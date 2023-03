Die Todes- und Verletzten liste der verunglückten Piloten

MAYDAY! Mayday!“ ist etwas, das kein Pilot einer Fluggesellschaft sagen und kein Passagier hören möchte, aber in diesem Monat haben die Fluggesellschaften Virgin Australia, Emirates, United und Southwest alle Flugzeuge umkehren oder notlanden lassen, weil das Flugpersonal ernsthafte gesundheitliche Probleme hatte. Ein Pilot von British Airways starb an einem Herzinfarkt, kurz bevor er ein Flugzeug aus Ägypten fliegen sollte.

Hier ist der Zeitplan:

3. März: Die Besatzung von Virgin Australia erhält ein Memo, in dem beschrieben wird, warum der Flug VARA A320 von Adelaide nach Perth nach 30 Minuten umkehrt: „Dem Ersten Offizier [Co-Pilot] wurde unwohl. Der Kapitän hielt eine Rückkehr nach Adelaide für die beste Lösung.

11.März: Der United-Flug 2007 von Guatemala nach Chicago wurde umgeleitet, weil der Kapitän Schmerzen in der Brust hatte, und landete auf dem George Bush Airport in Houston.

12. März: Es wird berichtet, dass ein British-Airways-Pilot in einem Hotel in Kairo, Ägypten, zusammenbrach und starb, kurz bevor er einen Flug antreten sollte.

13. März: Emirates-Flug EK205 aus Mailand kehrt um, weil sich der Co-Pilot 90 Minuten nach dem Start unwohl fühlt.

22. März: Josh Yoder, Präsident der US Freedom Flyers, einer Organisation, die sich gegen die Impfpflicht für Flugpersonal einsetzt, twittert: Auf einem Southwest-Flug von Las Vegas wurde der Kapitän kurz nach dem Start arbeitsunfähig. Er wurde durch einen Nicht-Southwest-Piloten ersetzt, der auf diesem Flug als Pendler unterwegs war.

Laut dem Piloten und Luftfahrtmediziner Jackie Stone haben Fluglinienpiloten eine medizinische Freigabe der Klasse Eins. Das bedeutet, dass sie extrem fit und kerngesund sind und die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen medizinischen Zwischenfall erleiden, der sie bewegungsunfähig machen könnte, bei weniger als 1 % pro Jahr liegt. Sie werden jedes Jahr umfassend medizinisch untersucht und erhalten ein Flugverbot, wenn eine Erkrankung festgestellt wird, die sie untauglich macht.

Dies macht die oben genannten Fälle höchst ungewöhnlich, und die beliebteste Erklärung für diesen Anstieg sind Impfschäden. Zumal wir inzwischen wissen, dass Impfstoffe Herzmuskelentzündungen (Myokarditis), die zu Herzinfarkten führen können, und Blutgerinnsel, die zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen können, verursachen können, auch wenn die Behörden behaupten, dies sei „selten“.

Glen Waters, Mitglied der Aussie Freedom Flyers, einer Gruppe, die sich gegen die Impfpflicht in der Luftfahrt wehrt, ist ein ehemaliger Flugkapitän bei Virgin Australia, dessen Karriere an seinem zwanzigsten Jahrestag beendet wurde, weil er die Covid-Impfung verweigert hatte. Er sagte: „Verletzungen in der Luftfahrt nach einer Covid-19-Impfung kommen vor, und die Daten werden nicht sorgfältig gesammelt oder gemeldet. Wir haben eine wachsende Liste von anekdotischen Berichten über Verletzungen nach der Impfung von Piloten und anderem Personal in der gesamten Luftfahrtindustrie“.

Kapitän Lee Maisey, die für Jetstar in Neuseeland (das zu Qantas gehört) arbeitete, wurde nach 13 Jahren entlassen, weil sie nicht vollständig geimpft war. Sie erlitt nicht nur einen Impfschaden, sondern fühlte sich auch von ihrem Arbeitgeber nicht ernst genommen. Sie sagte: „Im November 2021 ließ ich mich nur widerwillig mit einer ersten Dosis des Impfstoffs von Pfizer impfen, weil man mir mit Entlassung drohte. Zehn Tage später ging ich am Strand spazieren, als meine Füße eine komische Farbe annahmen und meine Beine anfingen, taub zu werden und zu kribbeln. Am Ende des Tages kribbelten beide Arme und beide Beine nur noch.

