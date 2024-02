Die USA sind süchtig nach Krieg und Weltreich

Die unerbittlichen Angriffe der Biden-Regierung auf die jemenitischen Houthis dienen angeblich dem Schutz des Roten Meeres, sind aber Ausdruck der imperialistischen Ideologie der USA. Angesichts des allgegenwärtigen militärisch-industriellen Komplexes ist es von entscheidender Bedeutung, diese Abhängigkeit zu durchbrechen.

Fran Shor

Wie erklärt sich die Besessenheit der Biden-Regierung von den Houthis und die fast täglichen Raketen- und Luftangriffe des Pentagons auf Ziele im Jemen? Die angebliche Begründung ist der Schutz des Schiffsverkehrs im Roten Meer. Mit Ausnahme von Bahrain (einem Land, in dem sich die größte US-Militärbasis in der Region befindet) haben sich andere arabische Verbündete jedoch nicht Bidens sehr begrenzter „Koalition der Willigen“ angeschlossen.

Hinter dieser jüngsten in einer langen Reihe von US-Militärinterventionen in der Region und in der Tat rund um den Globus stehen sicherlich auch geopolitische Überlegungen. Der Wunsch dieser und vieler anderer vorangegangener Regierungen, die „unverzichtbare“ Nation zu bleiben, ist jedoch eine entscheidende ideologische Verpflichtung für solche Interventionen. So ist die Führung eines Krieges gegen designierte Feinde im Nahen Osten, wie im Jemen, oder die Ermöglichung der Vernichtung der Bevölkerung des Gazastreifens durch US-Verbündete wie Israel für die USA ein entscheidender und tödlicher Faktor, um die „unverzichtbare“ Nation zu sein.

Eine besonders treffende Einsicht in die Ideologie der „Unentbehrlichkeit“ lieferte Emmanuel Todd schon früh im so genannten „Krieg gegen den Terror“. Todd zufolge „geben die USA vor, die unverzichtbare Supermacht der Welt zu bleiben, indem sie unbedeutende Gegner angreifen. Aber dieses Amerika – ein militaristisches, aufgeregtes, unsicheres, ängstliches Land, das seine eigene Unordnung auf den Globus projiziert – ist kaum die unverzichtbare Nation, die es zu sein vorgibt, und ist sicherlich nicht das, was der Rest der Welt jetzt wirklich braucht.“

Es sollte niemanden überraschen, der sich mit der Geschichte der USA befasst hat (und nicht mit der beschönigten Version, mit der die rechten Kulturkrieger hausieren gehen), dass Krieg und Imperium ein wesentlicher Bestandteil der Geburt, der Expansion und der globalen Hegemonie dieser Nation waren. Viele von uns, die über die lange Geschichte der Verstrickung der USA in Krieg und Imperium schreiben, haben die verheerenden Auswirkungen auf die Opfer im Ausland, aber auch auf die Bevölkerung im eigenen Land hervorgehoben (siehe z. B. Dying Empire).

Bei einer so tief verwurzelten Beschäftigung mit dem Imperium und dem Krieg ist es nicht verwunderlich, dass sich diese Verbindung zu einer Sucht ausgewachsen hat. Unter Verwendung von Elementen aus der Merriam-Webster-Definition von Sucht könnten die folgenden Symptome auf die USA zutreffen: „ein zwanghaftes, chronisches … psychologisches Bedürfnis nach einem gewohnheitsmäßigen Verhalten oder einer Aktivität mit schädlichen … psychologischen und sozialen Auswirkungen.“

Natürlich findet jede Abhängigkeit in einem Umfeld statt, das diese Sucht begünstigt. Innerhalb dieses Umfelds gibt es wiederum Kräfte, die für die Verstärkung dieser Sucht entscheidend sind. In diesem Zusammenhang möchte ich die Rolle hervorheben, die ein entscheidender Pusher bei dieser Sucht gespielt hat. Wie so viele Ermöglicher einer biochemischen Abhängigkeit agieren die Drogendealer, ob in der großen Pharmaindustrie oder bei anderen räuberischen Profiteuren, im Verborgenen, versteckt entweder hinter der Immunität von Unternehmen oder hinter umfangreichen Schattennetzwerken.

Bei den Waffenhändlern, die die Kriegsmaschinerie und ihre imperialen Operationen versorgen, gibt es eine klare Drehtür zwischen dem Pentagon, dem Kongress und der Waffenindustrie. Einem Bericht des Senats aus dem Jahr 2022 zufolge gab es unter den führenden US-Verteidigungsunternehmen fast 700 ehemalige Regierungsbeamte, die ihr „Fachwissen“ denjenigen zur Verfügung stellten, die dazu beitrugen, die Abhängigkeit von Krieg und Imperium zu ermöglichen. Selbst mit den so genannten Reformen in dieser Drehtür gibt es jetzt mehr Zugang und weniger Transparenz. Die Strippenzieher halten die Nation einfach in Atem.

Mit dem weiterhin obszön wachsenden Pentagon-Budget (ohne auch nur eine Rechnungsprüfung – Al Capone muss sich im Grab vor Neid umdrehen!) – jetzt fast 900 Milliarden Dollar (größer als die Verteidigungsausgaben der nächsten acht Länder zusammen!) – gibt es zumindest eine öffentliche Aufzeichnung, um diese Trope der Sucht zu dokumentieren. Von den sechs größten Waffenherstellern der Welt befinden sich fünf in den USA. Es sind General Dynamics, Northrup Gruman, Raytheon (jetzt RTX), Boeing und Lockheed Martin Corp. Sie sind nicht nur in den USA führend, sondern die US-Waffenexporte beliefen sich im Zehnjahreszeitraum bis 2019 auf durchschnittlich 162 Milliarden Dollar. Und natürlich war und ist einer der größten Empfänger von Sonderangeboten und beschleunigten Lieferungen Israel, wo jetzt US-Waffen zu Zehntausenden unschuldige Menschen im Gazastreifen abschlachten.

Diese schreckliche Sucht ist zwar für die einen profitabel, für die anderen aber tödlich und für die ganze Nation sogar lähmend. Es ist eine unendliche und schwierige Aufgabe, diese Sucht und ihre Verursacher zu bekämpfen. Wir sind es jedoch der Welt und uns selbst schuldig, dieser Sucht den Garaus zu machen. Je früher, desto besser!