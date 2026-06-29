Die tatsächlichen Risiken einer Hepatitis-B-Impfung (bzw. des Verzichts darauf) für Ihr Baby

Von The Vigilant Fox

Eine Impfung gegen eine durch Blut übertragbare Krankheit wurde bereits am ersten Lebenstag zur Routine. Warum?

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wesentliche Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung gestrafft und redaktionell bearbeitet. Den Originalbericht finden Sie hier.

Bevor die Hepatitis-B-Impfung in fast allen 50 Bundesstaaten zur Schulpflicht für Kinder wurde, lag das Risiko, dass ein Baby an Hepatitis B starb, bei 1 zu 7 Millionen.

„Das bedeutet, man muss 7 MILLIONEN Hepatitis-B-Impfungen verabreichen, um EINEN Todesfall zu verhindern“, sagt RFK Jr.

Wenn man 7 Millionen Impfungen verabreicht, um ein Leben zu retten, sollte man verdammt sicher sein, dass sie sicher sind.

Aber ist das wirklich der Fall? Werfen wir einen Blick auf die Beweislage.

Before the hepatitis B vaccine was mandated for kids to attend school in almost all 50 states, the risk of a baby dying from hepatitis B was 1 in 7 million.



“That means you need to give 7 MILLION hepatitis B vaccines to prevent ONE death,” RFK Jr. says.



When you give 7 million… pic.twitter.com/Wjl7iNrld3 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 26, 2026

Jedes Neugeborene in Amerika wird innerhalb weniger Stunden nach der Geburt zur Hepatitis-B-Impfung gedrängt.

Und das erscheint den meisten Menschen völlig normal, da sich diese Praxis seit Jahrzehnten etabliert hat.

Betrachtet man jedoch Hepatitis B, die Risikogruppe, die Nutzen-Risiko-Abwägung und die oft vergessene Sicherheitsbilanz genauer, lässt sich die Praxis der Impfung unmittelbar nach der Geburt nur noch sehr schwer rechtfertigen.

Hepatitis B ist eine echte Krankheit.

Eine chronische Infektion kann die Leber schädigen, zu Leberversagen führen und das Risiko für Leberkrebs im späteren Leben erhöhen.

Darüber besteht kein Streit.

Umstritten ist jedoch, ob jedes Neugeborene – einschließlich der Babys von Müttern, die negativ auf Hepatitis B getestet wurden – bereits am ersten Lebenstag geimpft werden sollte.

Hepatitis B wird nicht wie Masern und andere ansteckende Krankheiten übertragen, gegen die Kinder routinemäßig geimpft werden.

In der Regel ist dafür ein Blut-zu-Blut-Kontakt, sexueller Kontakt, die Verwendung kontaminierter Nadeln, versehentlicher Blutkontakt oder eine Übertragung von einer infizierten Mutter während der Geburt erforderlich.

Für ein durchschnittliches Neugeborenes hängt das ernsthafte Risiko überwiegend mit einem einzigen Szenario zusammen: die Mutter hat Hepatitis B und überträgt die Krankheit während der Geburt.

Abgesehen von diesem einen Szenario ist das Risiko für Säuglinge und Kleinkinder im Vergleich zu allen anderen Altersgruppen praktisch nicht existent.

Die offizielle Begründung für den Impfstoff hängt jedoch von einer langen Kette von Ereignissen ab.

Die Mutter muss infiziert sein.

Die Vorsorgeuntersuchung muss dies übersehen.

Die Infektion muss übertragbar sein.

Die Übertragung muss während der Geburt stattfinden.

Die Infektion des Säuglings muss chronisch werden.

Dann, Jahre später, muss sie schwerwiegende Folgen haben.

Wenn jeder einzelne Schritt selten ist, schwindet der Nutzen – und zwar schnell.

Aber wird den Eltern gesagt, dass im Grunde alle Sterne genau richtig stehen müssen, damit dies für ihr Kind überhaupt ein Thema wird?

