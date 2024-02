Staatliche Überwachungslisten auf dem Prüfstand – So landen Sie auf der Liste

Der wachsende Einfluss von Überwachungslisten auf das tägliche Leben.

Die Anfänge der modernen digitalen Überwachung gehen auf die Anfänge des Internets zurück. Regierungen erkannten das Potenzial dieses neuen Mediums sowohl für die Kommunikation als auch für die Kriminalität und begannen mit der Entwicklung von Instrumenten und Datenbanken zur Überwachung und Verfolgung digitaler Fußabdrücke. Nach dem 11. September 2001 hat der USA PATRIOT Act in den Vereinigten Staaten die Befugnisse der Regierung zur Überwachung der Kommunikation im Namen der nationalen Sicherheit erheblich ausgeweitet. Ähnliche Gesetze und Praktiken sind weltweit entstanden und spiegeln einen wachsenden Trend zu erweiterten digitalen Überwachungsmöglichkeiten wider.

Im Zentrum dieser Überwachung steht die Erstellung und Erweiterung von Überwachungslisten. In diesen Datenbanken, die häufig geheim gehalten werden, werden Informationen über Personen gesammelt, die als potenzielle Bedrohung angesehen werden. Die Kriterien für die Aufnahme in diese Listen sind jedoch nach wie vor umstritten. Beispiele gibt es viele:

Die No-Fly-Liste in den USA: Nach dem 11. September 2001 wuchs diese Liste exponentiell an und umfasste Zehntausende von Namen, darunter auch irrtümlich hinzugefügte. Der Mangel an Transparenz und die Schwierigkeit, die Aufnahme in die Liste anzufechten, waren Gegenstand von Kritik und gerichtlichen Auseinandersetzungen.

Chinas Social Credit System: Dieses neuere und umfassendere Beispiel vergibt Punkte an Bürger auf der Grundlage ihres Verhaltens, einschließlich ihrer Online-Aktivitäten. Eine niedrige Punktzahl kann unter anderem zu Reisebeschränkungen, Internet-Drosselung oder öffentlicher Demütigung führen.

Das Prevent-Programm des Vereinigten Königreichs: Diese Strategie zielt auf die Verhütung von Terrorismus ab und umfasst eine Datenbank mit Personen, die als gefährdet gelten, in den Terrorismus, einschließlich des gewaltlosen Extremismus, hineingezogen zu werden. Die weit gefassten Kriterien haben zu Vorwürfen der Profilerstellung und der Unterdrückung der legitimen Meinungsfreiheit geführt.

Die Reichweite dieser Beobachtungslisten reicht weit in den Bereich der freien Meinungsäußerung und der Privatsphäre hinein. In vielen Fällen kann das bloße Wissen, überwacht zu werden, zur Selbstzensur führen, ein Phänomen, das als „Abschreckungseffekt“ bekannt ist. Dieser Effekt untergräbt die Meinungsfreiheit, einen Eckpfeiler demokratischer Gesellschaften. Ferner wirft die Sammlung großer Mengen personenbezogener Daten ohne Einwilligung erhebliche Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre auf und steht häufig im Widerspruch zu rechtlichen Rahmenbedingungen wie der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO).

Die Debatte dreht sich dann darum, ein Gleichgewicht zwischen den Sicherheitsbedürfnissen und dem Schutz der individuellen Freiheiten zu finden. Befürworter der Überwachung argumentieren, dass diese Maßnahmen zur Verhinderung von Kriminalität und Terrorismus unerlässlich sind und führen Beispiele wie die Vereitelung von Terroranschlägen durch digitale Überwachung an. Kritiker weisen jedoch auf den Mangel an Kontrolle und Rechenschaftspflicht bei diesen Programmen hin und führen Fälle an, in denen Unschuldige zu Unrecht ins Visier genommen oder schikaniert wurden.

Ein aktuelles und umfassendes Beispiel für staatliche Überwachung, die sich auf Sprache und Privatsphäre auswirkt, umfasst verschiedene Technologien und Strategien. Dazu gehört der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware durch Behörden wie das FBI und das Department of Homeland Security, die Fotos aus sozialen Medien für eine Gesichtserkennungsdatenbank sammeln. Auch Technologien zur Verhaltensüberwachung spielen eine Rolle, indem sie Verhalten und Bewegungen vorhersagen, z. B. durch „Anti-Aufruhr“-Systeme, die soziale Medien und andere Datenquellen analysieren. Die Überwachung der Verbraucher geht noch weiter, da Unternehmen Daten über individuelle Aktivitäten und Einkäufe verfolgen und weitergeben.

Öffentliche Aktivitäten, insbesondere Proteste und Demonstrationen, werden von privaten Unternehmen und Polizeibehörden umfassend überwacht. Auch die Online-Überwachung ist von Bedeutung, da Behörden soziale Medien nach Daten durchsuchen, um potenzielle Extremisten zu identifizieren. Sogar das eigene soziale Netzwerk wird überwacht, da die Behörden Verbindungen über Kommunikationsplattformen verfolgen.

Weitere Methoden sind der Einsatz von Nummernschildlesegeräten zur Verfolgung von Fahrzeugen und die Überwachung auf der Grundlage politischer Meinungen, die an den historischen Missbrauch durch COINTELPRO erinnert. Darüber hinaus verfügt inzwischen fast jeder Zweig der Regierung über Überwachungsmöglichkeiten, und selbst der US Postal Service führt eine umfassende Überwachung der Korrespondenz, einschließlich der Online-Aktivitäten, durch.

