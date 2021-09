Die tödlichste Terrorgruppe der Welt: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Die CIA hat gerade beiläufig darüber diskutiert, ein Boot voller kubanischer Flüchtlinge zu versenken, Bomben in Miami zu legen und Castro die Schuld zu geben. Aber Sie sind völlig verrückt, wenn Sie vermuten, dass solche Agenturen ähnliche Diskussionen über andere geostrategische Situationen geführt und beschlossen haben, es durchzuziehen.

❖

Es gibt mehr öffentliche Kritik an der Einnahme von Ivermectin durch normale Menschen als an den Machtstrukturen, die den Planeten beherrschen und die Menschheit in ein Armageddon treiben.

❖

Niemand, der die Internetzensur befürwortet, tut dies, weil er befürchtet, dass er selbst gefährliche Wörter konsumieren und ihnen Glauben schenken könnte, sondern immer, um andere Menschen vor gefährlichen Wörtern zu schützen. Das ist so ziemlich der größenwahnsinnigste, emotional verkümmerte Wunsch, den man haben kann.

Sie sehen sich selbst als verantwortungsbewusste Erwachsene, denen man zutrauen kann, unabhängig zwischen Wahrheit und Unwahrheit zu unterscheiden, sehen aber andere Menschen als Kleinkinder, denen man das nicht zutrauen kann. Das ist nichts anderes als Narzissmus der ganz normalen Sorte.

❖

Die Internetzensur durch monopolistische, regierungsgebundene Technologiekonzerne ist nicht nur wegen der Meinungsfreiheit ein Problem, sondern auch, weil die Art und Weise, wie sie angewandt wird, völlig ungleichmäßig und machtorientiert ist: Politiker und Massenmedien verbreiten ständig Desinformationen, ohne jemals zensiert zu werden. Dadurch werden nicht nur Menschen zum Schweigen gebracht, sondern es findet auch eine Machtverschiebung nach oben statt.

❖

Es gibt keinen Weg nach vorne für die Menschheit auf diesem Planeten ohne die vollständige reproduktive Souveränität der Frau.

❖

Stellen Sie sich vor, die tödlichste Terrorgruppe der Welt bekäme Drohnen, Marschflugkörper, Nuklearsprengköpfe und Flugzeugträger in die Hände und würde den Planeten mit Hunderten von Militärbasen umkreisen und damit beginnen, Kriege zu führen und jedes Land zu zerstören, das ihrem Diktat nicht gehorcht.

❖

Nein, die texanischen Konservativen sind nicht wie die Taliban. Nein, der Autoritarismus der US-Regierung ist nicht wie in China oder Nordkorea. Wissen Sie, wie er ist? Es ist wie Amerika. Es sagt so viel aus, dass die korrupteste und zerstörerischste Nation der Welt ihre einheimische Verkommenheit ständig mit ausländischen Nationen vergleicht.

❖

Es ist verrückt, dass es Leute gibt, deren ganzer Job darin besteht, zu versuchen, eine große Anzahl von Menschen durch militärische Massengewalt zu töten, und wir lassen das einfach so stehen, als wäre es eine völlig legitime Art und Weise für jemanden zu sein.

„Hey, warum versucht dieser Schnauzbart-Typ immer wieder, eine große Anzahl von Menschen gewaltsam zu töten?“

„Oh, er ist nur einer von diesen Kriegsfanatikern.“

„Was?? Warum gibt es kriegslüsterne Typen?“

„Ich weiß nicht. Ist das nicht normal? Ich habe einfach angenommen, dass es normal ist, kriegslüsterne Typen zu haben.“

❖

Jeder einzelne Soldat, der in Afghanistan gestorben ist, ist umsonst gestorben. Erfindet keine zuckersüßen Märchen darüber, hört einfach auf, es zuzulassen.

❖

Sind Soldaten, die unter dem US-Imperium arbeiten, die schlechtesten Menschen der Welt? Nein. Aber was das moralische Ansehen angeht, muss man jemanden, der im Auftrag von Imperialisten und Kriegsgewinnlern Ausländer ermordet, unter den meisten Menschen in einem durchschnittlichen Gefängnis einordnen.

❖

„Wenn wir nicht all diese Kriege führen und all diese Menschen töten würden, dann wäre es jemand anderes“, das klingt sehr nach dem, was ein missbräuchlicher Tyrann sagen würde.

❖

Es gibt keinen guten Grund, die Analyse von jemandem zu respektieren, der meint, Chinas Verhalten auf der Weltbühne sei schlimmer oder genauso schlimm wie das der Amerikaner.

❖

Australien ist die einzige so genannte Demokratie der Welt, die über keinerlei Grundrechte verfügt. Die meisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst, auch nicht die meisten Australier. Was Sie in Australien erleben, ist einfach das, was passiert, wenn man eine Pandemiebekämpfung auf eine Nation überträgt, die keinen grundlegenden rechtlichen Schutz vor staatlicher Übervorteilung hat. Deshalb sind unsere Covid-Maßnahmen im Vergleich zu anderen westlichen Ländern so berüchtigt hart.

❖

Moderne Götter sind Konzerne und Banken, gesichtslose, unmenschliche Wesen, deren Wachstums- und Eroberungspläne selbst die Wünsche ihrer eigenen Führungskräfte übertreffen. Unsere Götter sind unersättliche Fresser, die von niemandem kontrolliert werden. Unsere Götter haben keinen Kopf.

❖

In einer Zeit, in der unsere Spezies auf ihren eigenen Untergang zusteuert, sollten wir zusammenkommen und an einem Strang ziehen, um die Katastrophe abzuwenden, und es sagt so viel über die Macht der Propaganda aus, dass wir stattdessen genau das Gegenteil tun.

❖

Alle Probleme der Menschheit sind letztlich darauf zurückzuführen, dass wir die Dinge falsch einschätzen, wie sie sind.

Die Propaganda bringt uns dazu, die Realität in einer Weise falsch wahrzunehmen, die den etablierten Machtstrukturen zugute kommt, so dass wir uns nicht erheben und die Macht unserer Zahl nutzen, um dem ökozidalen, omnizidalen Status quo, der uns unterdrückt und ausbeutet, ein Ende zu setzen.

Die Werbung bringt uns dazu, unseren eigenen Körper und die Quelle echter Zufriedenheit falsch wahrzunehmen, was zu den zwanghaften Konsumgewohnheiten führt, die notwendig sind, um die Zahnräder des Kapitalismus zu drehen.

Das Ego veranlasst uns, unsere eigene Erfahrung des Bewusstseins und die Informationen, die durch die Sinne in unseren Geist gelangen, falsch wahrzunehmen, was zu dem Leiden und der Funktionsstörung führt, die letztlich allen Missständen in unserer Welt zugrunde liegen.

Was wir also brauchen, ist eine klare Sicht, sowohl nach außen als auch nach innen. Ein Ende der staatlichen Geheimhaltung und der massenhaften Manipulationen, die unsere Wahrnehmung der Realität verzerren. Ein Ende der Beschränkungen für psychedelische Mittel, die den Menschen helfen, ihre inneren Prozesse klar zu sehen. Eine wesentlich höhere Priorität für Selbstehrlichkeit und Selbstreflexion, um uns zu helfen, die Illusionen des Egos zu durchschauen.

Wir können uns nicht in Richtung Gesundheit bewegen, solange wir nicht sehen können, wohin wir gehen.