Die Übernahme der Natur durch die Wall Street schreitet mit der Einführung einer neuen Anlageklasse voran

Ein Projekt des multilateralen Entwicklungsbankensystems, der Rockefeller Foundation und der New Yorker Börse hat kürzlich eine neue Anlageklasse geschaffen, die nicht nur die natürliche Welt, sondern auch die Prozesse, die allem Leben zugrunde liegen, unter dem Deckmantel der Förderung der „Nachhaltigkeit“ zum Verkauf anbietet.

Letzten Monat gab die New Yorker Börse (NYSE) bekannt, dass sie eine neue Anlageklasse und ein dazugehöriges Börsenzulassungsvehikel entwickelt hat, um „die natürlichen Ressourcen zu erhalten und wiederherzustellen, die letztlich die Grundlage für das Leben auf der Erde bilden“. Das als „Natural Asset Company“ (NAC) bezeichnete Vehikel ermöglicht die Gründung spezialisierter Unternehmen, „die die Rechte an den Ökosystemleistungen halten, die auf einem bestimmten Stück Land erbracht werden, Leistungen wie Kohlenstoffbindung oder sauberes Wasser“. Diese NACs werden dann die natürlichen Ressourcen, die sie zu Handelsgütern machen, pflegen, verwalten und ausbauen – mit dem Ziel, diejenigen Aspekte dieser natürlichen Ressourcen zu maximieren, die das Unternehmen für profitabel hält.

Obwohl sie wie „jede andere Entität“ an der NYSE agieren, wird behauptet, dass die NACs „die Gelder für die Erhaltung eines Regenwaldes oder für andere Erhaltungsmaßnahmen verwenden, wie z. B. die Änderung der konventionellen landwirtschaftlichen Produktionsmethoden einer Farm“. Doch wie am Ende dieses Artikels erläutert, geben selbst die Schöpfer von NACs zu, dass das ultimative Ziel darin besteht, nahezu unbegrenzte Gewinne aus den natürlichen Prozessen zu ziehen, die sie zu quantifizieren und dann zu monetarisieren versuchen.

Michael Blaugrund, COO der NYSE, spielte darauf an, als er zur Einführung der NACs Folgendes sagte: „Wir hoffen, dass der Besitz einer Naturkapitalgesellschaft einem immer breiteren Anlegerkreis die Möglichkeit bietet, in etwas zu investieren, das an sich wertvoll ist, aber bisher von den Finanzmärkten ausgeschlossen war.“

In den Medienberichten über diesen Schritt, die von den hochtrabenden Begriffen „Nachhaltigkeit“ und „Umweltschutz“ umrahmt waren, kamen Medien wie Fortune nicht umhin zu bemerken, dass die NACs die Türen zu „einer neuen Form der nachhaltigen Investition“ öffnen, die „in den letzten Jahren Leute wie den CEO von BlackRock, Larry Fink, in ihren Bann gezogen hat, obwohl es noch große, unbeantwortete Fragen dazu gibt“. Fink, einer der mächtigsten Finanzoligarchen der Welt, ist und war lange Zeit ein Unternehmensräuber, kein Umweltschützer, und seine Begeisterung für NACs sollte selbst die enthusiastischsten Befürworter innehalten lassen – wenn es bei diesem Unterfangen wirklich um die Förderung des Naturschutzes ginge, wie behauptet wird.

Wie man ein NAC erstellt

Die Schaffung und Einführung der NACs hat zwei Jahre gedauert und die NYSE hat sich mit der „Intrinsic Exchange Group“ (IEG) zusammengetan, an der die NYSE selbst eine Minderheitsbeteiligung hält. Die drei Investoren der IEG sind die Interamerikanische Entwicklungsbank, der auf Lateinamerika ausgerichtete Zweig des multilateralen Entwicklungsbankensystems, der neoliberale und neokolonialistische Agenden durch Verschuldung durchsetzt, die Rockefeller Foundation, die Stiftung der amerikanischen Oligarchen-Dynastie, deren Aktivitäten seit langem eng mit der Wall Street verflochten sind, und „Aberdare Ventures“, ein Risikokapitalunternehmen, das sich hauptsächlich auf den Bereich der digitalen Gesundheitsversorgung konzentriert. Die IADB und die Rockefeller Foundation sind eng mit den Vorstößen für digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) und biometrische digitale IDs verbunden.

