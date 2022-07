Die Bill & Melinda Gates Foundation unterstützt das Ministerium für Wissenschaft und Technologie der Kommunistischen Partei Chinas und hilft dem brutalen Regime bei seinen Bemühungen, ausländische Wissenschaftler anzulocken, um den wissenschaftlichen Fortschritt Chinas voranzutreiben, so der The National Pulse.

Laut der Website der Organisation hat die Stiftung des Microsoft-Moguls dem Forschungszentrum für ausländische Talente des chinesischen Ministeriums für Wissenschaft und Technologie im Juni einen Zuschuss von 100.000 Dollar gewährt.

Als Zweck des Geldes wird die Organisation eines Forums zum Thema „Pandemiebereitschaft und -reaktion“ angegeben, das sich auf die „Nutzung von Ressourcen zur Verbesserung der globalen Gesundheit und zur Unterstützung benachteiligter Bevölkerungsgruppen, die unverhältnismäßig stark von Pandemien betroffen sind“, konzentrieren soll. Das Forum ist mit dem Zhongguancun Forum verbunden, einer von der Kommunistischen Partei Chinas gesponserten Technologiekonferenz in Peking, auf der hochrangige Vertreter – darunter Präsident Xi Jinping – als Redner auftreten.

Die Entscheidung der Gates-Stiftung, das Foreign Talent Research Center des chinesischen Ministeriums für Wissenschaft und Technologie zu finanzieren, erfolgt inmitten einer Kontroverse über die Wahrscheinlichkeit, dass die internationale Zusammenarbeit zwischen amerikanischen und chinesischen Forschern in Wuhan zur Entstehung von COVID-19 geführt hat. Seit dem Ausbruch des Virus hat die Kommunistische Partei Chinas die Ermittlungen über den Ursprung des Virus blockiert und westliche Forscher mit kompromittierenden Verbindungen zu China in leitende Untersuchungsfunktionen eingesetzt.

Abgesehen von COVID-19 ist die Kommunistische Partei Chinas auch unter Beschuss geraten, weil sie ihre Wissenschafts- und Technologieprogramme als Waffe einsetzt, um westliche Wissenschaftler aus ihren Heimatländern wegzulocken, um den chinesischen Fortschritt und die militärische Aufrüstung zu fördern. Dieses Programm – allgemein bekannt als „Plan der tausend Talente“ – hat zu mehreren Anklagen des Justizministeriums gegen amerikanische Forscher geführt, die routinemäßig ihre finanziellen Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas nicht offenlegen, obwohl sie Gelder der amerikanischen Steuerzahler erhalten.

Das Forschungszentrum für ausländische Talente des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie scheint ein ähnliches Verhalten an den Tag zu legen, da es für die „Anwerbung ausländischer Talente“ zuständig ist, wie es in einer Beschreibung seiner Aufgaben heißt.

Das Ministerium „formuliert und erleichtert die Umsetzung von Plänen zur Anwerbung hochqualifizierter ausländischer Experten, entwickelt Mechanismen zur Zusammenführung erstklassiger Wissenschaftler und Forschungsteams aus dem Ausland und bietet Dienstleistungen für ausländische Experten an“, heißt es weiter.

Der aufgedeckte Zuschuss kommt in einer Zeit, in der die Gates-Stiftung Millionen von Dollar nach China fließen lässt, auch an Universitäten, die mit dem Wuhan Institute of Virology in Verbindung stehen.