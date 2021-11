Einfache Strategien zur Verbesserung Ihrer Immunität

Viele, die an einer schweren COVID-19-Erkrankung leiden, haben eine eingeschränkte adaptive Immunfunktion. Infolgedessen können sie das Virus nicht schnell beseitigen und müssen sich stattdessen auf eine eher entzündungsfördernde Abtötung des Virus in ihren Zellen verlassen, die auch gesunde Zellen schädigt.

Eine reduzierte T-Zellen-Funktion scheint eine Hauptursache für schwere COVID-19 zu sein.

Die Ernährung und die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln sind zwei wichtige Strategien, die zur Unterstützung der Immunfunktion beitragen können. Ganz oben auf der Liste der benötigten Nährstoffe stehen Vitamin D, Magnesium, Zink und Selen.

Melatonin ist ebenfalls wichtig. Es hat die Fähigkeit, ungehindert in jede Zelle einzudringen, wo es die Nrf2-Transkription hochreguliert und so die körpereigene Antioxidantienproduktion ankurbelt.

Weitere Strategien zur Unterstützung der Immunität sind zeitlich begrenztes Essen, Bewegung und Sauna.

„The Immunity Fix: Strengthen Your Immune System, Fight Off Infections, Reverse Chronic Disease and Live a Healthier Life“ ist ein Buch von James DiNicolantonio, Pharm.D., mit dem Ico „Super Fuel“ geschrieben hat, und Siim Land, einem geschätzten Biohacker und Autor von „Metabolic Autophagy“.

Darin gehen sie der Frage nach, wie man seine Immunität verbessern und regulieren kann – ein Thema, das heutzutage für jeden von uns ganz oben auf der Liste stehen sollte. Der Auslöser für diese Zusammenarbeit war eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten von DiNicolantonio über die Gründe, warum manche Menschen schlechtere COVID-19-Ergebnisse erzielen.

Viele, die schwer erkranken, produzieren geringe Mengen an Typ-1-Interferon. Außerdem ist ihr adaptives Immunsystem geschwächt. Infolgedessen können sie das Virus nicht schnell beseitigen und müssen sich stattdessen auf eine eher entzündungsfördernde Abtötung des Virus in ihren Zellen verlassen.

Grundlagen des Immunsystems

Zur Auffrischung: Ihr Immunsystem besteht aus zwei primären „Armen“:

Das angeborene Immunsystem, das Ihre erste Verteidigungslinie darstellt und aus natürlichen Killerzellen (NK), Makrophagen und weißen Blutkörperchen wie Neutrophilen besteht

Das adaptive Immunsystem – T-Zellen und B-Zellen, die Antikörper produzieren

Wie DiNicolantonio erklärt:

Früher dachten wir, dass das adaptive Immunsystem ein System ist, das eine Weile braucht, um zu wirken, und dass man, sobald man durch das adaptive Immunsystem immun ist, einen längerfristigen Schutz hat, was auch stimmt. Allerdings scheint das adaptive Immunsystem auch kreuzsensitiv zu sein, d. h. wenn man bereits mit früheren Coronaviren in Kontakt war, scheinen die T-Zellen eine gewisse Kreuzsensitivität gegenüber SARS-COV-2 zu haben.

Was wir also sehen, ist im Wesentlichen eine Verringerung der T-Zellen, der Zytotoxizität dieser CD8-T-Killerzellen, die Viren auf schöne, apoptotische, kontrollierte Weise abtöten.

Wenn diese Art von Immunzellen abnimmt, muss man sich mehr auf das entzündungsfördernde angeborene Immunsystem verlassen, um Viren zu beseitigen – also auf Neutrophile, weiße Blutkörperchen und Makrophagen. Sie töten auf viel entzündungsförderndere, unspezifischere Art und Weise und töten schließlich auch gesunde, unbeteiligte Zellen. Wir gehen davon aus, dass es im Wesentlichen zu einer Verringerung der Typ-1-Interferone kommt, die mit dem Virus interferieren. Und gleichzeitig kommt es zu einer Verringerung der B- und T-Zellen. Im Endeffekt wird das Virus also nicht so schnell beseitigt, und es kommt zu einer entzündungsfördernden Abtötung.

