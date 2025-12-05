Larry C. Johnson

Während die russische Bodenoffensive im Osten der Ukraine an Fahrt gewinnt, werden die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten zunehmend panisch und verzweifelt. In dieser Woche (Ende November bis Anfang Dezember 2025) kam es zu einer Reihe ukrainischer Drohnenangriffe auf russlandnahe Tanker im Schwarzen Meer und im Atlantik vor der Küste des Senegal – ein bedeutender Eskalationsschritt in den maritimen Spannungen während Russlands laufender Spezieller Militäroperation (SMO) in der Ukraine. Dies sind die getroffenen Schiffe:

28. November 2025: Kairos und Virat (sanktionierte Öltanker, leer, auf dem Weg zu einem russischen Hafen). Beide Schiffe beschädigt; Besatzungen von der türkischen Küstenwache gerettet. Kein Ölaustritt.

Kairos und Virat (sanktionierte Öltanker, leer, auf dem Weg zu einem russischen Hafen). Beide Schiffe beschädigt; Besatzungen von der türkischen Küstenwache gerettet. Kein Ölaustritt. 2. Dezember 2025: Midvolga-2 (russisch geflaggter Tanker, beladen mit Sonnenblumenöl von Russland nach Georgien). Leichte Schäden; 13 Besatzungsmitglieder unverletzt; Schiff steuerte Sinop aus eigener Kraft an. Keine Hilfe angefordert.

Midvolga-2 (russisch geflaggter Tanker, beladen mit Sonnenblumenöl von Russland nach Georgien). Leichte Schäden; 13 Besatzungsmitglieder unverletzt; Schiff steuerte Sinop aus eigener Kraft an. Keine Hilfe angefordert. 2. Dezember 2025: Unbenannter Tanker der Firma Besiktas Shipping (türkisches Unternehmen mit Russland-Verbindungen). Schiff beschädigt; Details begrenzt.

Die Ukraine übernahm die Verantwortung für den Angriff vom 28. November im Schwarzen Meer und rechtfertigte ihn als Vergeltung für russische Angriffe auf ihre Energieinfrastruktur. Allerdings waren die Schiffe leer, und der ukrainische Angriff störte Russlands Öleinnahmen in keiner Weise. Der Angriff vom 28. November ereignete sich nahe oder innerhalb der exklusiven Wirtschaftszone (EEZ) der Türkei, was wütende Proteste von Erdogans Regierung und der Regierung von Kasachstan auslöste.

Russlands Präsident Wladimir Putin äußerte sich bei einem Pressegespräch in Moskau zu den Vorfällen. Seine Bemerkungen, die im staatlichen Fernsehen Rossiya 24 übertragen wurden, bezeichneten die Angriffe als „Piraterie“ und skizzierten eine abgestufte Eskalationsstrategie für mögliche russische Vergeltungsmaßnahmen. Diese Kommentare folgten kurz auf sein fünfstündiges Treffen mit den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner. Putins Reaktion war direkt und eskalierend, als Antwort auf die Frage eines Reporters zu den Angriffen auf Schiffe im Schwarzen Meer. Er strukturierte seine Ausführungen in unmittelbare, bedingte und „radikale“ Gegenmaßnahmen. Putin sagte:

Russland werde zunächst „das Spektrum der Angriffe“ auf ukrainische Häfen und Schiffe, die diese anlaufen, erweitern.

Zweitens: Wenn dies so weitergeht, werden wir die Möglichkeit in Betracht ziehen – ich sage nicht, dass wir es tun werden, aber wir werden die Möglichkeit in Betracht ziehen –, Vergeltungsmaßnahmen gegen die Schiffe jener Länder zu ergreifen, die die Ukraine unterstützen.

Die radikalste Option besteht darin, die Ukraine vom Meer abzuschneiden; dann wäre Piraterie grundsätzlich unmöglich.

Ich hoffe, dass die militärische Führung der Ukraine, die politische Führung und diejenigen, die hinter ihnen stehen, darüber nachdenken werden, ob es sich lohnt, diese Praxis fortzusetzen.

Westliche Analysten halten weiterhin an der illusionären Behauptung fest, dass Russlands Schwarzmeerflotte erschöpft und unfähig sei, solche Operationen durchzuführen. Diese Analysten ignorieren, dass Russland bereits seit seinem Ausstieg aus der Schwarzmeer-Getreideinitiative im Jahr 2023 eine faktische Blockade verhängt hat und dass die Schwarzmeerflotte weiterhin frei vor der russischen Küste operiert und regelmäßig Kalibr-Marschflugkörper auf Ziele in der Ukraine abfeuert.

Der Angriff auf das russlandnahe Schiff vor der Küste Senegals droht, den Krieg auf Europa auszuweiten. Während bislang niemand die Verantwortung für den Angriff übernommen hat, gilt Frankreich als Hauptverdächtiger.

