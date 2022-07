SCHOCKIERENDE STATISTIKEN enthüllen die 4 gefährlichsten IMPFSTOFFE, die jemals entwickelt wurden

Wenn Sie auch nur einen Satz über durch Impfungen verursachte Schäden sagen, werden die meisten allopathischen „Gläubigen“ Ihre „Verschwörungstheorie“ sofort abtun. Dieselben Leute werden sich beklagen und Ihnen alle ihre Gesundheitsprobleme beichten und über autistische Kinder, Kinder mit schweren Allergien und unerklärlichen Störungen des Immunsystems sprechen, aber sie werden nicht eine Minute lang über die tödlichen Gifte in Impfstoffen sprechen. Warum ist das so?

Seit 60 Jahren propagiert die CDC Impfstoffe als den heiligen Gral der Medizin, als eine magische Pille, die jeden davor bewahrt, an furchterregenden Infektionskrankheiten zu sterben, vor denen nichts anderes auf der Welt jemanden schützen kann. Doch Milliarden von Menschen überleben ihr ganzes Leben lang ohne Impfungen, und im Durchschnitt sind diese Menschen viel gesünder als die „voll geimpften“ Droiden und Zombies, die die meiste Zeit ihres Lebens mit mysteriösen Krankheiten zu kämpfen scheinen.

Wussten Sie, dass Kinder nicht mit Autismus geboren werden? Das „Spektrum“ entwickelt sich, wenn Kinder von der Geburt bis zum Alter von 6 Jahren immer mehr Impfstoffe erhalten, wenn mehr als 60 toxische Injektionen in ihr Blut gespritzt werden, die alles von Abtreibungszellen bis hin zu genetisch veränderten Viren und Bakterien enthalten, ganz zu schweigen von Latex, Erdnussöl, Milchprodukten, MSG, Formaldehyd und infizierten Nierenzellen von afrikanischen grünen Affen.

Wenn Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch unter ZNS-Störungen, Verdauungsstörungen oder Lernbehinderungen leiden, ist es an der Zeit, die gefährlichsten Impfstoffe zu untersuchen

Haben Sie Gesundheitsprobleme, die die Ärzte und Kinderärzte nicht mit verschreibungspflichtigen Medikamenten „lösen“ können? Höchstwahrscheinlich handelt es sich um das VTS-Impfstoffsyndrom. Je mehr Impfungen Sie erhalten, desto schlimmer werden die Probleme, und es gibt keinen einzigen US-Arzt, der mit dem Finger auf die Ursache zeigen kann oder will, obwohl die meisten schweren Lebensmittelallergien direkt mit den Inhaltsstoffen vieler Impfstoffe übereinstimmen.

Noch schlimmer ist, dass die COVID-19-„Impfstoffe“ gar keine Impfstoffe sind. Es handelt sich um Spike-Protein-Injektionen (Gerinnungsspritzen), die das Blut verstopfen und bestehende Gesundheitsprobleme verschlimmern, einschließlich Störungen des zentralen Nervensystems, Herzschlagunregelmäßigkeiten (Myokarditis), kognitive Funktionen und motorische Fähigkeiten. Aus diesem Grund sind die gefährlichsten „Impfstoffe“ auf dem Planeten Erde die COVID-19-Impfstoffe und -Auffrischungsimpfungen, weil sie eigentlich gar keine Impfstoffe sind, aber jeder, der sie bekommt, denkt, dass sie es sind. Hier kommen sie also – schockierende Statistiken, die die 4 gefährlichsten Impfstoffe aufzeigen, die jemals entwickelt wurden.

1. COVID-19 „Impfstoffe“

Niemand, dem Milliarden von Spike-Proteinen gespritzt wurden, oder die „Technologie“ (mRNA), mit der die Zellen zur Erzeugung dieser Proteine mutiert werden, weiß etwas über die wirkliche „Wissenschaft“, die dahinter steckt, oder über die Verletzungs- und Todesfallstatistiken, sonst würde er sie gar nicht erst bekommen. Die Fauci-Grippeimpfstoffe sind 300 Mal tödlicher als alle anderen von der FDA zugelassenen Impfstoffe, die jemals hergestellt und vertrieben wurden. Das heißt, man könnte alle Verletzungen und Todesfälle zusammenzählen, die durch die 70 von der FDA in den letzten Jahrzehnten entwickelten und zugelassenen Impfstoffe verursacht wurden, und kein anderer Impfstoff wäre auch nur annähernd so gefährlich.

