Ein Blutbad für die Mainstream-Medien

Michael Snyder

Sollte es jemanden überraschen, dass die Nachrichtenindustrie von einer massiven Entlassungswelle betroffen ist? Eine Umfrage nach der anderen hat gezeigt, dass die Amerikaner das Vertrauen in die Mainstream-Medien verloren haben, und Millionen von uns haben beschlossen, andere Quellen für Nachrichten und Informationen zu nutzen. Seit Jahren verlieren die Mainstream-Medien Zuschauer und Leser, und jetzt machen viele der größten Namen in der Nachrichtenbranche horrende Verluste. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es zu Massenentlassungen kommen würde.

Natürlich sind es nicht nur die Mainstream-Medien, die Mitarbeiter entlassen. Laut Challenger, Gray & Christmas war die Zahl der Entlassungen in den USA im Jahr 2023 um 98 Prozent höher als im Jahr 2022…

Aber es stimmt, dass die Nachrichtenbranche besonders betroffen ist. So hat das Time Magazine gerade angekündigt, „in mehreren Abteilungen, darunter Redaktion, Technik, Vertrieb und TIME Studios“ Mitarbeiter zu entlassen…

Das Time Magazine hat am Dienstag eine unbestimmte Anzahl von Mitarbeitern in allen Abteilungen entlassen. CEO Jessica Sibley bezeichnete die Maßnahme als „notwendigen Schritt, um unser Geschäft voranzubringen und unsere finanzielle Position zu verbessern“.

Wir haben heute die schwierige Entscheidung getroffen, Stellen in mehreren Abteilungen zu streichen, darunter in der Redaktion, der Technik, dem Vertrieb und den TIME Studios“, schrieb Sibley an die Mitarbeiter. „Wir sind unendlich dankbar für die Beiträge, die diese talentierten Teammitglieder während ihrer Zeit bei TIME geleistet haben.“