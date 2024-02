Die USA bombardieren weiter, obwohl sie sagen, dass sie nicht kämpfen wollen.

Ihre Informationsinteressen verlangen, dass sie die Guten sind, aber ihre strategischen Interessen verlangen, dass sie die Bösen sind.

Eines der merkwürdigsten Dinge, die heute in der Welt passieren, ist die Art und Weise, wie US-Offizielle immer wieder betonen, dass sie sich nicht im Krieg mit den Gruppen befinden, auf die sie Bomben im Nahen Osten werfen, und sie keinen Konflikt mit den Menschen suchen, die sie angreifen.

Kurz nach einem weiteren massiven Angriff auf Huthi-Ziele im Jemen sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder am Montag zu Reportern, die USA befänden sich nicht im Krieg mit der Gruppe.

„Wir wollen keine Eskalation mit den Huthis. Wir sind nicht im Krieg mit den Huthis. Wir wollen keinen Krieg mit den Huthis“, sagte Ryder.

Am Vortag hatte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan in der CNN-Sendung „State of the Union“ erklärt, dass „die Vereinigten Staaten auch keinen größeren Krieg im Nahen Osten anstreben“, obwohl er direkte Angriffe auf den Iran nicht ausschließen wollte und sich der von den USA unterstützte Krieg gegen den Gazastreifen auf US-Bombardierungen im Jemen, in Syrien und im Irak ausgeweitet hat.

Dies geschah nur wenige Tage, nachdem Präsident Biden eine Erklärung veröffentlicht hatte, in der es hieß: „Die Vereinigten Staaten wollen keinen Konflikt im Nahen Osten oder an einem anderen Ort auf der Welt“, während die Vereinigten Staaten gerade dabei waren, Bomben auf mehrere Länder im Nahen Osten abzuwerfen.

Pressesprecher des Pentagon heute: „Wenn es darum geht, Houthis-Ziele anzugreifen, liegt unser Fokus darauf, ihre Fähigkeiten zu stören und zu schwächen. Wir streben keine Eskalation mit den Houthis an. Wir befinden uns nicht im Krieg mit den Houthis.“

Pentagon Press Secretary today: "Our focus when it comes to striking Houthis targets is to disrupt and degrade their capabilities. We don't seek an escalation with the Houthis. We're not at war with the Houthis." pic.twitter.com/A2y3OXKHFX — Ken Klippenstein (@kenklippenstein) February 6, 2024

Es ist so unwirklich. Es ist, als ob jemand auf dich zu rennt, dir ins Gesicht schlägt und schreit: „Ich will nicht kämpfen! DAS IST KEIN ANGRIFF!“ Sie tragen eine lächelnde Plastikmaske und geben Lippenbekenntnisse zum Frieden ab, während sie die aggressivste und mörderischste Machtstruktur auf diesem Planeten betreiben.

Das Imperium hat die gleiche verrückte Axtmörder-Masche mit Gaza durchgezogen. Die Biden-Administration könnte jederzeit ein Ende der völkermörderischen Gräueltaten Israels im Gazastreifen erzwingen, aber sie entscheidet sich stattdessen dafür, diese Gräueltaten bedingungslos zu unterstützen, und während sie das tut, führt sie eine Show auf, um zu suggerieren, dass sie Israels Handlungen missbilligt. Das Weiße Haus hat nicht weniger als zwanzig Mal seine „Besorgnis“ über den Tod und das Leiden der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zum Ausdruck gebracht, während es weiterhin den israelischen Angriff unterstützt, ohne konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um den Tod und das Leiden zu beenden.

Das ist es, was wir sehen, wenn Beamte der Biden-Administration der Presse mitteilen, dass Biden Netanjahu einen „verdammt schlechten Kerl“ genannt hat, oder wenn Außenminister Antony Blinken feierlich mit dem Finger auf Israel zeigt und sagt, dass die Entmenschlichung des Angriffs vom 7. Oktober „kein Freibrief für die Entmenschlichung anderer sein kann“. Sie machen eine große Show daraus, sich gegen Israels Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu stellen, als ob sie diese Verbrechen nicht enthusiastisch unterstützen würden. Sie geben vor, passive Zeugen der Gräueltaten in Gaza zu sein, während sie in Wirklichkeit aktiv daran beteiligt sind. Sie geben vor, Friedensstifter zu sein, während sie in Wirklichkeit Kriegstreiber sind.

Bericht: US-Militärberater auf von Taiwan kontrollierten Inseln an der Küste Chinas stationiert Als das Pentagon gebeten wurde, die Stationierung bis Kinmen zu bestätigen, teilte es http://Antiwar.com mit, dass es sich nicht zu den Militäroperationen in Taiwan äußern werde.

