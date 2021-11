Die USA zeigen weiterhin, dass sie die Veränderungen in der Welt nicht vollständig anerkennen

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Vereinigten Staaten von der Position abrücken, die sie seit 1971 vertreten haben, als die Insel Taiwan ein unabhängiger Staat war, der nicht nur als solcher anerkannt wurde, sondern auch einen Platz in der Generalversammlung der Vereinten Nationen verdiente. Diese Enthüllung erfolgte kürzlich in einer Rede des amerikanischen Außenministers Antony Blinken. Sie hat verständlicherweise eine heftige Reaktion der Regierung in Peking hervorgerufen, für die es ein Glaubensartikel ist, dass Taiwan eine Provinz Chinas ist, die eines Tages in die Umarmung des Mutterlandes zurückkehren sollte.

In Wahrheit haben die Vereinigten Staaten den Grundsatz „Ein China“ immer nur dem Namen nach akzeptiert, denn sie haben den Kontakt zur Regierung in Taiwan nie abgebrochen. Diese Kontakte haben sich in den letzten Jahren intensiviert, einschließlich der jüngsten Stationierung von US-Militärkräften auf der Insel, die angeblich der Ausbildung von Mitgliedern der taiwanesischen Streitkräfte dienen sollen.

Die Rhetorik der Vereinigten Staaten zur Unterstützung der taiwanesischen Unabhängigkeit wird ebenfalls immer offenkundiger, so dass die jüngste Äußerung von Blinken, Taiwan solle den Status einer Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen erhalten, wirklich keine Überraschung ist. Man vermutet, dass die Vereinigten Staaten seit langem die Position vertreten, dass Taiwan eigentlich die rechtmäßige Regierung Chinas ist. Schließlich hatten sie diese Position von 1949, als die Kommunistische Partei die Kontrolle in China übernahm, bis 1971, als Taiwan schließlich aus der Rolle Chinas im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verdrängt wurde, praktisch unterstützt.

Rückblickend auf diese 22 Jahre ist es erstaunlich, dass die Fiktion auf so hohem Niveau aufrechterhalten werden konnte, dass die Regierung Chinas in Wirklichkeit von einer besiegten Fraktion vertreten wurde, die nach Taiwan geflohen war. Rückblickend ist es schwer zu glauben, dass die Welt eine solche Fiktion akzeptieren konnte und dass China seine wichtige Rolle als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates behalten konnte, wenn „China“ in Wirklichkeit aus einer kleinen Insel vor der Küste des Festlandes bestand.

Es ist bezeichnend, dass die Vereinigten Staaten in den Diskussionen in der Generalversammlung über die Frage der Vertretung Chinas in den Vereinten Nationen aktiv für die Idee eintraten, dass Taiwan den Status eines Mitglieds behalten sollte. Dies wurde von der Mehrheit mit 76 zu 35 Stimmen bei 17 Enthaltungen entschieden abgelehnt. Am 23. November 1971 nahm die Volksrepublik China den Platz Chinas im Sicherheitsrat ein.

Im Jahr 1998 schlug Taiwan vor, Mitglied der Vereinten Nationen zu werden, und machte deutlich, dass es seinen Anspruch, China zu vertreten, aufgegeben hatte und nur die Vertretung der 21,8 Millionen Menschen, die in Taiwan lebten, anstrebte. Dieser Vorschlag wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen abgelehnt.

Der Versuch von Minister Blinken, die Frage der Mitgliedschaft Taiwans in der Generalversammlung der Vereinten Nationen erneut aufzuwerfen, ist daher nicht neu. Die interessantere Frage ist vielleicht, warum er jetzt versucht, ein eigentlich totes Pferd wiederzubeleben. Die Antwort auf diese Frage liegt in dem Verhalten der Vereinigten Staaten in den letzten Jahren sowohl in Bezug auf den Status Taiwans als auch in ihrer allgemeinen Haltung gegenüber der Volksrepublik China.

Es ist klar, dass die Vereinigten Staaten die Vorstellung, dass Taiwan tatsächlich ein Teil Chinas ist, nie wirklich akzeptiert haben. Sie halten eine starke militärische Präsenz im Südchinesischen Meer aufrecht und haben, wie bereits erwähnt, in den letzten Jahren ihre militärische Unterstützung für Taiwan erheblich verstärkt. Diese militärische Unterstützung begann unter der Carter-Regierung und hat sich im Laufe der Jahre stetig erhöht, von etwa 240 Millionen Dollar im Jahr 1979 auf etwa 6 Milliarden Dollar in Trumps letztem Jahr als Präsident.

