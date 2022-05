Höhere Konzentrationen dieser Antioxidantien führen zu weniger Demenzerkrankungen

Menschen mit einem höheren Gehalt an Lutein, Zeaxanthin und Beta-Cryptoxanthin hatten ein geringeres Risiko, an Demenz zu erkranken, wie bei 7 283 Personen über 16 Jahre gemessen wurde

Lutein und Zeaxanthin werden seit langem für ihre Fähigkeit, die Augen zu schützen, geschätzt; in Kombination mit Vitamin E scheinen sie die Lungenfunktion zu verbessern, und in Kombination mit Beta-Cryptoxanthin und Vitamin E stehen sie in umgekehrtem Zusammenhang mit kongestiver Herzinsuffizienz

Astaxanthin ist ein weiteres Antioxidans, das mit der Verlangsamung der Hirnalterung in Verbindung gebracht wird; es spielt eine Rolle beim Schutz der Haut von innen nach außen und bei der Vorbeugung von Demenz, Herzerkrankungen und der Parkinson-Krankheit.

Sulforaphan ist eine schwefelorganische Verbindung, die die Alzheimer-Krankheit bekämpft und die antioxidativen und entzündungshemmenden Reaktionen im Körper aktiviert, einschließlich der Verstärkung der Rolle von Glutathion, dem „Hauptantioxidans“.

Eine vom National Institute on Aging unterstützte und in der Fachzeitschrift Neurology veröffentlichte Studie zeigt, dass Menschen mit einem höheren Gehalt an bestimmten Antioxidantien in ihrem Blut ihr potenzielles Demenzrisiko verringern könnten.

Antioxidantien sind Substanzen, die dazu beitragen, den Körper vor Zellschäden durch freie Radikale zu schützen. Der Körper produziert freie Radikale als Teil des normalen Stoffwechsels, nach der Exposition gegenüber bestimmten Umweltschadstoffen und bei körperlicher Betätigung. In hohen Mengen können sie Zellen und genetisches Material schädigen.

Freie Radikale haben ein Elektron weniger, was sie instabil macht. Das freie Radikal versucht, das notwendige Elektron von einer nahe gelegenen Substanz zu stehlen, wodurch diese Substanz zu einem freien Radikal wird. Schäden durch freie Radikale können auch die Funktionsweise einer Zelle verändern, was zu oxidativem Stress und chronischen Krankheiten führt.

Der Körper setzt Antioxidantien zur Bekämpfung freier Radikale ein, weil sie dem freien Radikal ein zusätzliches Elektron spenden, ohne selbst zu einem freien Radikal zu werden. Zu den Antioxidantien, die Sie wahrscheinlich kennen, gehören Carotinoide, Mangan, Selen, Vitamin E, Vitamin C und Beta-Carotin.

Obwohl alle Antioxidantien ähnliche Funktionen haben, sind sie nicht alle austauschbar, d. h. sie haben einzigartige Eigenschaften, und kein einziger Stoff kann die ganze Arbeit erledigen. In den letzten zehn Jahren haben Forscher herausgefunden, dass viele der chronischen Krankheiten und Störungen in der modernen Gesellschaft mit einer Zunahme von Entzündungen zusammenhängen.

Ein Ungleichgewicht zwischen natürlichen Antioxidantien und der Produktion freier Radikale kann die Entzündungsreaktion verstärken, die mit Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, entzündlichen Darmerkrankungen, Fettleibigkeit und Arthritis in Verbindung gebracht wird.

Forscher wissen seit langem, dass Antioxidantien eine Rolle bei der Vorbeugung von Demenz spielen. In der vorgestellten Studie wurden drei spezifische Antioxidantien identifiziert, die bei der Verringerung des Demenzrisikos eine Rolle spielen könnten.

Lutein, Zeaxanthin und Beta-Cryptoxanthin senken das Demenzrisiko

Die Forscher interessierten sich dafür, wie Antioxidantien die Entwicklung von Demenz beeinflussen können. Eine Studienautorin, May A. Beydoun, Ph.D., MPH, vom National Institutes of Health’s National Institute on Aging in Baltimore, Maryland, kommentierte die Notwendigkeit, sich mit der kognitiven Funktion in einer alternden Bevölkerung zu befassen:

Die Verlängerung der kognitiven Leistungsfähigkeit der Menschen ist eine wichtige Herausforderung für die öffentliche Gesundheit. Antioxidantien können dazu beitragen, das Gehirn vor oxidativem Stress zu schützen, der Zellschäden verursachen kann. Es sind weitere Studien erforderlich, um zu prüfen, ob der Zusatz dieser Antioxidantien das Gehirn vor Demenz schützen kann.

