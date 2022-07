Polens Position als „nächste Ukraine“

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Während sich die westlichen Regierungen und die westlichen Medien weiterhin an die Hoffnung auf einen möglichen „Sieg“ der Kiewer Streitkräfte in der Ukraine klammern, wird die „Frontlinie“ still und leise in die Westukraine und sogar nach Polen gleich hinter der Grenze verlegt. Die jüngsten Zusagen der NATO sowie die Waffenlieferungen in diesem und im nächsten Jahr scheinen darauf abzuzielen, Polen als nächsten Rammbock der US-geführten NATO gegen Russland einzusetzen.

Unmittelbarer könnte Polen als Sprungbrett für einen Einmarsch der NATO in die Ukraine dienen, nicht unbedingt, um die russischen Streitkräfte direkt zu konfrontieren, sondern um eine „Pufferzone“ in der Westukraine einzurichten, so wie es die USA und die NATO-geführte Türkei in Syrien getan haben.

Die Aufrüstung geht weiter

Polen ist bereits seit Anfang Februar 2022 Schauplatz eines Aufmarsches von US-Truppen. Die staatlichen US-Medien Radio Free Europe/Radio Liberty wiesen in ihrem Artikel „US Soldiers Arriving In Europe To Reinforce NATO Amid Russian Buildup“ vom 5. Februar 2022 auf die Verlegung von US-Truppen nach Europa und insbesondere nach Polen sowie auf die Verlegung von US-Truppen von Deutschland nach Rumänien hin, das ebenfalls eine Grenze zur Ukraine hat.

In einem kürzlich erschienenen Retuers-Artikel mit dem Titel „US to boost military presence in Europe as NATO bolsters its eastern flank“ wird darauf hingewiesen:

US-Präsident Joe Biden sagte am Mittwoch mehr amerikanische Truppen, Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe für Europa zu, als die NATO als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine die größte Verstärkung ihrer Abschreckungsmaßnahmen seit dem Kalten Krieg beschloss.

In dem Artikel wurde auch Polen ausdrücklich erwähnt:

Die Vereinigten Staaten werden auch ein neues ständiges Armeehauptquartier in Polen einrichten, was vom polnischen Präsidenten Andrzej Duda sofort begrüßt wurde, da Warschau seit langem eine ständige US-Militärbasis auf seinem Boden anstrebt. „Das ist eine Tatsache, die unsere Sicherheit in der schwierigen Situation, in der wir uns befinden, sehr stärkt“, sagte Duda.

Man sollte sich vor Augen halten, dass ähnliche Überlegungen dazu beigetragen haben, das Engagement der US-NATO in der Ukraine seit 2014 zu verstärken, was letztlich eher die aktuelle Krise auslöste als das Gefühl der „Sicherheit“ zu stärken.

Polen ist sowohl der logischste geografische als auch der logischste politische Standort für diese Aufrüstung. Die derzeitige polnische Regierung hat gezeigt, dass sie bereit ist, eine zentrale Rolle in Washingtons Stellvertreterkrieg mit Russland zu spielen, sowohl in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine als auch in Bezug auf die russophobe Rhetorik, mit der das fortgesetzte westliche Engagement politisch gerechtfertigt wird.

In einem kürzlich erschienenen Artikel mit der Überschrift „Polen erhält die erste Lieferung von M1-Abrams-Panzern aus US-Produktion“ verweisen die türkischen Staatsmedien auf Polens eigene militärische Aufrüstung. Polen beherbergt nicht nur eine wachsende Zahl von US-Truppen, sondern kauft auch die neuesten und modernsten Waffen, die die USA und ihre Verbündeten auf dem Markt haben. So heißt es in dem Artikel:

Am 5. April unterzeichnete das Land einen Vertrag im Wert von fast 4,75 Milliarden Dollar über den Kauf von 250 Kampfpanzern des Typs MA12 SEP von den USA, nachdem im Dezember 2020 ein Abkommen mit Washington über 32 F-35-Jets geschlossen worden war. Außerdem wurde bekannt, dass Polen mit den USA einen Vertrag über den Kauf von 116 weiteren gebrauchten M1-Abrams-Panzern geschlossen hat.

Die Abrams-Panzer werden in der Nähe der polnischen Ostgrenze eingesetzt, „um einen Aggressor abzuschrecken“, betonte Błaszczak laut PAP.

In dem Artikel wird auch erwähnt, dass Polen HIMARS-Raketensysteme (High Mobility Artillery Rocket Systems), türkische Bayraktar-Drohnen sowie zusätzliche Kampfpanzer aus Südkorea erworben hat.

Der Papiertiger der NATO in Osteuropa

Die einst gepriesenen Waffensysteme der USA und ihrer Verbündeten haben in den letzten Jahren stark gelitten: Die von Saudi-Arabien eingesetzten M1 Abrams waren im Jemen unterlegen und wurden zerstört, und in jüngster Zeit hat die russische Luftabwehr türkische Bayraktar-Drohnen aus dem ukrainischen Luftraum eliminiert, während russische Langstreckenwaffen begonnen haben, die von den USA gebauten HIMARS auf ukrainischen Schlachtfeldern zu jagen und zu zerstören.

Offensichtlich sind diese Waffensysteme nicht so furchterregend wie behauptet. Das Geheimnis ihres Erfolges lag bis vor kurzem in der Fähigkeit Washingtons, seine Gegner sorgfältig auszuwählen und Feindseligkeiten mit Nationen oder Organisationen zu vermeiden, die in der Lage sind, die Illusion der militärischen Überlegenheit, die die Vereinigten Staaten zu kultivieren versuchen, zu untergraben.

Der Verlust von M1 Abrams im Jemen durch Saudi-Arabien war so besorgniserregend, dass die US-Politiker die Sinnhaftigkeit der Bereitstellung von Ersatzfahrzeugen infrage stellten. Die Brookings Institution wies 2016 in einem Beitrag mit dem Titel „Is selling tanks to Saudi Arabia such a good idea?“ darauf hin:

Das Außenministerium informierte den Kongress diese Woche über den bevorstehenden Verkauf von 153 M1A2 Abrams-Kampfpanzern und zwanzig schweren Panzerbergungsfahrzeugen sowie diverser Munition, Waffen und anderer Ausrüstung an die saudische Armee. Im Kleingedruckten der Mitteilung steht, dass zwanzig der Abrams-Panzer dazu bestimmt sind, im Kampf zerstörte Panzer zu ersetzen. Der einzige Ort, an dem saudische Panzer im Einsatz sind, ist entlang der saudi-jemenitischen Grenze im Südwesten des Königreichs, wo die Houthi-Rebellen seit Beginn des Krieges vor sechzehn Monaten überraschend effektiv Ziele innerhalb Saudi-Arabiens angreifen. Es ist wahrscheinlich, dass mehr als nur 20 saudische Panzer beschädigt worden sind. Das Königreich verfügt über einen Bestand von 400 Abrams-Panzern.

Unterdessen haben in der Ukraine selbst pro-westliche Medienorganisationen wie Al Jazeera in ihrem Artikel „Was wissen wir über den Einsatz türkischer Bayraktar-Drohnen durch die Ukraine?“ die Grenzen von Hype-Waffen wie den in der Türkei gebauten Bayrakter eingeräumt. Der Artikel stellt fest:

…welche Auswirkungen Drohnen in der Ukraine angesichts der Stärke der russischen Streitkräfte haben könnten? Das wird sehr wohl von der russischen Luftabwehr abhängen. Drohnen wie die TB2 sind anfällig für Luftabwehrsysteme. Um effektiv zu sein, müssen sie geschickt eingesetzt werden, in Koordination mit anderen Systemen der elektronischen Kriegsführung, die das gegnerische Radar ‚blenden‘, und durch geeignete Taktiken“, sagte [Mauro Gilli, Senior Researcher in Militärtechnologie und internationaler Sicherheit an der ETH Zürich].

Gegen fähige Feinde reichen diese Technologien und Taktiken jedoch möglicherweise nicht aus. In Libyen haben die russischen Streitkräfte wirksame Wege gefunden, um die türkischen Taktiken zu kontern und ihre Drohnen abzuschießen. Das Gleiche [wurde] in Syrien und Berg-Karabach beobachtet“, fügte er hinzu.

Nachdem Retuers Anfang Juli über die angebliche Zerstörung von zwei ukrainischen HIMARS aus US-Produktion und Newsweek Mitte Juli über die angebliche Zerstörung einer weiteren HIMARS berichtete, scheint die jüngste von westlichen Regierungen und ihren Medien propagierte „Wunderwaffe“ ebenso anfällig und unzureichend zu sein wie andere in letzter Zeit angepriesene fortschrittliche westliche Waffen.

Der Aufbau all dieser fortschrittlichen Systeme in Polen wird zwar von der NATO-Führung und den westlichen Medien als notwendig gegen eine „Aggression“ angepriesen, stellt aber einen weiteren Ersatz für die absoluten Grundlagen dar, die die nationale und regionale Sicherheit wirklich gewährleisten.

