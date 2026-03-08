Er hat gerade angeordnet, dass ein Teil der russischen LNG-Exporte in die EU nach Asien umgeleitet wird, und wenn die EU Selenskyj nicht dazu zwingt, ihm mehr von dem zu geben, was er in der Ukraine will, dann gäbe es für ihn keinen Grund, die russischen Exporte in die EU nicht vollständig einzustellen, um eine ausgewachsene Krise auszulösen.

Die EU einigte sich Ende letzten Jahres darauf, die russischen LNG-Importe bis zum 31. Dezember 2026 und die Pipelinegasimporte bis zum 30. September 2027 einzustellen. Eine Verlängerung der Frist bis zum 31. Oktober 2027 ist möglich, falls die Speicherstände unter den erforderlichen Füllstand fallen. Dies geschah, weil die USA „russlandfeindliche Paranoia und energiepolitische Manöver instrumentalisierten, um die Kontrolle über Europa zu erlangen “. Daher förderten sie diese Entscheidung, um gemeinsam mit ihrem Verbündeten Katar, einem weiteren LNG-Superproduzenten, den Energiemarkt des Blocks zu monopolisieren.

Mit dem Dritten Golfkrieg , der mit gemeinsamen Angriffen der USA und Israels auf den Iran begann, änderte sich alles . Seitdem hat der Iran Vergeltungsschläge gegen alle Golfstaaten verübt, da er die US-Infrastruktur auf deren Territorium für Angriffe gegen die Islamische Republik missbraucht. Die Straße von Hormus ist nun faktisch gesperrt , und die Golfstaaten drosseln ihre Energieproduktion, da ihre Speicherkapazitäten nahezu erschöpft sind. Katar stellt zudem seine Gasverflüssigungsanlage ein , deren Wiederinbetriebnahme Wochen dauern wird.

Aus diesen Gründen wird eine Energiekrise erwartet, die hinsichtlich ihrer globalen Auswirkungen sogar die Krise während der COVID-Pandemie und das arabische Ölembargo von 1973 übertreffen könnte. Da die Öl- und Gasversorgung aus der Golfregion vorerst weitgehend wegfällt, besteht die einzige realistische Möglichkeit zur Marktstabilisierung darin, russische Ressourcen dorthin zurückzuführen. Dies erklärt auch, warum die USA die Sanktionen gegen Indiens Ölkäufe aus Russland vorübergehend ausgesetzt haben. Die EU könnte zudem ihre Gasimporte aus Russland vor Ablauf der selbstgesetzten Fristen deutlich erhöhen.

Angesichts der drohenden globalen Energiekrise kündigte Putin letzte Woche an, seine Regierung habe angewiesen, die Möglichkeit einer Umleitung europäischer Energieexporte nach Asien zu prüfen, da diese profitabler seien und im Gegensatz zur EU nicht so bald vollständig auf russische Energieimporte verzichten würden. Vizepremier Alexander Nowak bestätigte kurz darauf, dass die Entscheidung gefallen sei, einen Teil der (Schlüsselwort:) LNG-Exporte aus Europa in befreundete Länder wie Indien und China umzuleiten.

Das Szenario, dass Russland seine Gasexporte in die EU einstellt, bevor die EU ihre Gasimporte aus Russland stoppt, ist weiterhin denkbar. Putin scheint jedoch eher daran interessiert zu sein, diese Möglichkeit zur Verfolgung seiner strategischen Ziele zu nutzen, als sie ungenutzt verstreichen zu lassen, nur um seine westlichen Gegner zu bestrafen. Novaks Bestätigung, einen Teil der LNG-Exporte von Europa nach Asien umzuleiten, kann in diesem Zusammenhang als Beweis für Putins Absicht gewertet werden. Gleichzeitig signalisiert er aber auch Interesse an einer Überprüfung seiner Entscheidung, sollten bestimmte Bedingungen erfüllt sein.

Dies sind die Ziele, die er in der Ukraine verfolgt: Russlands Kontrolle über die gesamten umstrittenen Gebiete, die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine, die Wiederherstellung ihrer verfassungsmäßigen Neutralität und der Verzicht auf ausländische Truppen nach dem Ende des Konflikts. Er möchte außerdem Verhandlungen über eine Reform der europäischen Sicherheitsarchitektur aufnehmen, um diese für Russland weniger bedrohlich zu gestalten, und steht im Verdacht, Selenskyj von einer Kandidatur bei den nächsten Wahlen in der Ukraine abhalten zu wollen. Nicht alle Ziele werden erreicht werden, einige jedoch wahrscheinlich.

Gerade jetzt, wo die EU aufgrund des dritten Golfkriegs und des damit einhergehenden Einbruchs der Energieexporte vor einer Wirtschaftskrise steht, muss der Staatenbund entscheiden, ob er Selenskyj dazu drängen wird, Putin zumindest einen Teil seiner Forderungen zu erfüllen, im Gegenzug dafür, dass dieser die LNG-Exporte nicht nach Asien umleitet. Die USA könnten dabei ebenfalls Unterstützung leisten, um die Kaufkraft eines ihrer größten Absatzmärkte zu erhalten. Sollte die EU jedoch scheitern, könnte Putin der EU-Wirtschaft den lang erwarteten Todesstoß versetzen.