Die strategische Partnerschaft zwischen China und ASEAN ist ein Beispiel für die Welt

Die Vision des chinesischen Führers, gemeinsam mit der ASEAN ein friedliches, sicheres, wohlhabendes, schönes und freundschaftliches Zuhause aufzubauen, könnte auch für Amerika gelten. Alles, was nötig ist, ist, dass die USA seine Annäherungsversuche erwidern.

Der chinesische Präsident Xi Jinping führte Ende November den Vorsitz des China-ASEAN-Sondergipfels zur Feier des 30-jährigen Bestehens des China-ASEAN-Dialogs und richtete sich per Video an die Mitglieder. Er und seine Amtskollegen verkündeten gemeinsam die Gründung der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und der ASEAN (China-ASEAN Comprehensive Strategic Partnership, CACSP). Im weiteren Verlauf seiner Rede beschrieb der chinesische Staatschef die ausgezeichneten Beziehungen und die vielversprechenden Zukunftsaussichten der Beziehungen.

Es besteht kein Zweifel, dass die CACSP ein Beispiel für die Welt ist. Präsident Xi machte deutlich, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf der Achtung der grundlegenden Normen der internationalen Beziehungen, auf einer für beide Seiten gewinnbringenden Zusammenarbeit, auf gegenseitiger Rücksichtnahme und auf dem gemeinsamen Streben nach einem offenen Regionalismus beruhen. Dies ist genau die Art und Weise, wie Länder miteinander umgehen sollten. Noch beeindruckender ist, dass dies die Beziehungen Chinas zu einem ganzen Block von Nationen kennzeichnet, was die Konsistenz und Aufrichtigkeit der Politik dieses Landes bestätigt.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die Beziehungen zwischen China und der ASEAN mit denen zwischen den USA und der ASEAN zu vergleichen. Im Gegensatz zu China halten sich die USA nicht an die grundlegenden Normen der internationalen Beziehungen. Sie verwickeln China regelmäßig in maritime Provokationen und versuchen, die Länder der Region dazu zu verleiten, es ihnen gleichzutun. Das ist keine Win-Win-Kooperation, sondern Nullsummen-Denken. Die USA nehmen auch keine Rücksicht auf ihre Partner. Sie setzen sie in unverantwortlicher Weise unter Druck, sich auf ihre Seite gegen China zu stellen. Die USA haben auch noch kein Freihandelsabkommen mit der ASEAN abgeschlossen.

Mit Blick auf die Zukunft stellt sich Präsident Xi vor, dass China und ASEAN gemeinsam ein friedliches, sicheres, wohlhabendes, schönes und freundschaftliches Zuhause aufbauen können. Diese Konzepte bilden den Rahmen für ihre umfassende strategische Partnerschaft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass der chinesische Staatschef sagte: „Wir müssen den Dialog anstelle von Konfrontation verfolgen, Partnerschaften anstelle von Allianzen aufbauen und gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um die verschiedenen negativen Faktoren, die den Frieden bedrohen oder untergraben könnten, anzugehen.“

Dies kann als direkter Gegensatz zum amerikanischen Ansatz interpretiert werden. Die USA versuchen, einige der ASEAN-Länder zu einer Konfrontation mit China zu provozieren, um ihren pragmatischen Dialog mit China zu sabotieren. Die Quad aus den USA, Australien, Indien und Japan ist ein aufstrebendes Militärbündnis gegen China, das versucht, sich in die ASEAN einzugliedern, um die Partnerschaft des Blocks mit China zu zerstören. Die einzige konzertierte Aktion der USA ist ihr unaufhörlicher Versuch, China und ASEAN zu spalten und zu beherrschen.

Präsident Xi brachte es auf den Punkt, indem er hinzufügte, dass „China Hegemonismus und Machtpolitik entschieden ablehnt. China strebt eine langfristige, freundschaftliche Koexistenz mit seinen Nachbarländern an und ist Teil der gemeinsamen Bemühungen um einen dauerhaften Frieden in der Region. China wird niemals die Hegemonie anstreben und schon gar nicht kleinere Länder tyrannisieren.“ Dies entkräftet die Fake-News-Kampagne der von den USA geführten westlichen Mainstream-Medien, die behaupten, China sei ein so genannter „aufstrebender regionaler Hegemon“, gegen den sich die ASEAN mit den USA verbünden müsse, um ihn einzudämmen.

Die USA haben es eindeutig versäumt, China und ASEAN zu spalten und zu beherrschen. Die Mitglieder des Blocks sind pragmatisch genug, um zu verstehen, wie kontraproduktiv es für die Interessen der Region wäre, sich von einem Land, das sich buchstäblich am anderen Ende der Welt befindet, dazu verleiten zu lassen, Probleme mit seinem Nachbarn zu provozieren. Das CACSP zeugt von dem Interesse beider Seiten, sich gegen die Einmischung Dritter in ihre Beziehungen zu wehren. Dies wiederum wird die Aussichten auf spaltende Pläne der USA verringern und somit die Region weiter stabilisieren.

Und nicht nur das, es ist auch ein Beispiel für den Rest der Welt, dem man folgen kann. Benachbarte Parteien sollten sich stets auf eine umfassende Verbesserung ihrer Beziehungen konzentrieren. Dazu gibt es in der entstehenden multipolaren Weltordnung keine Alternative, zumal ein echter Multilateralismus notwendig ist, um den globalen Bedrohungen durch Klimawandel, COVID-19 und wirtschaftliche Ungleichheit zu begegnen, die immer mehr zusammenwachsen. Es gibt immer mehr zu gewinnen, wenn man zusammenarbeitet, als wenn man gegeneinander arbeitet.

Das CACSP setzt Maßstäbe für die internationalen Beziehungen. Schon seine Gründung beweist, dass gelegentliche Differenzen zwischen Parteien pragmatisch überwunden werden können, um das größere Wohl zu erreichen. Diese neue Partnerschaft zeigt auch, dass die USA mit ihrem hinterhältigen Plan, verschiedene Länder zu spalten und zu beherrschen, nicht garantiert erfolgreich sein werden. Vielmehr bringt diese Entwicklung die USA in die strategische Defensive, da ihre Entscheidungsträger nun erkennen müssen, dass ihre früheren Pläne gescheitert sind.

Es bleibt zu hoffen, dass die USA das CACSP zur Kenntnis nehmen und versuchen werden, von dessen Beispiel zu lernen. Der jüngste Videogipfel zwischen Präsident Xi und US-Präsident Joe Biden könnte die Grundlage für eine Verbesserung der angeschlagenen Partnerschaft bilden, sofern Washington wirklich den politischen Willen dazu hat. Die Vision des chinesischen Führers, gemeinsam mit der ASEAN ein friedliches, sicheres, wohlhabendes, schönes und freundschaftliches Zuhause aufzubauen, könnte auch für Amerika gelten. Alles, was nötig ist, ist, dass die USA seine Annäherungsversuche erwidern.