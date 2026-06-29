Von Strategic Culture

Der westliche Imperialismus und seine NATO-Waffen, Stellvertreter und Medien sind wieder am Werk.

Diese Woche jährte sich zum 85. Mal der Einmarsch Nazi-Deutschlands in die Sowjetunion – das größte Angriffsverbrechen der Menschheitsgeschichte. Auch in dieser Woche rollten deutsche Panzer mit ihren unverkennbaren Eisernen Kreuzen zusammen mit anderen NATO-Partnern im Rahmen einer Militärübung, die zynischerweise den Namen „Operation Freedom Shield“ trägt, auf die russische Grenze zu.

Es ist wahrlich schockierend, wie sich Geschichte in solch kriminellem Ausmaß wiederholt – dreist und scheinbar unter der Gleichgültigkeit der Öffentlichkeit.

Am 22. Juni 1941 startete Nazi-Deutschland die größte militärische Invasion, die jemals in der Geschichte verzeichnet wurde. Im Rahmen der „Operation Barbarossa“ wurden drei Millionen deutsche Soldaten sowie Einheiten aus verbündeten Ländern eingesetzt. Der Blitzkrieg eröffnete den größten Kriegsschauplatz des Zweiten Weltkriegs, der in Russland als „Großer Vaterländischer Krieg“ bekannt ist. Mindestens 27 Millionen Bürger der Sowjetunion kamen ums Leben, die meisten von ihnen waren Zivilisten. Körniges Filmmaterial aus jener Zeit zeigt, wie eine Menschenreihe nach der anderen erschossen und in Massengräbern verscharrt wurde. Bei einer berüchtigten Gräueltat im September 1941 wurden innerhalb von nur zwei Tagen über 33.000 Zivilisten in einer Schlucht in Babi Jar bei Kiew hingerichtet.

Vier Jahre später drängte die sowjetische Rote Armee die nationalsozialistische Wehrmacht bis nach Berlin zurück, wo sie schließlich besiegt wurde.

Jede russische Familie war durch das Grauen und das unmenschliche Leid traumatisiert. Die Erinnerung an diese Katastrophe ist tief im nationalen Bewusstsein eingebrannt. Die Nazi-Invasion wurde als Vernichtungskrieg geführt, in dem es keine Gnade für Männer, Frauen und Kinder gab. Die „Endlösung“ umfasste die systematische Ausrottung von Slawen, Juden, Kommunisten, Roma und anderen, die nach der nationalsozialistischen Rassenideologie als „Untermenschen“ galten. Die deutsche Wehrmacht und die Einsatzgruppen wurden von faschistischen Hilfstruppen in Litauen, den anderen baltischen Staaten und der Ukraine unterstützt.

Auf den Tag genau 85 Jahre später, am 22. Juni 2026, begannen in Litauen die von der deutschen Armee geführten NATO-Manöver. Gerade der Ort der NATO-Militärmanöver in dieser Woche, Probradė, etwa 15 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt, war Schauplatz von Massakern durch die Nazis und ihre Handlanger.

Das Echo der Operation Barbarossa ist abscheulich laut und deutlich. Der deutsche Verteidigungsminister [sic], Boris Pistorius, leitete diese Woche die NATO-Militärübungen. In den westlichen Medien gab es weder Scham noch verlegene Kommentare.

Es ist ausgeschlossen, dass das Datum ein törichtes Versehen war. Es handelte sich um eine absichtliche Provokation. Der deutsche Militarismus ist wieder auf dem Vormarsch und richtet sich verbal gegen Russland. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat das Ziel verkündet, Deutschland zur größten Militärmacht Europas zu machen. NATO-Kommandeure sprechen leichtfertig davon, russisches Territorium mit Langstreckenraketen und Drohnen anzugreifen.

Wie schon im Zweiten Weltkrieg dienen Litauen, die baltischen Staaten und die Ukraine als Stellvertreter für die Aggression gegen Russland.

In den letzten Jahren haben diese Länder faschistische Tendenzen wiederbelebt, indem sie militärische Kollaborateure mit Nazideutschland verehrten. In Litauen, Lettland, Estland und der Ukraine wurden Denkmäler zu Ehren von Waffen-SS-Brigaden enthüllt. Erst im vergangenen Monat wurde einem berüchtigten ukrainischen Nazi-Führer aus Kriegszeiten, Andrey Melnyk, in Kiew eine offizielle Umbettung mit allen staatlichen Ehren zuteil, an der auch der Marionettenpräsident Wladimir Selenskyj teilnahm. Dies hat zu einem erbitterten Streit mit Polen geführt, da Melnyk und seine ukrainischen Paramilitärs für die Ermordung von über 100.000 Polen verantwortlich waren. Bemerkenswerterweise versuchen die europäischen Hauptstädte und die NATO, die Kontroverse zu vertuschen, da sie das wahre, hässliche Gesicht des Kiewer Regimes offenbart. Wenn das Regime entlarvt wird, was sagt das dann über die NATO und die EU aus? Es würde ihre Behauptungen über die „Verteidigung der ukrainischen Demokratie“ vor Russland und darüber, dass die Ukraine angeblich ein Bollwerk für den Rest Europas sei, zunichte machen.

Die Verherrlichung ukrainischer Kollaborateure ist kein nebensächliches, zufälliges Phänomen. In ganz Europa gibt es unter der politischen Klasse eine weitreichende Tendenz, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs umzuschreiben und die monströse Aggression gegen die Sowjetunion zu beschönigen. Diese Bemühungen sind auf das heutige Wiederaufleben der Russophobie zurückzuführen, die der Politik der EU und der NATO zugrunde liegt. Die amerikanischen und europäischen Staats- und Regierungschefs, bekannt als der „kollektive Westen“, werden von dem strategischen Ziel angetrieben, Russland zu besiegen, um dessen riesige Bodenschätze auszubeuten. Es ist dasselbe Ziel, das Nazi-Deutschland und seine europäischen Komplizen antrieb.

Wie schon 1941 stellt die NATO-Propaganda heute die Realität auf den Kopf, indem sie Russland vorwirft, eine unmittelbare Bedrohung darzustellen, gegen die man sich verteidigen müsse. Ganz Europa wird mobilisiert und militarisiert, begleitet von Warnungen, man müsse sich auf einen Krieg mit Russland vorbereiten. Die Kriegstrommeln werden wie wild geschlagen. Die europäischen Gesellschaften werden durch den unerbittlichen Militarismus, die Verschwendung wirtschaftlicher Ressourcen und die obsessive Feindseligkeit gegenüber Russland zerstört.

Die 1949 gegründete NATO macht dort weiter, wo Nazi-Deutschland gescheitert ist. Es werden dieselben Propaganda-Klischees herangezogen, um die Russen als Barbaren darzustellen, die im Namen von Frieden und Sicherheit besiegt werden müssen.

Amerikanische, britische, deutsche, französische und andere NATO-Raketen und Drohnen schlagen tief im Inneren Russlands ein, töten Zivilisten und zerstören lebenswichtige Infrastruktur. Wie bei der Operation Barbarossa nimmt der Feind Moskau ins Visier.

Es ist unglaublich, dass sich die schrecklichen Verbrechen Nazi-Deutschlands gegen das russische Volk noch zu Lebzeiten wiederholen.

Es ist auch unglaublich, wie unverhohlen diese Wiederholung der Geschichte vonstattengeht.

Wie konnte ein solches Unrecht begangen werden? Dies ist auf die Propagandamacht der vom Westen kontrollierten Nachrichtenmedien zurückzuführen.

Der Krieg gegen Russland wird als Frieden verkauft. Aggression wird als Verteidigung verkauft. Dieselben Medien vertuschen die Rehabilitierung von Nazis in der Ukraine und den baltischen Staaten.

Wenn deutsche Panzer und Artillerie, geschmückt mit dem Eisernen Kreuz, auf die Grenzen Russlands zurollen, sollte die westliche Öffentlichkeit zutiefst alarmiert sein über das, was sich gerade abspielt. Doch tragischerweise sind sich nicht genug Menschen der Gefahr bewusst, weil das als Nachrichtenmedien bekannte Propagandasystem so systematisch gelogen hat. Die Wahrheit ist: Europäische und amerikanische Staats- und Regierungschefs treiben einen Weltkrieg voran, der Millionen von Toten zur Folge haben wird.

Die Bestrebungen des nationalsozialistischen Deutschlands, Russland zu erobern, entsprangen imperialistischen Zielen, einer Ideologie der Vorherrschaft und Propagandalügen. Der westliche Imperialismus und seine NATO-Waffen, Stellvertreter und Medien sind wieder am Werk.