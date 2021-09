Hochrangige US-Generäle haben in Bezug auf die Kriege in Afghanistan und im Irak eklatant gelogen, um ihre Karrieren zu fördern,

Paul Antonopoulos, unabhängiger geopolitischer Analyst

Laut den Jahresberichten des Pentagon über die Militärjustiz gab es seit 2001 mehr als 1,3 Millionen Fälle von Disziplinarmaßnahmen beim US-Militär, die meisten davon im Zusammenhang mit dem sogenannten „Krieg gegen den Terror“. Aber wie The Intercept hervorhob, haben die Generäle, die den Kongress und die amerikanische Öffentlichkeit über die Kriege in Afghanistan und im Irak in die Irre geführt haben, nicht nur Konsequenzen vermieden, nachdem sie 20 Jahre lang eine Desinformationskampagne geführt hatten, sondern wurden stattdessen für ihre täuschend positiven Einschätzungen belohnt. „Als sie mit großzügigen Militärrenten in den Ruhestand gingen, bekamen sie hoch bezahlte Jobs in den Vorständen von Unternehmen und profitierten weiter von ihrer Unaufrichtigkeit“, schrieb Peter Maass in The Intercept.

Nach den Terroranschlägen gegen die USA am 11. September 2001 führte der damalige Präsident George W. Bush sein Land in zerstörerische Kriege gegen Afghanistan und den Irak. Auf die Anschläge vom 11. September 2001 folgte ein Ausbruch von Ignoranz, Rassismus und Gewalt gegen vermeintlich muslimisch aussehende Amerikaner. Dies gipfelte sogar in der Ermordung des indischstämmigen Sikhs Balbir Singh Sodhi durch den 43-jährigen Frank Silva Roque, der bei seiner Verhaftung Parolen wie „Ich bin ein Patriot“, „Ich stehe voll und ganz für Amerika ein“ und „Ich wünschte, meine Strafe wäre, dass man mich mit einer Menge [Schimpfwort]-Waffen nach Afghanistan schickt“ rief. Die Ermordung Sodhis gilt als erste Reaktion auf das nicht-christliche Amerika nach dem 11. September 2001.

Roques Handlungen und seine Aufforderung, in Afghanistan zu kämpfen, waren jedoch kein Einzelfall, und tatsächlich traten viele Amerikaner mit ähnlichem Extremismus dem Militär bei. In den Kriegen in Afghanistan und im Irak wurden ganze Infrastrukturen zerstört, Hunderttausende von Zivilisten getötet, Millionen von Flüchtlingen aufgenommen und über 6 Billionen Dollar an amerikanischen Steuergeldern verschwendet. Ein Großteil dieser Verwüstungen wurde von amerikanischen Soldaten verursacht, oft ungestraft. Tatsächlich waren die Amerikaner nicht die einzigen, die solche Kriegsverbrechen begangen haben. Auch viele britische, australische und andere Soldaten aus Partnerländern waren für Mord, Vergewaltigung, Erpressung und Diebstahl in Afghanistan und im Irak verantwortlich.

Am besorgniserregendsten ist jedoch die Tatsache, dass sich die oberen Ränge des US-Militärs wenig bis gar nicht um die von den NATO-Truppen begangenen Kriegsverbrechen kümmerten. Stattdessen konzentrierten sie sich darauf, die Lage in Afghanistan und im Irak so darzustellen, als würde sie sich ständig verbessern. Das neue Buch des Journalisten Craig Whitlock, „The Afghanistan Papers“, liefert Beweise dafür, dass die militärischen Führer wussten, dass der Krieg in Afghanistan scheiterte, aber darüber logen. Oberst Bob Crowley behauptet in dem Buch, dass „jeder Datenpunkt verändert wurde, um das bestmögliche Bild zu vermitteln“, und Whitlock beschreibt die positiven Einschätzungen des Militärs als „ungerechtfertigt und unbegründet“, die „auf eine Desinformationskampagne hinausliefen“.

Die wichtigste Frage ist, warum die obersten Militärs an ihren Behauptungen festhielten, die Kriegssituation in Afghanistan und im Irak verbessere sich. Es liegt die Vermutung nahe, dass ihre Lügen über die Lage in Afghanistan und im Irak von Eigeninteresse motiviert waren, um ihre eigene Karriere und ihr Kapital zu fördern. Sie konnten nicht zulassen, dass die sich verschlechternde Lage in Afghanistan und im Irak sowie die über 1,3 Millionen Fälle von Disziplinlosigkeit im Militär, einschließlich Vergewaltigung, Folter und Mord, ihre Aussichten ruinierten.

Nehmen Sie zum Beispiel den derzeitigen US-Verteidigungsminister, Lloyd Austin. Während der Invasion des Irak im Jahr 2003 war Austin stellvertretender Kommandeur der 3rd Infantry Division. The Intercept berichtet über einen Austausch zwischen Austin und Dathar Khashab, dem Direktor der Daura-Ölraffinerie, im Mai 2013, nur wenige Wochen nach der Einnahme Bagdads durch die USA. Auch wenn Khashab darauf bestand, dass Bagdad unter der US-Besatzung krimineller war als unter der Herrschaft von Saddam Hussein, konnte Austin nur sagen, dass „vor zwei Monaten ein brutaler Diktator war, der Tausende von Menschen getötet hat.“

Austin, der von Beginn der Besetzung des Iraks an darauf bestand, dass alles in Ordnung sei, wurde schließlich Befehlshaber der US-Streitkräfte im Irak, übernahm dann das Zentralkommando, das für alle Operationen im Nahen Osten zuständig ist, ging mit einer monatlichen Rente von 15.000 Dollar in den Ruhestand und wurde dann Mitglied in mehreren Unternehmensvorständen, darunter im Vorstand der United Technologies Corporation, dem militärischen Auftragnehmer, der 2020 mit Raytheon fusionierte. Mit diesen Firmenauftritten wurde er zum Multimillionär mit einer 2,6-Millionen-Dollar-Villa mit sieben Schlafzimmern, einer Fünf-Auto-Garage, zwei Küchen und einem Poolhaus in der Gegend von Washington D.C..

Zu Austin gehörte auch David Petraeus, der zu Beginn des Irak-Krieges ein Generalmajor war. Aber wie der Autor von The Intercept berichtet, „tat Petraeus das, was so ziemlich jeder General tat, der im Irak und in Afghanistan diente: Er reihte alle Daten aneinander, die er finden konnte und die sich als Erfolgsgeschichte ausgeben ließen. Die Statistiken auf seiner PowerPoint-Präsentation waren typisch für Vietnam – er fand große Zahlen und nannte sie Sieg.

2007 wurde Petraeus zum Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte im Irak ernannt und als Retter gepriesen. Von 2010 bis 2011 befehligte er dann die US- und NATO-Truppen in Afghanistan. Obwohl Petraeus dem Kongress 2011 versicherte, die Lage in Afghanistan verbessere sich, stellt Whitlock in seinem Buch fest, dass „die Militäroffiziere vor Ort wussten, dass der Zahlenwirbel nichts bedeutete.“

Sarah Chayes, eine von Petraeus‘ Beraterinnen in Afghanistan, erinnerte sich daran, wie sie Ideen vorschlug, um die Korruption in der von den USA unterstützten Regierung in Kabul einzudämmen, aber keiner dieser Pläne wurde jemals umgesetzt. „Ich beantwortete eine Anfrage nach der anderen von Petraeus, bis mir klar wurde, dass er nicht die Absicht hatte, meine Empfehlungen umzusetzen; es war nur eine Notlösung“, schrieb sie.

Ende 2011 übernahm Petraeus dann die Leitung der CIA, wurde aber 2012 dabei erwischt, wie er streng geheime Informationen mit seiner Freundin teilte, und trat zurück, um einer Anklage wegen eines Kapitalverbrechens und einer langen Gefängnisstrafe zu entgehen, die auch Chelsea Manning und Edward Snowden drohen. Nach seiner Zeit bei der CIA wurde Petraeus mit einer lukrativen Partnerschaft beim Private-Equity-Riesen KKR belohnt, die seinen Reichtum im Ruhestand sicherte.

Die Kriege in Afghanistan und im Irak haben sich bereits das zweite Jahrzehnt hingezogen, weil die Spitzenkräfte des US-Militärs mehr daran interessiert waren, ihre eigenen Karrieren voranzutreiben. Auf diese Weise haben die USA Tausende von Soldaten entfesselt, die ähnlich wie Frank Silva Roque denken und sich an denjenigen rächen wollen, die sie für die Anschläge vom 11. September 2001 verantwortlich machen, was zu zahllosen Kriegsverbrechen der NATO an unschuldigen Zivilisten geführt hat.