Unter Zugrundelegung der offiziellen Annahmen sieht die Rechnung brutal aus.

Etwa 0,1 % der Mütter sind mit Hepatitis B infiziert.

Nur ein Bruchteil davon weist die risikoreichere HBeAg-positive Form auf.

Das Übertragungsrisiko variiert stark je nach Status der Mutter.

Und der Impfstoff bietet nicht einmal 100-prozentigen Schutz.

Rechnet man das durch, müssen mehr als eine Million Säuglinge geimpft werden, um einen einzigen schwerwiegenden Fall zu verhindern.

Der vollständige Artikel wirft eine unbequeme Frage auf: Wenn die Impfung bei der Geburt in erster Linie dazu dient, eine Mutter-Kind-Übertragung zu verhindern, warum wird sie dann immer noch Babys verabreicht, deren Mütter negativ getestet wurden?

An dieser Stelle wird die Geschichte schwer zu erklären.

Das stärkste Argument für die Impfung bei der Geburt ist das versäumte Screening.

Das ist der Gedanke dahinter: Man impft alle, weil eine kleine Anzahl von Infektionen bei der Mutter übersehen werden könnte.

Das ist jedoch etwas ganz anderes als zu behaupten, jedes Neugeborene sei einem erheblichen Risiko ausgesetzt.

Es bedeutet, dass eine flächendeckende medizinische Maßnahme eingesetzt wird, um ein seltenes Versagen des Screenings auszugleichen.

Hier bietet sich gezielter Schutz als naheliegende Alternative an.

Ist eine Mutter Hepatitis-B-positiv, gehört das Kind zu einer Gruppe mit echtem Risiko, und dies sollte ernst genommen werden.

Ist die Mutter jedoch negativ, ändert sich das Risikoprofil vollständig.

Eine pauschale Regelung behandelt beide Babys fast gleich.

Die historischen Aufzeichnungen machen diese Politik noch beunruhigender.

Im Jahr 1998 berichtete „Science“ über zunehmende Kontroversen rund um Behauptungen zu Autoimmunerkrankungen, und Frankreich setzte die Hepatitis-B-Impfung in Schulen aus, nachdem Tausende die Regierung verklagt hatten.

Im Jahr 1999 strahlte ABC News eine umfassende Kritik an dem Impfstoff aus.

Im selben Jahr hielt der Kongress Anhörungen ab, über die heute fast niemand mehr spricht.

The historical record makes the policy even more disturbing.



In 1998, Science reported growing controversy around autoimmune disease claims and France suspended school-based Hepatitis B vaccination after thousands sued the government.



In 1999, ABC News aired a major criticism… pic.twitter.com/Dfw2L11CrV — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 26, 2026

Bei dieser Anhörung im Jahr 1999 war der Kontrast erschütternd.

VAERS hatte Berichten zufolge mehr als 8.000 Meldungen über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit dem Hepatitis-B-Impfstoff erhalten, darunter 43 Todesfälle bei Kindern unter 2 Jahren im Jahr 1997.

Im Vergleich dazu wurden bei der Anhörung 95 oder weniger jährliche Hepatitis-B-Fälle bei Kleinkindern und keine Todesfälle bei Säuglingen genannt.

Das ist genau die Art von Risiko-Nutzen-Kontrast, die eine ernsthafte nationale Pause hätte auslösen müssen.

At that 1999 hearing, the contrast was staggering.



VAERS had reportedly received more than 8,000 adverse event reports involving the Hepatitis B vaccine, including 43 deaths in children under 2 in 1997.



By comparison, the hearing cited 95 or fewer annual Hepatitis B cases in… pic.twitter.com/Z6udlTB9Oq — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 26, 2026

Eltern sagten zudem aus, dass die Richtlinie ohne Einwilligung nach Aufklärung umgesetzt wurde.

Einige berichteten, dass Babys ohne Zustimmung der Eltern geimpft wurden.

Andere schilderten Zwang, Druck und sogar Drohungen unter Einbeziehung des Jugendamts.

Das verändert die Debatte.

Hier geht es nicht mehr nur um Immunologie. Es geht darum, ob Eltern tatsächlich die Möglichkeit haben, eine fundierte medizinische Entscheidung zu treffen.

Dann gibt es noch das Problem der klinischen Studien.

Der Artikel argumentiert, dass in den ursprünglichen Sicherheitsstudien unerwünschte Ereignisse oft nur 4 bis 5 Tage lang überwacht wurden und keine echten inerten Placebos verwendet wurden.

Dieser Zeitraum ist bei Autoimmunerkrankungen, Entwicklungsrückschritten, demyelinisierenden Erkrankungen oder chronischen neurologischen Problemen völlig unzureichend.

Man kann langfristige Schäden einfach nicht ausschließen, wenn man nur ein paar Tage lang beobachtet. Das ist buchstäblich unmöglich.

Selbst innerhalb dieser kurzen Zeiträume waren die Zahlen der unerwünschten Ereignisse bei Neugeborenen nicht zu vernachlässigen.

Innerhalb von 48 Stunden gibt es Berichte über Schmerzen, Rötungen, Schwellungen, Reizbarkeit, Erbrechen, Durchfall, Schwierigkeiten beim Stillen, Schläfrigkeit, Unruhe und Fieber.

Bei einem Erwachsenen mögen einige dieser Symptome geringfügig klingen. Bei einem Neugeborenen können jedoch Probleme beim Stillen, Fieber und übermäßige Schläfrigkeit schnell zu schwerwiegenden Ereignissen werden.

Ein Impfstoff, der am ersten Lebenstag verabreicht wird, wurde trotz kurzer Sicherheitszeiträume, begrenzter Nachbeobachtung und ohne echten Placebo-Standard zugelassen.

Das allein sollte die Menschen dazu veranlassen, kritischere Fragen zu stellen.

Seit Jahrzehnten äußerten Kritiker Bedenken, dass der Hepatitis-B-Impfstoff Autoimmun- und demyelinisierende Erkrankungen auslösen könnte.

Diese Bedenken wurden als unbewiesen abgetan.

Es gibt einen Mechanismus, der diese Befürchtung biologisch plausibel machen könnte: molekulare Mimikry.

Das Prinzip der molekularen Mimikry ist einfach.

Wenn eine immunauslösende Substanz menschlichem Gewebe ähnelt, kann das Immunsystem beides angreifen.

In diesem Fall geht es um Myelin, die Schutzhülle um die Nerven.

Eine Studie aus dem Jahr 2005 ergab eine erhebliche Übereinstimmung zwischen dem Hepatitis-B-Oberflächenantigen und Myelin, wobei 60 % der Empfänger eine Immunreaktivität gegenüber Myelin entwickelten.

Das hätte zu umfangreichen Folgeuntersuchungen führen müssen.

Stattdessen blieb die offizielle Haltung unverändert: nicht bewiesen, weitere Forschung erforderlich, kein Grund für eine Änderung der Politik.

Diese Reaktion folgt einem klaren Muster.

Wenn Patienten über Schäden berichten, werden die Daten als Einzelfälle abgetan.

Wenn Langzeitstudien fehlen, wird das Fehlen von Beweisen als Beweis für die Sicherheit gewertet.

Die Daten zu Entwicklungsstörungen sind möglicherweise der brisanteste Aspekt dieser gesamten Thematik.

Mehrere Studien haben Zusammenhänge zwischen der Hepatitis-B-Impfung bei Neugeborenen und einem erhöhten Risiko für Entwicklungsstörungen, Autismus oder Entwicklungsverzögerungen festgestellt.

Diese Ergebnisse sind offensichtlich umstritten. Doch diese Kontroverse ist kein Grund, das Thema unter den Teppich zu kehren.

