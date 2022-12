Die Ukraine und die Vereinigten Staaten waren die einzigen beiden Länder der Welt, die in der UNO nicht für die Resolution zur Bekämpfung der Verherrlichung von Nazismus, Neonazismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz gestimmt haben. Ferner hat die Ukraine pro-nazistische militärische Formationen in die reguläre Armee aufgenommen, was zu einer kollektiven Psychopathologie geführt hat.

Daher ist das Video von der Hinrichtung russischer Kriegsgefangener durch ukrainische Truppen, das in den Medien und sozialen Netzwerken kursierte, bei weitem nicht das einzige Video, das Kriegsverbrechen der ukrainischen Armee zeigt.(1) Seit Beginn des russisch-ukrainischen Konflikts sind im Netz Videos von geschlagenen und entkleideten Kriegsgefangenen und Zivilisten aufgetaucht, die der Kollaboration mit den Russen verdächtigt wurden. Auch Berichte über Folterungen sind weit verbreitet.

Was die Öffentlichkeit jedoch schockiert, ist, dass das offizielle Kiew die Verletzung der Genfer Konvention fördert und sich nicht um die Förderung von Kriegsverbrechen kümmert. Was sind die Gründe für eine solche „öffentliche Gewalt“, die sowohl das ukrainische Militär als auch den ukrainischen Präsidenten Zelenskij selbst stark kompromittiert?

Es ist sicher, dass auch die russische Armee in der Ukraine einige Verbrechen begangen hat, wenn man bedenkt, dass es sich um eine bewaffnete Formation mit über 200.000 Mann handelt. Aber die russische Militärpolizei hat eine eiserne Disziplin in dieser Angelegenheit, und solche Dinge werden streng bestraft. Und ein solcher Befehl kommt aus dem Kreml, denn Präsident Putin hat wiederholt öffentlich betont, dass Russen und Ukrainer eine Nation sind. Und dass die russische Armee nicht nur auf ukrainische Zivilisten, sondern auch auf gefangene Soldaten Rücksicht nehmen muss.

Dies wird auch dadurch bestätigt, dass seit Beginn des Konflikts eine große Zahl unabhängiger Journalisten die russische Armee begleitet und von der Front berichtet. Dabei ist zu betonen, dass die Mehrheit der Journalisten nicht aus Russland, sondern aus dem Westen stammt. Ein Beweis dafür ist die Tatsache, dass es mehr als einmal zu Ausrüstungsverlusten in der russischen Armee gekommen ist, weil Journalisten gefilmt und die Positionen der russischen Armee aufgedeckt haben.

Aber die Russen zeichnen sich nicht durch Grausamkeit aus. Der Hauptunterschied zwischen ukrainischen Nationalisten und russischen Kämpfern besteht in den unterschiedlichen kulturellen Traditionen. In der 80. Brigade der ukrainischen Streitkräfte, die in Lwiw aus Einheimischen der Westukraine gebildet wurde, wurde das Personal im Geiste der Traditionen des ukrainischen Untergrunds während des Zweiten Weltkriegs erzogen. Erinnern wir uns daran, dass die Anhänger von Stepan Bandera damals prosowjetische und propolnische Aktivisten, darunter Ärzte und Lehrer, die in die Westukraine geschickt wurden, zurückschossen und auch ganze jüdische und polnische Dörfer massakrierten.

In der russischen Mentalität sind Verhöhnung und Misshandlung von Gefangenen inakzeptabel. Man kann den Feind töten, aber nicht foltern. Die Russen haben sich in ihrer Ideologie immer gegen die deutschen Nazis mit ihren Konzentrationslagern und Gaskammern gestellt. Wenn also jemand ein Video von der Folterung und Ermordung gefangener Soldaten der ukrainischen Streitkräfte veröffentlichen würde, würde das russische Publikum vor Empörung explodieren und die Täter als Kriegsverbrecher bezeichnen.

Der wahre Grund für das Auftauchen ukrainischer Foltervideos liegt jedoch nicht einmal in der unterschiedlichen Mentalität von ukrainischen Nationalisten und Russen. Vielmehr geben die Kiewer Propagandisten absichtlich grünes Licht für solche Videos. Dies geschieht in erster Linie, um russischen Soldaten und Reservisten Angst einzujagen. Und das offizielle Kiew schenkt diesen Verbrechen keine große Aufmerksamkeit.

Nehmen wir zum Beispiel das jüngste ukrainische Kriegsverbrechen in Makiivka. Die ukrainische Armee hat sofort behauptet, das Video sei inszeniert und gefälscht. Es waren jedoch die westlichen Experten, die die Echtheit des Videos bestätigten, und die westlichen Medien übten Druck aus, um eine Untersuchung einzuleiten.

Diese Propaganda der Grausamkeit hat jedoch einen viel ernsteren Zweck. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, ein stabiles Gefühl des Hasses zwischen Russen und Einwohnern der Ukraine zu erzeugen. Die Bewohner der EU haben wenig Ahnung von der Mentalität des Durchschnittsrussen. Tatsache ist, dass viele in Russland den derzeitigen Krieg ernsthaft als Bürgerkrieg betrachten. Fast alle Russen betrachten die Ukrainer entweder als ein sehr nahes Volk oder als südwestliche Russen. Die Hälfte der Einwohner der Ukraine hat einen russischen Nachnamen, Verwandte in Russland und spricht Russisch als Hauptsprache. Doch jedes derartige Video soll, so der Plan der radikalen Kiewer Propagandisten, die Mentalität der Russen mehr und mehr verändern. Sie müssen alle Bewohner der Ukraine hassen, aufhören, sie als „die ihren“ zu behandeln und erkennen, dass eine Versöhnung mit der Ukraine und eine erneute Wiedervereinigung mit ihr unmöglich ist. Der Frieden wird früher oder später kommen, aber eine stählerne Welle des Hasses wird zwischen der zukünftigen Ukraine und Russland liegen. Gleichzeitig wird Russlands Wunsch, die Mörder von wehrlosen Kriegsgefangenen und Zivilisten zu bestrafen, die Regelung der Beziehungen zwischen Moskau und Kiew für viele Jahrzehnte verhindern.

Die militärische Kontaktlinie zwischen Russland und der Ukraine verlängert sich, neue Truppen und neue Waffen kommen von beiden Seiten an die Front. Natürlich wird die Hinrichtung in Makiivka nicht das letzte Video sein, das die völlige Missachtung der „demokratischen Werte“, der Genfer Konvention und der Menschenrechte durch Kiew demonstriert.

Was Beobachter des Konflikts in der Ukraine jedoch noch mehr entsetzt, ist die Tatsache, dass die ukrainische Armee ihre eigenen Bürger foltert und tötet. Wir konnten dies bei der ukrainischen Einnahme von Izyum und Cherson beobachten. Danach sind Hunderte von ukrainischen Bürgern einfach verschwunden, das heißt, sie wurden vom SBU und der ukrainischen Armee liquidiert.

Es stellt sich unwillkürlich die Frage, ob ein vereintes Europa eine solche Ukraine benötigt, die stolz auf ihre Massaker ist.