Wenn diese Art von Immunzellen abnimmt, muss man sich mehr auf das entzündungsfördernde angeborene Immunsystem verlassen, um Viren zu beseitigen – also auf Neutrophile, weiße Blutkörperchen und Makrophagen. Sie töten auf viel entzündungsförderndere, unspezifischere Art und Weise und töten schließlich auch gesunde, unbeteiligte Zellen. Wir gehen davon aus, dass es im Wesentlichen zu einer Verringerung der Typ-1-Interferone kommt, die mit dem Virus interferieren. Und gleichzeitig kommt es zu einer Verringerung der B- und T-Zellen. Im Endeffekt wird das Virus also nicht so schnell beseitigt, und es kommt zu einer entzündungsfördernden Abtötung.

Siim und ich haben zusammengearbeitet, weil diese Dinge sehr komplex sind. Wir müssen das für den Laien verständlich machen. In unserem Buch geht es darum, dass die Ernährung und der Lebensstil diese Dinge beeinflussen, und dass man einiges tun kann, um sein eigenes Immunsystem zu unterstützen.

Die Funktion der T-Zellen nimmt mit dem Alter tendenziell ab. Sie ist auch bei Menschen mit chronischen Krankheiten vermindert. Eine verringerte T-Zell-Funktion scheint eine Hauptursache für schwere COVID-19 zu sein, denn die schlechtesten COVID-19-Ergebnisse haben ältere Menschen und/oder Menschen mit Begleiterkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, metabolischem Syndrom und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Diese Faktoren verschlimmern die proinflammatorische Reaktion, die von SARS-CoV-2 ausgeht, schwächen aber auch die Immunität im Allgemeinen. In „The Immunity Fix“ werden Lebensstilstrategien vorgestellt, die Ihnen helfen, diese entzündungsfördernde Reaktion zu umgehen und zu verhindern. „Es ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz, um das Immunsystem zu betrachten“, so Land.

Die zwei wichtigsten Nährstoffmängel, die es zu beheben gilt

Die Ernährung und die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln sind zwei wichtige Strategien, die zur Stärkung des Immunsystems beitragen können. Nach Ansicht von Land und DiNicolantonio ist Vitamin D in dieser Hinsicht möglicherweise der wichtigste Nährstoff. Vitamin D aktiviert laut DiNicolantonio mehr als 2.000 Gene, darunter Vitamin-K-abhängige Proteine und Reparaturgene. Außerdem unterstützt es den Körper bei der Produktion starker antimikrobieller und antiviraler Peptide.

Menschen über 60 Jahre haben ein neunfach höheres Risiko, an COVID-19 zu sterben, als jüngere Menschen. Bei schwerem Vitamin-D-Mangel kann das Risiko sogar um das 15-fache erhöht sein. Während Sie also Ihr Alter nicht ändern können, können Sie durchaus Ihren Vitamin-D-Status verändern und damit Ihr Risiko möglicherweise minimieren.

Um das Vitamin D in seine aktive Form umzuwandeln, benötigen Sie jedoch Magnesium, sodass Magnesium wahrscheinlich der zweitwichtigste Nährstoffmangel ist, der behoben werden sollte. Magnesium wird auch für die Funktion der Immunzellen benötigt. Wenn Ihr Magnesiumspiegel also niedrig ist, könnte Ihre Immunfunktion beeinträchtigt sein.

Menschen mit einem genetisch bedingten Magnesiummangel in ihren natürlichen Killerzellen (NK) und ihren CD8-T-Killerzellen … ihr Immunsystem ist geschwächt. Sie haben eine chronische Aktivierung von Epstein-Barr, mit dem 95 % von uns infiziert sind, und sie haben ein viel höheres Risiko für Lymphome, sagt DiNicolantonio. Und das ist nur ein Nährstoff. Ein Mangel an einem einzigen Nährstoff kann im Wesentlichen diese Immunschwäche verursachen. In dem Buch gehen wir also darauf ein, wie Nährstoffe und das Immunsystem zusammenwirken und warum Nährstoffmängel wahrscheinlich zu vielen dieser schlechten COVID-19-Ergebnisse führen.

Zink und Selen sind ebenfalls wichtig

Was die Bedeutung betrifft, so würde Zink wahrscheinlich den dritten Platz einnehmen. Die Einnahme von Zink-Lutschtabletten beim ersten Auftreten von Erkältungssymptomen verkürzt die Dauer der Erkältung nachweislich um sechs bis sieben Tage, aber man muss sie richtig einnehmen.

Wenn Sie Lutschtabletten verwenden, müssen Sie sie alle zwei Stunden einnehmen“, erklärt DiNicolantonio. „Sie müssen es innerhalb von 24 Stunden nach Auftreten der Symptome einnehmen. Man muss etwa 18 Milligramm pro Dosis einnehmen, und die gesamte Tagesdosis muss über 75 Milligramm liegen.

An vierter Stelle auf der Liste steht Selen. Selenmangel ist nicht nur mit einem fünffach höheren Risiko verbunden, an COVID-19 zu sterben, und einem dreifach höheren Risiko, einen schlechten COVID-19-Ausgang zu haben, sondern auch mit einer Coxsackievirus-induzierten Kardiomyopathie (Keshan-Krankheit).

Bei einem Selenmangel kann ein nicht-virulenter RNA-Virus namens Coxsackievirus, der normalerweise nur bei bestimmten Kindern das Hand-Fuß-Mund-Syndrom verursacht, viel virulenter werden und zu einer viral induzierten Kardiomyopathie führen. Patienten mit dieser Kardiomyopathie, die als Keshan-Krankheit bezeichnet wird, erhalten in der Regel Selen. Selen ist auch wichtig für die Produktion von Glutathion, das bei COVID-19 eine wichtige Rolle zu spielen scheint.

Die Bedeutung von Melatonin

Ein weiterer Faktor, der mit verbesserten COVID-19-Ergebnissen in Verbindung gebracht wird, ist Melatonin. DiNicolantonio erklärt:

Melatonin ist interessant. Ich betrachte es als eine Art molekularen Wasserstoff, allerdings mit einigen zusätzlichen Vorteilen. Melatonin kann ungehindert in jede Zellmembran eindringen, das ist also sehr wichtig. Wenn man an den oxidativen Stress herankommen will, muss man in der Lage sein, ihn zu erreichen und in die Mitochondrien zu gelangen. Melatonin und molekularer Wasserstoff sind zwei Moleküle, die das können, und zwar wirklich gut… Melatonin ist nicht nur ein Hormon, das wir im Gehirn absondern. Wir synthetisieren es aus Serotonin, und es kann in vielen Zellen produziert werden. Es ist also den ganzen Tag über aktiv. Interessant ist, dass es eines der einzigen Moleküle ist, das die Transkription von Nrf2 zu erhöhen scheint.

Die meisten pflanzlichen Polyphenole und all diese anderen Nrf2-Booster hemmen nur den Nrf2-Inhibitor KEAP1. Im Wesentlichen machen sie die aktuellen Nrf2-Werte aktiver. Wenn man Melatonin hinzufügt, erhöht das die Transkription von Nrf2. Nur sehr wenige Moleküle können das tatsächlich. Und Nrf2 ist das Mittel, mit dem wir unsere körpereigenen antioxidativen Enzyme stärken. Das ist wirklich der Schlüssel. Wenn Sie unter akuter Atemnot leiden, sollten Sie Ihr gesamtes körpereigenes Antioxidationssystem stärken, und das geht am besten mit Nrf2-Aktivatoren, insbesondere mit Melatonin.

Hochdosiertes Melatonin senkt die COVID-19-Sterblichkeit

Was die Dosierung anbelangt, so wurden in einer aktuellen Fallserie mit 10 Patienten mit COVID-19-bedingter Lungenentzündung 36 bis 72 mg orales Melatonin pro Tag in vier geteilten Dosen verabreicht, was weit über den Empfehlungen für den Schlaf liegt. DiNicolantonio kommentiert:

Es ist so sicher. Dosen von Melatonin bis zu 1.000 mg pro Tag haben beim Menschen praktisch keine Nebenwirkungen gezeigt, abgesehen von Müdigkeit und Schläfrigkeit … Die Einnahme von Melatonin steht in Verbindung mit einer 83%igen Verringerung der Sterblichkeitsrate bei COVID-19, einer 30- bis 50%igen Verringerung der positiven Tests auf SARS-COV-2, und in einer Fallserie von 10 COVID-Pneumonie-Patienten verkürzte es die Dauer des Krankenhausaufenthalts um fünf Tage. Keiner der Patienten, die Melatonin erhielten, musste an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden oder starb, während bei ähnlich schweren COVID-19-Fällen, die zur gleichen Zeit ins Krankenhaus eingeliefert wurden, 25 bis 40 % dieser Patienten an einem Beatmungsgerät angeschlossen wurden oder starben.

Wie DiNicolantonio erklärt, wird Melatonin den ganzen Tag über aktiv produziert und ist ein Hauptantioxidans, d. h. es fängt freie Radikale ab. Es bindet sich auch an Melatoninrezeptoren, die das angeborene antioxidative Abwehrsystem hochregulieren.

Melatonin scheint sich tatsächlich im Knochenmark zu konzentrieren, und das ist wichtig, weil unser Immunsystem aus Stammzellen besteht, die im Knochenmark gebildet werden, erklärt DiNicolantonio. Aus diesen Stammzellen entstehen die Immunzellen. Einige Ihrer Immunzellen können sogar Melatonin produzieren. Wir glauben, dass es im Knochenmark konzentriert wird, um unreife Stammzellen und Immunzellen vor oxidativen Schäden zu schützen, was eigentlich sehr sinnvoll ist.

Vernebeltes Wasserstoffperoxid

Land und DiNicolantonio stellten die Hypothese auf, dass die Inhalation von molekularem Wasserstoff in einer Konzentration von 2 % oder 3 % bei COVID-19-Patienten, die im Krankenhaus beatmet werden müssen, eine wichtige Strategie sein könnte, die jedoch sehr teuer sein kann. Eine bessere Alternative wäre meiner Meinung nach vernebeltes Wasserstoffperoxid, das man zu Hause anwenden kann. Das ist meine persönliche Strategie, und ich habe gesehen, wie sich viele von COVID-19 mit dieser Strategie erholt haben. Sie können sich mein Video unten ansehen, um eine genauere Erklärung zu erhalten.

Die Vernebelung von Wasserstoffperoxid in die Nasennebenhöhlen, den Rachen und die Lunge ist eine einfache, unkomplizierte Methode, um die körpereigene Produktion von Wasserstoffperoxid zur Bekämpfung von Infektionen zu erhöhen und das Immunsystem zu unterstützen.

Alles, was Sie brauchen, ist ein Tischvernebler, Wasserstoffperoxid in Lebensmittelqualität und etwas Kochsalzlösung. So haben Sie alles, was Sie brauchen, und können bei den ersten Anzeichen einer Atemwegsinfektion mit der Behandlung zu Hause beginnen. Denken Sie daran, dass lebensmitteltaugliches Wasserstoffperoxid vor der Anwendung auf 0,1 % verdünnt werden muss

Ich glaube, dass das Wasserstoffperoxid wie ein Signalmolekül wirkt und sogar eine direkte virenabtötende Wirkung auf die Zellen in der Auskleidung der Lunge und der Nasennebenhöhlen haben kann, wo sich das Virus zunächst festsetzt. Sie töten das Virus also möglicherweise direkt ab und unterstützen gleichzeitig Ihre Immunabwehr.

Gesundheit des Stoffwechsels

Neben der Behebung von Nährstoffdefiziten, insbesondere von Vitamin D, Magnesium, Zink und Selen, betont Land, wie wichtig es ist, die Gesundheit Ihres Stoffwechsels zu optimieren.

Forschungen haben ergeben, dass das metabolische Syndrom, Fettleibigkeit und Diabetes, also all diese Faktoren, die Folgen von COVID-19 und anderen Infektionen wie Grippe verschlechtern. Fettleibigkeit erhöht auch die Dauer, in der man das Virus in sich tragen und weitergeben kann. Es ist also besonders negativ in einer Gesellschaft, die tendenziell eine schlechte Stoffwechselgesundheit aufweist. Eine interessante Entdeckung, die wir beim Schreiben des Buches gemacht haben, ist, dass eines der Moleküle, die während einer Infektion aktiviert werden, HMGB1 heißt, was für High Mobility Box-1 steht.

Dieses Molekül wird während einer Infektion aktiviert und ist eines der Schlüsselmoleküle, die den Zytokinsturm ausgleichen, indem sie NFKB und das NLRP3-Inflammasom aktivieren und schließlich diese massive pro-inflammatorische Zytokinreaktion auslösen … Auf der Grundlage dieser Forschung stellten wir die Theorie auf, dass Hyperglykämie, Insulinresistenz und erhöhter Blutzucker es wahrscheinlicher machen, dass HMGB1 in die Zelle gelangt und NFKB und diese anderen proinflammatorischen Zytokine aktiviert, die schließlich zu dem Zytokinsturm führen.

Das Argument für eine linolsäurearme Ernährung

DiNicolantonio und ich haben die Bedeutung des Verzichts auf Samenöle in unserem Buch „Superfuel“ diskutiert. Darin haben wir uns eingehend mit der Bedeutung gesunder Fette für die Gesundheit des Stoffwechsels und mit der zerstörerischen Natur von linolsäurereichen Pflanzenölen befasst.

Linolsäure (LA) ist eines der verderblichsten Moleküle in Lebensmitteln, das heißt, sie ist sehr anfällig für Schäden. Wenn sie oxidiert, verwandelt sie sich in oxidative Metaboliten, so genannte oxidative Linolsäuremetaboliten oder Oxylipide oder OXLAMs, die Proteine, DNA und Zellmembranen schädigen und wahrscheinlich die Hauptursache für chronische Krankheiten sind.

OXLAMs aktivieren auch Signalwege, die die Immunabwehr zerstören. Was wir damals noch nicht wussten, war, dass selbst gesunde Öle wie Olivenöl dank ihres LA-Gehalts negative Auswirkungen haben können. Auch in konventionell gezüchteten Hühnern ist der LA-Gehalt hoch, da diese Tiere in der Regel mit LA-reichen Getreidesorten gefüttert werden.

Wenn Sie mehr als 10 Gramm LA pro Tag zu sich nehmen, vielleicht sogar nur 5 Gramm – unabhängig von der Quelle – können Sie Ihre Stoffwechselgesundheit radikal verschlechtern. Aus historischer Sicht lag der durchschnittliche Verzehr von LA vor 150 Jahren bei 2 bis 3 Gramm. Heute nehmen viele mehr als 30 Gramm pro Tag mit der Nahrung auf. Meiner Meinung nach ist eine LA-arme Ernährung vielleicht die wichtigste Ernährungsmaßnahme überhaupt. DiNicolantonio fügt hinzu:

Das ist ein wichtiger Punkt, und ich denke, dass aus der Sicht von COVID-19 das Wichtigste ist, die Widerstandsfähigkeit der Zellen gegen oxidativen Stress zu erhöhen. Leider beträgt die Halbwertszeit von LA bei einer Ernährung mit hohem LA-Gehalt 680 Tage, und wenn es nicht als Brennstoff verbrannt, sondern im Gewebe gespeichert wird, kann es zu einer Oxidation der Zellmembranen, auch der Immunzellen, führen.

