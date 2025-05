Die USA sollten den Krieg in der Ukraine untersuchen und die KI-Drohnentechnologie dominieren: Eric Schmidt

Von The Sociable

KI ist ein Allzweckwerkzeug, zum Guten oder zum Schlechten, und Schmidt setzt dort, wo er von beidem profitieren kann: Perspektive

Der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt erklärt gegenüber dem Milken Institute, dass die USA den Krieg in der Ukraine studieren sollten, um etwas über die Zukunft der Kriegsführung zu lernen und ihre Dominanz in den Bereichen KI und Drohnentechnologie auszubauen.

Auf der Milken Institute Global Conference 2025 am 6. Mai sagte Schmidt, dass die USA den Krieg zwischen Russland und der Ukraine untersuchen sollten, um sich auf eine KI- und drohnengesteuerte Zukunft der Kriegsführung vorzubereiten, da bemannte Panzer und Jets schnell der Vergangenheit angehören werden.

Laut Schmidt ist das langjährige Paradigma, dass Männer mit Waffen gegen andere Männer mit Waffen kämpfen, so gut wie ausgestorben.

„Kriege werden über das Internet geführt werden […] Die Menschen werden Kaffee trinken, während diese Kriege geführt werden, und die eigentlichen Kämpfe werden oben stattfinden – mit Dingen, die im Wesentlichen Roboter sind […] Ein Kampfflugzeug mit einem Menschen darin macht absolut keinen Sinn.“ Eric Schmidt, Milken Institute Global Conference, Mai 2025

Eric Schmidt: "War will be prosecuted over the internet. In the equivalent of Moscow & Kiev people will be drinking coffee while these wars are prosecuted & the actual fight will occur above. Having a fighter jet with a human makes absolutely no sense" https://t.co/kZvU0t0jEp pic.twitter.com/jpN0nuk3sy — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) May 7, 2025

Übersetzung von „X“: Eric Schmidt: „Kriege werden über das Internet geführt werden. In Moskau und Kiew werden die Menschen Kaffee trinken, während diese Kriege geführt werden, und die eigentlichen Kämpfe werden über ihnen stattfinden. Ein Kampfflugzeug mit einem Menschen an Bord macht absolut keinen Sinn.“ https://milkeninstitute.org/content-hub/ev

„Seit Jahrtausenden haben wir die stereotype Vorstellung, dass ein Mann mit einer Waffe gegen einen anderen Mann mit einer Waffe kämpft, oder mit einem Pferd oder was auch immer“, sagte Schmidt.

„Wir brechen diese Verbindung jetzt für immer!

„Denn Kriege werden in der einen oder anderen Form über das Internet geführt werden, und in Moskau und Kiew werden die Menschen Kaffee trinken, während diese Kriege geführt werden, und die eigentlichen Kämpfe werden oben stattfinden – mit Dingen, die im Wesentlichen Roboter sind.

„Das bedeutet zum Beispiel, dass es absolut keinen Sinn macht, einen Kampfjet mit einem Menschen darin zu haben.

Plötzlich macht also die Logik hinter allem, was wir in unserem Militär tun, keinen Sinn mehr; man sollte zerstörbare, automatisierte Robotersysteme für Verteidigung und Angriff entwickeln“, fügte er hinzu.

Mit einem weiteren Verweis auf den Krieg in der Ukraine sagte der ehemalige Google-CEO und ehemalige Vorsitzende des Defense Innovation Board des Pentagon, dass fünf Millionen Dollar teure Panzer von fünftausend Dollar teuren Drohnen besiegt würden.

„Niemand benutzt mehr Panzer […] Eine Drohne für 5.000 Dollar kann einen Panzer für 5 Millionen Dollar zerstören.“ Eric Schmidt, Milken Institute Global Conference, Mai 2025

Russia sent the "Biowaste Group" — people infected with 'HIV or Hep A' — to the front lines. Nobody uses tanks anymore. A $5K drone can destroy a $5M tank: Eric Schmidt @MilkenInstitute #MIGlobal https://t.co/kZvU0t0jEp pic.twitter.com/6NpR61Q9tj — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) May 7, 2025

Übersetzung von „X“: Russland hat die „Biowaste Group“ – Menschen, die mit HIV oder Hepatitis A infiziert sind – an die Front geschickt. Niemand benutzt mehr Panzer. Eine 5.000-Dollar-Drohne kann einen 5-Millionen-Dollar-Panzer zerstören: Eric Schmidt @MilkenInstitute #MIGlobal https://milkeninstitute.org/content-hub/ev

„Die Leute, die in der Ukraine Drohnen bauen, sind sehr interessant. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Kriege mit Panzern geführt werden“, sagte Schmidt.

