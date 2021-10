Impfstoff-Pionier Dr. Robert Malone im Interview: Pfizer erhielt grünes Licht mit „grob unvollständigen Daten

Regulierungsbehörden wie die CDC und die FDA sind „zutiefst korrupt“ und haben experimentelle Covid-Impfstoffe auf die Bevölkerung mit „grob unvollständig“ Daten, die nicht einmal die bloßen Mindeststandards für die Sicherheit durchgedrückt! So der mRNA-Impfstoff Erfinder Robert Malone in einem exklusiven Interview mit LifeSiteNews.

Nachdem er die der japanischen Regierung vorgelegten Daten zum Covid-Impfstoff von Pfizer geprüft hatte, sagte Malone, er sei „schockiert“ und „demoralisiert“ über das, was er entdeckt habe. Die Behörden erlaubten dem Pharmariesen mit einer kriminellen Vorgeschichte die Durchführung von Versuchen am Menschen und erteilten eine Notfallgenehmigung für den Impfstoff Covid auf der Grundlage eines „äußerst unzureichenden Informationspakets“.

Das Unternehmen schien einfach „Informationen zusammengeschustert zu haben, die sie mit anderen RNAs und anderen Impfstoffen erhalten hatten, und sie als Paket in die Studie zu packen, anstatt die eigentlichen Studien durchzuführen“, sagte Malone, ein Vakzinologe, dessen Haupttätigkeit darin besteht, Teams zusammenzustellen und zu leiten, die Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit lösen, oft, aber nicht ausschließlich, für die Regierung.

Malone sagte, er sei über die schlechten Daten von Pfizer so schockiert gewesen, dass er sie von einem anderen leitenden Mitarbeiter für regulatorische Angelegenheiten überprüfen ließ, um seine Beobachtungen zu bestätigen.

„Es ist zutiefst demoralisierend“, sagte der Wissenschaftler und fügte hinzu, dass die Zulassungsbehörden für Impfstoffe seiner Meinung nach „zutiefst korrupt“ sind und „im Grunde genommen außerhalb jeglicher gerichtlicher Kontrolle handeln“.

„Sie scheren sich nicht darum, was ihre Standardregeln sind. Sie tun, was immer sie tun wollen. Vieles scheint von den persönlichen Überzeugungen des [Covid-Beraters des Weißen Hauses] Dr. [Anthony] Fauci bestimmt zu werden.“

Aufgrund der Notstandsgesetze, die zu Beginn des Ausbruchs in Kraft getreten sind, sagte Malone: „Ich weiß nicht, ob sie zur Verantwortung gezogen werden können. Ich denke, es ist eine offene Frage, ob die Gesundheitsbehörden der Vereinigten Staaten jetzt völlig außergerichtlich sind. Können sie vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werden, denn sie sind sicherlich nicht für ihre eigenen Richtlinien und Verfahren verantwortlich.

Abgesehen davon, dass sie der Öffentlichkeit gegenüber nicht rechenschaftspflichtig sind, sind die Behörden desinteressiert – oder nicht in der Lage -, unerwünschte Ereignisse bei Impfstoffen zu erkennen. Es waren weder die FDA noch die CDC, die das Risiko von Myokarditis und Perikarditis – potenziell tödliche Herzentzündungen – bei Teenagern und jungen Erwachsenen erkannten, so Malone.

Bei Tausenden von jungen Menschen, meist Jungen und Männern, wurde nach der Covid-Impfung die Krankheit diagnostiziert, die auch bei der Pockenimpfung und anderen Impfungen auftrat. Es war ein relativ leicht zu erkennendes Signal in den Daten, da junge Menschen ein sehr geringes Risiko für Herzerkrankungen haben und seltene Vorfälle offensichtlich sind. Aber es war ein kleines externes Datenunternehmen, Oracle, das den Zusammenhang entdeckte und die CDC und andere Regierungen, darunter die israelische, dazu veranlasste, ihre eigenen Daten zu überprüfen. Israel, Island, Kanada, Norwegen, Schweden und Dänemark haben alle das erhöhte Risiko des Moderna-Impfstoffs für Herzerkrankungen anerkannt, aber auch Pfizer wird mit Tausenden von Fällen in Verbindung gebracht, die untersucht werden.

Malone sagt zwar, dass kein gesunder junger Mann einen Covid-Impfstoff erhalten sollte, der weitaus gefährlicher ist als das Virus, aber er ist schockiert über die fehlende öffentliche Aufklärung über die Gefahr. Das bedeutet auch nicht, dass die Herzerkrankung nicht auch ältere Menschen betrifft, aber Malone hat das Vertrauen in das Interesse der Regulierungsbehörden verloren, die Signale zu erkennen.

Ein weiteres Signal, das seit Monaten offensichtlich war, waren Menstruationsstörungen, die Zehntausende von Frauen betrafen, aber erst jetzt, 10 Monate nach der Einführung des Impfstoffs, von den Aufsichtsbehörden untersucht werden.