Nach Angaben der Alzheimer’s Association werden im Jahr 2050 fast 13 Millionen Menschen mit der Alzheimer-Krankheit leben. Derzeit sterben mehr Menschen an Alzheimer als an Brust- und Prostatakrebs zusammen, und im Jahr 2020 trug COVID zu einem Anstieg der Todesfälle bei Menschen mit Demenz und Alzheimer um 17 % bei.

Im Jahr 2022 schätzte die Alzheimer’s Association die Kosten für Demenz auf 321 Milliarden Dollar, die bis 2050 auf fast 1 Billion Dollar ansteigen könnten. Eine 2022 im Lancet veröffentlichte und von der Bill & Melinda Gates Foundation finanzierte Schätzung geht davon aus, dass die Zahl der Menschen mit allen Formen von Demenz weltweit von 57,4 Millionen auf 152,8 Millionen im Jahr 2050 ansteigen wird.

Die Autoren der Studie stellten fest, dass das „Wachstum und die Anzahl die Notwendigkeit von Planungsbemühungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und einer Politik unterstreichen, die sich mit den Bedürfnissen dieser Gruppe befasst“. Die Studie unterstützt die Investitionen der Stiftung in Demenzerkrankungen, einschließlich des Interesses an Impfstoffen in Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie.

Eine systematische Überprüfung und Metaanalyse, die 2020 veröffentlicht wurde, ergab, dass sich die Zahl der Demenzkranken alle fünf Jahre fast verdoppelt und die Prävalenz bei Frauen größer ist als bei Männern. Diese Zahlen unterstreichen, wie wichtig es ist, Strategien zu finden, die dazu beitragen können, das potenzielle Risiko von Alzheimer und anderen Demenzerkrankungen zu verringern.

An der Studie nahmen 7283 Personen teil, bei denen Bluttests und eine körperliche Untersuchung durchgeführt wurden und die anschließend durchschnittlich 16 Jahre lang beobachtet wurden. Alle Teilnehmer waren zu Beginn der Studie mindestens 45 Jahre alt. Die Forscher maßen die Werte von drei Antioxidantien – Lutein, Zeaxanthin und Beta-Cryptoxanthin.

Die Forscher teilten die Teilnehmer in drei Gruppen ein und stellten fest, dass diejenigen, deren Blutwerte für Lutein und Zeaxanthin am höchsten waren, ein geringeres Risiko hatten, an Demenz zu erkranken, als diejenigen, die die niedrigsten Werte aufwiesen. Für jede Standardabweichung, um die der Gehalt an diesen beiden Antioxidantien anstieg, verringerte sich das Risiko der Teilnehmer um 7 %.

Außerdem stellten sie fest, dass die Teilnehmer bei jeder Standardabweichung, um die der Beta-Cryptoxanthin-Spiegel anstieg, ein um 14 % verringertes Demenzrisiko aufwiesen. Beydoun wies darauf hin, dass die Studie mehrere Einschränkungen aufwies, darunter die Tatsache, dass das Demenzrisiko geringer war, wenn andere Faktoren wie Bildung und körperliche Aktivität in die Analyse einbezogen wurden.

Die Autoren wiesen auch darauf hin, dass die Antioxidantien zu Beginn und am Ende der Studie gemessen wurden. Dies spiegelt jedoch möglicherweise nicht den Gehalt an Antioxidantien wider, den eine Person während ihres gesamten Lebens hatte. Zu den Lebensmitteln mit einem hohen Gehalt an Lutein und Zeaxanthin gehören dunkles Blattgemüse wie Spinat, Erbsen, Sommerkürbis, Kürbis und Brokkoli. Zu den Lebensmitteln mit hohem Beta-Cryptoxanthin-Gehalt gehören Paprika, Kürbis, Kürbis, Orangen und Kakis.

Lutein und Zeaxanthin wichtig für die Augengesundheit

Lutein und Zeaxanthin werden seit langem für ihre sehverbessernden Eigenschaften geschätzt, da sie die einzigen beiden Antioxidantien sind, die die Netzhaut erreichen. Forscher schreiben, dass sie „in der Netzhaut und der Linse in einzigartiger Weise konzentriert sind, was darauf hindeutet, dass jedes von ihnen möglicherweise eine spezifische Funktion in diesen beiden lebe nswichtigen Augengeweben hat“.

Tierstudien haben gezeigt, dass eine suboptimale Ernährung bei Primaten pathologische Probleme in der Makula auslöst. Die Forscher halten diese Antioxidantien für „bedingt essenzielle Nährstoffe“.

Beide sind Carotinoide, die maßgeblich zu den gelben und roten Pigmenten in Gemüse beitragen. Es gibt immer mehr Belege dafür, dass Lutein altersbedingte Makulaerkrankungen verbessern oder verhindern kann und sich positiv auf andere Gesundheitszustände wie kognitive Funktionen, Krebs und Herzgesundheit auswirkt.

