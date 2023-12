Dieser Mann erhielt einen sehr seltsamen Anruf, nachdem sein 16-jähriger Sohn an der Injektion gestorben war

Der 16-jährige Sohn von Ernest Ramirez starb wenige Tage, nachdem er den Impfstoff von Pfizer erhalten hatte, an Myokarditis, einer Entzündung des Herzmuskels.

„Die Medien sagen uns nicht die Wahrheit. Sie greifen unsere Kinder an. Was mich am meisten ärgert, ist, dass der Arzt, der die Impfung verabreicht hat, leugnet, dass mein Sohn in seinem Krankenhaus geimpft wurde“, sagt Ernest. Derselbe Arzt trat regelmäßig im Fernsehen auf, um für die Impfung zu werben. Mit einem breiten Lächeln.

Der 16-jährige Sohn von Ernest Ramirez starb fünf Tage nach Erhalt des Pfizer-COVID-Impfstoffs. Die FEMA kontaktierte daraufhin Herrn Ramirez und bot an, die Beerdigung seines Sohnes zu bezahlen, sofern er melden würde, dass er an COVID und nicht an der Impfung gestorben sei.

Ernest Ramirez’s 16-yo son died 5 days after receiving the Pfizer COVID vaccine.



FEMA then contacted Mr. Ramirez and offered to pay for his son’s burial so long as he would report that he died from COVID, not the vaccine.



