Die USA sondieren bei ihren Verbündeten China-Sanktionen

Die USA werfen China vor, es könnte anfangen, Russland mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Für den Fall sondieren die USA bei ihren Verbündeten bereits mögliche China-Sanktionen, meldet Reuters.

Die Russland-Sanktionen haben Deutschland und die EU bereits schwer getroffen und die dadurch explodierenden Energiepreise stellen die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft in Deutschland und Europa in Frage. Wenn nun auch noch ähnlich harte Sanktionen gegen China verhängt werden, dürfte das das Ende der europäischen Wirtschaft sein.

Reuters meldet nun, dass die USA „mit der Kerngruppe von Ländern, die die Sanktionen gegen Russland nach dessen Invasion in der Ukraine vor einem Jahr am meisten unterstützten, den Grundstein für mögliche Maßnahmen gegen Peking legten“. Das ist eine vielsagende Formulierung, denn zu diesen Kernländern gehört bekanntlich Deutschland, das schon mindestens ab Dezember 2021 mit den USA die ersten Russland-Sanktionen ausgearbeitet hat, die dann Anfang März 2022 in Kraft getreten sind. Da die Grünen keine Hemmungen haben, die deutsche Wirtschaft an die Wand zu fahren (und vielleicht nicht einmal verstehen, was sie tun, wie ein US-Papier nahelegt), und Bundeskanzler Scholz politisch schwach und international unerfahren ist, besteht die Gefahr, dass die Bundesregierung auch auf diesen amerikanischen Zug aufspringt.

Ich übersetze hier die Reuters-Meldung über die Konsultationen der USA über mögliche China-Sanktionen komplett.

Beginn der Übersetzung:

Exklusiv: USA bitten Verbündete um Unterstützung für mögliche China-Sanktionen wegen Ukraine-Krieg

Nach Angaben von vier US-Beamten und anderen