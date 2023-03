Hat Geld die Entscheidung der Regierung für Covid-Impfstoffe beeinflusst?

Ende Januar veröffentlichte das Wall Street Journal einen Leitartikel, in dem behauptet wurde, die Regierung Biden habe einen besseren Impfstoff „verpfuscht“. Allysia Finley berichtete über die Behauptung, es sei eine „Torheit“ der Regierung gewesen, die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna dem Ein-Dosis-Impfstoff von Johnson und Johnson vorzuziehen. Finley sagt: „Der Vektorimpfstoff von J&J ist schwieriger herzustellen, was seine Einführung verzögerte. Außerdem erzeugt er anfangs eine geringere Menge an Antikörpern als die mRNA-Impfstoffe, weshalb seine Einzeldosis in der Studie nur zu 72 % wirksam war. (Zwei J&J-Impfungen boten einen vergleichbaren Schutz wie der mRNA-Impfstoff mit zwei Dosen.) Die Antikörper des J&J-Impfstoffs sind jedoch langlebiger und die T-Zell-Reaktion ist stärker. T-Zellen sind wichtig, um Menschen vor schweren Krankheiten zu schützen, wenn die Antikörper nachlassen – und im Gegensatz zu Antikörpern lassen sie sich nicht so leicht von neuen Varianten ablenken.“ Allerdings traten sowohl beim Impfstoff von J&J als auch bei den bevorzugten mRNA-Produkten Sicherheitsmängel auf. TrialSite News hat sich stets skeptisch über die Beziehungen zwischen Big Pharma, insbesondere Pfizer und Moderna, und dem Weißen Haus geäußert. Finley verweist sogar auf die überstürzte Einführung der bivalenten Impfstoffe ohne klinische Studien, die auch einige Impfstoffexperten, darunter Dr. Paul Offit, beunruhigte. Nun scheint es, dass Stimmen wie die von Finley und Offit nicht mehr isoliert dastehen.

Es wird ein besserer Impfstoff benötigt

Es scheint sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass es an der Zeit ist, von den mRNA-Impfstoffen wegzukommen. „Die Entwicklung eines Impfstoffs, der länger hält und ein breiteres Spektrum der Covid-Familie abdeckt, ist ein Problem, bei dem es um Leben und Tod geht“, sagte Dr. Tom Frieden, der bis 2017 die Centers for Disease Control and Prevention leitete und jetzt Präsident der Gesundheitsorganisation Resolve to Save Lives ist.

Wie Finley in ihrem Artikel schreibt, hat sich die Trump-Administration bei ihrer Operation Warp Speed für die mRNA-Impfstoffe entschieden, weil diese „anfänglich hohe Antikörperspiegel erzeugten, weshalb sie in randomisierten kontrollierten Studien einen Schutz von fast 95 % gegen symptomatische Infektionen zeigten.“ Wie TrialSite jedoch berichtet, lässt der Schutz der mRNA-Impfstoffe nach einer gewissen Zeit nach. In einer Studie aus Südafrika wurde festgestellt, dass die Stärke des Pfizer-Impfstoffs zwei Wochen nach der Impfung um 80 % abnimmt. Die mRNA-Impfstoffe konnten jedoch schneller hergestellt werden als der J&J-Impfstoff, sodass die Regierung die Impfstoffe von Pfizer und Moderna bevorzugte. Außerdem berief sich die Regierung Biden auf eine im April 2021 entdeckte Verbindung zwischen dem J&J-Impfstoff und einer seltenen Blutgerinnungsstörung, die als Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom bekannt ist, und nahm Abstand von der Impfung. Die Centers for Disease Control (CDC) schätzten jedoch, dass diese „Störung“ bei etwa 4 von einer Million Menschen auftritt und am häufigsten bei Frauen zwischen 30 und 49 Jahren.

Nach der Impfung mit der Pfizer-Spritze tauchten Berichte über Herzmuskelentzündungen auf, die aber offenbar sowohl vom Hersteller als auch von der US-Regierung ignoriert wurden. Und kürzlich wurde bei Senioren, die den Pfizer-Impfstoff erhalten hatten, ein erhöhtes Risiko für eine Lungenembolie festgestellt.

Großes Geld bringt Ergebnisse

Einem Artikel im Journal of the American Medical Association (JAMA) aus dem Jahr 2020 zufolge hat die Pharma- und Gesundheitsproduktindustrie zwischen „1999 und 2018 4,7 Milliarden Dollar – durchschnittlich 233 Millionen Dollar pro Jahr – für Lobbyarbeit auf Bundesebene ausgegeben, mehr als jede andere Branche.“ Im Jahr 2021 gab Pfizer über 11 Millionen Dollar für Lobbyarbeit im Kongress aus. Im Jahr 2019 gab Johnson und Johnson fast 6 Millionen Dollar für Lobbyarbeit im Kongress aus. Es scheint, dass in diesem Fall 5 Millionen Dollar für die Zulassung und den Vertrieb des mRNA-Impfstoffs Covid nützlich waren. Geld, Medikamente und Politik gehen in Amerika Hand in Hand.