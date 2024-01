Für die Ukraine und ihre NATO-Sponsoren ist das Leben billig, sodass Freiheit und Sieg nicht infrage kommen.

Das Kiewer Regime hat mit seinen Kriegsgeschäften und seiner Prostitution für die USA und den Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland Millionen von ukrainischen Leben zerstört. Für die korrupte Kabale in Kiew ist kein Verbrechen und kein Verrat zu gering.

Wir sollten nicht überrascht sein, dass ihre Streitkräfte ein russisches Transportflugzeug mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord abgeschossen haben. Solche barbarischen Verbrechen sind für dieses Nazi-Regime an der Tagesordnung.

Am Mittwochmorgen um 11.15 Uhr Ortszeit wurde ein Militärtransportflugzeug vom Typ Iljuschin IL-76 über der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine abgeschossen. Alle 74 Menschen an Bord wurden ausgelöscht. Darunter befanden sich 65 ukrainische Kriegsgefangene und neun russische Militärangehörige. Die Gefangenen befanden sich auf dem Weg in die Stadt Belgorod im Rahmen eines Kriegsgefangenenaustauschs, der später an diesem Tag stattfinden sollte. Ein zweites Flugzeug, das mit 80 Kriegsgefangenen an Bord folgte, wendete Berichten zufolge mitten in der Luft, nachdem das Unglück gemeldet worden war.

Offensichtlich waren die Flüge Teil einer gut organisierten Vereinbarung zwischen der Ukraine und Russland. In den letzten Monaten wurden bereits Dutzende solcher Austauschflüge durchgeführt. Das Protokoll wird von beiden Seiten gut verstanden und koordiniert, auch wenn es auf eine unauffällige Weise durchgeführt wird. Dies deutet auf ein ruchloses Abweichen der ukrainischen Seite hin.

Russische Radare haben den Abschuss von zwei Boden-Luft-Raketen entdeckt, die auf die verunglückte IL-76 gerichtet waren. Die Raketen wurden offenbar aus dem Dorf Liptsy in der ukrainischen Region Charkow abgefeuert. Die Entfernung des Einschlags betrug 100 Kilometer. Das beweist, dass die einzigen fähigen Waffen wahrscheinlich die von den USA gelieferte Patriot oder die deutsche Iris-T-Rakete waren, wie russische Parlamentarier bereits festgestellt haben.

In einem Bericht der französischen Staatsmedien wurde ebenfalls behauptet, der Abschuss sei durch einen Patriot-Sprengkopf erfolgt.

Es ist also so gut wie sicher, dass das Kiewer Regime dieses Verbrechen verübt hat. Es scheint es vorsätzlich und mit der Absicht begangen zu haben, seine eigenen Kriegsgefangenen zu töten.

Das von der NATO unterstützte ukrainische Regime hat jedoch, wie schon bei früheren Gelegenheiten, versucht, den Vorfall zu vertuschen. Dabei wurde es von den westlichen Medien unterstützt, die die russischen Berichte über den Angriff schnell in Zweifel zogen. Die BBC unterstellte Russland sogar Desinformation, behauptete, Moskau habe eine “lange Geschichte dreister Lügen” und behauptete sogar, es sei ungewiss, ob sich Kriegsgefangene an Bord des Flugzeugs befunden hätten.

Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen lehnte der französische kommissarische Vorsitzende des Gremiums die Forderungen Russlands nach einer Dringlichkeitssitzung ab und verschob eine Sitzung um mehr als 24 Stunden.

Dies war offensichtlich ein Versuch, dem Kiewer Regime und seinen NATO-Handlangern eine Atempause zu verschaffen, um eine plausible Geschichte für einen solch barbarischen Akt auszuhecken.

Zunächst versuchte die ukrainische Seite zu behaupten, die IL-76 sei angegriffen worden, weil sie angeblich Munition nach Belgorod transportiert habe und daher ein legitimes Ziel sei. Diese Version wurde jedoch schnell verworfen, als klar wurde, dass das russische Militär die ukrainische Seite vollständig darüber informiert hatte, dass der Frachtflug an einem vereinbarten Kriegsgefangenenaustausch teilnahm.

Am Mittwochabend versuchte der ukrainische Präsident Wladimir Zelenski verzweifelt, Russland dafür zu beschuldigen, “mit dem Leben der Ukrainer zu spielen”, obwohl es ekelerregend klar war, dass es sein Regime war, das diese abscheuliche Tat beging.

Es ist nicht klar, was die obszöne Begründung für diese Gräueltat ist. War es ein Versuch, Russland durch eine Provokation unter falscher Flagge als Täter zu diffamieren? Das scheint unwahrscheinlich, denn selbst die Schwachköpfe in Kiew wüssten, dass die Russen leicht feststellen und nachweisen könnten, von wo aus die Raketen abgefeuert wurden.

Eines ist auf jeden Fall klar. Das korrupte Regime in Kiew schert sich überhaupt nicht um das Leben seiner Bürger. Es ist nicht möglich, die Zahl der Gräueltaten aufzuzählen, die diese bösartige Junta verübt hat, um die Kriegsgeschäfte für ihre NATO-Herren zu verlängern.

Erst letzte Woche hat der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba seine Landsleute ganz offen als Kanonenfutter für die NATO prostituiert. Während seiner Teilnahme am Gipfeltreffen der westlichen Elite in Davos (Schweiz) sagte Kuleba, es sei ein gutes Geschäft für die NATO, weiterhin Waffen in sein Land zu schicken, während die Ukrainer alle Kämpfe – und das Sterben – übernehmen.

Zelensky reist routinemäßig durch die Welt und bettelt um weitere Milliarden an Militärhilfe, die von ihm, seiner shopaholischen Frau und ihren Kumpanen abgeschöpft werden. Sein Regime versucht, weitere 500.000 Ukrainer für die Armee zu rekrutieren. Damit wird implizit bestätigt, dass in dem von der NATO im Februar 2022 angezettelten Stellvertreterkrieg gegen Russland bereits 500.000 Menschen getötet worden sind.

Das nazistische Regime hat zahllose Gräueltaten an seinen eigenen Bürgern verübt, um westliche Waffenlieferungen anzulocken und das Kriegstreiben zu verlängern.

Das Massaker in Buka im April 2022 wurde Russland angelastet, obwohl sich die russischen Streitkräfte einige Tage zuvor aus der Stadt zurückgezogen hatten und Hunderte frisch hingerichteter Leichen auf den Straßen gefunden wurden. Im selben Monat folgte ein Raketenangriff auf einen Bahnhof in Kramatorsk, bei dem über 50 Menschen getötet wurden. Die Spurensicherung der Raketen ergab, dass sie aus ukrainischen Beständen stammten.

Es gab noch viele weitere Falschmeldungen, wie z. B. die unerbittlichen Angriffe auf das Kernkraftwerk Saporoshje, die Sprengung des Kachowka-Staudamms und die tödlichen Luftangriffe auf Städte wie Konstantinowka und Hroza.

Das Regime ist verzweifelt bemüht, diesen Krieg im Namen seiner imperialen Herren fortzusetzen. Das klägliche Scheitern der viel gepriesenen Gegenoffensive im letzten Jahr, bei der allein über 120.000 ukrainische Soldaten in “Fleischwolf”-Schlachten gegen die überlegene russische Feuerkraft vernichtet wurden, hat den Kiewer Marionetten nicht die geringste Pause für Friedensverhandlungen verschafft.

Viele ukrainische Kriegsgefangene haben ihre Erleichterung darüber geäußert, dass sie lebend gefangen genommen und von den monströsen “Selbstmordmissionen” befreit wurden, auf die sie von ihren herzlosen Vorgesetzten geschickt wurden. In der Zwischenzeit kauern ukrainische Bürger in der Angst, von Zelenskys Schlägertrupps von der Straße geholt und an die Front geschickt zu werden, wo sie dem sicheren Tod ins Auge blicken.

Der von den USA geführte Stellvertreterkrieg in der Ukraine ist unwiderruflich verloren. Es ist eine katastrophale Niederlage für die NATO und ihre Nazi-Klienten. Aber das korrupte Kiewer Regime will weiter Bestechungsgelder verteilen. Sie sind Kriegsjunkies.

Die Gefangenenaustausche, an denen sich Russland beteiligt hat, haben dazu geführt, dass Tausende von Kriegsgefangenen zu ihren Familien nach Hause gebracht wurden. Der dadurch gewonnene gute Wille ist unschätzbar, aber zweifellos spürbar.

Es untergräbt zweifellos auch Zelensky und den Stellvertreterkrieg der NATO, wenn Scharen von Gefangenen nach Hause zurückkehren und ihren Familien und Gemeinden erzählen, wie schäbig und herzlos das Gangsterregime ist.

Es wäre nicht abwegig, wenn dieses Regime seine Kriegsgefangenen lieber vernichtet sehen würde. Tote reden schließlich nicht. Das Regime hat keine Skrupel gezeigt, das Leben von Millionen von Ukrainern zu vergeuden und das Land in eine Kloake unter ausländischer Herrschaft zu verwandeln. Was sind schon eine Flugzeugladung verbrauchter Kriegsgefangener und ein paar Russen?

Das ist der Grund, warum die Ukraine und ihre NATO-Sponsoren zur Niederlage verdammt sind. Für sie ist das Leben billig, daher sind Freiheit und Sieg für sie nicht erstrebenswert.