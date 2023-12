Die USA, nicht Israel, sind der Hauptkrieger im Krieg gegen die Hamas

Paul Craig Roberts

Wenn es um Kosten und Munition geht, ist Washington, nicht Israel, der Hauptkämpfer gegen Gaza. Am 1. Dezember berichtete das Wall Street Journal, dass Washington 15.000 Bomben und 57.000 Artilleriegranaten nach Israel geschickt hat.

Blinken, der Heuchler, forderte Netanyahu auf, nicht zu viele Frauen und Kinder mit dem Arsenal zu töten, das ihm mit freundlicher Genehmigung der amerikanischen Steuerzahler zur Verfügung gestellt wurde. Sag uns, Blinken, wie viele sind zu viele? Wie weit kann der Völkermord noch gehen, bevor die US-Regierung einschreitet?

Wie fühlen Sie sich jetzt, da wir Amerikaner alle am Völkermord beteiligt sind? Sind Sie ein stolzer Amerikaner?

Bisher hat Israel mit amerikanischen Waffen zehntausende Zivilisten ermordet, 100.000 Gebäude, vorwiegend Wohnhäuser, beschädigt oder zerstört, 1,7 Millionen der 2,3 Millionen Palästinenser vertrieben und den Gazastreifen ohne medizinische Versorgung gelassen.

Israel hat angekündigt, dass der Krieg noch lange andauern wird und es den Gazastreifen als entvölkerte Ruine hinterlassen will. Israel hat auch angekündigt, dass es Hamas-Führer in der Türkei, in Katar, im Libanon und wo immer sie sich aufhalten, jagen und ermorden wird.

Christliche Zionisten, die Christus zugunsten Israels verlassen haben, befinden sich in voller Übereinstimmung mit dem Völkermord. Das Böse ist über sie und über uns gekommen. Die Untätigkeit der Welt macht jede Regierung mitschuldig am Völkermord.

Die Gerechtigkeit wurde von der Erde genommen. Nur die Macht regiert.