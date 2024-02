CIA-Direktor bezeichnet China als größte Bedrohung“ und sagt, der Ukraine-Krieg nütze den USA geopolitisch und wirtschaftlich

CIA-Direktor William J. Burns hat einen Artikel veröffentlicht, in dem er China als „größte langfristige Bedrohung“ verteufelt und sich damit brüstet, dass die Spionagebehörde ihr Budget für Anti-China-Operationen verdoppelt hat. Er sagte auch, dass der Krieg in der Ukraine den USA wirtschaftlich und geopolitisch helfe und warnte, dass Taiwan das nächste Land sein könnte.

Der Direktor des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency, William J. Burns, veröffentlichte einen Artikel, in dem er auf „die Hauptrivalen der Vereinigten Staaten – China und Russland“ hinwies und betonte, dass „China langfristig die größere Bedrohung“ sei.

Er deutete an, dass wir uns in der Anfangsphase eines neuen Kalten Krieges befänden und schrieb, dass „China und Russland einen Großteil der Aufmerksamkeit der CIA beanspruchen“.

Burns enthüllte, dass „die CIA sich neu organisiert hat“, um China zu bekämpfen. Der berüchtigte US-Spionagedienst hat ein spezielles „Missionszentrum“ eingerichtet, das sich ausschließlich mit Peking befasst, und sein Budget für Anti-China-Operationen verdoppelt.

Er brüstete sich auch damit, dass der Krieg in der Ukraine den USA geopolitisch und wirtschaftlich geholfen habe, und argumentierte, dass Washington mit seiner Unterstützung für Kiew eine Drohbotschaft an Peking in Bezug auf Taiwan sende.

Der CIA-Direktor schrieb diesen Artikel für Foreign Affairs, die offizielle Publikation des Council on Foreign Relations (CFR). Der in New York ansässige CFR ist eine der mächtigsten Denkfabriken der USA und hat gleichermaßen eine Drehtür zum Außenministerium. Er fungiert als eine Art Nabelschnur zwischen der Wall Street und dem State Department und koordiniert Wirtschafts- und Außenpolitik.

In einem Artikel vom 30. Januar mit dem Titel „Spycraft and Statecraft: Transforming the CIA for an Age of Competition“ (Spionage und Staatskunst: Die CIA für das Zeitalter des Wettbewerbs umgestalten) erkannte Burns an, dass Chinas „wirtschaftlicher Wandel in den vergangenen fünf Jahrzehnten außergewöhnlich“ gewesen sei.

Chinas rasanter wirtschaftlicher und technologischer Fortschritt habe die Hegemonie der USA geschwächt, beklagte der CIA-Direktor und schrieb, dass „Chinas Aufstieg und Russlands Revanchismus enorme geopolitische Herausforderungen in einer Welt des intensiven strategischen Wettbewerbs darstellen, in der die Vereinigten Staaten nicht mehr unangefochten die Vorherrschaft innehaben“.

Viele hochrangige Beamte in Washington, darunter auch Präsident Joe Biden, haben behauptet, dass die USA nur einen „Wettbewerb“ mit China anstreben, nicht aber einen neuen Kalten Krieg. In seinem Artikel schreibt Burns jedoch, dass „die Ära nach dem Kalten Krieg mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 endgültig zu Ende gegangen ist“.

Mit der Behauptung, die „Ära nach dem Kalten Krieg“ sei vorbei, und indem er China und Russland häufig in einem Atemzug nennt, suggeriert der US-Spionagechef, Washington führe den zweiten Kalten Krieg.

Dabei ist es nicht Moskau, sondern Peking, das Washington als seine größte „Bedrohung“ ansieht.

„China bleibt der einzige Rivale der USA, der sowohl die Absicht hat, die internationale Ordnung umzugestalten, als auch die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht dazu besitzt“, warnte Burns.

Der CIA-Direktor schrieb (Hervorhebung hinzugefügt):

Obwohl Russland die größte unmittelbare Herausforderung darstellt, ist China die größere langfristige Bedrohung, und in den vergangenen zwei Jahren hat sich die CIA neu organisiert, um dieser Priorität Rechnung zu tragen. Wir haben damit begonnen, eine organisatorische Tatsache anzuerkennen, die ich vor langer Zeit gelernt habe: Prioritäten sind nur dann real, wenn die Budgets sie widerspiegeln. Dementsprechend hat die CIA ihre Ressourcen für die Sammlung, Auswertung und Analyse von Informationen über China weltweit erheblich aufgestockt – allein in den vergangenen zwei Jahren hat sich der Anteil unseres Gesamtbudgets für China mehr als verdoppelt. Wir stellen mehr Mandarin-Sprecher ein und bilden sie aus, während wir gleichzeitig unsere Anstrengungen auf der ganzen Welt verstärken, um mit China zu konkurrieren, von Lateinamerika über Afrika bis zum Indopazifik.

