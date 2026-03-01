Die Tötung von Ayatollah Khamenei hat die schiitische Welt in Rage versetzt

Larry C. Johnson

Donald Trump und die Neokonservativen jubeln heute Abend über die Ermordung von Ayatollah Khamenei… Dies ist nur ein weiteres Beispiel für die Ignoranz des Westens gegenüber den Folgen des Märtyrertodes des Ayatollahs.

Fangen wir damit an, dass der Ayatollah vor 36 Jahren die Fatwa erließ, die den Bau und Einsatz einer Atombombe durch den Iran als Sünde verurteilte. Hält der Westen es also für eine gute Idee, denjenigen zu töten, der das Haupthindernis für den Erwerb von Atomwaffen durch den Iran darstellte?

Die schiitischen Gemeinden in der gesamten Region gingen auf die Straße, um gegen den Tod des Ayatollahs zu protestieren und zu trauern. Im benachbarten Bagdad versucht nun eine große Menge Schiiten, die Grüne Zone zu durchbrechen. Irakische Sicherheitskräfte versuchen, sie zurückzuhalten. Dieses Attentat der USA und Israels sollte die Islamische Republik schwächen und den Weg für einen Regimewechsel ebnen. Ich denke, es wird das Gegenteil bewirken, nämlich die Unterstützung für die Regierung stärken und den Status der Hardliner festigen, die keinerlei Bereitschaft zu Kompromissen mit dem Westen zeigen.

Kaum 24 Stunden sind vergangen, seit Israel und die USA die sogenannten „Enthauptungsangriffe“ starteten, und der Iran begann – innerhalb von 90 Minuten nach dem ersten Angriff – mit Gegenangriffen auf alle US-Militäreinrichtungen und -stützpunkte in der Region. Im vergangenen Juni benötigte der Iran nach den „Enthauptungsangriffen“ fast zwölf Stunden, um sich zu sammeln und Raketen auf Israel abzufeuern. Heute reagierte der Iran mit Angriffen auf Israel und wichtige Ziele in Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Kuwait, Irak, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein iranischer General trat im iranischen Fernsehen auf und kündigte an, Israel und die US-Streitkräfte in der Region mit einer neuen Waffengattung anzugreifen.

Trump und die Neokonservativen glauben weiterhin, die Unterstützung für die Islamische Republik sei schwach und brüchig. Doch angesichts der Reaktion der Iraner auf die Ermordung des Ayatollahs bin ich der Ansicht, dass der Iran nun voll und ganz auf einen Abnutzungskrieg setzt. Die derzeitigen Vorteile der USA dürften schwinden, sollte dieser Krieg mehrere Wochen andauern. Die Sperrung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr wird der Weltwirtschaft schweren Schaden zufügen, falls die Revolutionsgarden sie aufrechterhalten können.

Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die iranischen Angriffe auf US-Militäreinrichtungen und Israel in den kommenden Tagen eskalieren werden. Der US-Luftwaffenstützpunkt in Erbil wird angegriffen; die CIA-Station in Dubai wurde mit einer Rakete getroffen, ebenso wie ein kuwaitischer Luftwaffenstützpunkt, auf dem US-Flugzeuge stationiert sind. Wir werden sehen, was die nächsten 24 Stunden bringen.

Richter Napolitano und ich führten heute ein Krisengespräch, um die Folgen des Enthauptungsangriffs zu besprechen: