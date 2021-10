Atomwaffen und Europa

Von Brian Cloughley: Er ist Veteran der britischen und australischen Streitkräfte, ehemaliger stellvertretender Leiter der UN-Militärmission in Kaschmir und australischer Verteidigungsattaché in Pakistan

Die Stationierung von US-Atomflugzeugen in Großbritannien signalisiert Kontinentaleuropa, dass die Planungen für einen Atomkrieg gegen Russland beschleunigt werden.

Am 5. Oktober gab das US-Außenministerium bekannt, dass das Atomwaffenarsenal des US-Militärs zum 30. September 2020 3.750 Atomwaffen umfasste. Es wurde mit Genugtuung festgestellt, dass „diese Zahl eine ungefähre 88-prozentige Reduzierung des Arsenals von seinem Maximum (31.255) am Ende des Haushaltsjahres 1967 darstellt“, obwohl nicht erwähnt wurde, dass die Reduzierung seit 2018 nur 35 betrug.

Am selben Tag berichtete die Publikation Stars and Stripes des US-Verteidigungsministeriums, dass „ein Kampfjet der Air Force, der später in diesem Jahr in Europa debütieren soll, einen Meilenstein erreicht hat, als er bei Trainingsflügen, die sicherstellen sollen, dass er in der Lage ist, die nukleare Abschreckungsmission der NATO zu erfüllen, Attrappen von Atombomben abwarf… Der erfolgreiche Test der F-35A Lightning II fand statt, als das 48th Fighter Wing, das auf der britischen RAF Lakenheath stationiert ist, letzte Woche das 495th Fighter Squadron für einen neuen Einsatz in Europa reaktivierte. [Vor der Ankunft des Kampfflugzeugs in Lakenheath absolvierten zwei F-35A, die von der Nellis Air Force Base in Nevada starteten, eine vollständige Waffensystemdemonstration, die als Abschlussflugtest für die Erlangung der nuklearen Zertifizierung gilt.

Im Februar 2021 teilte US-Außenminister Antony Blinken der Abrüstungskonferenz in Genf mit, dass „Präsident Biden deutlich gemacht hat, dass die USA ein nationales Sicherheitsgebot und eine moralische Verantwortung haben, die Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen zu verringern und schließlich zu beseitigen“, und Präsident Biden versprach, „Schritte zu unternehmen, um die Rolle von Atomwaffen in unserer nationalen Sicherheitsstrategie zu verringern“, aber es wurde nicht deutlich gemacht, wie die Beseitigung der Bedrohung durch Atomwaffen oder die Verringerung ihrer Rolle in der US-Militärstrategie erreicht werden kann. Die Beseitigung der Bedrohung durch Atomwaffen oder die Verringerung ihrer Rolle in der US-Militärstrategie kann jedoch nicht dadurch erreicht werden, dass mehr Kampfflugzeugpiloten in der Anwendung von Atomwaffen ausgebildet und dann mit ihren Kampfflugzeugen nach Europa entsandt werden.

Eine ebenso interessante Perspektive hat das Vereinigte Königreich, das sich als „führend in der nuklearen Abrüstung“ bezeichnet und sein Atomwaffenarsenal aufstockt. Wie das Royal United Services Institute im März feststellte, heißt es in der integrierten Überprüfung der Sicherheits-, Verteidigungs-, Entwicklungs- und Außenpolitik des Vereinigten Königreichs für das Jahr 2021, dass das Vereinigte Königreich „eine selbst auferlegte Obergrenze für seinen Gesamtbestand an nuklearen Sprengköpfen“ von derzeit 225 Sprengköpfen anhebt.

In dem Bericht mit dem Titel „Global Britain in a Competitive Age“ wird erklärt, dass im Jahr 2021 als nationale Politik eine Verringerung „unserer Obergrenze für den Gesamtbestand an nuklearen Sprengköpfen von nicht mehr als 225 auf nicht mehr als 180 bis Mitte der 2020er Jahre“ angekündigt worden sei. In Anbetracht des sich verändernden Sicherheitsumfelds . . ist dies nicht mehr möglich, und das Vereinigte Königreich wird zu einem Gesamtbestand an Kernwaffen von nicht mehr als 260 Sprengköpfen übergehen“. Dann versicherte sie der internationalen Gemeinschaft, dass sich das Vereinigte Königreich trotz der Erhöhung der Anzahl seiner Kernwaffenträgersysteme „nachdrücklich für die vollständige Umsetzung des NVV in all seinen Aspekten, einschließlich der nuklearen Abrüstung, einsetzt“.

Es ist faszinierend, dass die derzeitige britische Regierung uns glauben machen will, dass mehr Atomwaffen und die Stationierung von 27 nuklearfähigen US-Flugzeugen des Typs F-35 auf dem britischen Luftwaffenstützpunkt Lakenheath in irgendeiner Weise mit nuklearer Abrüstung vereinbar sind, aber was konsequent ist, ist ihre Verbindung mit den bereits in Europa gelagerten US-Atombomben.

Es ist nicht bekannt, ob in Lakenheath US-Atomwaffen gelagert werden oder gelagert werden sollen, und zweifellos wäre die britische Regierung mit einer solchen Lagerung einverstanden, die zu den etwa hundert Bomben, die bereits in den Tresoren der Luftwaffenstützpunkte Kleine Brogel in Belgien, Büchel in Deutschland, Aviano und Ghedi in Italien, Volkel in den Niederlanden und Incirlik in der Türkei gelagert werden, vergleichsweise wenige Bomben hinzufügen würde. Es ist bedauerlich, dass die USA und Großbritannien zwar beteuern, die Gefahr eines Atomkriegs verringern zu wollen, in Wirklichkeit aber die Anzahl, die Standorte und die Schlagkraft der Atomwaffensysteme erhöhen und erweitern.

Die Politik des Militärbündnisses zwischen den USA und der NATO sieht vor, dass „Atomwaffen eine Kernkomponente der Gesamtfähigkeiten der NATO zur Abschreckung und Verteidigung sind“, und stützt sich dabei fast ausschließlich auf die nuklearen Trägersysteme der USA, die zu enormen Kosten ausgebaut werden sollen, wobei die neue Generation von Interkontinentalraketen, die jetzt als bodengestützte strategische Abschreckung bezeichnet wird, wahrscheinlich 95 Milliarden Dollar kosten wird – wenn es keine Kostenüberschreitungen gibt.

Wie das Congressional Budget Office erklärt, ist es „gesetzlich verpflichtet, alle zwei Jahre die 10-Jahres-Kosten der Nuklearstreitkräfte zu projizieren“, und sein neuestes Papier „Projected Costs of U.S. Nuclear Forces, 2021 to 2030“ ist ernüchternd, denn es wird prognostiziert, dass die US-Steuerzahler in dieser Zeit der Finanzkrise in den nächsten zehn Jahren sechzig Milliarden Dollar pro Jahr für die Nuklearstreitkräfte zahlen müssen. Das Amt schätzt, dass „etwa 188 Milliarden Dollar der 551 Milliarden Dollar im Zeitraum 2021-2030 in die Modernisierung von Atomwaffen und Trägersystemen fließen würden. Davon würden 175 Milliarden Dollar in die Modernisierung der strategischen Nukleartriade und 13 Milliarden Dollar in die Modernisierung der taktischen Nuklearwaffen und Trägersysteme fließen.“ Darin ist die Finanzierung solch massiver Projekte wie des Kampfflugzeugs F-35, das rund 1,6 Billionen Dollar kosten wird, noch nicht enthalten.

Die politische Rechtfertigung für die massiven Militärausgaben für konventionelle und nukleare Waffen durch die Regierungen in London und Washington ist ihre Behauptung, dass Russland und China eine Bedrohung darstellen und dass, in den Worten der vorläufigen nationalen Sicherheitsstrategie der USA von 2021, Russland beispielsweise „entschlossen ist, seinen globalen Einfluss zu vergrößern und eine störende Rolle auf der Weltbühne zu spielen“. (Vermutlich meint Washington die Art von Störung, über die Associated Press am 7. Oktober berichtete, als „Europas rasant steigende Gaspreise fielen … nachdem der russische Präsident Wladimir Putin vorgeschlagen hatte, dass sein Land zusätzlich zu den bestehenden langfristigen Verträgen mehr Gas über den heimischen Markt an europäische Spotkäufer verkaufen könnte.“)

Die zunehmende Verbreitung von Nuklearsystemen und der allgemeine Tenor der Entwicklung von Kernwaffen in Europa stoßen in der europäischen Gemeinschaft nicht auf Zustimmung. So ergab eine im Januar veröffentlichte Umfrage, dass 74 % der Italiener, 58 % der Niederländer und 57 % der Belgier sowie 83 % der Deutschen den Abzug der US-Atomwaffen aus ihren Ländern wünschen, und eine andere Umfrage (allerdings von der Campaign for Nuclear Disarmament) ergab, dass 77 % der Briten für ein vollständiges Verbot von Atomwaffen sind.

Europa befindet sich im Umbruch, nicht nur wegen der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Pandemie. Die jüngste Weigerung der Warschauer Regierung, sich an die Gesetze der Europäischen Union zu halten, könnte zum Beispiel dazu führen, dass Polen aus der EU austritt (was von den meisten EU-Bürgern mit Zustimmung begrüßt würde), was aber keine Auswirkungen auf die militärische Aufrüstung der USA und der Nato hätte – die „Enhanced Forward Presence“ entlang der russischen Grenzen, die bis zum Anschlag mit Atomwaffen gesichert ist.

Die Stationierung eines weiteren Geschwaders von Nuklearflugzeugen in Großbritannien für eine „neue Mission in Europa“ in Verbindung mit den vorhandenen Atomwaffenbeständen in Europa und die unbestrittene Entscheidung Großbritanniens, sein Atomwaffenarsenal aufzustocken, sind Signale an die kontinentaleuropäischen Staaten, dass die Planungen für einen Atomkrieg gegen Russland beschleunigt werden. Auch wenn diese Länder es vorziehen, mit Washington und London in ausgewogener Weise zu verhandeln und herzliche Beziehungen aufrechtzuerhalten, wäre es ratsam, die Motive hinter der zunehmenden Betonung des Atomkriegs zu hinterfragen und auf eine Reduzierung der konfrontativen Einsätze zu drängen.