Die CIA hat etwa ein Dutzend „Missionszentren“, thematische Gruppen, in denen Beamte aus verschiedenen Abteilungen der Behörde zusammenarbeiten. Im Jahr 2021 wird ein neues Missionszentrum eingerichtet, das sich ausschließlich mit China befasst. Als einziges länderspezifisches Missionszentrum wird es einen zentralen Mechanismus zur Koordinierung der Arbeit zu China bieten, eine Aufgabe, die sich heute auf alle Bereiche der CIA erstreckt.

Burns nutzte den Foreign Affairs-Artikel auch, um Washington aufzufordern, die Ukraine weiterhin in ihrem Krieg gegen Russland zu unterstützen.

Der CIA-Direktor bezeichnete die US-Militärhilfe für die Ukraine als „eine relativ bescheidene Investition mit bedeutenden geopolitischen Erträgen für die Vereinigten Staaten und beträchtlichen Erträgen für die amerikanische Industrie“.

Mit anderen Worten: Der Spionagechef gab zu, dass der Krieg in der Ukraine dem militärisch-industriellen Komplex nützt und die US-Rüstungskonzerne reich macht.

Ähnlich „militärisch-keynesianisch“ argumentiert auch die Biden-Administration. Politico berichtete im Oktober, dass „das Weiße Haus Gesetzgeber beider Parteien im Stillen dazu drängt, die Kriegsanstrengungen [in der Ukraine] im Ausland als potenziellen wirtschaftlichen Aufschwung im eigenen Land zu verkaufen“.

Burns argumentierte auch, dass die Unterstützung der USA für die Ukraine China einschüchtern könnte.

„Die Bereitschaft der Vereinigten Staaten, Putins Aggression wirtschaftliche Schmerzen zuzufügen und zu absorbieren – und ihre Fähigkeit, ihre Verbündeten dazu zu bringen, dasselbe zu tun – widersprach Pekings Überzeugung, dass Amerika im Niedergang begriffen sei“, schrieb der CIA-Direktor.

„Die fortgesetzte materielle Unterstützung der Ukraine geht nicht auf Kosten Taiwans, sondern sendet eine wichtige Botschaft der Entschlossenheit der Vereinigten Staaten, Taiwan zu helfen“, fügte er hinzu.

Als US-Botschafter in Russland sagte Burns 2008 einen Krieg in der Ukraine voraus. Jetzt nimmt er Taiwan ins Visier.

Wenn es um den Krieg in der Ukraine geht, hat William Burns eine beunruhigende Bilanz.

Bevor er CIA-Direktor wurde, war er jahrzehntelang hochrangiger US-Diplomat. Seine Karriere spiegelt die Drehtür zwischen CIA und State Department wider.

In der Regierung von Barack Obama war Burns stellvertretender Außenminister und damit zweiter Chef des State Department, der direkt an Außenministerin Hillary Clinton berichtete.

Davor, in der Regierung von George W. Bush, war Burns US-Botschafter in Russland.

Auf dem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest (Rumänien) versprach Präsident Bush, dass die Ukraine und Georgien dem US-geführten Militärbündnis beitreten würden. Dies verärgerte mehrere führende NATO-Verbündete, darunter Deutschland und Frankreich, die befürchteten, dass dieses Versprechen die Spannungen mit Russland verschärfen würde.

In seiner Eigenschaft als US-Botschafter in Russland reagierte Burns auf diese Kontroverse, indem er 2008 ein vertrauliches Schreiben des Außenministeriums mit dem Titel „Nyet Means Nyet: Russia’s NATO Enlargement Redlines“ („Nyet“ bedeutet auf Russisch „Nein“) verfasste.

In diesem Dokument, das von der Enthüllungsjournalistenorganisation WikiLeaks veröffentlicht wurde, schrieb Burns:

Die Bemühungen der NATO um die Ukraine und Georgien treffen nicht nur einen wunden Punkt in Russland, sondern lösen auch ernsthafte Besorgnis über die Folgen für die Stabilität in der Region aus. Russland sieht nicht nur eine Einkreisung und Versuche, den russischen Einfluss in der Region zu untergraben, sondern befürchtet auch unvorhersehbare und unkontrollierbare Folgen, die russische Sicherheitsinteressen ernsthaft beeinträchtigen würden. Experten zufolge ist Russland besonders besorgt, dass die starken Meinungsverschiedenheiten in der Ukraine über eine NATO-Mitgliedschaft – ein Großteil der ethnisch russischen Bevölkerung ist gegen einen Beitritt – zu einer größeren Spaltung führen könnten, die zu Gewalt oder im schlimmsten Fall zu einem Bürgerkrieg führen könnte. In einem solchen Fall müsste Russland entscheiden, ob es interveniert – eine Entscheidung, die es nicht treffen will.

Praktisch alles, wovor Burns in Bezug auf den potenziellen Konflikt in der Ukraine gewarnt hatte, erfüllte sich schließlich, als die USA Kiew in einen Krieg mit seinem Nachbarn Russland trieben.

Dieser Präzedenzfall macht die aktuellen Drohungen des CIA-Direktors gegen China wegen Taiwan noch auffälliger.