Report: US Military Advisors Deployed to Taiwan-Controlled Islands on China’s Coast

When asked to confirm deployment to #Kinmen, Pentagon told https://t.co/gQTCCELFzi it won't comment on military operations in #Taiwan

by Dave DeCamp@DecampDave #China https://t.co/7kN1pgQWcs pic.twitter.com/ZlDPPdjW7F — Antiwar.com (@Antiwarcom) February 7, 2024

Und nun erfahren wir, dass US-Militärberater nach Kinmen entsandt wurden, einer von Taiwan kontrollierten Inselgruppe, die so nahe am chinesischen Festland liegt, dass dort Ende der Sechzigerjahre riesige Lautsprecher aufgestellt wurden, um über das Wasser antikommunistische Propaganda in die Volksrepublik China zu blasen.

Umgekehrt titelte die Times kürzlich: „China eröffnet Antarktis-Basis vor den Toren Amerikas“, was jedem, der schon einmal einen Blick auf den Globus geworfen hat, offensichtlich absurd erscheint. Es wird als selbstverständlich angesehen, dass die USA das Recht haben, direkt vor der Küste Chinas eine militärische Präsenz zu errichten, aber die Vorstellung, dass China buchstäblich überall auf dem Planeten Erde eine Präsenz errichtet, wird als extreme Aggression vor „Amerikas Haustür“ interpretiert.

Es ist schon fast ein Klischee zu sagen: „Stell dir vor, China würde das mit den USA machen. Stellen Sie sich vor, China macht das mit den USA. Wie es ein Twitter-Follower ausdrückte, sind die Kinmen-Inseln mit einer Entfernung von nur drei Kilometern näher am chinesischen Festland als Martha’s Vineyard an der Küste von Massachusetts. Wenn China auch nur in die Nähe einer solchen Militärpräsenz in den USA käme, würde dies als kriegerischer Akt gewertet und die USA würden sofort angreifen.

Die USA sind hier also eindeutig der Aggressor. Sie haben China in einer Art und Weise mit Kriegsmaschinerie eingekreist, wie sie es niemals zulassen würden, von einer rivalisierenden Nation eingekreist zu werden, und sie tun dies von Tag zu Tag aggressiver. Aber wenn China eines Tages entscheidet, dass zu viele seiner roten Linien überschritten wurden und es handeln muss, bevor es zu spät ist, werden die USA mit Sicherheit einen melodramatischen Anfall über Chinas unprovozierten Angriff auf die arme, unschuldige amerikanische Militärpräsenz an seiner Grenze bekommen.

Das Dümmste, was uns das Imperium glauben machen will Das Dümmste, was uns das zentralisierte US-Imperium glauben machen will, ist, dass die militärische Einkreisung seiner beiden größten geopolitischen Rivalen eine Verteidigungsmaßnahme und kein Akt extremer Aggression sei.

The Single Dumbest Thing The Empire Asks Us To Believe



The dumbest thing the US-centralized empire asks us to believe is that the military encirclement of its top two geopolitical rivals is a defensive action, rather than an act of extreme aggression.https://t.co/LhZW6sQv9I — Caitlin Johnstone (@caitoz) May 1, 2023

Genau das ist in der Ukraine passiert. Die USA waren sich sehr wohl bewusst, dass sie an der Westgrenze Russlands äußerst aggressiv und provokativ vorgingen und dass sie ein sehr gefährliches Spiel spielten, als sie Waffen nach Kiew schickten, während sie gleichzeitig die NATO ausbauten und die Aggressionen des Kalten Krieges verstärkten, ebenso wie viele Experten und Analysten, die seit Jahren davor warnten, dass das Vorgehen des Westens zum Krieg führen würde. Doch als Russland schließlich angriff, war sich die gesamte westliche politische und mediale Klasse einig, dass dies „unprovoziert“ geschehen sei.

Das ist die Art von bizarrer Doppelzüngigkeit, die man an den Tag legen muss, wenn man der globale Hegemon sein will, mit all der Gewalt und Tyrannei, die dieser Job unweigerlich mit sich bringt, während man sich gleichzeitig als der nette Kerl darstellen muss. Das US-Imperium existiert an einem seltsam widersprüchlichen Punkt in der Geschichte, an dem unsere Gesellschaft es nicht mehr für akzeptabel hält, ein mächtiger, starker Herrscher zu sein, und doch ist es genau die Art von Haltung, die man haben muss, wenn man ein Imperium ist, das durch endlose militärische Gewalt und die Drohung damit zusammengehalten wird.

So kommt es, dass die USA den Nahen Osten bombardieren, während sie erklären, kein Interesse an einem Krieg zu haben, und sie äußerst rücksichtslose Aggressionen gegen atomar bewaffnete Rivalen führen, während sie vorgeben, als seien sie nur unschuldige Zeugen unprovozierter Aggressionen, wenn diese Nationen reagieren.

Ihre Informationsinteressen verlangen, dass sie die Guten sind, aber ihre strategischen Interessen verlangen, dass sie die Bösen sind. Dass diese widersprüchlichen Positionen in Absurdität enden werden, kann man auch ohne hinzuschauen erkennen, und ein Blick auf die heutigen Schlagzeilen bestätigt dies.