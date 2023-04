Die Türkei gegen das amerikanische Imperium

von Thierry Meyssan

Drei Wochen vor den türkischen Präsidentschaftswahlen ändert sich die Debatte. Aus einer Debatte des für oder gegen den Islamismus von Recep Tayyip Erdoğan wird eine solche des für oder gegen das Bündnis mit den Vereinigten Staaten. Der scheidende Präsident gewinnt nun wieder Punkte in den Umfragen, die ihm bis jetzt eine Niederlage voraussagten. Vom Islamisten wurde er nun zum Nationalisten. Es ist im Moment unklar, ob dies ausreichen wird, um ihm einen Sieg zu ermöglichen, aber es ist zu erwarten, dass er im Falle eines Sieges die Türkei aus der NATO zurückzieht.

Umfragen ergeben, dass Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei den Präsidentschaftswahlen der Türkei am 14. Mai 2023 gegenüber Kemal Kılıçdaroğlu, Führer der Vereinigten Opposition, verliert. Diese mögliche innenpolitische Kehrtwende führte dazu, dass der scheidende Präsident seine Position in internationalen Fragen nun radikalisiert. Bisher schien er sich auf halbem Weg zwischen den Vereinigten Staaten auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen Seite zu halten. Jetzt stellt ihn seine politische Partei als Retter der türkischen Unabhängigkeit dar, angesichts der dunklen Aktionen Washingtons. Im Gegensatz dazu stellt er seinen Konkurrenten als Handlanger der Yankees dar, was er wahrscheinlich nicht wirklich ist.