Mein Herz schlug nicht mehr richtig und ich hatte Herzklopfen.

Dann kam die Schlaflosigkeit. Ich legte mich ins Bett und meine Augen fielen einfach nicht zu. Das ging die ganze Nacht so. Später erfuhr ich, dass dies eine Nebenwirkung des Impfstoffs ist.

Ich erzählte meinen Chefs bei Jetstar, was passiert war. Sie waren nicht sehr verständnisvoll. Sie arrangierten für mich ein Telefongespräch mit einem Luftfahrtmediziner. Seine Antwort auf meine Nebenwirkungen war: „Ja, das ist normal.“

Der Zweite war der Leiter der medizinischen Abteilung. Ich habe über zwei Stunden am Telefon verbracht und war vorwiegend wegen der Schlaflosigkeit beunruhigt. Bei jeder anderen Gelegenheit hätte das ausgereicht, um mir die Flugerlaubnis zu entziehen. Ich fragte sie, ob das passieren würde, und sie sagte: „Das hängt von Ihnen ab.“ Das fand ich bemerkenswert.

Der Pilot der internationalen Fluggesellschaft Brit Malone (nicht sein richtiger Name) wurde durch den Impfstoff von AstraZeneca verletzt, der von der FAA nicht empfohlen wird, aber für Piloten außerhalb der USA erhältlich ist. Ihm wurde geraten, sich nicht noch einmal mit dem AZ-Impfstoff impfen zu lassen, aber seine Fluggesellschaft bestand dann darauf, dass er eine Dosis von Pfizer erhält, damit er die empfohlenen zwei Dosen erhält.

Herr Malone sagte: „Ich habe dem Druck nachgegeben und die erste Dosis von AstraZeneca erhalten. Während des Fluges spürte ich, wie sich ein Schmerz in meinem Bein bildete. Ich habe nicht allzu sehr darauf geachtet, ich gehe oft ins Fitnessstudio und dachte, ich hätte mir einen Muskel gezerrt.

Eines Morgens wachte ich auf und fand eine blaue Linie an der Innenseite meines Beins. Es war ein Blutgerinnsel. Ich war drei Monate lang arbeitsunfähig und bekam Blutverdünner. Es wurde von mehreren Spezialisten bestätigt, dass es mit der Impfung zusammenhing. Bei Herrn Malone wurde inzwischen Krebs diagnostiziert, und er hat einen 17 cm großen Tumor in seiner Leber.

Josh Yoder von US Freedom Flyers sagte: „Um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten, sollte die medizinische Untersuchung der Piloten aktualisiert und auch D-Dimer-Tests umfassen, mit denen Blutgerinnsel erkannt werden können, sowie Troponin-Tests, bei denen Troponin-Proteine gemessen werden, die freigesetzt werden, wenn der Herzmuskel geschädigt wurde“.

Viele Fluggesellschaften haben Covid-19-Impfstoffe vorgeschrieben, obwohl Piloten nicht an Medikamentenstudien teilnehmen und nur zugelassene Medikamente erhalten dürfen, die seit mindestens 12 Monaten allgemein verwendet werden. Die Covid-Impfstoffe waren und sind immer noch experimentell, und wir befinden uns derzeit in Phase vier der Erprobung, sodass Piloten davon hätten ausgenommen werden sollen.

Die Empfehlungen der US-amerikanischen Federal Aviation Administration (FAA) werden weltweit von allen Luftfahrtbehörden befolgt. Auf der FAA-Website heißt es: „Die FAA verlangt in der Regel mindestens ein Jahr Erfahrung mit einem neuen Medikament nach der Markteinführung, bevor es für eine flugmedizinische Zulassung infrage kommt. Dieser Beobachtungszeitraum lässt Zeit für das Auftreten seltener, aber flugmedizinisch bedeutsamer unerwünschter Wirkungen.

Einige Fluggesellschaften, vorwiegend in Australien und Neuseeland, haben Piloten, die sich weigerten, sich gegen Covid impfen zu lassen, einfach entlassen, mit dem Ergebnis, dass diejenigen, die noch im Dienst sind und unter Gesundheitsstörungen leiden, die möglicherweise durch die Impfung verursacht wurden, versuchen, dies zu verbergen. Glen Waters sagte: „Am besorgniserregendsten ist die Tatsache, dass die Besatzung des Cockpits aus Angst vor dem Verlust ihrer Pilotenlizenz keine medizinisch bedeutsamen Krankheiten angibt.

Die Fluggesellschaften wissen, dass die Covid-Impfung in Frage gestellt wird, weil sie schwerwiegende unerwünschte Ereignisse verursachen kann, ignorieren aber alle Sicherheitssignale.

Dr. Kate Manderson, die leitende Ärztin der australischen Zivilluftfahrtbehörde CASA (Civil Aviation Safety Authority), sagt, sie habe keine Bedenken gegen Covid-Impfungen, obwohl ihr der Fall des American-Airlines-Piloten Bob Snow bekannt ist, der letztes Jahr sechs Minuten nach der Landung seines Flugzeugs in Dallas, Texas, einen Herzinfarkt erlitt. Der Bürgerjournalist und Unternehmer Steve Kirsch hat direkt mit Susan Northrup gesprochen, die als Federal Air Surgeon für die FAA tätig ist, der obersten medizinischen Beamtin. Auch sie hat noch nie mit Snow gesprochen, obwohl Kirsch ihr die Telefonnummer von Snow gegeben hat. Bob Snow sagt, dass er nie von einer Behörde kontaktiert wurde, um Informationen über seinen durch den Impfstoff ausgelösten Herzinfarkt zu erhalten.

Im Juni 2021 berichtete ich über den unerwarteten Tod von vier Piloten der British Airways, aber BA weigerte sich, zu bestätigen oder zu dementieren, ob Impfstoffe eine Rolle spielten.

Die Piloten haben es satt, mit ihren Fluggesellschaften zu verhandeln, und schlagen zurück. Der Qantas-Pilot Alan Dana, der die Aussie Freedom Flyers gegründet hat, und der ehemalige Virgin Australia-Kapitän Shane Murdock haben im Namen von Piloten, Ingenieuren, Bodenpersonal und Kabinenpersonal eine Klage gegen Qantas und Virgin wegen Vertragsbruchs und ungerechtfertigter Entlassung eingereicht. Sie behaupten, dass das Flugpersonal nicht rechtmäßig entlassen werden kann, wenn es gezwungen wird, während beide Fluggesellschaften behaupten, dass dies nicht der Fall ist.

Um die Sammelklage der Aussie Freedom Flyers zu unterstützen, spenden Sie bitte hier oder hier.

Die US Freedom Flyers haben ebenfalls eine Klage eingereicht.

Die FAA gab folgende Erklärung ab: „Der Federal Air Surgeon der FAA hat festgestellt, dass Piloten und Fluglotsen den Impfstoff von Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson oder Novavax gefahrlos erhalten können. Der FAA liegen keine glaubwürdigen Beweise für Flugzeugunfälle oder Arbeitsunfähigkeiten vor, die durch Piloten verursacht wurden, die an medizinischen Komplikationen im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen litten.

Ein Sprecher von Jetstar sagte: „Alle in Neuseeland ansässigen Piloten, unabhängig von der Fluggesellschaft, für die sie arbeiten, müssen gemäß den Gesundheitsvorschriften der neuseeländischen Regierung vollständig geimpft sein, um fliegen zu dürfen. Alle Jetstar-Mitarbeiter sind verpflichtet, die staatlichen Auflagen jederzeit zu erfüllen.

Wir haben alle fünf oben genannten Fluggesellschaften und die australische Zivilluftfahrtbehörde kontaktiert, aber keine Antwort erhalten.