Die Aufgabe der IEG besteht darin, „Pionierarbeit für eine neue Anlageklasse zu leisten, die auf natürlichen Vermögenswerten und dem Mechanismus zu deren Umwandlung in Finanzkapital basiert“. „Diese Vermögenswerte“, so die IEG, „machen das Leben auf der Erde möglich und angenehm… Sie umfassen biologische Systeme, die für saubere Luft, Wasser, Nahrungsmittel, Medikamente, ein stabiles Klima, die menschliche Gesundheit und gesellschaftliches Potenzial sorgen.“

Anders ausgedrückt: Mit den NACs werden Ökosysteme nicht nur zu finanziellen Vermögenswerten, sondern auch zu Rechten an „Ökosystemleistungen“, d. h. an den Vorteilen, die die Menschen aus der Natur ziehen. Dazu gehören die Nahrungsmittelproduktion, der Tourismus, sauberes Wasser, die biologische Vielfalt, die Bestäubung, die Bindung von Kohlenstoff und vieles mehr. Die IEG arbeitet derzeit mit der Regierung Costa Ricas zusammen, um ihre NAC-Bemühungen in diesem Land zu erproben. Die costaricanische Ministerin für Umwelt und Energie, Andrea Meza Murillo, erklärte, dass das Pilotprojekt mit IEG „die wirtschaftliche Analyse des wirtschaftlichen Werts der Natur vertiefen und weitere Finanzströme für den Naturschutz mobilisieren wird“.

Mit den NACs bieten die NYSE und die IEG nun die Gesamtheit der Natur zum Verkauf an. Sie behaupten zwar, dass dies „unsere Wirtschaft zu einer gerechteren, widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Wirtschaft umgestalten“ wird, aber es ist klar, dass die künftigen „Eigentümer“ der Natur und der natürlichen Prozesse die einzigen wirklichen Nutznießer sein werden.

Laut IEG beginnen NACs zunächst mit der Identifizierung eines Naturguts, z. B. eines Waldes oder Sees, das dann anhand spezifischer Protokolle quantifiziert wird. Solche Protokolle wurden bereits von verwandten Gruppen wie der „Capitals Coalition“ entwickelt, die mit mehreren Partnern der IEG sowie dem Weltwirtschaftsforum und verschiedenen Koalitionen multinationaler Unternehmen zusammenarbeitet. Dann wird ein NAC geschaffen, und die Struktur des Unternehmens entscheidet darüber, wer die Rechte an der Produktivität dieses Naturguts hat und wie dieses Naturgut verwaltet und geregelt wird. Schließlich wird ein NAC in Finanzkapital „umgewandelt“, indem ein Börsengang an einer Börse wie der NYSE durchgeführt wird. In dieser letzten Phase wird „Kapital für die Bewirtschaftung des Naturkapitals generiert“, und die Schwankung des Börsenkurses „signalisiert den Wert des Naturkapitals“.

Allerdings sind die NAC und ihre Mitarbeiter, Direktoren und Eigentümer nach diesem letzten Schritt nicht notwendigerweise die Eigentümer des natürlichen Vermögenswertes selbst. Stattdessen ist die NAC, wie die IEG feststellt, lediglich der Emittent, während zu den potenziellen Käufern des natürlichen Vermögenswertes, den die NAC repräsentiert, institutionelle Anleger, private Investoren, Einzelpersonen und Institutionen, Unternehmen, Staatsfonds und multilaterale Entwicklungsbanken gehören können. So könnten Vermögensverwaltungsfirmen, die im Grunde genommen bereits einen Großteil der Welt besitzen, wie z.B. Blackrock, zu Eigentümern von natürlichen Prozessen, natürlichen Ressourcen und den Grundlagen des natürlichen Lebens selbst werden, die bald zu Geld gemacht werden.

Sowohl die NYSE als auch die IEG haben dieses neue Anlageinstrument so vermarktet, als ob es darauf abzielt, Gelder zu generieren, die in den Naturschutz oder in Bemühungen um Nachhaltigkeit fließen. Auf der Website der IEG wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Ziel in Wirklichkeit darin besteht, endlose Gewinne aus natürlichen Prozessen und Ökosystemen zu erzielen, die früher als Teil der „Allmende“ betrachtet wurden, d. h. aus den kulturellen und natürlichen Ressourcen, die allen Mitgliedern einer Gesellschaft zur Verfügung stehen, einschließlich natürlicher Materialien wie Luft, Wasser und einer bewohnbaren Erde. Laut IEG „sollte das Eigenkapital des Unternehmens in dem Maße an Wert gewinnen, in dem das natürliche Gut gedeiht und einen stetigen oder zunehmenden Strom von Ökosystemleistungen liefert, was zu Investitionserträgen führt. Aktionäre und Investoren des Unternehmens können durch den Verkauf von Aktien Gewinne erzielen. Diese Verkäufe können so bemessen werden, dass sie den Anstieg des Kapitalwerts der Aktie widerspiegeln, der in etwa der Rentabilität des Unternehmens entspricht und einen Cashflow auf der Grundlage der Gesundheit des Unternehmens und seiner Vermögenswerte schafft.“

Die Forscherin und Journalistin Cory Morningstar ist mit dem Ansatz der NYSE/IEG nicht einverstanden und sieht in den NACs ein System, das den Raubbau der Unternehmen an der Natur trotz gegenteiliger Behauptungen nur noch verschlimmern wird. Morningstar beschrieb die NACs als „Rockefeller et al. lassen die Märkte diktieren, was in der Natur einen Wert hat – und was nicht. Es ist jedoch nicht Sache der kapitalistischen Institutionen und der globalen Finanzwelt, zu entscheiden, welches Leben einen Wert hat. Ökosysteme sind keine „Vermögenswerte“. Biologische Gemeinschaften existieren für ihre eigenen Zwecke, nicht für unsere.“

Eine neue Art der Plünderung

Das ultimative Ziel von NACs ist nicht Nachhaltigkeit oder Naturschutz – es ist die Finanzialisierung der Natur, d.h. die Verwandlung der Natur in eine Ware, die verwendet werden kann, um die derzeitige, korrupte Wall-Street-Wirtschaft unter dem Deckmantel des Umweltschutzes und der Verhinderung ihrer weiteren Verschlechterung am Laufen zu halten. Die IEG macht dies deutlich, wenn sie feststellt, dass „die Chance“ der NACs nicht in ihrem Potenzial zur Verbesserung des ökologischen Wohlbefindens oder der Nachhaltigkeit liegt, sondern in der Größe dieser neuen Anlageklasse, die sie als „Nature’s Economy“ bezeichnet.

Quelle: IEG

Während die Vermögensklassen der gegenwärtigen Wirtschaft einen Wert von etwa 512 Billionen Dollar haben, sind die Vermögensklassen, die durch NACs erschlossen werden, mit 4.000 Billionen Dollar (d.h. 4 Trillionen Dollar) deutlich größer. Somit eröffnen NACs einen neuen Nährboden für räuberische Wall-Street-Banken und Finanzinstitute, der es ihnen ermöglicht, nicht nur die menschliche Wirtschaft, sondern die gesamte natürliche Welt zu beherrschen. In der Welt, die derzeit von diesen und verwandten Organisationen aufgebaut wird und in der sogar die Freiheit nicht mehr als Recht, sondern zur „Dienstleistung“ umgemünzt wird, werden die natürlichen Prozesse, von denen das Leben abhängt, in ähnlicher Weise zu Vermögenswerten umgestaltet, die einen Besitzer haben werden. Diese „Eigentümer“ haben in diesem System letztlich das Recht zu diktieren, wer Zugang zu sauberem Wasser, zu sauberer Luft, zur Natur selbst erhält und zu welchem Preis.

Laut Cory Morningstar besteht eines der weiteren Ziele der Schaffung der „Nature’s Economy“ und ihrer sauberen Verpackung für die Wall Street über die NACs darin, die massiven Landnahmebemühungen der Wall Street und der Oligarchenklasse in den letzten Jahren drastisch voranzutreiben. Dazu gehören auch die jüngsten Landnahmen durch Wall-Street-Firmen sowie durch milliardenschwere „Philanthropen“ wie Bill Gates während der COVID-Krise. Der Landraub, der durch die Entwicklung von NACs erleichtert wird, wird jedoch hauptsächlich indigene Gemeinschaften in den Entwicklungsländern betreffen.

Wie Morningstar feststellt:

„Der öffentliche Start der NACs erfolgte strategisch vor der fünfzehnten Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, der größten Biodiversitätskonferenz seit einem Jahrzehnt. Unter dem Vorwand, 30 % des Globus in „Schutzgebiete“ umzuwandeln, findet der größte globale Landraub der Geschichte statt. Auf der Grundlage der weißen Vorherrschaft wird dieser Vorschlag Hunderte von Millionen Menschen vertreiben und den laufenden Völkermord an den indigenen Völkern vorantreiben. Die tragische Ironie dabei ist, dass die indigenen Völker zwar weniger als 5 % der Weltbevölkerung ausmachen, aber etwa 80 % der gesamten Artenvielfalt beherbergen.“

Die IEG stellt bei der Erörterung der NACs bezeichnenderweise fest, dass die Erlöse aus dem Börsengang einer NAC für den Erwerb von mehr Land durch die sie kontrollierenden Unternehmen oder zur Aufstockung der Budgets oder Mittel derjenigen, die das Kapital aus dem Börsengang erhalten, verwendet werden können. Dies ist weit entfernt von dem Verkaufsargument der NYSE/IEG, dass die NACs „anders“ seien, weil ihre Börsengänge zur „Erhaltung und zum Schutz“ von Naturgebieten eingesetzt würden.

Die Klimawandel-Panik, die jetzt an die Stelle der COVID-19-Panik tritt, wird sicherlich genutzt werden, um NACs und ähnliche Taktiken als notwendig zur Rettung des Planeten zu vermarkten, aber – seien Sie versichert – NACs sind kein Schritt zur Rettung des Planeten, sondern ein Schritt, der es denselben Interessen, die für die aktuellen Umweltkrisen verantwortlich sind, ermöglicht, eine neue Ära einzuläuten, in der ihre räuberische Ausbeutung neue Höhen erreicht, die zuvor unvorstellbar waren.