Wenn Sie Ihre Omega-6-Aufnahme erhöhen, wirkt sich das auf die Werte in Ihren Immunzellen aus. Und wenn Sie Ihre Immunzellen mit diesem oxidierten LA sättigen, besteht wahrscheinlich ein viel höheres Risiko, dass Sie mehr entzündungsfördernde Zytokine in Ihren eigenen Zellen ausschütten, und Ihre Lungen und Arterien sind wahrscheinlich viel anfälliger für die Schäden, die entstehen, wenn unser Körper versucht, Viren abzutöten. Ich bin sicher, wenn wir uns die Blutwerte von oxidiertem LA bei schweren COVID-19-Patienten ansehen würden, wären sie enorm hoch … Also ja, es ist wahrscheinlich ein wichtiger Faktor für die allgemeine Entzündung.

Einfache Strategien zur Verbesserung des NAD+-Spiegels

Ein weiteres wichtiges Molekül ist Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD+), das mithilfe von Vorläufern wie Nikotinamid-Mononukleotid (NMN) und/oder Nikotinamid-Ribosid (NR) erhöht werden kann.

Jede Art von oxidativem Stress führt zu einem Abbau von NAD. Beheben Sie also zuerst Ihre Stoffwechselstörung und verbessern Sie Ihre Nährstoffmängel.

NMN scheint der bessere der beiden zu sein, da es einen Verwertungsweg aktiviert. Sie müssen jedoch keine teuren Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, um Ihren NAD+-Spiegel zu erhöhen. Strategien wie körperliche Betätigung, Wärme- oder Kälteeinwirkung und zeitlich begrenzte Ernährung – die Sie nichts kosten – können die Arbeit erledigen. Land erklärt:

Ein großer Teil des vom Körper produzierten NAD wird über den Verwertungsweg recycelt. Nur sehr wenig (weniger als 1 %) davon stammt aus der Nahrung, insbesondere Tryptophan oder Niacin. Einer der Aktivatoren dieses NAMPT-Enzyms, das den Verwertungsweg steuert, ist die AMP-Proteinkinase (AMPK), und AMPK wird vor allem durch katabole Stressfaktoren im Körper aktiviert, wie Sport, Sauna, Kälte und Fasten.

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass regelmäßiges intermittierendes Fasten oder zeitlich begrenztes Essen ein sehr effizienter Weg ist, um unser Energieniveau hoch zu halten und die Senkung der anderen Faktoren zu verhindern, die NAD senken, wie Entzündungen und oxidativer Stress. Das Problem ist, dass NAMPT von Sirtuinen und insbesondere von Sirt1 kontrolliert wird. Sirtuine sind Langlebigkeitsgene. Sirtuine steuern auch die zirkadianen Rhythmen. Ich denke also, dass Sirtuine nicht exprimiert werden, wenn Ihr zirkadianer Rhythmus gestört ist, wenn Sie Schichtarbeit leisten oder unter Jetlag leiden oder so etwas, und dass Sie dann auch NAMPT hemmen, was dann den NAD-Rettungsweg stilllegt.

Mit anderen Worten: Wenn Sirtuine aufgrund eines unangepassten zirkadianen Rhythmus unterdrückt werden, wird auch NAMPT unterdrückt, da NAMPT Sirtuine benötigt, um zu funktionieren. Sirtuine verbrauchen auch NAD, und wenn Ihr NAD-Spiegel niedrig ist, können Sie die Vorteile der Sirtuine nicht nutzen.

Ich denke, dass die zusätzliche Einnahme von NR und NMN bei einem NAD-Mangel sehr nützlich ist, denn wenn der NAD-Spiegel bereits niedrig ist, ist es schwierig, ihn zu erhöhen, weil er bereits so niedrig und erschöpft ist, sagt Land.

Wenn Ihr NAD-Wert hoch ist, haben Sie weniger negative Auswirkungen von Entzündungen und oxidativem Stress, weil Ihr Körper diese reparieren und bewältigen kann, während es sich bei einem geschwächten Immunsystem, einem hohen Alter oder einem Nährstoffmangel mit niedrigem NAD-Wert um einen Teufelskreis handelt. Die Verwendung eines NAD-Vorläufers oder eines Boosters kann also eine schnelle Lösung sein, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen.

Wenn Sie ein NAD- oder NMN-Präparat verwenden, sollten Sie es in Form von Zäpfchen kaufen. Andere Alternativen sind die subkutane oder intranasale Verabreichung, die alle wirksamer sind als orale Ergänzungsmittel. Wie DiNicolantonio anmerkt, ist es bei einem niedrigen NAD-Spiegel am besten, die zugrunde liegende Ursache zu bekämpfen, anstatt einfach Ergänzungsmittel einzunehmen.

Letztlich führt jede Art von oxidativem Stress zu einer Verringerung von NAD. Beheben Sie also zuerst Ihre Stoffwechselstörung und verbessern Sie Ihre Nährstoffdefizite, dann wird Ihr NAD-Bedarf letztlich sinken. Reparieren Sie die Dinge, die dazu führen, dass Sie Ihr NAD verbrauchen.

Eine der häufigsten Quellen für oxidativen Stress ist die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern (EMF), die das Thema meines Buches „EMF*D“ ist. Zwei primäre Enzyme verbrauchen NAD. Das eine ist die Poly-ADP-Ribose-Polymerase (PARP), die auch als Adenosin-Ribosyl-Transferase (ARTD) bekannt ist. PARP wird zur Reparatur von DNA-Schäden eingesetzt, und jedes Mal, wenn PARP aktiviert wird, verbraucht es 150 Moleküle NAD.

Die gute Nachricht ist, dass Strategien wie Sauna, Bewegung und Fasten nicht nur die Produktion von NAD verbessern, sondern auch dessen Verbrauch verringern. Diese Strategien wirken auch entzündungshemmend, was wiederum den NAD-Verbrauch senkt.

Weitere Vorteile des Saunabadens

Das Saunabaden bewahrt nicht nur Ihr NAD, sondern ahmt auch Fieber nach, das die erste Verteidigungslinie Ihres Körpers gegen Infektionen ist. DiNicolantonio erklärt:

Der Grund, warum wir Fieber bekommen, um eine Infektion zu bekämpfen, ist, dass unsere Zellen dann Hitzeschockproteine ausschütten können. Damit sich ein Virus vermehren kann, muss es die Zelle infizieren, den Maschinenpark kapern und seinen Ribonukleoprotein-Komplex aus der Zelle exportieren, um sich zu vermehren. Damit dieser Komplex exportiert werden kann, muss das M1-Protein an ihn andocken. Das Hitzeschockprotein 70, das bei Saunagängen freigesetzt wird, kann sich mit dem viralen Ribonukleoprotein-Komplex verbinden und das Andocken des M1-Proteins verhindern. [Durch die Hemmung des Exports dieses viralen Ribonukleoprotein-Komplexes hemmt das Hitzeschockprotein im Wesentlichen die virale Replikation.

Laut Land gehören regelmäßige Saunabäder und Bewegung zu den besten Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um Ihr Immunsystem zu stärken und die Widerstandsfähigkeit Ihres Körpers zu erhöhen. Außerdem ergänzen sich die beiden Maßnahmen.

Wenn Sie also vor dem Saunagang Sport treiben, stärken Sie die Fähigkeit Ihres Körpers, mit Infektionen und anderen Belastungen umzugehen, erheblich. Die Wärme fördert auch die Erholung vom Sport, indem sie das Wachstumshormon anregt, beschädigte Proteine repariert und Entzündungen reduziert.

