes of Health und Hunderte von einzelnen Wissenschaftlern in den zehn Jahren zwischen 2010 und 2020 schätzungsweise 350 Millionen US-Dollar an nicht offengelegten Lizenzgebühren von Dritten, vor allem von Arzneimittelherstellern, erhalten. Der Gesamtbetrag ist wahrscheinlich weitaus höher, da vier Agenturen ihre Tantiemenzahlungen geschwärzt haben.

„Da diese Zahlungen die Agentur und ihre Wissenschaftler bereichern, könnte jede einzelne Lizenzgebühr ein potenzieller Interessenkonflikt sein und muss offengelegt werden“, schreibt der Geschäftsführer von Open the Books, Adam Andrzejewski. Warum werden diese Leute bezahlt? Open the Books erklärt:

Das National Institute of Health [NIH], Teil des U.S. Department of Health and Human Services [DHHS], ist die größte biomedizinische Forschungseinrichtung der Welt. Die NIH gewähren Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt Finanzmittel in Höhe von mehr als 32 Milliarden Dollar und beschäftigen Tausende von Wissenschaftlern, die intern Forschung betreiben. Wenn ein NIH-Mitarbeiter in seiner offiziellen Funktion eine Entdeckung macht, besitzt das NIH die Rechte an allen daraus resultierenden Patenten. Diese Patente werden dann zur kommerziellen Nutzung an Unternehmen lizenziert, die damit Produkte auf den Markt bringen können. Die Mitarbeiter werden auf den Patenten als Erfinder aufgeführt und erhalten einen Anteil an den Lizenzgebühren, die durch die Lizenzierung oder den „Technologietransfer“ ihrer Erfindungen erzielt werden.

Im Wesentlichen kommen die Steuergelder, mit denen die NIH-Forschung finanziert wird, den bei den NIH beschäftigten Forschern zugute, da sie als Erfinder von Patenten aufgeführt sind und daher von den Lizenznehmern Lizenzgebühren erhalten.

Wer hat sich auf Kosten der Steuerzahler bereichert?

Während einer Pressekonferenz mit Reportern am 9. Mai 2022 erklärte Andrzejewski, dass die Zahlungen zwischen 2010 und 2014 40 % der gesamten Auszahlungen ausmachten. Insgesamt erhielten in diesen Jahren 1.675 Wissenschaftler geheime Lizenzgebühren, wobei sich die durchschnittliche Auszahlung auf 21.100 US-Dollar pro Person belief.

Die fünf NIH-Mitarbeiter – die alle für das National Cancer Institute (NCI) arbeiteten oder arbeiten -, die die meisten Zahlungen erhielten, waren Robert Gallo, Ira Pastan, Mikulas Popovic, Flossie Wong-Staal und Mangalasseril Sarngadharan.

Insgesamt erhielten die NCI-Mitarbeiter zwischen 2010 und 2014 fast 113 Millionen US-Dollar. Die National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und ihre Leitung erhielten mehr als 9,3 Millionen Dollar. Laut Andrzejewski:

Francis Collins, der frühere Direktor des NIH, erhielt 14 Zahlungen. Dr. Anthony Fauci erhielt 23 Zahlungen und sein Stellvertreter, Clifford Lane, acht Zahlungen … Da die NIH Zuschüsse in Höhe von mehreren Milliarden Dollar vergeben und jedes Jahr zig Millionen Dollar an Lizenzgebühren von Dritten an die Behörde zurückfließen, müssen die NIH dem amerikanischen Volk reinen Wein einschenken und die Bücher offenlegen. Wir müssen in der Lage sein, das Geld zu verfolgen.

Im Jahr 2005 untersuchte die Associated Press die Lizenzzahlungen der NIH und berichtete darüber, einschließlich Details darüber, wer was und von wem erhielt. Viele dieser Details werden nun geheim gehalten, obwohl die Zahlungen wesentlich höher sind und somit ein weitaus größeres Risiko in Bezug auf Interessenkonflikte darstellen. Im British Medical Journal hieß es zu dieser Zeit:

Eine Patientenschutzgruppe, die Alliance for Human Research Protection, sagt, dass Patienten vielleicht anders über die Risiken einer Versuchsbehandlung gedacht hätten, wenn sie die finanziellen Interessen der Wissenschaftler gekannt hätten.

Während einer Anhörung des Unterausschusses des House Appropriations Committee am 11. Mai 2022 sagte der Abgeordnete John Moolenaar, R-Michael, dem amtierenden Direktor der NIH, Dr. Lawrence Tabak:

Ich denke, dass die NIH im Moment ein Glaubwürdigkeitsproblem haben, und das hier trägt nur dazu bei … Die Leute in meinem Bezirk sagen: ‚Nun, so und so hat ein finanzielles Interesse‘, oder sie mögen Ivermectin nicht, weil sie nicht von der Lizenzgebühr profitieren. Man kann sehr gute wissenschaftliche Gründe für die Empfehlung eines Medikaments haben oder nicht, aber die Vorstellung, dass Menschen einen finanziellen Nutzen aus bestimmten Forschungsarbeiten und gewährten Zuschüssen ziehen, ist für mich der Gipfel des Anscheins eines Interessenkonflikts.

Tabak räumte ein, dass die nicht offen gelegten Lizenzgebühren „den Anschein eines Interessenkonflikts“ erwecken und nicht ethisch vertretbar sind, aber dass die Agentur keine Empfehlungen für Medikamente aussprechen wird, die nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen.

Die rechtswidrige Nichteinhaltung der Vorschriften durch die Regierung ist kostspielig

Nicht nur die NIH-Datenbank ist stark geschwärzt, sondern auch die Formulare zur Offenlegung der NIH-Finanzdaten tragen dazu bei, die Auszahlungen zu verbergen, da sie Lizenzzahlungen Dritter als von den NIH erhaltene Einnahmen definieren.

Als Open the Books zunächst einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) bei den NIH stellte, um diese Informationen zu erhalten, weigerten sich die NIH zu antworten. Erst nachdem die Überwachungsgruppe die NIH wegen Nichteinhaltung des Gesetzes verklagt hatte, konnten sie ihnen die Unterlagen entlocken, und selbst dann waren sie geschwärzt.

Die Tatsache, dass sich Regierungsbehörden zunehmend weigern, die FOIA-Gesetze einzuhalten, ist ein ernstes Problem, meint Jason Foster, Präsident von Empower Oversight, denn „die Angelegenheiten der Öffentlichkeit sollten öffentlich sein“. In einem Meinungsartikel in Newsweek vom April 2022 schrieb er:

Im vergangenen November hat meine Organisation Empower Oversight die National Institutes of Health (NIH) verklagt, weil sie Anfragen nach dem Freedom of Information Act im Zusammenhang mit der Reaktion der Behörde auf die COVID-19-Pandemie nicht nachgekommen sind. Etwa ein halbes Dutzend weiterer Einrichtungen war ebenfalls gezwungen, vor Gericht zu gehen, um die NIH zu zwingen, Dokumente zur Pandemie zu veröffentlichen. Es ist erwähnenswert, dass dies nicht hätte geschehen müssen. Gute Anwälte verlangen Hunderte von Dollar pro Stunde oder mehr, und es ist nicht leicht, juristische Talente zu finden, die Fälle in Vollzeit verfolgen.

Indem die NIH öffentliche Interessengruppen zwingt, dieses Geld für Rechtsstreitigkeiten auszugeben, bevor sie Anfragen nach dem Freedom of Information Act (FOIA) nachkommen, verwehrt sie der großen Mehrheit der Amerikaner den Zugang zu Bundesunterlagen. Es bedarf finanzieller Ressourcen, um die Arbeitsweise unserer Regierung möglichst effektiv zu untersuchen … Wir alle zahlen mehr, wenn jemand die Regierung verklagt. Das Verfahren verschlingt Zeit und Kosten vor Gericht und zwingt die Anwälte des Justizministeriums, sich einzuschalten und Unterlagen der Behörde zu beschaffen. Es wäre alles billiger und schneller, wenn sich die NIH von vornherein einfach an das Gesetz halten würden.

