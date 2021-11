Früher teilten die Großmächte die Welt nach den alten Regeln der Souveränität auf. Wer als erster seine Flagge aufstellte, dem gehörte das Land mit seinen Ressourcen, wenn es eine Möglichkeit gab, es zu schützen. Heute, da das Polareis in der Arktis in einem noch nie dagewesenen Tempo schmilzt, betrachten die führenden globalen Akteure diese Region nach wie vor als Niemandsland und versuchen aktiv, sie zu erobern, obwohl sich die Zeiten geändert haben und das Völkerrecht Vorrang vor der Eroberung durch Cowboys hat. Infolgedessen ist die Region in den letzten Jahren zu einer aktiven Arena des Wettbewerbs geworden.

Wissenschaftlichen Prognosen zufolge wird der Arktische Ozean bis 2040 im Sommer völlig eisfrei sein. Dieser Umstand hat es bereits ermöglicht, zwei neue Schifffahrtsrouten zu schaffen: die Nördliche Seeroute (NSR), die entlang der arktischen Küste Russlands verläuft, und die Nordwestpassage, die durch den kanadischen Arktischen Archipel führt. Dank dieser Routen werden sich die Transportwege für Waren zwischen Europa und Asien um 40 % verkürzen. Und da 90 % des Welthandels auf dem Seeweg abgewickelt werden, hat selbst eine leichte Zunahme der Nutzung dieser Routen erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.

Das verstärkte Interesse vieler Länder an der Arktis in den letzten Jahren rührt daher, dass sie (nach noch nicht abgeschlossenen Prognosen) 3 % der weltweiten Ölreserven (90 Milliarden Barrel), 30 % der Gasfelder (19 Billionen Kubikmeter Gas und 44 Milliarden Barrel Kondensat) sowie bedeutende Vorkommen an Uran, seltenen Erden, Gold, Diamanten und Fischerei beherbergt.

Während des Kalten Krieges stand die Arktis an vorderster Front im Kampf zwischen der NATO und der Sowjetunion. In diesem Gebiet befanden sich zahlreiche Militärstützpunkte und verschiedene militärische Ausrüstungen. Zu Lebzeiten der UdSSR war die Arktis bedingt in Sektoren aufgeteilt, entlang der Meridiane, die zum Pol konvergieren und tangential durch die östlichen und westlichen Grenzen der arktischen Nationen verlaufen. In dieser Situation wurden die UdSSR und Kanada zu den reichsten Besitzern der arktischen Territorien. Selbst das kleine Dänemark war nicht beleidigt, da es mit der riesigen Insel Grönland das drittgrößte Stück des „arktischen Kuchens“ für sich beanspruchen konnte. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR schien diese Feindseligkeit in der Arktis zunächst abzuflauen. Viele militärische Einrichtungen wurden abgebaut. Im Jahr 2010 wurde auch die Frage der Seegrenze zwischen Russland und Norwegen geklärt. In den letzten Jahren haben sich die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland jedoch wieder abgekühlt. Man kehrt zu den Positionen des Kalten Krieges zurück, obwohl die Eisbarriere, die sie trennt, allmählich schmilzt.

Auch wenn es wenig offensichtliche Vorboten für einen ausgewachsenen Konflikt in der Arktis gibt, verschärft sich die geopolitische Rivalität in dieser Region zwischen alten Feinden und neuen Konkurrenten zusehends, vor allem durch das Verschulden der USA. Angefangen bei den territorialen Ansprüchen, die von den USA in letzter Zeit verstärkt erhoben wurden, und der betonten Förderung der Idee, dass die Arktis ein „gemeinsames Land“ sei. Um die territorialen Fragen objektiv zu betrachten, haben die USA nur durch Alaska einen Bezug zur Arktis, während Russland, Kanada oder Norwegen über bedeutendere arktische Gebiete verfügen und größere territoriale und rechtliche Rechte in der Arktis haben als die Vereinigten Staaten.

Die Entwicklung der Arktis ist ein natürlicher und wichtiger Prozess für Russland. Die Zukunft des Landes hängt davon ab. Ein Fünftel des russischen Territoriums befindet sich jenseits des Polarkreises. Deshalb messen die russischen Behörden der Entwicklung der arktischen Region, der Schaffung und dem Ausbau einer einheitlichen nationalen Verkehrs- und Logistikinfrastruktur – der Nördlichen Seestraße – große Bedeutung bei.

Auch China hat in letzter Zeit ein deutliches Interesse an der Arktis gezeigt, da es den potenziellen Gewinn aus der gemeinsamen Entwicklung der NSR mit Russland und der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen dieser Region erkannt hat. Zu diesem Zweck entsendet Peking Eisbrecherschiffe dorthin und betreibt zivile Forschung in den nördlichen Breitengraden. So beendete die Xuelong 2, das neueste chinesische Eisbrecher-Forschungsschiff, im September die zwölfte chinesische Expedition in die Arktis, nachdem sie rund 15.000 Seemeilen zurückgelegt und eine umfangreiche Liste von Forschungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, dem Umweltschutz in der Arktis und der Sammlung von Proben erfüllt hatte. In Bolschoj Kamen in der Region Primorje wurde unter Beteiligung Chinas und von Vertretern anderer Nachbarländer im asiatisch-pazifischen Raum ein neuer Schiffbaukomplex errichtet. Auf dieser Werft hat Rosneft vor kurzem mit dem Bau des ersten Shuttle-Tankers der Eisklasse, Valentin Pikul, mit einer Tragfähigkeit von 69.000 Tonnen begonnen.

Die USA, die die Stärkung ihres militärischen Potenzials in der Arktis betonen, reagieren jedoch sehr eifersüchtig auf die chinesischen Aktivitäten in dieser Region. „China versucht, eine herausragende Rolle in der Arktis zu spielen, verstößt aber gleichzeitig gegen internationale Normen und Regeln. Es besteht die Gefahr, dass sich Chinas räuberische Wirtschaftsaktivitäten in der Arktis wiederholen“, heißt es in einem im Juni veröffentlichten Bericht der US-Regierung.

Doch nicht Peking, sondern Washington schafft durch sein Handeln den Boden für einen hybriden Krieg in der Arktis. Der direkte Beweis dafür ist die Ernennung von Randy „Church“ Kee, einem pensionierten Generalmajor der US-Luftwaffe, zum leitenden Berater für arktische Sicherheitsangelegenheiten des sechsten und neuesten regionalen Zentrums des Verteidigungsministeriums, das eine „stabile, regelbasierte Ordnung in der Arktis“ gewährleisten soll. Damit haben die USA ihr eigenes militärisches Kontrollzentrum in der Arktis geschaffen, dessen Zweck es ist, eine umfassende amerikanische Präsenz in dieser Region sicherzustellen, mit dem Ziel, Russland und andere für die USA „unerwünschte“ Staaten militärisch aus der Arktis zu verdrängen. Im April verkündete General Mark A. Milley, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, dass die Arktis in Zukunft eine Region sein wird, in der Russland, China und die Vereinigten Staaten miteinander konkurrieren werden.

Um sich in dieser Region einen militärischen Vorteil zu verschaffen, beabsichtigen die Vereinigten Staaten, wie aus vielen Veröffentlichungen amerikanischer Medien hervorgeht, aktiver in die Zuständigkeitsbereiche anderer Länder in der Arktis, d.h. Kanada, Norwegen und Dänemark, einzugreifen. Insbesondere, indem sie die Kontrolle über Grönland trotz der Souveränität Dänemarks über dieses Gebiet verstärken. Gleichzeitig sollte man nicht vergessen, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump bereits 2019 darauf bestanden hatte, diese Insel von Dänemark zu kaufen, damit die Amerikaner dort Militärbasen errichten können, was Dänemark jedoch ablehnte. Vielleicht werden die Vereinigten Staaten in Kürze erneut auf dieses Thema drängen.

Im Rahmen eines im April unterzeichneten Abkommens werden die Vereinigten Staaten vier große Militäreinrichtungen der norwegischen Streitkräfte in der Arktis nutzen und ihre Militäreinrichtungen auf Ramsund errichten.

In diesem Zusammenhang und im Zusammenhang mit den militärischen Bestrebungen der USA in der Arktis ist der jüngste Vorfall zu erwähnen, bei dem der Zerstörer USS John C. McCain der US-Marine in den Peter-Groß-Golf eingedrungen ist, der zum russischen Binnenmeer von Ochotsk gehört. Dieses Eindringen gleicht einem Experiment, mit dem die USA gleichzeitig ihre Missachtung des Vertrags über die Seegrenzen demonstrieren.

Unter den geschilderten Umständen sind die Untergrabung der russischen Politik in der Arktis und die Diskreditierung der Aktivitäten der russischen Behörden bei der Einrichtung und Nutzung der NSR in letzter Zeit zu den Hauptzielen der westlichen Propagandisten geworden. Die Gegenmaßnahmen in diesem Bereich haben sich erheblich verschärft, da Russland im Jahr 2021 gemäß den internationalen Regeln für zwei Jahre den Vorsitz des Arktischen Rates übernommen hat, was es ihm ermöglichen wird, seine Prioritäten bei der Entwicklung der Arktis voranzutreiben.

Eine der Hauptthesen der westlichen russophoben Propaganda war die angebliche Unannehmbarkeit der alleinigen Kontrolle Russlands über die NSR, die insbesondere im Bericht der RAND Corporation „Exploring Gaps in Arctic Governance“ und auf dem NATO-Gipfel im Juni 2021 zum Ausdruck gebracht wurde. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Kontrolle Russlands über die NSR, die Russland gegründet und entwickelt hat; sie sollte angeblich der internationalen Gemeinschaft gehören, um „bewaffnete Konflikte zu vermeiden“. Das sieht nach einer verschleierten Drohung der westlichen Welt an Russland aus.

Darüber hinaus haben die Vereinigten Staaten und ihre Handlanger, die westlichen Propagandisten, kürzlich damit begonnen, zu betonen, dass das angeblich „wirtschaftlich insolvente Russland es sich nicht leisten kann, die Arktis in vollem Umfang zu erschließen“. Insbesondere der Bericht des Carnegie Moscow Center mit dem Titel Russia in the Arctic – A Critical Examination (Russland in der Arktis – Eine kritische Untersuchung) ist in dieser Hinsicht unmissverständlich.

Ein weiterer Bereich der Kritik an Russlands Aktivitäten in der Arktis ist die ökologische Ausrichtung.

Die Tendenz zur Verschärfung des Wettbewerbs zwischen dem Westen und Russland in der Arktis wird sich in den kommenden Jahren zweifellos fortsetzen. Aber Russland ist den Vereinigten Staaten in dieser Konfrontation heute deutlich voraus. Zunächst einmal durch seine friedliche Politik der Erschließung der Arktis und die Einladung an andere Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, sich Moskau bei solchen Aktionen in verschiedenen internationalen Foren anzuschließen. Darüber hinaus verfügt Russland bereits über die notwendigen Ressourcen, um die gesamten arktischen Gebiete der Russischen Föderation zu schützen und ihre Sicherheit zu gewährleisten. So werden insbesondere die Eisbrecherflotte und die militärische Ausrüstung verbessert. Es wird die geeignete Infrastruktur für die vollständige Inbetriebnahme des Nördlichen Seewegs geschaffen. Es werden moderne Bedingungen für das Leben und die Arbeit der Menschen geschaffen, die an der Entwicklung der Arktis beteiligt sind.