Was Polen für die tatsächliche Sicherheit braucht

Die Russische Föderation hat nicht nur bewiesen, dass sie diese Grundlagen verstanden hat, sondern sie hat sie auch in die Praxis umgesetzt. Selbst westliche Kommentatoren haben begonnen, dies zur Kenntnis zu nehmen.

Ein im Juni 2022 vom Royal United Services Institute (RUSI) veröffentlichter Artikel mit dem Titel „The Return of Industrial Warfare“ (Die Rückkehr der industriellen Kriegsführung) argumentiert überzeugend, dass relativ alltägliche Munition und militärische Ausrüstung, die in großen Mengen hergestellt werden, für den Sieg auf dem Schlachtfeld weitaus wichtiger sind als die Konzentration auf „Effizienz“ durch hochentwickelte Präzisionsmunition, die in relativ kleinen Mengen hergestellt wird. Als Beispiele wurden einfache Munition für Handfeuerwaffen und konventionelle Artilleriegeschosse angeführt – Munition, die absolut notwendig ist, in großen Mengen benötigt wird und auf dem Schlachtfeld eine weitaus größere Wirkung hat als die Hightech-Waffen, die der Westen in die Ukraine liefert.

Man könnte auch argumentieren, dass die Diplomatie und die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Russischen Föderation mit Europa vor den jetzigen Ereignissen in der Ukraine die Fähigkeit und/oder den Wunsch zumindest einiger europäischer Staaten verringert haben, Washington auf dem Weg zu einer gefährlichen Eskalation zu folgen.

Vor allem aber brauchen Polen und andere europäische Nationen (wenn die nationale Sicherheit tatsächlich Priorität hat) eine unabhängige Außenpolitik – eine Politik, die die besten Interessen des jeweiligen Staates widerspiegelt und nicht die einer nicht gewählten Bürokratie, die stark von einer kleinen Handvoll von Konzern- und Finanzinteressen nicht nur in Europa, sondern auch jenseits des Atlantiks in Washington und an der Wall Street beeinflusst wird.

Es sei darauf hingewiesen, dass sich unter diesen wenigen Sonderinteressen auch Waffenhersteller befinden, die vor allem dann Erfolg haben, wenn Konflikte und nicht Frieden und Stabilität (oder Wohlstand für alle anderen) herrschen.

Eine Konzentration auf die letztgenannten Faktoren könnte die Notwendigkeit, sich stark auf militärische Faktoren zu konzentrieren, in den Hintergrund rücken lassen.

Ein weiterer Schlüssel zur regionalen Sicherheit ist die Förderung der regionalen Stabilität. Die Rolle Europas bei der Unterstützung der politischen Einmischung der USA entlang der Grenzen der Europäischen Union und weit darüber hinaus hat die Instabilität, die ständige Militärausgaben erfordert, erst geschaffen. Ob es sich nun um den Flüchtlingsstrom handelt, der aus den durch die NATO-Aggression dezimierten Staaten des Nahen Ostens und Nordafrikas flieht, oder um eine sich verschlechternde sozioökonomische Krise nach einem von den USA unterstützten Regimewechsel in Osteuropa – Europas Unfähigkeit, die „Ursachen“ der Krisen, mit denen es konfrontiert ist, zu bekämpfen, führt zu immer größeren Investitionen in die Bewältigung der darauf folgenden dringenden „Auswirkungen“.

Da Polens derzeitige Führung sich auf nichts von alledem konzentriert, während sie die jüngsten politischen Entscheidungen als Stärkung der Sicherheit für das polnische Volk darstellt, eskaliert die polnische Regierung stattdessen im Auftrag Washingtons die Spannungen noch weiter, während sie sich auf Waffensysteme und einen strategischen Ansatz verlässt, der sich gerade jetzt auf den Schlachtfeldern der Ukraine und anderswo als völlig unzureichend erweist.

Nur die Zeit wird zeigen, ob die polnische und andere europäische Führungspersönlichkeiten diesen selbstzerstörerischen Weg weitergehen, auf dem sie zusammen mit der Ukraine die volle Last von Washingtons Stellvertreterkrieg gegen Russland tragen, oder ob sie sich entscheiden, tatsächlich Sicherheit, Stabilität und Wohlstand anzustreben. Wenn sie sich für Letzteres entscheiden, werden sie wahrscheinlich feststellen, dass sie keine massiven Investitionen in militärische Mittel zur Konfliktbewältigung benötigen, da die „Feinde“, gegen die sie diese Mittel einzusetzen gedenken, wahrscheinlich eher an Handel interessiert sind.