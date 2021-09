UN warnt davor, dass unkontrollierte KI und maschinelles Lernen „Menschenrechte verletzen und Leben zerstören“ können und fordert Schutzmaßnahmen gegen Missbrauch

Die UN-Menschenrechtskommissarin hat ein Moratorium für den Einsatz bestimmter Technologien der künstlichen Intelligenz, wie etwa der massenhaften Gesichtserkennung, gefordert, bis es „angemessene Schutzmaßnahmen“ gegen ihre potenziell „katastrophalen“ Auswirkungen gibt.

In einer Erklärung vom Mittwoch betonte die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, die Notwendigkeit eines vollständigen Verbots von KI-Anwendungen, die nicht im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsnormen stehen, und forderte gleichzeitig einen Verkaufsstopp für bestimmte bedenkliche Technologien.

Bachelet wies darauf hin, dass KI und Algorithmen des maschinellen Lernens mittlerweile „in fast jeden Winkel unseres physischen und mentalen Lebens und sogar unseres emotionalen Zustands“ eindringen. Sie sagte, die Technologie habe das Potenzial, „eine Kraft für das Gute“ zu sein, könne aber auch „negative, sogar katastrophale Auswirkungen haben, wenn sie ohne ausreichende Rücksicht darauf eingesetzt wird, wie sie die Menschenrechte der Menschen beeinflusst“.

