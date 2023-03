Psyops sind nicht neu, nur gefährlicher

Seit der internationale Wahnsinn vor drei Jahren im Frühjahr 2020 begann, sind mehrere überzeugende Theorien über diejenigen entstanden, die diese Zeit genutzt haben, um Freiheiten zu unterdrücken und die Bevölkerung zu kontrollieren.

Debbie Lerman hat unter anderem wirkungsvoll argumentiert, dass es bei den Abriegelungen in den USA nicht um Gesundheit, sondern um Terrorismusbekämpfung ging. Die Reaktion des Staates besteht darin, die Bevölkerung zu kontrollieren und diese Kontrollen nicht mehr loszulassen, wenn sie einmal eingeführt sind.

Aaron Kheriaty hat überzeugend dargelegt, dass wir in ein neues Reich des Sicherheitsstaates eingetreten sind, in dem alle unsere Handlungen überwacht, verfolgt und kontrolliert werden.

Am beunruhigendsten ist die These von Jeffrey Tucker, dass der wissenschaftliche Konsens die individuelle Entscheidung überschreibt und uns einen Impfstoff vorgibt, den wir alle nehmen müssen und der natürlich zu Eugenik führt.

Bei der Lektüre derartig gut platzierter Artikel und der Reaktionen darauf in den sozialen Medien kann man leicht den Eindruck gewinnen, dass wir eine wahrhaft schöne neue Welt betreten haben, die es früher nicht gab und die ein völlig neues Phänomen ist.

Die einfache Tatsache ist, dass es sich nicht um neue Ideen handelt. Der Mensch strebt nach Macht über den Menschen. Aber selbst die Teile der jüngsten Angriffe auf die Menschheit, die neu erscheinen mögen, sind nicht völlig neu. Wie in den obigen Artikeln dargelegt, ist eine dieser Ideen, dass die Regierung und die Unternehmen Psyops gegen uns durchführen, um unsere Gefühle zu kontrollieren und unsere Handlungen zu diktieren.

Aber wie kann man die Bevölkerung davon überzeugen, dass diese Art der Existenz wünschenswert ist? Man muss ihre Denkweise ändern. Ist das neu?

In seinem brillanten Dokumentarfilm The Century of the Self beschreibt Adam Curtis, wie Unternehmen und Regierungen um 1900 die psychologischen Ideen von Sigmund Freud nutzten, um die Emotionen der Menschen für ihre eigenen Zwecke und Ziele zu manipulieren.

Edward Bernays, der Neffe Freuds, war hauptverantwortlich für die Verbreitung dieser Ideen der Massenmanipulation in großen Unternehmen und in der US-Regierung. In einem Beispiel, das in Curtis‘ Dokumentarfilm behandelt wird, hinderte das Tabu gegen Frauen, die in der Öffentlichkeit rauchen, die großen Tabakkonzerne daran, die Hälfte ihres potenziellen Marktes zu bedienen.

Bernays engagierte eine Gruppe von Debütantinnen, die bei der Parade am Ostersonntag 1929 in New York unter dem Vorwand auftreten sollten, die Frauenwahlrechtsbewegung zu vertreten. Während der Parade rauchten alle Frauen Zigaretten, was auf den Satz „Fackeln der Freiheit“ hinwies. Der Verkauf von Zigaretten an Frauen begann zu florieren.

Entscheidend ist hier, dass Bernays nicht nur die Frauen in die Parade holte, sondern auch die Presse auf die Parade aufmerksam machte. Die Presse machte fröhlich Fotos und wiederholte „Fackeln der Freiheit“ in Artikeln für Zeitungen im ganzen Land. So unterstützte die Presse unwissentlich (oder mitschuldig) Bernays bei seiner Kampagne, mehr Frauen zum Rauchen zu bewegen. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Selbst als die Ärzte zunehmend erkannten, dass Zigaretten nicht nur nicht freiheitsfördernd sind, sondern auch leicht zum Tod führen können, ging das Spiel weiter. Die Zigarettenkampagnen nutzten das medizinische Establishment, um den Verbrauchern vorzugaukeln, dass Zigaretten sicher sind. Klingt das wieder vertraut?

Zu Bernays‘ Arbeit mit der US-Regierung gehörte auch das, was man heute eine farbige Revolution in Guatemala nennen würde. Guatemala hatte einen Diktator, der gut mit der United Fruit Company (jetzt Chiquita) zusammenarbeitete und Bananen für den Verkauf in den USA beschaffte. Das Problem war, dass die Arbeiter im Grunde Sklaven waren, und sie revoltierten und wählten einen neuen Führer, Dr. Juan Jose Arévalo, der eine Verfassung nach dem Vorbild der USA einführte.

Auf ihn folgte Jacobo Arbenz, der der Bananengesellschaft das Land wegnahm. Das gefiel ihnen nicht und sie gingen weinend zu Uncle Sam. Bernays kam ihnen zu Hilfe und inszenierte antiamerikanische, prokommunistische Kundgebungen, natürlich mit einer gehörigen Portion Gewalt. Dabei spielte es keine Rolle, dass Arbenz sich selbst nicht als Kommunist bezeichnete und keine Verbindungen zu Moskau hatte. Es dauerte nicht lange, bis das amerikanische Volk sich vor einer neuen kommunistischen Bedrohung im Süden fürchtete und sich auf die Idee einließ, dass dieser neue Führer eine Bedrohung darstellte und beseitigt werden musste.

Bernays erfand sogar einen neuen Begriff für die Art und Weise, wie er die Gedanken der Amerikaner manipulierte; er nannte es „Engineering of Consent“. Und dies war nicht das erste Mal, dass Bernays einen Begriff in das Lexikon aufnahm. Als er in den 1920er-Jahren in der Großindustrie anfing, hielt er das Wort Propaganda für zu negativ, also erfand er ein neues: Public Relations.

Bernays arbeitete auch für amerikanische Politiker, wie Calvin Coolidge, um sie zur Wahl zu bewegen. Und seine Arbeit beeinflusste die Nazis. Aus seiner Autobiografie von 1965:

Sie benutzten meine Bücher als Grundlage für eine zerstörerische Kampagne gegen die Juden in Deutschland. Das schockierte mich, aber ich wusste, dass jede menschliche Tätigkeit für soziale Zwecke genutzt oder für antisoziale missbraucht werden kann.

Aber was empfand Bernays für die Menschen, die er so bereitwillig und gewinnbringend manipulierte? In The Century of the Self wird seine Tochter interviewt.

Sie nannte seine Techniken „aufgeklärten Despotismus“. Sie fährt fort: „Die Leute, die für ihn arbeiteten, waren dumm. Und Kinder waren dumm. Wenn Menschen Dinge auf eine Weise taten, die er nicht getan hätte, waren sie dumm. Das war ein Wort, das er immer und immer wieder benutzte. Dope und dumm.“

Antisoziale Zwecke, in der Tat.

Seit Edward Bernays gibt es viele Beispiele für die Anwendung dieser Psyop-Taktiken. Hier ist ein weiteres Beispiel. Erinnern Sie sich an den 11. September und den Irak-Krieg? Es gab keine Massenvernichtungswaffen, und wir bekamen eine brandneue Regierungsabteilung, um Terroristen zu jagen: Homeland Security. Ich gebe zu, ich habe es geglaubt und war rundum an Bord.

Seitdem hat das DHS die US-Bürger ausspioniert. Ein toller Trick, eine ganz neue Abteilung einzurichten, um Leute zu verfolgen, deren Meinung einem nicht gefällt.

Aber ich fühle mich jetzt so viel sicherer, weil ich 2 Stunden früher am Flughafen sein und meine Schuhe ausziehen muss.

Was würde Eddie über mich sagen? Oh ja, ich bin dumm.

Bernays sah sich nicht nur als Kontrolleur der Meinungen der ungewaschenen Massen, sondern auch als nützliche Kraft in der Gesellschaft, die die Menschen ermutigte, ihre Wünsche zu erforschen und gleichzeitig die Wirtschaft zu stärken und den American Way zu fördern.

In Wirklichkeit untergrub er das Grundgefüge der Gesellschaft und zerstörte das implizite Vertrauen zwischen Anbieter und Verbraucher.

Worin besteht dieses wirtschaftliche Band des Vertrauens? Ich liefere etwas, das Sie benötigen. Sie sind bereit, mich für meinen Aufwand zu entschädigen.

Psychologische Manipulation spielt dabei keine Rolle. Damit hat er der menschlichen Interaktion die Würde genommen und die Menschen auf ihre tierischen Instinkte reduziert.

Genau davor hat Freud in seiner Geistesforschung gewarnt. Diese Kräfte existieren für jeden von uns, und sie müssen verstanden werden, damit sie nicht außer Kontrolle geraten. Leider sah sein Neffe dieses neue Verständnis als Mittel zum persönlichen Profit und zur Kontrolle der Gesellschaft.

Was in den vergangenen Jahren geschehen ist, stammt direkt aus dem Bernays-Drehbuch, ist aber weitaus unheilvoller.

Das Ausmaß ist größer: Diesmal hat das psychologische Chaos die ganze Welt erfasst.

Der Versuch, unser physisches Wesen zu kontrollieren, ist noch viel schlimmer: Globale Organisationen möchten uns vorschreiben, was wir in unseren Körper stecken müssen, um überhaupt an der Gesellschaft teilzunehmen.

Die Angst, die dabei erzeugt wird, ist eher lokal begrenzt: Habt Angst vor euren Nachbarn, sie könnten euch krank machen. Verpfeift die Andersdenkenden.

Machen wir eine Liste dessen, was solche Akteure in den vergangenen Jahren begangen haben:

Trennung der Gesellschaft in Wesentliches und Unwesentliches.

Ausgrenzung und Etikettierung derjenigen, die von der vorherrschenden Erzählung abweichen.

Ausnutzung von Angst, um ein ständiges Überwachungsparadigma zu etablieren, bei dem alle Bewegungen und Handlungen verfolgt werden.

Identifizierung von Nicht-Geimpften als „die Anderen“, um eine neue Plattform der biologischen Kontrolle zu schaffen.

Zensur der freien Meinungsäußerung, indem die Medien unter Druck gesetzt werden, klare und ehrliche Stimmen zu unterdrücken.

Untergrabung von Gemeinschaften, die Menschen aneinander binden: Schließung von Kirchen, Verbot sozialer Zusammenkünfte, Schließung von Geschäften.

Wer sind die Akteure? Das ist nicht ganz klar, aber einige Elemente der Verschwörung sind unbestreitbar.

Nehmen Sie das ernst.

So wie die schrecklichen totalitären Regime sie gegen ihr Volk eingesetzt haben, um mörderische Wut zu schüren, könnte uns das Gleiche bevorstehen. Es wird Menschen benötigen, die verstehen, dass sie manipuliert werden, die verstehen, dass sie benutzt werden, die verstehen, dass sie ihre Unabhängigkeit und Freiheit wollen, um ein friedliches und sinnvolles Leben für alle zu schaffen.