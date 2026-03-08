Die US-Geheimdienste sichern sich ab… Was steckt wirklich hinter dem US-Krieg gegen den Iran?

Larry C. Johnson ehemaliger CIA-Analyst und früherer Mitarbeiter des US-Außenministeriums

Beginnen wir mit der wichtigsten Neuigkeit aus einem Leck der US-Geheimdienste an die Washington Post… John Hudson und Warren P. Strobel haben die Geschichte aufgedeckt :

Einem als geheim eingestuften Bericht des Nationalen Geheimdienstrates zufolge wäre es selbst bei einem groß angelegten Angriff der Vereinigten Staaten auf den Iran unwahrscheinlich, das fest etablierte militärische und geistliche Establishment der Islamischen Republik zu stürzen – eine ernüchternde Einschätzung, da die Trump-Regierung das Schreckgespenst einer ausgedehnten Militärkampagne heraufbeschwört, die laut offiziellen Angaben „erst begonnen hat“.

Die Ergebnisse, die der Washington Post von drei mit dem Inhalt des Berichts vertrauten Personen bestätigt wurden, lassen Zweifel an dem von Präsident Donald Trump erklärten Plan aufkommen, die iranische Führungsstruktur zu „ säubern “ und einen Herrscher seiner Wahl einzusetzen.

Der Bericht, der etwa eine Woche vor dem Kriegsbeginn der USA und Israels am 28. Februar fertiggestellt wurde, skizzierte verschiedene Nachfolgeszenarien, die entweder auf einer gezielten Kampagne gegen die iranische Führung oder auf einem umfassenderen Angriff auf die Führung und die staatlichen Institutionen beruhten, so mit den Ergebnissen vertraute Personen. In beiden Fällen kamen die Geheimdienste zu dem Schluss, dass das iranische Klerus- und Militärestablishment auf die Tötung des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei mit der Einhaltung von Protokollen reagieren würde, die die Machtkontinuität gewährleisten sollen .

Das bedeutet, der Krieg im Iran verläuft nicht gut, und die US-Geheimdienste beginnen nun das Washingtoner Spielchen: „ Gebt mir nicht die Schuld, ich habe euch gewarnt. “ Ich weiß nicht, ob Tulsi Gabbard diese Indiskretion autorisiert hat oder ob sie von hochrangigen Analysten der vier Hauptbehörden stammt, die an diesem geheimen Bericht beteiligt waren – also der CIA, der Defense Intelligence Agency, dem Bureau of Intelligence and Research des Außenministeriums und der National Security Agency. Wichtig ist zu verstehen, dass dieser Bericht vom National Intelligence Council (NIC) erstellt wurde und unter der direkten Kontrolle von Tulsi Gabbard steht. In jedem Fall sehe ich dies als klares Signal der an der Erstellung dieses Berichts Beteiligten, dass sie nicht die Sündenböcke sein werden, wenn der Iran-Krieg für Donald Trump in einem Fiasko endet.

Ich erhalte täglich Dutzende E-Mails von Lesern mit Fragen und Kommentaren. Ich versuche, alle zu lesen und zu beantworten. Heute erreichte mich eine Reihe von Fragen von einem meiner Abonnenten (du weißt, wer gemeint ist). Anstatt ihm persönlich zu antworten, habe ich mich entschieden, Zeit zu sparen und die Fragen öffentlich zu veröffentlichen. Hoffentlich hilft euch das, die Unmengen an Propaganda von Trump und den Zionisten zu durchschauen.

1) Ich habe gelesen, dass Teheran jetzt mit Freifallbomben angegriffen wird. Besitzen die USA nun die vollständige Luftraumkontrolle? Was ist mit dem S-300-400-System und dem Langstreckenradar zur Ortung von Tarnkappenflugzeugen geschehen?

Die USA besitzen keine Lufthoheit. US-amerikanische und israelische Flugzeuge operieren nahe der iranischen Westgrenze und setzen hauptsächlich die Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSAM) ein, deren Reichweite je nach Variante zwischen 230 und 600 Meilen liegt ( AGM-158A JASSM (Basisversion): ca. 370 km; AGM-158B JASSM-ER (erweiterte Reichweite): ca. 980 km). Mir ist nicht bekannt, ob und wie viele S-300- und S-400-Systeme im Iran stationiert sind. Berichten zufolge hat der Iran seit dem 28. Februar 29 MQ-9- und Hermes-Drohnen abgeschossen, was einem finanziellen Verlust von 800 Millionen US-Dollar entspricht.

2) Was bedeutet es, dass sich der Iran bei seinen Nachbarn für die Angriffe entschuldigt hat ?

Das ist eine Fehlinterpretation der Äußerungen des iranischen Präsidenten. Pezeshkian entschuldigte sich persönlich bei den Nachbarländern (Golf- und arabische Staaten), die von iranischen Raketen- und Drohnenangriffen betroffen waren, und sagte sinngemäß: „Ich möchte mich im Namen des Irans und in meinem eigenen Namen bei den vom Iran angegriffenen Nachbarländern entschuldigen.“ In späteren Äußerungen betonte Pezeshkian jedoch, dass jegliche Deeskalationsgeste durch das Vorgehen der USA (wie Trumps Reaktion, die dies als Kapitulation darstellte) untergraben worden sei. Solange die USA weiterhin Militäroperationen von den Gebieten der Golf- und arabischen Staaten aus durchführen, wird der Iran (und hat er bereits) weiterhin US-Ziele in diesen Ländern angreifen.

3) Was sind die Ziele der neuen Streubombenraketen? Flugplätze?

Die aktuellsten Videoaufnahmen belegen, dass der Iran den Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv und die Ölraffinerie in Haifa angegriffen hat. Die Geschosse der iranischen Rakete treffen mindestens Bodenziele in Tel Aviv und Haifa.

4) Warum kann der Iran den ständigen Beschuss, dem er ausgesetzt ist, nicht stoppen? Sie scheinen genauso wehrlos zu sein wie Gaza.

Der Iran verfügt nicht über ein perfektes Luftverteidigungssystem. Bemerkenswert ist, dass die Zahl der US-Luft-Boden-Angriffe auf den Iran trotz Donald Trumps Drohungen um 80 % zurückgegangen ist. Laut Simplicius :

Die US-Angriffe sind ebenfalls zurückgegangen, von fast 1.000 am ersten Tag auf schätzungsweise 200 bis 300 pro Tag oder weniger seitdem – und viele, wenn nicht die meisten dieser Angriffe, treffen oberflächliche Ziele, um die Erfolgsbilanz aufzubessern, wie beispielsweise einen Flugzeugfriedhof, der der beeindruckenden Angriffsliste sicherlich ein paar Dutzend Punkte hinzugefügt hat.

5) Ist die iranische Luftwaffe zerstört?

Nein. Die Angriffe auf iranische Kampfflugzeuge beschränkten sich größtenteils auf den Westen des Landes. Im Osten verfügt der Iran weiterhin über beträchtliche Kapazitäten. Der Iran unterhält 17 taktische Jagdfliegerstützpunkte (TFBs), und in den letzten Jahren wurden mehrere neue Flugplätze in Zentral- und Ostiran errichtet, von denen mindestens zwei zu permanenten TFBs ausgebaut wurden – die ersten seit 1979. Ein bekannter Stützpunkt im Osten ist TFB 14 nahe Maschhad im äußersten Nordosten. Um seine Anlagen vor Präventivschlägen zu schützen, hat der Iran einen Großteil seiner Luftstreitkräfte unterirdisch verlegt. Der 2023 eröffnete Luftwaffenstützpunkt „Adler 44“ (Oghab 44) ist eine massive Anlage im Zagrosgebirge, die bunkerbrechenden Bomben standhält und Kampfflugzeuge, Drohnen und Kommandozentralen beherbergt. Berichten zufolge flogen am 28. Februar 2026 MiG-29 über Teheran, und Su-24-Kampfflugzeuge wurden verlegt, was auf aktive Verteidigungsvorbereitungen hindeutet.

6) Ist es schwierig, Flugplätze außer Gefecht zu setzen? Zum Beispiel, indem man alle Treibstofftanks in Brand setzt? Meine Schlussfolgerung ist, dass dies hochpräzise Raketen erfordert, und der Iran verfügt nicht über genügend solcher Raketen, um sie gegen ein solches Ziel einzusetzen. Währenddessen brennt Teheran, und einige US-Radaranlagen sind zerstört.

Die Zerstörung von Treibstofftanks kann zwar zu Treibstoffknappheit führen, legt aber keine Flugplätze lahm. Einen Flugplatz komplett zu zerstören und ihn dauerhaft außer Betrieb zu setzen, ist schwierig, da die Start- und Landebahnen repariert werden können. Sie sollten aufhören, den US-Propaganda-Behauptungen über massive Zerstörung Glauben zu schenken. Und woher wissen Sie, wie viele hochpräzise Raketen der Iran besitzt? Ich weiß es nicht, aber ich sehe immer wieder, dass der Iran mehrere Wellen von Präzisionsraketenangriffen auf Tel Aviv und Haifa sowie auf US-Stützpunkte und -Einrichtungen im gesamten Persischen Golf abfeuert.

7) Die Tatsache, dass die USA aufgrund von Radarausfällen keine Möglichkeit zur Zielerfassung hatten, hat dem Iran offenbar nicht viel geholfen. Neuere iranische Raketen erreichen zwar ihr Ziel, aber das wäre unabhängig vom Zustand der Radarstationen der Fall gewesen.

Sie beantworten Ihre Frage selbst. Ja, der Verlust der hochentwickelten Radarsysteme der USA hat sie blind gemacht, und infolgedessen können iranische Raketen durchkommen. Was ist also Ihre eigentliche Frage?