Ein hoher Gehalt an diesen Carotinoiden hilft, altersbedingte Augenkrankheiten wie Katarakt und Makuladegeneration abzuwehren. Die Ernährung beeinflusst Ihr Risiko für gesundes Sehen. Laut Loren Cordain, einem Evolutionsbiologen an der Colorado State University in Fort Collins, beeinträchtigt ein erhöhter Insulinspiegel die Entwicklung des Augapfels, so dass er abnormal lang wird, was zu Kurzsichtigkeit führt.

Ein hoher Insulinspiegel, der durch einen Überschuss an Kohlenhydraten verursacht wird, kann die Insulinresistenz erhöhen und die empfindliche Choreographie stören, die normalerweise die Verlängerung des Augapfels und das Wachstum der Linse koordiniert. Wenn sich der Augapfel verlängert, kann sich die Linse nicht mehr ausreichend abflachen, um ein scharfes Bild auf der Netzhaut zu erzeugen.

Diese Theorie deckt sich mit den Beobachtungen, dass die Wahrscheinlichkeit, an Kurzsichtigkeit zu erkranken, größer ist, wenn man übergewichtig ist oder an Typ-2-Diabetes leidet, die beide den Insulinspiegel erhöhen. Lutein hat sich auch auf andere Weise als gesundheitsfördernd erwiesen, unter anderem:

Eine Ernährung, die reich an den Carotinoiden Beta-Carotin, Lutein und Lycopin ist, verleiht eine größere Resistenz gegen die Oxidation von Low-Density-Lipoprotein (LDL)-Cholesterin, das eine Rolle bei der Entwicklung von Atherosklerose spielt. Eine höhere Plasmakonzentration von Carotinoiden wurde auch mit geringeren DNA-Schäden in Verbindung gebracht.

Lutein und Zeaxanthin in Kombination mit Vitamin E scheinen die Lungenfunktion zu verbessern.

Der Plasmaspiegel von Antioxidantien wie Lutein, Zeaxanthin, Vitamin E, Beta-Cryptoxanthin, Lycopin sowie Alpha- und Beta-Carotin ist umgekehrt korreliert mit dem Schweregrad der kongestiven Herzinsuffizienz.

Der Carotinoidspiegel im Plasma korreliert auch umgekehrt mit Prostatakrebs.

Astaxanthin verlangsamt die Gehirnalterung

Astaxanthin ist ein weiteres Carotinoid, das für die rosa oder rote Farbe von wild gefangenem Alaska-Lachs verantwortlich ist. Laut Science Direct schneidet Astaxanthin im Vergleich zu anderen Antioxidantien wie Lycopin, Vitamin E und Vitamin A am besten ab und wird oft als „König der Antioxidantien“ bezeichnet.

Es wird aus Haematococcus-Mikroalgen gewonnen, die Astaxanthin als Schutzmechanismus produzieren, um sich vor hartem ultraviolettem (UV-)Licht zu schützen. Daten belegen, wie Astaxanthin dazu beiträgt, Ihre Haut von innen heraus zu schützen.

Der Körper nutzt Astaxanthin, um sich vor reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) und Oxidation zu schützen, was eine Rolle beim Schutz vor Demenz, Herzerkrankungen, Alterung und Parkinson-Krankheit spielt. Die Einnahme von Antioxidantien hilft, wenn die Ernährung nicht ausreichend ist, und hilft, oxidative Schäden zu verringern.

Forscher, die in der Zeitschrift Marine Drugs schreiben, haben die Herausforderung erkannt, die Gehirnfunktion aufrechtzuerhalten, während sich die Lebenserwartung der Menschen verlängert. In ihrer Literaturübersicht identifizierten sie mehrere Wege, auf denen Astaxanthin die Alterung des Gehirns verlangsamen könnte. Sie fanden mehrere Studien, in denen Astaxanthin biologische Mechanismen modulierte, wobei einer der Hauptfaktoren das Forkhead Box 03-Gen (FOXO3) war.

Dies ist eines von nur zwei Genen, die einen signifikanten Einfluss auf die menschliche Langlebigkeit haben. Sie fanden auch heraus, dass Astaxanthin den neurotrophen Faktor des Gehirns (BDNF) im Gehirn erhöht und oxidative Schäden an DNA, Lipiden und Proteinen abschwächt. Nach Durchsicht der Literatur kamen sie zu dem Schluss, dass Astaxanthin aufgrund seiner neuroprotektiven Eigenschaften möglicherweise die Langlebigkeit fördern und den Alterungsprozess verlangsamen könnte.

Die Verlangsamung der Gehirnalterung ist von Bedeutung, da der neurologische Alterungsprozess direkt mit der kognitiven Funktion verbunden ist. Zu den kognitiven Veränderungen, die mit dem Älterwerden auftreten können, aber nicht unbedingt normal sind, gehören Schwierigkeiten, sich an Wörter zu erinnern, Schwierigkeiten beim Multitasking, beim Erinnern von Namen oder größere Schwierigkeiten bei der Aufmerksamkeit.

Obwohl Astaxanthin ein Carotinoid ist, hat es eine einzigartige Molekularstruktur und ist wirksamer als andere Carotinoide. Einer der Hauptunterschiede besteht darin, dass es einen Überschuss an Elektronen zu spenden hat, wenn es freie Radikale neutralisiert. Ein weiterer einzigartiger Faktor ist, dass es sowohl wasser- als auch fettlösliche Teile der Zelle schützen kann. Dies macht Astaxanthin zu einem starken Antioxidans, das Daten zufolge stärker ist als Alpha-Liponsäure, Grüntee-Katechine, CoQ10 und Vitamin C.

Die meisten antioxidativ wirkenden Carotinoide sind entweder wasser- oder fettlöslich, aber die Wirksamkeit von Astaxanthin beruht auf seiner Fähigkeit, zwischen Wasser und Fett zu wechseln. Es kann auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden, wo es eine starke schützende Wirkung auf die neurologische Gesundheit ausübt. Es ist in wild gefangenem Lachs enthalten, Sie können aber auch hochwertige Astaxanthin-Präparate kaufen oder Krillöl-Präparate in Erwägung ziehen, die den zusätzlichen Vorteil von Omega-3-Fettsäuren haben.

Sulforaphan aktiviert antioxidative Reaktionen

Sulforaphan ist eine schwefelorganische Verbindung, von der Forscher glauben, dass sie sich bei der Bekämpfung der Alzheimer-Krankheit als nützlich erweisen könnte, indem sie die Produktion von Amyloid-Beta und Tau verändert. Dabei handelt es sich um zwei Hauptfaktoren, die bekanntermaßen zur Entstehung der Krankheit beitragen. Die Amyloid-beta-Proteine können abnorm hoch werden und sich zu Plaques zusammenballen, die die Funktion der Neuronen stören.

Eine abnorme Ansammlung des Proteins Tau kann sich auch innerhalb der Neuronen ansammeln und neurofibrilläre Knäuel bilden, die die Kommunikation stören. Eine Tierstudie zur Alzheimer-Krankheit zeigte, dass Sulforaphan die Amyloid-beta-Ablagerungen und die kognitiven Funktionen verbessert. Dies deutete auf eine mögliche Behandlung hin, die auch beim Menschen nützlich sein könnte.

Sulforaphan ist ein Nrf2-Aktivator, der dosisabhängig wirkt und die Dysregulation aufhält. Eine Tierstudie deutet darauf hin, dass die Dysregulation von Nrf2 durch Sulforaphan abgeschwächt werden kann. Labordaten zeigen auch, dass Sulforaphan „antioxidative und entzündungshemmende Reaktionen durch Induktion von Nrf2-Signalwegen aktiviert“ und für die Verhinderung von Neurodegeneration und Alterungserscheinungen von Bedeutung ist.

Der Verzehr von Kreuzblütlern mit hohem Sulforaphan-Gehalt oder die Einnahme eines hochwertigen Nahrungsergänzungsmittels ist nicht nur für die Gesundheit des Gehirns nützlich. So kann Sulforaphan beispielsweise bei der Behandlung von Diabetes hilfreich sein, den Blutzuckerspiegel senken und die Genexpression in der Leber verbessern.

Sulforaphan kann auch die Apoptose in Dickdarm- und Lungenkrebszellen verbessern. Außerdem kann es schädliche ROS um bis zu 73 % reduzieren, was Ihr Entzündungsrisiko senkt.

Sulforaphan spielt eine Rolle bei der Vermehrung von Glutathion. Glutathion wird gemeinhin als das wichtigste Antioxidans bezeichnet, da es das stärkste Antioxidans ist und sich in jeder Zelle des Körpers befindet. Glutathion unterscheidet sich von anderen Antioxidantien, da es intrazellulär wirkt und die einzigartige Fähigkeit besitzt, die Aktivität anderer Antioxidantien zu maximieren.

Übermäßiger oxidativer Stress hat einen erheblichen Einfluss auf die Pathophysiologie von Hirnleistungsstörungen. In einer Studie wurde eine Korrelation zwischen den peripheren Glutathionwerten und den Glutathionwerten im Gehirn festgestellt. Außerdem wurde festgestellt, dass Sulforaphan den Glutathionspiegel im Blut von Menschen nach nur sieben Tagen oraler Supplementierung erhöht.

Die Ergebnisse der Pilotstudie deuten darauf hin, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen Glutathion und Sulforaphan besteht, der untersucht werden sollte, da er sich auf neuropsychologische Messungen auszuwirken scheint, die bei neuropsychiatrischen Störungen verändert sind.

Quellen: