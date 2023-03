Plötzlicher wandel! Kinder und Jugendliche sollten nicht gegen Covid geimpft werden.

WHO-Beamte behaupten nun, es bestehe keine Notwendigkeit, gesunde Kinder und Jugendliche zu impfen, nachdem sie sich aggressiv für deren Injektion eingesetzt haben. Kinderärzte sagen, die Impfung von Kindern sei ein Verbrechen, das zu einem enormen Anstieg der Kindersterblichkeit und einer Explosion der Fälle von unheilbaren Krankheiten geführt habe.

In Rumänien wurde die Zahl der verabreichten Dosen des pädiatrischen Covid-Impfstoffs Ende Oktober 2022 bei 19.069 gestoppt. Somit haben 10 089 Kinder eine Dosis erhalten, von denen 8 930 die zweite Dosis und nur 50 die dritte Dosis injiziert bekamen. Die Kampagne zur Impfung der Kinder ist in unserem Land noch nicht abgeschlossen, aber die Eltern haben endlich verstanden, dass sie ihre Kinder schützen müssen. Jetzt sagt die WHO, dass es nicht mehr notwendig sei, gesunde Kinder und Jugendliche zu impfen, da sie nicht mehr gefährdet seien. Aber wann waren sie jemals gefährdet, solange schwere Formen und die Sterblichkeit durch Covid bei ihnen weltweit nur einen unbedeutenden Prozentsatz ausmachten, und das auch nur bei denjenigen, die schwere Begleiterkrankungen hatten?

Die WHO-Vertreter erklärten, dass die erste Dosis und die Auffrischungsimpfung für Kinder und Jugendliche sicher und wirksam seien, wobei sie einräumten, dass diese in der Regel auch weniger schwere Reaktionen auf Covid zeigten als Erwachsene. Zu den Nebenwirkungen des Covid-Impfstoffs wurde jedoch nichts gesagt. Kinderärzte weisen darauf hin, dass die Impfung von Kindern gegen Covid ein echtes Verbrechen war. „Die WHO ist nicht mehr glaubwürdig. Die Anti-Covid-Impfung von Kindern hat zu einem 17-fachen Anstieg der Kindersterblichkeit in Europa geführt, und das sind die offiziellen Daten. Sie hat auch zu einem explosionsartigen Anstieg des systemischen multientzündlichen Syndroms geführt, im Vergleich zu 2020, als man in 80 Krankenhäusern kaum ein paar Kinder mit diesem Syndrom fand. Hinzu kommen Myokarditis und Perikarditis bei Kindern, ganz zu schweigen von der starken Zunahme der Fälle von Rückenmarksaplasie, die innerhalb eines Monats nach der Diagnose zum Tod führen“, so der Kinderarzt Damian Baciu.

Anstieg der Säuglingssterblichkeit

Die Zahl der Todesfälle bei Neugeborenen von Müttern, die gegen Covid geimpft wurden, nimmt zu, berichtet Dr. Damian Baciu. „Bei einer normalen Entwicklung während der Schwangerschaft starben diese Babys innerhalb der ersten zwei Tage nach der Geburt. Vom ersten Moment der Geburt an waren diese Babys bereits in einem Atemstillstand. Wenn die Daten veröffentlicht werden, werden wir einen Anstieg der Säuglingssterblichkeit in unserem Land feststellen. Leider wird der Covid-Impfstoff immer noch für schwangere Frauen empfohlen“, sagte Dr. Damian Baciu. Bei ihrer Aufforderung an schwangere Frauen, sich mit dem Covid-Impfstoff impfen zu lassen, berief sich die Regierung auf eine Erklärung des Direktors des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, des umstrittenen Dr. Anthony Fauci, der sagte: „Es sieht hervorragend aus für den Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Schutz schwangerer Frauen vor nachteiligen Folgen für sie und ihr ungeborenes Kind.

Explosives Wachstum

Nach Angaben des Johns-Hopkins-Instituts, das in der klinischen Forschung weltweit führend ist, lag die Todesrate bei 12 Millionen Kindern im Vereinigten Königreich im Falle einer Covid-19-Infektion bei 0,002, fügt Dr. Damian Baciu hinzu. „Was nach der Einführung der Injektion geschah, ist eine Katastrophe. Die Statistiken zeigen, dass bei 800–870 Personen, die gegen Covid geimpft wurden, eine schwerwiegende unerwünschte Wirkung auftrat“, so Dr. Damian Baciu. Die Fälle von Kreuzfeld-Jacob, einer Erkrankung des zentralen Nervensystems mit Symptomen wie Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen, Zittern und unkontrollierten krampfartigen Bewegungen, haben explosionsartig zugenommen. In Frankreich zum Beispiel, in dem in 18 Jahren insgesamt 28 Fälle verzeichnet wurden, wurden innerhalb eines Jahres nach Einführung des Impfstoffs gegen Covid 26 Fälle gemeldet. „Es gab einen Unterschied zwischen denjenigen, bei denen die Krankheit bereits vorher diagnostiziert worden war, und denjenigen, die erst nach Beginn der Impfung diagnostiziert wurden. Bei den alten Fällen dauerte es Jahre von der Diagnose bis zum Tod, aber bei den neuen Fällen betrug die durchschnittliche Lebenserwartung zwei bis drei Monate“, sagte Dr. Damian Baciu.