Die massiven Waffenverkäufe und die Präsenz von US-Truppen auf der Insel, begleitet von ausdrücklichen Drohungen von Präsident Joe Biden, machen überdeutlich

dass die Vereinigten Staaten Taiwan als einen separaten und unabhängigen Staat betrachten. Sie haben nicht die Absicht, eine Wiedervereinigung Taiwans mit dem Festland zu fördern. Die Frage ist, was die Vereinigten Staaten tun werden, um zu versuchen, die getrennte Existenz Taiwans zu erhalten.

Es ist völlig klar, dass, wenn die Volksrepublik China beschließen würde, den derzeitigen Status Taiwans mit Gewalt zu beenden und eine Wiedervereinigung mit dem Festland zu erzwingen, Taiwan nur sehr wenig tun könnte, um dies zu verhindern. Trotz der mutigen Worte des Präsidenten und des Verteidigungsministers wird die Dauer des taiwanesischen Widerstands gegen eine militärische Übernahme durch das Festland nach Meinung von Militärexperten eher in Stunden als in Tagen, geschweige denn Wochen gemessen.

Taiwan rechnet eindeutig damit, von den Vereinigten Staaten Unterstützung bei der Abwehr einer Übernahme durch das Festland zu erhalten. Auch hier sind die Experten der Meinung, dass die Vereinigten Staaten keine Chance haben, einen solchen Konflikt zu gewinnen, und das ist die Meinung der eigenen Experten der Vereinigten Staaten, nicht nur der unabhängigen Beobachter. Die eigentliche Frage, die einem Konflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten über die Zukunft Taiwans zugrunde liegt, ist, ob der Krieg konventionell geführt würde oder ob die Vereinigten Staaten angesichts ihrer Niederlage zu Atomwaffen greifen würden.

Die Folgen eines Nuklearwaffeneinsatzes der Vereinigten Staaten gegen China wären entsetzlich. China ist bereits in der Lage, Vergeltungsmaßnahmen gegen das Festland der Vereinigten Staaten zu ergreifen, und würde sich im Falle eines tatsächlichen Krieges zweifellos auf seinen russischen Verbündeten stützen. Dies würde auch dann gelten, wenn der Krieg konventionell geführt würde und nicht in einen Atomkrieg ausartet.

Die Vereinigten Staaten haben keine modernen Erfahrungen mit einem militärischen Angriff auf ihr Heimatland, geschweige denn mit einem Angriff durch so mächtige Gegner wie Russland und China. Es ist schwer abzuschätzen, wie sich ein Angriff auf die Bevölkerung der Vereinigten Staaten auswirken würde, vor allem wenn er von zwei mächtigen Verbündeten wie Russland und China ausgeht, deren Waffensysteme denen der Vereinigten Staaten um Jahre voraus sind.

Es ist die Anerkennung dieser militärischen Realität, die die Vertreter der Vereinigten Staaten dazu veranlasst hat, sich von Bidens offenen Drohungen gegenüber China zurückzuziehen, die eine aggressive militärische Aktion der Vereinigten Staaten für den Fall vorsehen, dass China einen ernsthaften Schritt gegen Taiwan unternimmt. Es liegt auf der Hand, dass das militärische Oberkommando der Vereinigten Staaten die tatsächliche militärische Macht Chinas (insbesondere in Verbindung mit der Russlands) realistischer einschätzt und darauf bedacht ist, eine Verschlechterung der Beziehungen bis zu dem Punkt zu vermeiden, an dem sie tatsächlich beginnen, aufeinander zu schießen.

Es ist daher zu erwarten, dass der Status quo beibehalten wird und die USA und ihre Verbündeten wie Australien ihre provokativen Aktionen im Südchinesischen Meer fortsetzen, aber darauf achten, dass es nicht zu einem Schießkrieg kommt. Das ist zumindest die rationale Sichtweise. Leider haben sich die Vereinigten Staaten regelmäßig als weniger rationaler Staat erwiesen.

Die Welt hat sich im letzten halben Jahrhundert radikal verändert. Die Vereinigten Staaten sind nicht mehr die weltweit dominierende Wirtschaftsmacht. Die jüngsten Entwicklungen in der russischen Militärtechnologie zeigen, dass sie nicht mehr die größte Militärmacht der Welt sind. Man hofft aufrichtig, dass die Vereinigten Staaten die damit verbundenen Einschränkungen ihrer einst selbstverständlichen Handlungsfreiheit erkennen und akzeptieren. Man muss sagen, dass die Worte des Präsidenten, des Verteidigungsministers und des Außenministers wenig Vertrauen erwecken, dass dies tatsächlich der Fall ist.