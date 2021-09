Die Tür zu einem Iran-Atomabkommen schließt sich

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Kritiker der Außen- und Sicherheitspolitik des Regimes von Joe Biden wiesen schnell darauf hin, dass die amerikanischen Soldaten, die aus Afghanistan abgezogen werden, zweifellos eine Ressource darstellen, die für ein neues Abenteuer an einem anderen Ort eingesetzt werden soll. Es gab beträchtliche Spekulationen darüber, dass die neue Modellarmee, die vollständig geimpft, in ihrer ganzen geschlechtlichen und rassischen Vielfalt glorreich und von Extremisten in den Reihen gesäubert ist, dazu bestimmt sein könnte, potenziell aufmüpfige Suprematisten in unaufgeklärten Teilen der Vereinigten Staaten niederzuschlagen. Aber selbst angesichts eines zunehmend totalitären Weißen Hauses muss diese bürgerkriegsähnliche Option einer von sinkenden Zustimmungsraten geplagten Regierung zu weit gegangen sein, so dass sich die alten Hasen in Washington offenbar dem zuwandten, was schon immer ein Erfolg war: einen geeigneten ausländischen Feind auswählen und ihm das Handwerk legen.

Es ist natürlich allgemein bekannt, dass Joe Biden, als er für das Amt des Präsidenten kandidierte, sich verpflichtet hat, einen Versuch zu unternehmen, wieder in den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) von 2015 einzutreten, der dem iranischen Atomprogramm Grenzen setzte und auch eine intrusive Inspektionsroutine einführte. Im Gegenzug sollten die Iraner Erleichterungen von Sanktionen im Zusammenhang mit dem Programm erhalten. Im Jahr 2018 zog Präsident Donald Trump die Vereinigten Staaten aus dem Abkommen zurück und begründete dies mit dem falschen Argument, dass der Iran die Vereinbarung betrüge und heimlich an der Entwicklung einer Waffe arbeite. Trumps neokonservative Befürworter argumentierten ohne jeden Beweis, dass der Iran das Abkommen als Deckmantel für seine Bemühungen um die Anreicherung von angereichertem Uran nutzen wolle, um nach dem Auslaufen des Inspektionsregimes im Jahr 2025 garantiert schnell eine Waffe entwickeln zu können.

Der Schritt Trumps wurde natürlich von der Israel-Lobby unterstützt und weithin als Nachgeben gegenüber israelischen Interessen angesehen, obwohl das Abkommen eigentlich gut für die Vereinigten Staaten war, da es die mögliche Verbreitung von Atomwaffen durch ein unfreundliches Land verhinderte. Leider ist das Einknicken einer US-Regierung vor Israel nicht gerade ungewöhnlich, und der Rückzug wurde in den Mainstream-Medien nur begrenzt kritisiert.

Joe Biden, der sich selbst als Zionist bezeichnet hat, ist nicht weniger anfällig dafür, sich Israel anzubiedern als Trump. Als er während seines Wahlkampfs das Thema JCPOA ansprach, um die progressiven Mitglieder seiner Partei anzusprechen, schränkte er den Schritt mit dem Hinweis ein, dass das Abkommen aktualisiert und verbessert werden müsse. Die Gespräche in Wien, an denen der Iran und die USA indirekt beteiligt sind, sind aufgrund der iranischen Wahlen und der Forderung Washingtons, dass der Iran in das Abkommen Beschränkungen für sein ballistisches Raketenprogramm aufnimmt und seine angebliche Einmischung in die politischen Unruhen in der Region einstellt, seit mehreren Monaten ins Stocken geraten. Der Vorwurf der Einmischung bezieht sich auf die iranische Unterstützung der völlig legitimen syrischen und libanesischen Regierungen sowie der Houthi-Rebellen im Jemen, die Opfer der von Washington unterstützten saudi-arabischen Aggression geworden sind.

Da der Iran darauf besteht, dass jede Rückkehr zum Status quo ante auf der Grundlage des bestehenden Abkommens ohne jegliche Ergänzungen erfolgen muss, wozu auch die Aufhebung der Sanktionen gehört, die Washington abgelehnt hat, war von Anfang an klar, dass es keinen Ausweg mehr gibt. In jüngster Zeit wurde in Neokonservativen und Medienkreisen (im Wesentlichen dasselbe) argumentiert, dass der neue konservative Präsident des Iran, Ebrahim Raisi, bedeute, dass man keiner Vereinbarung mit dem Iran trauen könne, und es wurde auf Berichte der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) verwiesen, die darauf hindeuten, dass der Iran mit der Anreicherung von zugegebenermaßen geringen Mengen Uran begonnen hat. Um die Verwirrung noch zu vergrößern, gibt es einige Berichte, die darauf hindeuten, dass Israel bei einer Razzia im Juni absichtlich die Überwachungsgeräte der IAEO zerstört hat, um eindeutige Bewertungen der nuklearen Entwicklungen zu erschweren.

Um die Scharade zu beenden, von der man nicht erwartet hatte, dass sie zu etwas führt, hat Außenminister Tony Blinken, der nach Deutschland reist, um die Wogen wegen des Afghanistan-Debakels zu glätten, nun gewarnt, dass die USA „näher dran“ sind, die Neuverhandlung des Atomabkommens mit dem Iran aufzugeben. Blinken erklärte gegenüber Reportern: „Ich werde kein Datum nennen, aber wir nähern uns dem Punkt, an dem eine strikte Rückkehr zur Einhaltung des JCPOA die Vorteile, die dieses Abkommen gebracht hat, nicht wiedergibt.“

Wenn Blinken von Vorteilen spricht, meint er jetzt natürlich das gesamte Paket der Forderungen Washingtons, die, wie oben erwähnt, weit über die ursprüngliche Absicht des Abkommens hinausgehen. Da der Iran wiederholt betont hat, dass er nur bereit ist, über die ursprüngliche Formulierung zu sprechen, die ihm eine gewisse Erleichterung der Sanktionen bringen würde, was Blinken sicherlich weiß, weicht er der Frage aus, dass Washington der Spielverderber bei den Wiener Gesprächen ist.

Jetzt, da Afghanistan mit beträchtlichen Rückschlägen für die Biden-Administration gefallen ist, wird die Situation mit dem Iran potentiell wichtiger, selbst wenn man anerkennt, daß der Iran die Vereinigten Staaten oder ihre eigentlichen Interessen in keiner Weise bedroht. Biden und Blinken sind eindeutig daran interessiert, ein angebliches vitales Interesse im Nahen Osten aufrechtzuerhalten, damit die Truppenstärke in der gesamten Region aufrechterhalten werden kann. Mit Bagdad wurde vereinbart, bis zum Jahresende alle amerikanischen „Kampftruppen“ – wie auch immer diese definiert werden – abzuziehen, aber es gibt auch amerikanische Soldaten in Syrien, die einen Krieg führen, und große Militärstützpunkte in Kuwait, Doha und Bahrain. Die USA unterhalten auch eine Mindestpräsenz von Luftwaffenpersonal in Israel sowie große Waffenlieferungsdepots.

Um all das zu rechtfertigen, braucht man einen Feind, und der Iran ist ein solcher. Und es sollte niemanden überraschen, dass jetzt Schritte unternommen werden, um die bösen Perser in ihren eigenen Gewässern zu bekämpfen. Die in Bahrain beheimatete 5. Flotte der US-Marine kündigte letzte Woche an, dass sie eine spezielle neue Task Force bilden wird, die Luft-, Segel- und Unterwasserdrohnen einsetzen wird, um den Iran zu bekämpfen. In der Ankündigung teilten die Sprecher mit, dass die Drohnenkapazitäten in den kommenden Monaten auf eine Reihe von Engpässen ausgedehnt werden sollen, die für den globalen Energietransport und die weltweite Schifffahrt von entscheidender Bedeutung sind, darunter die wichtige Straße von Hormuz, durch die 20 % des gesamten Erdöls fließt. Auch die Zufahrten zum Suezkanal im Roten Meer und die Straße von Bab el-Mandeb vor Jemen werden vermutlich einbezogen.

Zu den Systemen, die von der so genannten 5th Fleet Task Force 59 eingesetzt werden, gehören einige kürzlich entwickelte innovative Technologien, darunter Unterwasser-, Langstrecken- und spezielle Überwachungsdrohnen. Bewaffnete Drohnen werden die gleichen Plattformen nutzen, und einige der Drohnen werden so klein sein, dass sie von U-Booten aus abgefeuert werden können, was die Herkunftsorte verwirren und es Washington ermöglichen wird, den Einsatz der Drohnen zur Abschreckung oder Einschüchterung der Iraner plausibel zu bestreiten.

Der Fall Afghanistans mag also nach all den Jahren des Chaos willkommen sein, aber er könnte die Tür zu verstärkten Spannungen im nahen Persischen Golf geöffnet haben. Washington-Biden-Blinken wollen der Welt beweisen, dass die Vereinigten Staaten trotz Afghanistan kein Sündenbock sind. Leider ist es keine Lösung für Washingtons Unfähigkeit, die eigene Rolle in der Welt zu erkennen, wenn man den Iran ein weiteres Mal unter Druck setzt. Die Lektion, die man in Afghanistan und auch im Irak hätte lernen können, ist offenbar bereits vergessen.