Warum das öffentliche Vertrauen sinkt

Wenn Bundesbehörden sich um die Offenlegungsgesetze drücken, untergraben sie auch das Vertrauen der Öffentlichkeit. In den letzten 18 Monaten haben wir wiederholt festgestellt, dass Bundesbeamte uns ins Gesicht gelogen haben, dank Organisationen, die die Kosten für Klagen gegen sie wegen Informationen, die sie freiwillig herausgeben müssten, tragen.

Wie Foster ausführlich darlegt, hat The Intercept beispielsweise die NIH verklagt und sie gezwungen, Korrespondenz zuzugeben, die schließlich bestätigte, dass die NIH tatsächlich Funktionsgewinne in der Forschung am Wuhan Institute of Virology (WIV) finanzierten.

Die E-Mails zeigten auch, dass die NIH der EcoHealth Alliance erlaubten, die Formulierungen für diese umstrittene und riskante Forschung auszuarbeiten, obwohl die NIH eigentlich die Arbeit der EcoHealth Alliance kontrollieren sollten!

Nichts davon wäre ans Licht gekommen, wenn The Intercept nicht geklagt hätte, um die NIH zu zwingen, die FOIA-Regeln einzuhalten. Andere öffentliche Interessengruppen, wie Knowledge Ecology International und Public Citizen, haben die Behörde verklagt, um ihre Rolle bei der Entwicklung von COVID-19-Therapien zu ermitteln.

Diese Anfragen sind wichtig, weil die Steuerzahler dazu beigetragen haben, Impfstoffe zu subventionieren, für die wir jetzt viel Geld bezahlen, so Foster.

Erzwungene FOIA-Offenlegungen haben auch gezeigt, dass die NIH Informationen unter falschem Vorwand schwärzen. In Dokumenten, die Buzzfeed nach einer Klage der NIH zur Verfügung gestellt wurden, wurde ein Teil einer E-Mail unter Berufung auf den Freistellungscode 7(A) geschwärzt, der die Zurückhaltung von „zu Strafverfolgungszwecken erstellten Aufzeichnungen“ erlaubt, „wenn zu erwarten ist, dass die Offenlegung das Strafverfolgungsverfahren beeinträchtigt“.

Als die Senatoren später die Unterlagen anforderten, wurde diese Passage nicht geschwärzt. Wie sich herausstellte, konnte die unkenntlich gemachte Passage unmöglich zu Strafverfolgungszwecken zurückgehalten worden sein, da es sich bei dem unkenntlich gemachten Satz einfach um den Präsidenten der EcoHealth Alliance, Peter Daszak, handelte, der Fauci über die „Arbeit, die wir in Zusammenarbeit mit chinesischen Virologen geleistet haben“ berichtete.

Mit anderen Worten: Die NIH wollten einfach, dass ihre „Zusammenarbeit mit chinesischen Virologen“ geheim bleibt. Das ist zutiefst unehrlich und setzt der Beleidigung noch eins drauf. Es ist klar, dass die NIH – wie auch andere Bundesbehörden – zu einem Sündenpfuhl der Korruption und des Amtsmissbrauchs geworden sind.

Foster weist sogar darauf hin, dass der damalige Direktor der NIH, Collins, persönlich FOIA-Anträge prüfte und genehmigte – „eine merkwürdige Zeitverwendung durch den Direktor einer Behörde für öffentliche Gesundheit inmitten einer Pandemie „17. Der Abgeordnete Dr. Neal Dunn, R-Fla., sagte der Epoch Times:

Es ist kein Geheimnis, dass die Behörde reformiert werden muss. Ihre vielen Probleme wurden durch die COVID-19-Pandemie noch verschärft und verdeutlicht. Es ist eine grundlegende Aufgabe, der Öffentlichkeit transparent zu machen, wie die NIH Steuergelder ausgeben und ihre Entscheidungen treffen, und sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir müssen uns jetzt mehr denn je für eine Reform unserer Bundesgesundheitsämter einsetzen und das Vertrauen der Amerikaner in die öffentliche Gesundheit wiederherstellen.

Die Frage ist, ob sie reformiert werden können, oder ob die Fäulnis zu tief sitzt, um sie zu beseitigen. Vielleicht müssen wir diese Behörden bis auf die Grundmauern abtragen und von Grund auf neu aufbauen?

EcoHealth hat tödliche Experimente vertuscht

Während die Nachricht von den nicht offengelegten Lizenzzahlungen an NIH-Wissenschaftler an Fahrt gewinnt, fordern Mitglieder des US-Kongresses auch eine Untersuchung der EcoHealth Alliance, um das wahre Ausmaß ihrer Vertuschung zu ermitteln.

EcoHealth gab an, dass die infizierten Mäuse nur „leichte“ klinische Symptome aufwiesen, während die Infektion in Wirklichkeit zu 75 % tödlich verlief. ~ New York Post

Wie die New York Post berichtet:

Dokumente, die das White Coat Waste Project über das Informationsfreiheitsgesetz erhalten hat, enthüllten … dass 2016 Mitarbeiter des … NIAID … besorgt waren, dass die Tierversuche von EcoHealth gegen das Moratorium der Regierung für die Gain-of-Function-Forschung verstoßen würden – die Praxis der Manipulation von Viren, um sie übertragbarer, tödlicher und gefährlicher zu machen. Anstatt das Projekt zu stoppen, bot das NIAID EcoHealth jedoch an, seine eigenen Richtlinien für die gefährliche Forschung zu entwickeln, und erlaubte dann die geplanten Tierversuche… EcoHealth versprach dem NIAID, seine Experimente zu stoppen und sofort Bericht zu erstatten, wenn die von ihm entwickelten Coronaviren ein Viruswachstum zeigten, das zehnmal größer war als das des ursprünglichen Virus.

Die neuartigen Coronaviren wurden tatsächlich gefährlicher und wuchsen 10.000-mal stärker als das ursprüngliche Virus und machten Mäuse sehr krank. Wir wissen jetzt, dass EcoHealth die erhöhte Virulenz nicht ordnungsgemäß gemeldet hat – ein Verstoß gegen die selbst auferlegten Förderbedingungen. Jetzt haben Ermittler des Repräsentantenhauses unter der Leitung der Abgeordneten Cathy McMorris Rodgers (R-Wash.) aufgedeckt, dass EcoHealth offenbar weit mehr Daten verheimlicht hat als bisher bekannt. In ihrem Schreiben an die NIH stellt sie fest, dass EcoHealth angab, dass die infizierten Mäuse nur „leichte“ klinische Symptome aufwiesen, während die Infektion in Wirklichkeit zu 75 % tödlich verlief.

EcoHealth verschleierte offenbar die Tatsache, dass seine Experimente einen alarmierenden Anstieg der Todesfälle bei Mäusen verursachten, indem es das Wort „tot“ aus dem Ausdruck „toter Punkt“ in einer Grafik strich, obwohl es in früheren Berichten auftauchte. Die Auslassung ließ es so aussehen, als ob die Mäuse einfach mehr von dem Virus in sich trugen, anstatt in Scharen zu sterben … Die Forscher vermuten, dass die Auslassung von EcoHealth kein Zufall war und „beabsichtigt war, … die Gutachter zu täuschen“. Hätten sie gewusst, was tatsächlich vor sich ging, hätten die Gutachter wahrscheinlich ‚diese riskante Forschung stoppen und EcoHealths Finanzierung nicht fortsetzen wollen.

CDC gerät in Panik, weil eigene Desinformation aufgedeckt wird

Interne Dokumente und E-Mails der U.S. Centers for Disease Control (durch FOIA-Anfragen erhalten) zeigen, dass auch sie sich der Verschleierung und Vertuschung schuldig gemacht haben. In einem Bericht des CDC-Beratungsausschusses für Immunisierungspraktiken (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) vom 18. Dezember 2020 heißt es, der Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech habe eine „gleichbleibend hohe Wirksamkeit“ von 92 % oder mehr bei Personen mit Anzeichen einer früheren SARS-CoV-2-Infektion.20

Auf dieser Grundlage empfahl die CDC allen, auch denjenigen, die sich zuvor von COVID erholt hatten, sich impfen zu lassen.

Nach sorgfältiger Prüfung der Pfizer-Studiendaten entdeckte der Abgeordnete Thomas Massie – ein republikanischer Kongressabgeordneter für Kentucky und ein preisgekrönter Wissenschaftler -, dass die Behauptung der ACIP völlig falsch war. Die Studie von Pfizer zeigte KEINE Wirksamkeit bei Teilnehmern mit vorheriger COVID-Infektion, und auch in der Moderna-Studie gab es keinen Beweis für die Wirksamkeit.

In einem Bericht von Full Measure vom 30. Januar 2021, beschrieb die Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson, wie Massie versuchte, die CDC dazu zu bringen, ihren Fehler zu korrigieren. Nach mehreren Telefonaten räumte die stellvertretende CDC-Direktorin Dr. Anne Schuchat schließlich den Fehler ein und sagte Massie, er werde behoben. Als die CDC Ende Januar 2021 ihre „Korrektur“ veröffentlichte, wurde der Fehler jedoch nicht behoben. Stattdessen formulierten sie die Lüge einfach anders.

Die „Korrektur“ suggerierte immer noch irreführend, dass die Impfung bei den zuvor Infizierten wirksam sei, obwohl die Daten nichts dergleichen zeigten. Jetzt enthüllen E-Mails, dass Massies Diskussionen mit der CDC einen Feuersturm der Panik entfachten. Auf mehr als 1.000 Seiten von E-Mails wird Massies Besorgnis darüber erwähnt, dass die CDC Desinformationen verbreitete und die Öffentlichkeit in die Irre führte.

Was sie genau gesagt haben, ist jedoch schwer zu ermitteln, da viele der E-Mails zu 100 % geschwärzt sind. Einige versuchten jedoch, die falschen Informationen zu verteidigen, indem sie bestimmte Absätze hervorhoben, die die Impfung von Menschen mit natürlicher Immunität rechtfertigen könnten.

Es ist unklar, warum Gespräche zwischen CDC-Beamten und Wissenschaftlern über Angelegenheiten von großer Bedeutung für die öffentliche Gesundheit vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben“, schreibt Attkisson, und fügt hinzu: „Niemand wurde öffentlich für die schwerwiegenden und potenziell gefährlichen Falschinformationen zur Rechenschaft gezogen, die die CDC-Beamten und -Wissenschaftler abgezeichnet und veröffentlicht haben.

In ihrem Update vom 9. Mai 2022 über die Desinformationskampagne der CDC weist Attkisson auch darauf hin, dass die CDC CDC-bezogene Tweets von Mitgliedern des Kongresses verfolgt und protokolliert hat. Der Zweck dieser Sammlung von Twitter-Posts ist unklar. Wahrscheinlich sollte jemand eine Antwort verlangen.

Im Großen und Ganzen scheint es, dass alle unsere Bundesgesundheitsbehörden korrumpiert und kaputt sind, möglicherweise irreparabel. Keine einzige von ihnen hat ihren Auftrag zum Schutz der öffentlichen Gesundheit erfüllt. Stattdessen haben sie uns belogen und die Gewinne von Big Pharma geschützt, von denen ein Teil an sie zurückfließt. An diesem Punkt tut jeder, der auf die NIH, die CDC oder die Food and Drug Administration hört und ihnen vertraut, dies auf eigenes Risiko.