John W. Whitehead, Verfassungsrechtler und Gründer und Präsident des Rutherford Institute, hat eine Analyse des aktuellen Stands der staatlichen Massenüberwachung verfasst, die zu dem Schluss kommt, dass die meisten Menschen wahrscheinlich bereits auf einer „Extremistenliste“ der Regierung stehen.

Diese Listen (Plural) werden erstellt, um „inländische Extremisten“ zu fangen.

Von welcher Regierung reden wir? Die chinesische, die russische, die iranische? Nein, es geht um die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika.

Hier sind die Kriterien für die Aufnahme in eine der Listen – die laut Whitehead vom FBI stammen – und angesichts der Implikationen sind sie ziemlich ernst.

Es geht um Ideologie und Politik: Leute, die religiöses Material kaufen, einschließlich der Bibel (letztlich Bücher), und Leute, die Ausdrücke wie „MAGA“ und „Trump“ verwenden (es wäre interessant herauszufinden, ob die bloße Erwähnung eines anderen ehemaligen Präsidenten Leute in dieses spezielle heiße Wasser bringen kann).

Und es geht noch weiter: Wer in US-Geschäften einkauft, die Sport-, Angel- und Jagdausrüstungen verkaufen, macht sich offenbar ebenfalls verdächtig (was man als paranoid bezeichnen könnte): Kunden von Dick’s Sporting Goods, Cabela’s oder Bass Pro Shops.

Dann scheint sich die Liste in ein Orwellsches Chaos zu verwandeln: „Kandidaten“, die auf die Liste gesetzt werden sollten, wären alle, die „Tickets für Bus-, Auto- oder Flugreisen gekauft haben“, schreibt Whitehead. Auch wenn ein Vorbehalt angebracht scheint – die Information, wohin man gereist ist, ist von „Interesse“.

Mit dieser Information kann das FBI offenbar alle möglichen Schlüsse ziehen.

Und Gott stehe denen bei, die in den Akten der Regierung stehen, weil sie „all das oben Genannte“ getan haben.

„Es wird darauf ankommen, was die Regierung – oder wer auch immer gerade das Sagen hat – tut“, schreibt Whitehead. „Und wenn die Machthaber überzeugt sind, dass Sie eine Bedrohung für die Nation darstellen und eingesperrt werden sollten, dann werden Sie eingesperrt und haben keinen Zugang zu dem Schutz, den unsere Verfassung bietet. Genau genommen verschwindet man.

Gegenwärtig sieht es nicht so aus, als ob die Regierung und ihre (Strafverfolgungs-)Behörden willens oder in der Lage wären, eine zentrale Liste von – nun ja, fast allen – Personen zu erstellen, die niemals ein Verbrechen begangen haben oder tatsächlich verdächtigt werden, ein Verbrechen begangen zu haben, und die dennoch auch nur ansatzweise mit so schwerwiegenden Aktivitäten wie „inländischem Extremismus“ in Verbindung gebracht werden.

Es gibt eine Reihe von Beobachtungslisten, und es gibt zwei wichtige Fragen, die sich eine Demokratie stellen muss (die angeblich von denselben „Listenerstellern“ so vehement verteidigt wird, wenn sie gegen die legitime freie Meinungsäußerung im Internet vorgehen).

Da ist zunächst die Frage nach der Rechtmäßigkeit des Ganzen, wenn man bedenkt, dass das FBI, um zu wissen, wo man einkauft, die Banken als „Partner im Verbrechen“ dazu bringen müsste, diese Art von „Rasterfahndung“ zu starten.

Es besteht auch die dunkle und beängstigende Möglichkeit, dass dies sowohl in den „führenden Demokratien“ als auch in den „führenden autoritären Ländern“ schon immer so gehandhabt wurde – nur dass erstere in der Vergangenheit darauf bedacht waren, es vor der Öffentlichkeit geheim zu halten und dies auch geschafft haben?

Die Willkür dieses scheinbar gigantischen Netzes geht so weit, dass es Menschen für die Aufnahme in eine Liste „markiert“, nur weil sie Begriffe wie „Schwein“, „Pirat“ und sogar „Wolke“ eingeben. Ich will es nicht übertreiben, aber wenn das stimmt, ist das ziemlich verrückt.

Aber es ist nicht unmöglich, in diesem Wahnsinn eine Methode zu finden. Denken Sie zum Beispiel an die Recherchen, die ein durchschnittlicher Journalist jeden Tag macht, nur um seinen Job zu machen – und die, wenn sie einer Person „angehängt“ und in einem kafkaesken „Gerichtsverfahren“ missinterpretiert werden, zu einer Katastrophe führen können.

Eine großartige Art, die Presse zu kontrollieren.

Davon scheinen wir noch weit entfernt zu sein – aber die Infrastruktur scheint unaufhaltsam zu wachsen. Das ist die naheliegendste Schlussfolgerung. Bislang handelt es sich um eine „passive Aggression“ des Staates – aber eine besonders gefährliche.

„Wir sind jetzt alle (in einem entstehenden amerikanischen Polizeistaat) schuldig, bis unsere Unschuld bewiesen ist“, schreibt Whitehead.

Einige der wichtigsten Methoden, um dieses ausgesprochen dystopische Endspiel Wirklichkeit werden zu lassen, sind längst in Kraft: Der Krieg gegen das Bargeld. Invasive biometrische Überwachung. Die Kill-Switch-Technologie für Autos.

Und das sind nur einige Beispiele.

