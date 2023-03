Podiumsteilnehmer des WEF prahlt damit, dass die Globalisten daran arbeiten, zu verfolgen, wo Sie einkaufen, was Sie essen, wohin Sie reisen und wie Sie reisen (VIDEO)

Der kanadische Alibaba-Präsident J. Michael Evans prahlte auf dem jüngsten Global Economic Forum damit, dass die Globalisten an einem Tracking-System arbeiten, das überwacht, wo Sie einkaufen, was Sie essen, wie Sie reisen und wohin Sie reisen. Die Tech-Giganten und die Regierung machen das vielleicht schon.

Es ist Zeit, aufzuwachen, Leute.

Was nach der Datenerfassung passiert, ist der Punkt, an dem es wirklich unheimlich wird.

The Gateway Pundit wurde verfolgt, verboten, zensiert, verleumdet, suspendiert, entfernt und häufig belogen, weil wir nicht mit den Fauci-Sperren, den WHO-COVID-Mortalitätsraten, dem Nassmarkt-Unsinn, den Impfstoffen, den Impfstoffen für Kinder, der Wirksamkeit von HCQ und Ivermectin, der Maskierung, den gefälschten Mortalitätszahlen, den Impfstoffmandaten usw. einverstanden waren.

Dann haben sie versucht, uns aus der Gesellschaft zu eliminieren.

Raten Sie mal, was nach der WEF-Konsumentenüberwachung kommt?

Via Dr. Simon Goddek.

Der kanadische Präsident der Alibaba Group, J. Michael Evans, prahlt auf dem Weltwirtschaftsforum mit der Entwicklung eines individuellen Carbon Footprint Trackers, mit dem man überwachen kann, was man kauft, was man isst und wo/wie man reist. Dieser individuelle Kohlenstoff-Fußabdruck-Tracker wird jedoch höchstwahrscheinlich nicht für Firmenjets, Jachten oder die Emissionen von Häusern mit mehr als 5.000 Quadratmetern gelten. Diese zunehmende Besessenheit von der „Verfolgung der Menschen“ ist besorgniserregend und muss aufhören!

The Canadian Alibaba Group president J. Michael Evans boasts at the World Economic Forum about developing an individual carbon footprint tracker to monitor what you buy, what you eat, and where/how you travel.



That individual carbon footprint tracker, however, most likely won't… https://t.co/41kpqoOLuA pic.twitter.com/ptRq7BYMMN