„Niemand benutzt mehr Panzer, sie sind völlig unsicher. Eine Drohne für 5.000 Dollar kann einen Panzer für 5 Millionen Dollar zerstören – übrigens kostet ein US-Panzer 30 Millionen Dollar.“

Mit diesem Wissen sagte Schmidt, dass der Präsident und das Pentagon den Krieg in der Ukraine studieren sollten, weil sie Geld für Panzer und andere Dinge verschwenden, die sie nicht brauchen.

„Der Präsident und das Pentagon kaufen mehr von allem, was sie nicht brauchen. Was sie tun sollten – um es ganz offen zu sagen – ist, diesen Krieg zu analysieren, und dann muss Amerika diese Zukunft dominieren.“ Eric Schmidt, Milken Institute Global Conference, Mai 2025

Eric Schmidt says the US has 5,000 Abrams tanks in warehouses in Germany & should just give them all away. "The president & Pentagon are buying more of all the things they don't need" @MilkenInstitute #MIGlobal https://t.co/kZvU0t0jEp pic.twitter.com/pk9r2I3eoo — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) May 7, 2025

Übersetzung von „X“: Eric Schmidt sagt, die USA hätten 5.000 Abrams-Panzer in Lagern in Deutschland und sollten sie einfach alle verschenken. „Der Präsident und das Pentagon kaufen mehr von allem, was sie nicht brauchen.“ @MilkenInstitute #MIGlobal https://milkeninstitute.org/content-hub/ev

„Wir haben 5.000 Abrams-Panzer, die meiner Meinung nach in Deutschland in Lagerhallen stehen – gebt sie jemand anderem“, sagte Schmidt.

„Ich meine es ernst, wir brauchen sie einfach nicht, und wenn man sich den aktuellen Haushaltsentwurf ansieht, kaufen der Präsident und das Pentagon noch mehr von all den Dingen, die sie nicht brauchen.

„Was sie tun sollten – um es ganz offen zu sagen – ist, diesen Krieg zu analysieren, und dann muss Amerika diese Zukunft dominieren […] Amerika ist gut in Innovation, warum innovieren wir nicht in diesem Bereich?“, fügte er hinzu.

„Kein Mensch kann ohne KI eine Schlacht mit einer Million Drohnen planen, um anzugreifen oder sich gegen einen Angriff zu verteidigen, insbesondere nicht ohne verstärktes Lernen.“ Eric Schmidt, Milken Institute Global Conference, Mai 2025

Ex-Google CEO Eric Schmidt says Ukraine – Russia war will "continue for a long time" with the next phase being AI-powered drone swarms fighting each other. @MilkenInstitute #MIGlobal https://t.co/kZvU0t0jEp pic.twitter.com/T7MBt2uq7C — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) May 7, 2025

Übersetzung von „X“: Der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt sagt, dass der Krieg zwischen der Ukraine und Russland „noch lange andauern wird“ und dass in der nächsten Phase KI-gesteuerte Drohnenschwärme gegeneinander kämpfen werden. @MilkenInstitute #MIGlobal https://milkeninstitute.org/content-hub/ev

Auf der Bühne des Milken Institute stellte Schmidt ein Szenario für das nächste Jahr vor, in dem beide Konfliktparteien über jeweils eine Million Drohnen mit unterschiedlichen Fähigkeiten verfügen.

Er kam zu dem Schluss, dass diese Art der Drohnenkriegsführung ohne die Hilfe von KI nicht durchgeführt werden könne, aber selbst dann würden die Ergebnisse so unvorhersehbar sein, dass beide Seiten davon abgehalten würden, gegeneinander zu kämpfen.

„Ohne KI, insbesondere ohne verstärktes Lernen, kann kein Mensch eine Schlacht planen, um anzugreifen oder sich gegen einen Angriff zu verteidigen„, sagte er.

„Das Endergebnis“ wäre laut Schmidt „ein verstärktes Lernen, das gleichzeitig die Verteidigung und die Angriffe beider Seiten plant und so die Ergebnisse optimiert“.

Das Ergebnis?

In einem solchen Szenario wären die Ergebnisse so unvorhersehbar, dass der Durchschnittsmensch „so viel Angst vor dem haben würde, was passieren könnte“, dass dies als Abschreckung vor Kämpfen dienen würde.

Mit anderen Worten: Im Gegensatz zur Abschreckung durch gegenseitige Vernichtung im Falle eines totalen Atomkrieges wäre die Abschreckung vor dem Einsatz von KI-gesteuerten Drohnenschwärmen, dass kein Mensch das Ergebnis vorhersagen könnte.

Nach dieser Logik wären alle umso sicherer, je mehr KI-gesteuerte Drohnen auf beiden Seiten im Einsatz wären.

„Rechenzentren werden bis 2027 zusätzlich 29 Gigawatt Strom benötigen, bis 2030 sogar 67 Gigawatt mehr.“ Eric Schmidt, Aussage vor dem US-Kongress, April 2025

This probably helps explain why Schmidt bought Relativity Space. https://t.co/E9c4VuF6LI — Eric Berger (@SciGuySpace) April 28, 2025

Übersetzung von „X“: Dies erklärt wahrscheinlich, warum Schmidt Relativity Space gekauft hat.

Kürzlich erklärte @EricSchmidt (ehemaliger @Google CEO) dem Kongress mit, dass der Anteil der Rechenzentren von derzeit 3 % auf 99 % steigen wird. 𝐨𝐟 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢𝐭𝐲 𝐜 𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 Die einzige Möglichkeit, diesen Bedarf zu decken, sind Rechenzentren, die mit Solarenergie aus dem Weltraum betrieben werden.

Der steigende Energiebedarf von KI-Rechenzentren soll in den kommenden Jahren mehr als 30 Gigawatt Strom erfordern, genug, um Dutzende von Städten mit Strom zu versorgen.

Am 9. April sagte Schmidt vor dem Ausschuss für Energie und Handel des Repräsentantenhauses aus, dass die KI-Revolution „unterbewertet“ sei und dass Rechenzentren höchstwahrscheinlich „bis 2027 zusätzlich 29 Gigawatt Strom und bis 2030 weitere 67 Gigawatt benötigen werden“.

Als Reaktion auf Schmidts Aussage auf X schrieb Philip Johnston, CEO eines Start-ups namens Starcloud, dass „die einzige Möglichkeit, diesen Bedarf zu decken, Rechenzentren sind, die mit Solarenergie aus dem Weltraum betrieben werden“ – genau das ist das Ziel von Starcloud.

Im selben Thread kommentierte Eric Berger, Senior Space Editor bei Ars Technica: „Das erklärt wahrscheinlich, warum Schmidt Relativity Space gekauft hat“, worauf Eric Schmidt antwortete: „Ja.“

Werfen wir also einen Blick auf die jüngsten Ereignisse:

10. März 2025 : Schmidt tätigt eine „bedeutende Investition“ in das Luft- und Raumfahrt-Startup Relativity Space und wird sofort dessen CEO.

: Schmidt tätigt eine „bedeutende Investition“ in das Luft- und Raumfahrt-Startup Relativity Space und wird sofort dessen CEO. 9. April 2025 : Schmidt erklärt vor dem Kongress, dass KI-Rechenzentren astronomische Mengen an Energie benötigen werden.

: Schmidt erklärt vor dem Kongress, dass KI-Rechenzentren astronomische Mengen an Energie benötigen werden. 29. April 2025 : Schmidt bestätigt auf X, dass er die Kontrolle über Relativity Space übernommen hat, um KI-Rechenzentren im Weltraum zu bauen.

: Schmidt bestätigt auf X, dass er die Kontrolle über Relativity Space übernommen hat, um KI-Rechenzentren im Weltraum zu bauen. 6. Mai 2025: Schmidt sagt auf der Milken Institute Global Conference, dass die Zukunft der Kriegsführung KI-gesteuerte Drohnen sein werden.

