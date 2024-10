Die USA und Israel begehen im Libanon einen großen Fehler

Mit der Ausweitung des Nahostkonflikts ist eine Rückkehr zur Realität vor dem Gaza-Krieg unmöglich geworden.

Israels von den USA unterstützter Angriff auf den Libanon, der mit einem Akt begann, den der ehemalige CIA-Direktor Leon Panetta als „Terrorismus“ bezeichnete, mag der Hisbollah einen Schlag versetzt haben, aber es sieht so aus, als ob die vorübergehende Lähmung überwunden wurde und die Israelis nun einen Realitätscheck vornehmen müssen.

Am 17. und 18. September führte Israel einen wahllosen Angriff durch, indem es drahtlose Kommunikationsgeräte, die an libanesische Hisbollah-Mitglieder geliefert worden waren, zur Explosion brachte und dabei Dutzende von Menschen tötete und Tausende verletzte. Die Sprengsätze, die weltweit als Terrorakt und Verstoß gegen das Völkerrecht bezeichnet wurden, waren sowohl ein psychologischer Schlag für die libanesische Bevölkerung als auch eine physische Herausforderung für die Befehlskette der Hisbollah.

Was folgte, war eine Reihe von extremen Attentaten, bei denen ein großer Teil der ersten Reihe der politischen und militärischen Führer der Hisbollah getötet wurde. Dies gipfelte in der Ermordung des Generalsekretärs der Hisbollah, Seyyed Hassan Nasrallah, am 27. September, bei der rund 75 Tonnen Sprengstoff verwendet wurden, die einen ganzen zivilen Wohnblock im Süden Beiruts pulverisierten.

Diese Serie von Anschlägen kam einer Enthauptung der Führungsspitze der Hisbollah gleich, und trotz der wahllosen Taktik lobten die amerikanischen Medien den Einfallsreichtum der Sprengfallenanschläge, und US-Präsident Joe Biden feierte die Attentate in der libanesischen Hauptstadt.

Interessanterweise hat US-Präsident George W. Bush die Ermordung des Hamas-Führers Scheich Ahmed Jassin im Jahr 2004 verurteilt, weil die Angriffe wahllos waren und neun weitere Zivilisten getötet wurden. Dagegen wurde die Ermordung des Hisbollah-Führers, bei der nach israelischen Schätzungen rund 300 Menschen ums Leben kamen, in Washington gelobt;

Trotz der Schadenfreude der israelischen Medien über die „gedemütigte„ und „geschwächte„ Hisbollah nach den Pager-Angriffen und Attentaten, Zusätzlich zu der Behauptung der USA, die Gruppe sei „um 20 Jahre zurückversetzt worden,„ hat sich das Blatt gewendet. Jetzt, im zweiten Monat des Krieges zwischen Israel und dem Libanon, beginnt die Hisbollah das Tempo der laufenden Schlacht zu diktieren.

Israel hat der Hisbollah zwar mehrere Schläge versetzt, die, wie die libanesische Gruppe selbst zugab, erheblich waren, aber es scheint, als hätte Israel zu früh zu viel Gas gegeben und zu viele seiner Karten vorzeitig eingesetzt. Hinzu kommt, dass der Versuch der israelischen Armee, in den Südlibanon einzudringen, von Anfang an von Misserfolgen gezeichnet war und die IDF bisher keine nennenswerten Geländegewinne erzielen konnte.

Während sich israelische und amerikanische Offizielle über ihre taktischen Siege im Libanon freuten, die den meisten Analysen widersprachen, begannen sie auch, in die Falle ihrer eigenen Propaganda zu tappen und ihren eigenen Übertreibungen zu glauben. Dann, am 1. Oktober, startete der Iran seine lang erwarteten Vergeltungsschläge gegen israelische Militärbasen mit rund 180 ballistischen Raketen, änderte das Spiel völlig und gab die strategische Initiative an sein regionales Bündnis zurück, indem er selbst einen taktischen Sieg errang.

Benjamin Netanjahu war so ermutigt, nachdem er die Ermordung des Generalsekretärs der Hisbollah angeordnet hatte, dass er direkt nach seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) ein Video veröffentlichte, in dem er versprach, iranischen Dissidenten zu helfen, ihre Regierung in Teheran zu stürzen.

Bemerkenswert ist auch, dass Netanjahu in seiner Rede an diesem Abend zwei Visionen für Westasien vorstellte: „der Traum“ und „der Albtraum“ Sein Traum war genau die gleiche Vision, die er in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung ein Jahr zuvor dargelegt hatte, nämlich ein Normalisierungsabkommen zwischen Tel Aviv und Riad zu schließen, um den Handelskorridor Indien-Mittlerer Osten-Europa zu verwirklichen;

Diese neue Landroute war der Grund dafür, dass US-Präsident Joe Biden darauf bestand, ein saudi-israelisches Normalisierungsabkommen als oberste regionalpolitische Agenda zu verwirklichen. Im September desselben Jahres kündigte der amerikanische Präsident auf dem G-20-Gipfel in Neu Delhi den Handelskorridor als „eine wirklich große Sache an.“

Der strategische Fehler im Denken der israelischen Kriegsanstrengungen, die in Wirklichkeit von Washington aus geleitet werden, ist ihr Glaube, dass sie durch eine wahnsinnige Machtdemonstration zu einer Welt vor dem 7. Oktober zurückkehren können. Sie glauben, dass sie im Grunde die gesamte Region zur Unterwerfung zwingen können, indem sie an der Hisbollah, der Hamas und sogar am Iran ein Exempel statuieren. Benjamin Netanjahu scheint auch den Ehrgeiz zu haben, einen Sieg über den regionalen islamischen Widerstand zu erringen, vergleichbar mit Israels Triumph über den säkularen arabischen Nationalismus im Krieg vom Juni 1967.

Israel hat nun mit den Folgen des von ihm angezettelten Krieges gegen den Libanon zu kämpfen, denn die Hisbollah scheint sich schnell erholt zu haben, hat ihre Führungsspitze ausgetauscht und setzt Tag für Tag eine Reihe sorgfältig geplanter Schläge gegen sie ein. Gleichzeitig schwören die Israelis, die Islamische Republik Iran anzugreifen, obwohl ein solcher Angriff wahrscheinlich eine nicht zu gewinnende Pattsituation auslösen würde.

Selbst in den verschiedenen Kriegsspielen hat Israel nicht bewiesen, dass es in der Lage ist, an mehreren Fronten zu kämpfen, und die größte Studie über die möglichen Folgen eines Krieges mit der Hisbollah, an der über 100 hochrangige Beamte und Militärs teilnahmen, kam zu dem Schluss, dass das beste Ergebnis eine schnelle Pattsituation wäre.

So wie es aussieht, haben die USA entweder Wahnvorstellungen oder sind bereit, darauf zu setzen, dass ihre Opposition zuerst einknickt, während sie die strategische Niederlage Israels riskieren, wenn alle Pläne scheitern. Wir befinden uns noch nicht in der Phase eines totalen Krieges, aber wir könnten ihn in den kommenden Wochen und Monaten sehr wohl erreichen. Die Weigerung der USA, die Niederlage früher zu akzeptieren, und das Festhalten an „dem Traum“, zu einer Realität vor dem Gaza-Krieg zurückzukehren, ist der Grund für das Chaos, das wir heute sehen;

*

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und arbeitet derzeit für Quds News. Direktor von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe‘.