Wenn eine medizinische Maßnahme bereits am ersten Lebenstag durchgeführt wird, sollte die Beweislast eindeutig bei den Gesundheitsbehörden liegen, die nachweisen müssen, dass kein Risiko besteht.

Der offiziellen Darstellung zufolge gilt die Hepatitis-B-Impfung für Neugeborene als wissenschaftlich unumstritten.

Die vergessenen Aufzeichnungen erzählen jedoch eine ganz andere Geschichte.

Tierversuche fügen der Debatte eine weitere Ebene hinzu.

In einer Studie an Affen zeigten geimpfte Jungtiere Berichten zufolge Verzögerungen bei den Such-, Schnauzen- und Saugreflexen – also einigen der frühesten Verhaltensweisen, die mit der Nahrungsaufnahme und der Entwicklung zusammenhängen.

Eine Studie an Mäusen berichtete von einer beeinträchtigten Neurogenese, Verhaltensstörungen, einer gestörten Langzeitpotenzierung im Hippocampus und erhöhten Entzündungen im Gehirn.

Keine einzelne Studie kann die Debatte endgültig klären.

Doch in ihrer Gesamtheit werfen sie Fragen auf, die intensiv untersucht hätten werden müssen – insbesondere bevor dies zur Standardmaßnahme für jedes Neugeborene ab dem ersten Tag gemacht wurde.

Die Daten auf Bevölkerungsebene werfen ein weiteres Problem auf.

Die Zahl der akuten Hepatitis-B-Fälle ging nach Impfkampagnen zurück, und Gesundheitsbehörden werten dies oft als Erfolgsnachweis.

Doch die Hepatitis-C-Fälle nahmen trotz fehlender Hepatitis-C-Impfung in ähnlicher Weise ab.

Und die Prävalenz der chronischen Hepatitis B liegt bei etwa 0,003 %, ohne dass sich seit 1976 nennenswerte Veränderungen ergeben hätten.

Das ist ein erheblicher Widerspruch.

Wenn das eigentliche Ziel die chronische Hepatitis B ist, lautet die entscheidende Frage nicht, ob die Zahl der akuten Infektionen zurückgegangen ist.

Die entscheidende Frage ist, ob die Politik der Impfung bei der Geburt die chronische Infektion in der Bevölkerung sinnvoll reduziert hat.

Und dieses Ziel scheint sich nicht verschoben zu haben.

Das ist von Bedeutung, da die Impfung bei Neugeborenen nicht als kurzfristiges Mittel zur Fallreduktion gerechtfertigt wird.

Sie wird vielmehr als lebenslanger Schutz vor einer schweren chronischen Erkrankung gerechtfertigt, und die Daten auf Bevölkerungsebene werfen die weitaus schwierigere Frage auf, ob dieses Versprechen tatsächlich eingehalten wurde.

Wir werden vielleicht nie ganz auf den Grund kommen, warum dieser Impfstoff jedem Neugeborenen in Amerika aufgezwungen wird. Doch unabhängig vom Grund ist eines klar: Die Hepatitis-B-Impfung bei der Geburt sollte nicht als heiliges Ritual behandelt werden.

Die ehrliche Haltung ist einfach: Säuglinge, die von infizierten Müttern geboren werden, sollten durch ernsthafte, gezielte Maßnahmen geschützt werden, darunter Vorsorgeuntersuchungen, Immunglobulin bei Indikation und, falls angemessen, eine Impfung.

Eine pauschale „Am-ersten-Tag“-Richtlinie für Babys, deren Mütter Hepatitis-B-negativ sind, steht jedoch auf einer viel, viel schwächeren Grundlage.

Die Debatte dreht sich nicht darum, ob Hepatitis B existiert.

Die Debatte dreht sich darum, ob die erste medizinische Maßnahme für ein Neugeborenes eine pauschale Intervention mit geringem Nutzen, umstrittenen Sicherheitshinweisen und jahrzehntelangen unbeantworteten Fragen sein sollte.