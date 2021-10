Die neue amerikanische Führungsrolle: Biden sagt der Welt, was er ihr sagen will

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Mit einigen neuen Etiketten versehen, stapft der Mythos Amerika weiter, aber ansonsten bleibt alles beim gleichen, schreibt Philip Giraldi.

Es ist manchmal schwer zu begreifen, wie sehr sich die Vereinigten Staaten in den letzten zwanzig Jahren verändert haben, und zwar nicht zum Besseren. Als ich in den 1950er Jahren in die Grundschule ging, gab es einen beliebten, etwas simplen Spruch, der von den Lehrern häufig verwendet wurde, um den Erfolg des damals vorherrschenden American Way of Life zu veranschaulichen. Er lautete: „Was gut für General Motors ist, ist gut für Amerika“ und bedeutete, dass die amerikanische Version einer robusten und durchsetzungsfähigen kapitalistischen Wirtschaft Chancen und Wohlstand für die gesamte Nation schuf. Heute, da wir Zeuge der Zerstörung und Verlagerung der heimischen verarbeitenden Wirtschaft durch eben diese Konzernmanager geworden sind, würde eine solche Aussage zu Recht belächelt und als lächerlich angesehen werden.

Gegenwärtig neigen die politisch motivierten Äußerungen über nationale Größe dazu, eher die Qualität Amerikas zu würdigen als die Arbeitsplätze und den Wohlstand, die es zu schaffen vermag. Präsidenten sprechen von der „Außergewöhnlichkeit“ des Landes und davon, dass es eine „Kraft des Guten“ und „Anführer der freien Welt“ sei, mit allem, was dazugehört. Die Tatsache, dass die Amerikaner heute sowohl ärmer als auch unsicherer sind, hat einen eigenen nationalen Mythos geschaffen, nämlich den eines Landes, das von Terroristen belagert wird, die „unsere Freiheit“ verachten, und dem andere, vor allem asiatische Länder, in den Rücken fallen, indem sie unlautere Praktiken anwenden, um Amerika zu stürzen. Die Apologeten von Präsident Joe Biden haben sich ebenfalls auf die positiven Behauptungen versteift, dass „Amerika wieder da ist“ und dass der Präsident „das Land wieder besser aufbauen wird“, sicherlich bedeutungslose Ausdrücke, die die Leere des Hype der Demokratischen Partei vor den Wahlen widerspiegeln, dass Donald Trump das Land in den Untergang geführt habe.

Die Rede von Präsident Joe Biden bei den Vereinten Nationen vor drei Wochen war in der Tat weitgehend Trump ohne all das Getöse, die Drohungen und Ermahnungen. Er hat die Staats- und Regierungschefs der Welt angelogen: „Ich stehe heute hier, zum ersten Mal in 20 Jahren, mit den Vereinigten Staaten, die sich nicht im Krieg befinden.“ Nach den neuesten verfügbaren Informationen waren die USA im Jahr 2018 in sieben Kriege verwickelt: Afghanistan, Irak, Syrien, Jemen, Somalia, Libyen und Niger. Nachdem Afghanistan nun nominell beendet ist, beläuft sich die Zahl der aktuellen amerikanischen Kriege offiziell auf sechs, obwohl keiner von ihnen tatsächlich vom Kongress erklärt wird, wie es die Verfassung verlangt. Wenn man die geheimen Operationen zur Terrorismusbekämpfung mit einbezieht, ist die tatsächliche Zahl sicherlich viel höher.

Joe Biden rief alle Nationen zur Zusammenarbeit auf, um grenzüberschreitende und sogar globale Bedrohungen wie den Klimawandel und Pandemien zu bewältigen, und versprach eine „unnachgiebige Diplomatie“ der Vereinigten Staaten mit dem Versprechen, dass „wir vorausschauen und vorangehen werden“. Die Reaktion des Publikums war vorhersehbar lau, da niemand Joe Biden fragte, ob irgendjemand wirklich geführt werden wolle, vor allem nicht Amerikas ältester Freund und Verbündeter Frankreich, der kürzlich vom Weißen Haus bei einem U-Boot-Deal übergangen wurde. Es gibt sogar Berichte, wonach Biden ein schlechtes Verhältnis zu Großbritannien hat, das normalerweise ein absolut verlässlicher Partner in Sachen Verbrechen ist. Es war, als würde der US-Präsident aus dem „General Motors“-Drehbuch ablesen und vergessen haben, sich über die jüngsten Geschehnisse beim Debakel des Rückzugs aus Afghanistan zu informieren, das mit keinem Wort erwähnt wurde.

Aber es war nicht alles Zucker und Gewürz, denn Biden bewies die nötige Härte, warnte den Iran und spießte diejenigen auf, die „…ihrem Volk nicht die Möglichkeit geben, frei zu atmen, …die versuchen, ihr Volk mit einer eisernen Hand des Autoritarismus zu ersticken. Die Autoritären dieser Welt versuchen, das Ende des Zeitalters der Demokratie zu verkünden, aber sie irren sich.“ Er sprach etwas unbedacht über Russland und China, ohne das Chaos an der Südgrenze der USA zu erwähnen, was einmal mehr zeigt, dass sich alles ändern kann, nur nicht in Washington.

Der vielleicht interessanteste Aspekt der Rede war jedoch das völlige Fehlen des Selbstbewusstseins, dass sich die Welt ohne die Vereinigten Staaten weiterentwickelt hat, die seit dem 11. September in einer bestimmten außenpolitischen Denkweise gefangen sind. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist Washington in Afghanistan und im Irak einmarschiert und hat dort einen Regimewechsel herbeigeführt, und es hat erfolglos versucht, dasselbe in Syrien zu tun. Es hat sich offen in den Wahlprozess in der Ukraine eingemischt, was zu einem Regierungswechsel führte, der auch eine schwere Krise mit Russland auslöste. Sie hat sich mit europäischen Verbündeten zusammengetan, um die libysche Regierung zu stürzen und dieses stabile und wohlhabende Land in eine Hochburg von Gangstern und Terroristen zu verwandeln. In jüngster Zeit hat sie versucht, die gewählte Regierung in Venezuela zu unterminieren und hat eifrig daran gearbeitet, die Wirtschaft des Landes zu ruinieren. Sie hat sich in Kuba, Bolivien und Ecuador eingemischt und hat verheerende Wirtschaftssanktionen gegen Gegner wie den Iran verhängt.

Es sei darauf hingewiesen, dass all diese Initiativen, die Joe Biden als „Führung“ bezeichnen könnte, sowohl unter demokratischen als auch unter republikanischen Regierungen stattfanden, was darauf hindeutet, dass, wenn es in Washington einen Konsens gibt, dieser wahrscheinlich in der Bereitschaft zu finden ist, andere Nationen zu zerstören. Und Joe prangert „autoritäre“ Regime an, ohne anzuerkennen, dass viele Amerikaner beobachtet haben, wie sich die Vereinigten Staaten selbst zu einem totalitären Musterstaat entwickeln, der irrationalerweise vom Krieg besessen ist und gleichzeitig über ein Gesundheitssystem verfügt, das zu den schlechtesten in der entwickelten Welt gezählt wird. Der Patriot Act und die Authorization for the Use of Military Force (Ermächtigung zur Anwendung militärischer Gewalt) haben jeden Präsidenten ermächtigt, in den Krieg zu ziehen, ohne dass er durch eine ausländische Bedrohung gefährdet ist. Und dann ist da noch der Military Commissions Act, der die unbefristete Inhaftierung von Terror- und anderen Verdächtigen erlaubt, ohne dass jemand eines Verbrechens angeklagt werden muss. Und was ist mit den Gefangenen, die nach zwanzig Jahren immer noch ohne Gerichtsverfahren in Guantanamo festgehalten werden, oder mit der von Obama eingeleiteten Politik der Ermordung von US-Bürgern in Übersee mit Hilfe von Drohnen? Oder der Einsatz von Drohnen zur Auslöschung ganzer Hochzeitsgesellschaften bei gleichzeitiger Inhaftierung des Whistleblowers Daniel Hale, der die Frechheit besaß, zu enthüllen, dass 90 % der Drohnentoten in Afghanistan unschuldige Passanten waren, die einem „Profil“ entsprachen?

Und dann ist da noch der Umgang mit dem Impfprogramm gegen das COVID-19-Virus im eigenen Land, das zur Pflicht gemacht wurde, wenn man weiter arbeiten oder zur Schule gehen wollte. Oder einen Job in der Regierung haben. Die Biden-Administration trifft jetzt Entscheidungen im Bereich der Gesundheitsfürsorge, die sich direkt auf alle Amerikaner auswirken. Joe Biden ist dafür, und einige in seiner Regierung fordern verpflichtende Auffrischungsimpfungen für alle, die angeblich bereits geschützt sind. Viele Amerikaner wehren sich gegen die Maßnahmen der Regierung, und in der wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinschaft wächst die Uneinigkeit über die Wirksamkeit der Impfstoffe, einschließlich einiger berechtigter Bedenken, dass sie mehr schaden als nutzen.

Die Regierung plant außerdem, die Bankkonten aller Bürger einzusehen, was einen enormen Eingriff in die Privatsphäre darstellt. Ein Gesetzesvorschlag sieht vor, dass alle Banken dem Internal Revenue Service (IRS) direkt alle relevanten Informationen über alle Konten mit Transaktionen von mehr als 600 Dollar im Jahr melden müssen. Das würde fast alle Konten betreffen, und man kann das mit der fortgesetzten staatlichen Überwachung der Telefone und E-Mails von Bürgern kombinieren, die in keine kriminellen Aktivitäten verwickelt waren, sowie mit der zunehmenden Ausweitung der Gesetze und Richtlinien zum inländischen Terrorismus, die die Hälfte der Bevölkerung zu „Verdächtigen“ machen werden.

Der Mythos von Amerika schreitet also mit einigen neuen Etiketten weiter, aber ansonsten ziemlich gleich. Viele würden argumentieren, dass es Zeit für einen Neustart, eine Rückkehr zum Konstitutionalismus, eine kleine Regierung und ein Ende sinnloser ausländischer Kriege und Interventionen ist. Dies würde jedoch Einzelpersonen und kleine Gruppen gegen einige sehr mächtige Interessen ausspielen, d. h. die Verteidigungsindustrie, die große Pharmaindustrie und die Regierung selbst, die ihre natürliche Rolle als Wachstum sieht. Es ist ein unausgewogener Kampf, aber er muss gewonnen werden, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika mit einigen intakten Grundfreiheiten bis ins 22. Jahrhundert überleben sollen.