Malone sagte, er finde es besonders „schockierend“, dass die FDA nie darauf bestanden habe, dass Pfizer das historische Problem ausschließe, das mit Coronavirus-Impfstoffen auf Spike-Basis verbunden sei, ein Phänomen, das als durch den Impfstoff verstärkte Infektion der Krankheit bezeichnet werde (eine Untergruppe wird als Antikörper-abhängige Verstärkung bezeichnet). Dieses Problem führte 2017 zu einem großen Fiasko auf den Philippinen, als mehrere Gesetzgeber und Gesundheitsbeamte wegen ihrer Rolle bei der Förderung des Dengvaxia-Impfstoffs von Sanofi angeklagt wurden, der zum Tod von Hunderten von geimpften philippinischen Kindern führte, die eine besonders schwere Reaktion auf das Dengue-Virus entwickelten, als sie nach der Impfung mit dem echten Virus in Kontakt kamen.

„Jeder Impfstoffexperte weiß, dass die Entwicklung eines neuen Impfstoffs immer mit dem Risiko verbunden ist, dass er die Krankheit verschlimmert oder die Infektion effizienter macht“, sagte Malone. „Dieses Risiko war in der Vergangenheit bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Coronaviren immer gegeben und wurde von der FDA in ihren Notfallautorisierungen für diese Impfstoffe ausdrücklich als Risiko bezeichnet.

Obwohl sich die Behörden der Gefahr bewusst waren, bestanden sie nie auf der Durchführung von Studien oder auf Daten, die belegen, dass die Impfstoffe frei von diesem potenziell verheerenden Risiko sind. „Daher wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es bei diesen Impfstoffen zu einer durch den Impfstoff verstärkten Erkrankung kommt oder nicht. Es gibt einige Anzeichen in den Daten, insbesondere bei Delta, dass dies eine Möglichkeit bleibt“, sagte Malone.

Malone, der den Covid-Berater des Weißen Hauses seit 1983 kennt, sagte: „Ich hoffe, dass Dr. Fauci bald zurücktritt.“

„Es hat mich und meine Kollegen immer wieder erstaunt, dass die Regeln auch für ihn nicht gelten. Dinge, die uns strengstens untersagt sind, wie z. B. das Brechen der Verblindung in klinischen Studien, macht er routinemäßig, und es gibt keine Konsequenzen“, sagte Malone und bezog sich dabei auf die Tatsache, dass Pfizer das Potenzial für Langzeitvergleiche in den Studien zu seinem Impfstoff absichtlich sabotierte, als es die Verblindung seiner klinischen Studien aufhob und den Impfstoff auch der Placebo-„Kontrollgruppe“ anbot.

Die ganze Geschichte, dass Fauci die Gain-of-Function-Forschung, die zum Ausbruch von SARS-Co-V2 führte, nicht finanziert habe, sei in sich zusammengebrochen, fügte Malone hinzu. „Die Papierspur ist da. Unglücklicherweise ist die Spur auch für die Defense Threat Reduction Agency vorhanden, [für die Malone gearbeitet hat], also finde ich das auch ernüchternd.“

Malone sagte, dass die Aufgabe der Standardethik für die Impfstoffe zutiefst beunruhigend und „grundlegend falsch“ sei und vermutete, dass dies mit der Tatsache zusammenhänge, dass Faucis Frau, Christine Grady, Leiterin der Abteilung für Bioethik am National Institutes of Health (NIH) Clinical Center ist. Unter ihrer Aufsicht wurden alle grundlegenden ethischen Gebote verletzt, darunter die vollständige Offenlegung von Risiken und die freiwillige Akzeptanz von Risiken ohne Zwang oder Nötigung – vom Verlust des Arbeitsplatzes bis hin zu Regierungen, die Kinder mit Eiswaffeln bestechen, damit sie sich impfen lassen.

Auch unter Fauci und seiner herrschenden „Ethik“ wurden Ärzte angegriffen und ihnen die Zulassung entzogen, weil sie Covid-Behandlungen von Vitamin C bis Ivermectin einsetzten. Malone ist der Präsident der von mehr als 10.000 Ärzten unterzeichneten Römischen Erklärung der Ärzte, in der gefordert wird, dass Ärzte in der Lage sein sollten, Medikamente auf der Grundlage von Beweisen und ihrer Ausbildung zu verschreiben und nicht auf der Grundlage politischer Erwägungen – ein Konzept, das kaum einer Erklärung bedarf.

Als Wissenschaftler, der „tief in die Bioabwehr-Gemeinschaft eingebettet“ war und eine Reihe von Kriegsspielen von Gesundheitsbeamten und Regierungsvertretern aus mehreren Ländern, darunter die Vereinigten Staaten und China, miterlebt hat, bei denen Szenarien wie Pandemien durchgespielt wurden, hat Malone beobachtet, dass die von der Regierung durchgeführten Übungen „fast immer mit Autoritarismus enden … der Bevölkerung etwas aufzwingen, was sie nicht will“.

„Ich mag es wirklich nicht, in die Verschwörungsfalle zu tappen“, bemerkte Malone trocken, aber er versteht, warum sich manche fragen: „Geht es hier wirklich um den Impfstoff oder geht es um etwas anderes?“