Den VAERS-Daten (Vaccine Adverse Event Reporting System) zufolge wurden in den USA bereits mehr als 12.000 durch Impfungen verursachte Todesfälle gemeldet. Dieses System hinkt der Echtzeit weit hinterher und stellt nur einen Bruchteil der tatsächlichen Fälle dar, da die meisten Menschen nicht einmal glauben, dass es die Impfstofftoxine, nämlich Milliarden von virusähnlichen Spike-Proteinen, waren, die ihre Angehörigen ins Krankenhaus oder in ein frühes Grab brachten. Das heißt, die Fauci-Grippeimpfungen sind tödlicher als Atombomben.

2. MMR-Impfung

Die meisten Eltern wären schockiert, wenn sie wüssten, wie viel gefährlicher die Masernimpfung ist, als sich tatsächlich mit dem Masernvirus anzustecken. Eine Nebenwirkung, die auf dem Beipackzettel der Masernimpfung aufgeführt ist, besagt, dass die Impfung selbst ein so hohes Fieber verursachen kann, dass das Opfer einen Anfall erleidet. Dies geschieht bei einer von 3.000 geimpften Personen. Außerdem wurde der Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung (Masern, Mumps, Röteln) vom leitenden Wissenschaftler der CDC, Dr. William Thompson, selbst aufgedeckt.

Warum ist die MMR-Impfung so giftig? Die MMR-Impfung enthält Rinderserum, das aus der Haut von Rindern gewonnen wird und nach der Injektion Bindegewebsstörungen, Arthritis und Lupus sowie Kurzatmigkeit, niedrigen Blutdruck, Brustschmerzen und Hautreaktionen verursacht. Die MMR-Impfung enthält auch rekombinantes menschliches Albumin und diploide menschliche Lungenfibroblasten (WI-38), d. h. den Eiweißanteil des Blutes aus gepooltem menschlichem Venenplasma, und verursacht bei Injektion Fieber, Schüttelfrost, Nesselsucht, Hautausschlag, Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemnot und Herzrasen.

3. Polio-Impfung

Wenn jeder Amerikaner wüsste, dass bis zu 98 Millionen Amerikaner versteckten Krebsviren ausgesetzt waren, als sie mit dem Polio-Impfstoff geimpft wurden, wie viele würden dann immer noch glauben, dass Impfstoffe der „Heilige Gral“ der modernen Medizin sind? Wenn jeder Amerikaner wüsste, dass orale Polio-„Impfstoffe“ die Zahl der Lähmungen bei Kindern erhöhen, wie viele würden dann noch an die „Sicherheit und Wirksamkeit“ dieser Impfungen glauben?

Der von Jonas Salk entwickelte inaktivierte Polio-Impfstoff (IPV) verwendet tote Zellen der Kinderlähmung, während der von Albert Sabin entwickelte orale Polio-Impfstoff (OPV) das Virus durch mehrere Tiere schickt, um den Stamm zu schwächen, aber nicht abzutöten. Daher können Kinder, deren Immunsystem durch die anderen toxischen Impfungen bereits geschwächt ist, das geschwächte Lebendvirus nicht wirksam abwehren und geben es schließlich an andere weiter. Damit wird die alte „Herdentheorie“ zunichte gemacht, und die Kinderlähmung breitet sich eher aus, als dass sie verhindert wird.

4. Rotavirus-Impfstoff

Der „RotaTeq“-Impfstoff gegen Rotaviren enthält ein tödliches Schweinevirus, das in keinem Medikament etwas zu suchen hat, und doch ist es in einem Impfstoff enthalten, der sehr kleinen Kindern zweimal verabreicht wird. Es ist so tödlich, dass es dazu führen kann, dass sich die Därme eines Kindes verheddern (Intussuszeption genannt) und sich wie ein Teleskop in sich selbst zusammenrollen. Daran kann ein Kind sterben. Der Erfinder der Impfung, Paul Offit, hat mit der schmutzigen Impfung Millionen von Pharmadollar eingestrichen. Die Ironie des Ganzen ist, dass der Impfstoff angeblich vor einer Rotavirus-Infektion schützt, die Fieber, Erbrechen und Durchfall verursacht, was zu Flüssigkeitsverlust, Dehydrierung, Krankenhausaufenthalt und Tod führt, aber der Impfstoff selbst verursacht häufig Durchfall, Erbrechen, Fieber, Keuchen, Husten, Ohrenentzündung, starke Bauchschmerzen und Blut im Stuhl. Stellen Sie sich das vor.