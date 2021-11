Das Phthalat-Syndrom führt zu Massensterilität

Mercola.com

Die Spermienzahl ist von 1973 bis 2011 um 59,3 % gesunken, was möglicherweise zu einem großen Teil auf die Belastung mit Umweltchemikalien wie Phthalaten zurückzuführen ist

Spermienzahl, Testosteron und Fruchtbarkeit sinken, während Hodenkrebs und Fehlgeburten zunehmen, und zwar um etwa 1 % pro Jahr

Das Phthalat-Syndrom bezieht sich auf eine Reihe von Störungen der männlichen Reproduktionsentwicklung, die nach der Exposition gegenüber Phthalaten im Mutterleib beobachtet wurden.

Die Exposition von Frauen gegenüber Phthalaten während der Schwangerschaft steht im Zusammenhang mit dem anogenitalen Abstand (AGD) männlicher Säuglinge – dem Abstand zwischen Anus und Peniswurzel – wobei eine höhere Exposition mit einem verkürzten AGD einhergeht.

Später im Leben ist ein kürzerer AGD mit einem kleineren Penis und einer schlechteren Samenqualität verbunden, sodass Swan glaubt, dass der AGD bei der Geburt die Fortpflanzungsfähigkeit im Erwachsenenalter vorhersagt.

Swan ist der Ansicht, dass der Mensch als Spezies mehrere der Kriterien für eine Gefährdung erfüllt und unsere Spezies aufgrund der Auswirkungen von Phthalaten und anderen Chemikalien auf die Fruchtbarkeit bedroht ist

1992 hörte Dr. Shanna Swan, Reproduktionsepidemiologin und Professorin für Umweltmedizin und öffentliche Gesundheit an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai in New York City, zum ersten Mal von einem möglichen Rückgang der Fruchtbarkeit beim Menschen. Eine im selben Jahr im BMJ veröffentlichte Studie hatte Hinweise auf eine abnehmende Qualität des Spermas in den letzten 50 Jahren gefunden.

Sie fand, dass dies ziemlich extrem klang und vielleicht gar nicht stimmte, also verbrachte sie sechs Monate damit, die 61 Studien, die in die Untersuchung einbezogen waren, auszuwerten. Es stellte sich heraus, dass der Rückgang real war, und Swan richtete ihre Studien in den nächsten zwei Jahrzehnten darauf aus, diesen beunruhigenden Trend zu enträtseln.

In jahrelanger, sorgfältiger Forschungsarbeit fand Swan einen eindeutigen Beweis, der die menschliche Entwicklung und Fortpflanzung so stark beeinträchtigt, dass sie uns als Spezies für bedroht hält.

Der Schuldige ist eine Klasse von Chemikalien namens Phthalate, die so allgegenwärtig sind, dass die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention festgestellt haben, dass die Exposition gegenüber Phthalaten in der US-Bevölkerung weit verbreitet ist. Weltweit werden jedes Jahr schätzungsweise 8,4 Millionen Tonnen Weichmacher, darunter auch Phthalate, verwendet, wobei die Produktion von Phthalaten jährlich etwa 4,9 Millionen Tonnen beträgt.

Spermienzahl um 59,3 % gesunken

Swans Buch „Count Down“ basiert auf einer von ihr mitverfassten Studie aus dem Jahr 2017, die ergab, dass die Spermienzahl von 1973 bis 2011 um 59,3 % gesunken ist. Die deutlichsten Rückgänge wurden bei Proben von Männern in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland festgestellt, wo viele eine Spermienkonzentration von unter 40 Millionen/ml aufwiesen, was als Grenzwert gilt, ab dem ein Mann Schwierigkeiten hat, eine Eizelle zu befruchten.

Insgesamt sank die Spermienkonzentration bei den Männern in diesen Ländern um 52,4 % und die Gesamtzahl der Spermien (Spermienkonzentration multipliziert mit dem Gesamtvolumen des Ejakulats) um 59,3 %.

Offenbar gibt es auch eine Synergie, die Swan als „1 %-Effekt“ bezeichnet, denn die Spermienzahl, das Testosteron und die Fruchtbarkeit sinken, während Hodenkrebs und Fehlgeburten zunehmen, und zwar um etwa 1 % pro Jahr. In einem Interview mit Mark W. von After Skool, das Sie oben in voller Länge sehen können, sagte Swan:

Der 1 %-Effekt ist eine Veränderung von 1 % pro Jahr über viele Jahre hinweg. Wenn also die Spermienzahl in 50 Jahren um 50 % zurückgeht, wäre das 1 % pro Jahr … ein Rückgang um 50 % bedeutet eine Halbierung. Halbieren Sie Ihre Spermienzahl? Ich glaube nicht, dass irgendjemand das tun möchte, oder? Mit dem Testosteron verhält es sich genauso. Es ist auch mit der gleichen Rate gesunken – 1 % pro Jahr. Die Zahl der Fehlgeburten oder Schwangerschaftsverluste ist bei Frauen mit der gleichen Rate gestiegen … Alles scheint in etwa mit der gleichen Rate der Verschlechterung der Fortpflanzungsfunktion zu verlaufen.

Auch die globalen Fruchtbarkeitsraten sind rückläufig und liegen im Jahr 2018 bei 2,4 Geburten pro Frau, gegenüber 5,06 im Jahr 1964. Laut The Guardian liegen die Fruchtbarkeitsraten in etwa 50 % der Länder weltweit bei 2,1, was unter dem Bevölkerungsersatzniveau liegt.

Sowohl Männer als auch Frauen sind davon betroffen, und auch andere Arten als der Mensch. Nach Angaben von Swan treten bei vielen Tierarten erhebliche Störungen der Genitalien und eine Abnahme der Lebergröße auf. Die Arten sind durch ihre abnehmende Fruchtbarkeit und Fortpflanzungsfunktion gefährdet, und der Rückgang wird durch dieselben Dinge verursacht, die auch uns betreffen.

Chemikalien sind schuld am Rückgang der Fruchtbarkeit

Laut Swan gibt es zwei Hauptursachen, die für den Rückgang der Fruchtbarkeit verantwortlich sein könnten: Genetik oder Umwelt. Die Veränderungen sind jedoch zu schnell, um evolutionär bedingt zu sein, was einen genetischen Faktor ausschließt. Was die Umwelt betrifft, so können sowohl Lebensstil als auch chemische Faktoren dazu beitragen.

Fettleibigkeit, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum oder Saufgelage – sogar Stress – sind Beispiele für Faktoren, die man kontrollieren kann und die mit einer geringeren Spermienzahl und Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht werden. Chemikalien und insbesondere Phthalate scheinen jedoch das Hauptproblem zu sein. Swan erklärt:

Die Fortpflanzungsfunktion, die Spermienproduktion, die Schwangerschaft usw. werden durch Hormone gesteuert … Wenn man das durcheinanderbringt, kann man sich vorstellen, dass man das Endprodukt – die Spermien, die Eizellen, die Schwangerschaft – durcheinanderbringt, und genau das passiert. … Eine große Klasse von Chemikalien wird als endokrine, d. h. hormonstörende (durcheinanderbringende) Chemikalien oder EDCs bezeichnet. Ich nenne sie gerne Hormonhacker, weil sie manchmal vorgeben, Hormonhacker zu sein. Sie dringen in das Hormonsystem ein, bringen es durcheinander, und es stellt sich heraus, dass sie in unserem täglichen Leben in großer Zahl vorkommen.

Phthalate werden verwendet, um Kunststoffe weich und flexibel zu machen. Wenn Sie also Gummischläuche sehen, können Sie davon ausgehen, dass sie Phthalate enthalten. Sie sind auch in Lebensmitteln wie Milch versteckt, da in den Melkmaschinen konventioneller Molkereien viele Plastikschläuche verwendet werden. In einer 2013 in der Zeitschrift Environment International veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass Milch auf „mehreren Stufen der Milchkette“ mit Phthalaten kontaminiert war.

Neben dem mechanischen Melkvorgang kann die Milch auch durch phthalathaltige Futtermittel, die von den Rindern verzehrt werden, sowie durch Verpackungsmaterial verunreinigt sein.

Neben der Milch enthalten auch Artikel wie Regenmäntel, Stiefel und Duschvorhänge aus Vinyl einen hohen Anteil an Phthalaten, so Swan, und man findet sie auch in Kosmetika, Körperpflege- und Haushaltsprodukten wie Lippenstift, Nagellack, Parfüm, parfümierter Waschseife und Lufterfrischern, weil sie dazu beitragen, dass sie Duft und Farbe behalten.

Außerdem verbessern sie die Absorption, weshalb sie häufig Lotionen und Pestiziden zugesetzt werden, damit diese besser von den Pflanzen aufgenommen werden können. „Es ist schwer, Dinge zu finden, die diese Chemikalien nicht enthalten“, sagt sie.

Beweise für das Phthalat-Syndrom

Das Phthalat-Syndrom bezieht sich auf eine Reihe von Störungen der männlichen Reproduktionsentwicklung, die nach der Exposition gegenüber Phthalaten in utero beobachtet wurden. Laut Swan:

Nach der Empfängnis ist in utero die empfindlichste Zeit für die Entwicklung von fast allem … die Bausteine des späteren Fortpflanzungssystems werden wirklich früh im ersten Trimester gelegt … was der Fötus ausgesetzt ist, was wirklich bedeutet, was die Mutter ausgesetzt ist, denn es gibt keine Barriere, die den Fötus vor dem schützt, dem die Mutter ausgesetzt ist. Es gelangt in den Blutkreislauf der Mutter, geht in den Fötus über und richtet dort seinen Schaden an.

In Studien an Ratten wurde festgestellt, dass bei männlichen Ratten, die während der sensiblen Reproduktionsphase von ihrer Mutter mit Phthalaten gefüttert wurden, die Genitalien kleiner und weniger entwickelt sind, die Hoden möglicherweise nicht vollständig herabhängen, der Penis kleiner ist und der gesamte Genitalbereich kleiner ist.

Untersuchungen von Swan und Kollegen ergaben, dass die Exposition von Frauen gegenüber Phthalaten während der Schwangerschaft auch mit dem anogenitalen Abstand (AGD) männlicher Babys – dem Abstand zwischen Anus und Peniswurzel – zusammenhängt, wobei eine höhere Exposition mit einem verkürzten AGD einhergeht. Im späteren Leben ist ein kürzerer AGD mit einem kleineren Penis und einer schlechteren Samenqualität verbunden, sodass Swan davon ausgeht, dass der AGD bei der Geburt eine Vorhersage für die Fortpflanzungsfunktion im Erwachsenenalter ist.

„Wir fanden heraus, dass, wenn die Mutter in ihren frühen Urinproben höhere Konzentrationen bestimmter Phthalate – die das Testosteron senken – aufwies, ihr männliches Kind Genitalien hatte, die weniger vollständig vermännlicht waren“, sagte sie.

Die erste Studie über Phthalate und AGD wurde im Jahr 2005 durchgeführt. Die Studie wurde 2015 wiederholt und ergab dasselbe Ergebnis. „Es ist also erwiesen, dass dies der Fall ist“. Swan fügte hinzu:

Die Quintessenz der 20 Jahre, in denen ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, ist, dass diese Chemikalien, wenn die Mutter ihnen in der frühen Schwangerschaft ausgesetzt ist, zu Ausfällen oder Einschränkungen der Fortpflanzungsfunktion im Erwachsenenalter führen und zweifellos Teil der Erklärung für die Abnahme der Spermienzahl und der Fruchtbarkeit sind.

Hinzu kommt, dass Phthalate nur eine Klasse von endokrin wirksamen Chemikalien darstellen. Es gibt noch viele andere, darunter Bisphenol-A (BPA), Flammschutzmittel, Pestizide und PFAS-Chemikalien. „Sie wirken zusammen und oft ist das Ganze schlimmer als die Summe seiner Teile“, so Swan.

Der Mensch ist bedroht

Veränderungen in der sexuellen Entwicklung stellen eine Bedrohung für das Überleben des Menschen dar, so Swan, der auch darauf hinweist, dass der Mensch bereits drei der fünf Kriterien für die Gefährdung einer Art erfüllt. „Ich denke, wir erfüllen bereits mehrere der Kriterien für die Gefährdung, was ein Schritt vor dem Aussterben ist, aber wir sind bedroht.“ Damit ist eines der grundlegendsten Rechte – die Fortpflanzung – in Gefahr:

Denken Sie daran, wenn Sie … und Ihr Partner schwanger werden wollen, ist das ein grundlegendes Menschenrecht … Sie sollten in der Lage sein, sich fortzupflanzen, wenn Sie das wollen … Sie sollten diese Möglichkeit und dieses Recht haben, und dass Ihnen das aus Gründen genommen wird, die nicht in Ihrer Kontrolle liegen, ist das, worüber ich am meisten besorgt bin.

Wer seine eigene Fruchtbarkeit – und die künftiger Generationen – so gut wie möglich schützen will, muss hormonell wirksame Chemikalien vermeiden. Zu diesem Zweck empfiehlt Swan einige einfache Lösungen wie den Verzehr von unverarbeiteten Lebensmitteln, die man so oft wie möglich selbst zubereitet, um die Belastung durch Plastikverpackungen zu verringern, und die Verwendung von einfachen, unparfümierten Körperpflege- und Haushaltsprodukten.

Ein Silberstreif am Horizont ist, dass Phthalate den Körper schnell, innerhalb von vier bis sechs Stunden, wieder verlassen. Im Gegensatz zu anderen Giften wie Dioxin, PCB oder Blei handelt es sich um nicht persistente Chemikalien, d. h. wenn man sie nicht mehr aufnimmt, ist man mit ihnen fertig.

Wenn die Menschen Maßnahmen ergreifen würden, um die Verwendung von Phthalaten zu unterbinden, würde der Schaden für die Fruchtbarkeit aufhören – zumindest bei dieser Klasse von Chemikalien – und könnte schließlich nach mehreren Generationen behoben werden. Swan sagte:

Wir können damit beginnen, wenn wir aufhören, Kinder, die in der Gebärmutter, in der Kindheit und im Erwachsenenalter exponiert wurden, erneut zu exponieren, dann wären wir auf dem Weg, unsere reproduktive Gesundheit zu verbessern.

Quellen: