Die verborgenen Botschaften des kulturellen Apparats der Machtelite

Von Edward Curtin

Gekreuzigt zu werden bedeutet, langsam und qualvoll zu leiden und zu sterben. In der Antike war dies eine übliche Form der Hinrichtung. Sie wird im Allgemeinen mit der Tötung Jesu durch Rom in Verbindung gebracht und hat für Christen eine tiefe symbolische und spirituelle Bedeutung. Im übertragenen Sinne bezieht es sich auf viele Arten von Leiden und Tod, die den Schwachen von den Starken zugefügt werden, wie z. B. das anhaltende völkermörderische Abschlachten der Palästinenser durch die israelische Regierung.

Vor etwa zwanzig Jahren, als das Tragen von Kreuzen bei allen möglichen Leuten in Mode war, sagte eine Frau, die ich kenne, dass sie darüber nachdenke, sich eines zuzulegen. Als ich sie fragte, warum, da sie Jüdin sei, sagte sie, sie fände sie schön. Sie schien nicht zu wissen, dass sie für Christen grausame, aber aufschlussreiche spirituelle Symbole sind, das Äquivalent des elektrischen Stuhls oder einer Schlinge, aber verbunden mit der österlichen Auferstehung und dem gewaltlosen Triumph über den Tod, der den Kern des Christentums bildet.

Ihr Fokus auf die Schönheit machte mir deutlich, dass die säkulare Kultur mit der Etablierung eines Anti-Religions-Credos triumphiert hat, in dem das Streben nach Wohlbefinden und ästhetischer Ruhe den traditionellen Glauben übertrumpft hat, während sie alle Religionen in ihrem Streben nach einem egozentrischen Nihilismus durch eine Fake-Spiritualität in Verbindung mit einer kostbaren Ästhetik der Schönheit benutzt.

Philip Rieff bemerkte dies Mitte der 1960er Jahre, als er in The Triumph of the Therapeutic schrieb:

“Die Frage nach dem Nihilismus zu stellen, wie es die Soziologen seit Auguste Comte getan haben, zeugt von einer grundlegenden Veränderung des Tons: Der Ton der Besorgnis ist aus der Frage herausgefallen. Wir glauben, dass wir etwas wissen, was unsere Vorgänger nicht wussten: dass wir endlich frei leben können, indem wir alle unsere Sinne – außer dem Sinn für die Vergangenheit – als gedächtnislose, ehrliche und freundliche Barbaren in einem technischen Eden genießen. … Diese Kultur, die sich einst in einer Kirche wähnte, fühlt sich in einer Art Zoo mit getrennten Käfigen gefangen. Der moderne Mensch ist wie Rilkes Panther, der immer aus einem Käfig in einen anderen schaut.”

Auch wenn man diese Käfige heute eher als Zellen – wie bei Mobiltelefonen – bezeichnen würde, so war Rieffs Aussage doch äußerst vorausschauend und erinnert an Max Webers Prophezeiung des kommenden “eisernen Käfigs” von 1905 in Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.

Es wäre verständlich, wenn Sie annehmen würden, dass das Foto des Kruzifixes, das meinen Worten vorausgeht, in einer Kirche aufgenommen wurde, da sein Vordergrund vor der Apsis der mittelalterlichen spanischen Kirche San Martín in Fuentidueña diesen Anschein erweckt. Das war es aber nicht, es sei denn, man stellt fest, dass die Museen zu modernen Kirchen geworden sind, in die die Menschen strömen, um die Kunst um der Kunst willen zu verehren und um vielleicht einen Trost zu finden, den sie auf einer tieferen Ebene verloren haben.

Museen, die von den sehr Reichen gebaut und unterhalten werden, um als ihre eigenen Kirchen dem Ruhm des Mammons und ihrer eigenen, selbstbetrügerischen Unsterblichkeit zu dienen.

Mammon, der auf dem Rücken der Armen und der Arbeiterklasse erbaut wurde, genau wie diese Bauwerke.

Unter allen hochkulturellen Einrichtungen wie Museen und Kunststätten wie dem Metropolitan Museum of Art, dem Museum of Modern Art, dem Lincoln Center in New York usw. liegen die enteignete Arbeit und das enteignete Land der unteren Klassen, derselben Klassen, deren Schweiß und Blut im Laufe der historischen Wandlungen des Kapitals vom Handel über die Industrie bis zum Finanzwesen ausgebeutet wurde, um den immensen Reichtum der Superreichen zu schaffen.

Es gibt einen Grund, warum die amerikanischen Industriellen des neunzehnten Jahrhunderts wie Vanderbilt, Mellon, Carnegie, Rockefeller und andere als “Raubritter” bezeichnet wurden. Sie waren Gauner. Sie sind natürlich immer noch unter uns, unterstützt und gefördert von der heutigen Milliardärsklasse. Sie bauen und finanzieren die oben genannten Kultureinrichtungen und besitzen und betreiben die wichtigsten Einrichtungen der Massenkommunikation und Unterhaltung, wie Zeitungen, Fernsehsender, Telekommunikationsunternehmen, Filmstudios usw. – den industriellen Unterhaltungskomplex. In dieser direkten Kommunikationsfunktion kontrollieren sie die Vermittlung der “Realität” an die breite Bevölkerung. Sie dienen den Interessen dessen, was der große Soziologe C. Wright Mills die Machtelite innerhalb und außerhalb der Regierung nannte, deren Teil sie sind und durch die sie sich in einem Spiel mit drehenden Stühlen reibungslos bewegen. Sie veranstalten das große Spektakel für die breite Bevölkerung, während sie hinter der Bühne die Hebel der Macht bewegen.

Als er starb, arbeitete Mills an einem umfangreichen Buch über das, was er vorläufig als The Cultural Apparatus bezeichnete. Er definierte diesen Komplex wie folgt:

“Der kulturelle Apparat setzt sich aus allen Organisationen und Milieus zusammen, in denen künstlerische, intellektuelle und wissenschaftliche Arbeit geleistet wird, sowie aus den Mitteln, mit denen diese Arbeit zugänglich gemacht wird … er besteht aus einer Vielzahl von Institutionen: Schulen und Theatern, Zeitungen und Volkszählungsbüros, Ateliers, Laboratorien, Museen, kleinen Zeitschriften und Radiosendern. . . Innerhalb dieses Netzwerks, das zwischen den Menschen und den Ereignissen steht, werden die Bilder, Bedeutungen und Slogans, die die Welten definieren, in denen [wir] leben, organisiert und verglichen, aufrechterhalten und überarbeitet, verloren und gehegt, versteckt, entlarvt und gefeiert. In seiner Gesamtheit ist der kulturelle Apparat die Linse der Menschheit, durch die die Menschen sehen; das Medium, durch das sie berichten und interpretieren, was sie sehen.”

Die Columbia University, an der er unterrichtete und die heute wegen ihres polizeilichen Vorgehens gegen Studenten, die wegen ihres pro-palästinensischen Protests protestierten, in den Schlagzeilen ist, ist eine dieser elitären Kultureinrichtungen, an der sich Mills nie wohl fühlte und deren Kollegen ihn wegen seiner Kritik am Kriegszustand der Machtelite mit Argwohn betrachteten.

Die Columbia hat eine rassistische Vergangenheit, da sie ihren Elitestatus durch das Wachstum der benachbarten schwarzen Gemeinde in Harlem in den 1920er und 1930er Jahren und die weitere Expansion der Columbia in diese Viertel seither bedroht sah.

Die Columbia ist wie alle elitären Kultureinrichtungen in ihrer eigenen Vorstellung sui generis geboren und in Reinheit und Unschuld in die Höhe gehoben worden, aber ihr Fundament ist mit schmutzigem Geld verrottet.

Doch wie Terry Eagleton kürzlich in der London Review of Books schrieb: “Das ist nicht die Art und Weise, wie sich die Kultur im Allgemeinen gerne selbst sieht. Wie das ödipale Kind neigt sie dazu, ihre niedrige Herkunft zu verleugnen und sich einzubilden, dass sie ihren eigenen Lenden entsprungen sei, sich selbst erzeugend und selbst gestaltend. Wie die Columbia und all die Eliteuniversitäten der “höheren Bildung” – Harvard, Oxford, Yale, Princeton, Stanford usw. – die als Legitimationsinstrumente für die Machtelite und ihre Verlogenheit dienen, üben die Museen und andere bekannte Kunstinstitutionen einen enormen Einfluss aus, nicht nur auf die Kultur im hochkulturellen Sinne, sondern auf die Umgestaltung der Gesellschaft insgesamt, und zwar oft in einer Weise, die nicht bemerkt wird. Nochmals Eagleton:

“Es liegt eine gewisse Ironie darin, denn nur wenige Dinge binden die Kunst so sehr an ihren materiellen Kontext wie ihr Anspruch, frei von diesem Kontext zu sein. Denn das Kunstwerk als autonomes und selbstbestimmtes Werk, eine Idee, die irgendwann im späten 18. Jahrhundert geboren wurde, ist das Modell einer Version des menschlichen Subjekts, die im realen Leben rasch an Boden gewonnen hat. Männer und Frauen werden heute als Autoren ihrer selbst gesehen…”.

Das Foto des Kruzifixes und der Apsis, das meinen Worten vorausgeht, wurde kürzlich in The Cloisters in Upper Manhattan, New York City, aufgenommen, wo die Geister toter religiöser Überzeugungen in den Räumen umherwandern. Es soll eine “kapellenartige Galerie” darstellen. The Cloisters ist ein Museum, das dem Metropolitan Museum of Art gehört und jetzt als The Met Cloisters bekannt ist. Es und der wunderschöne 67 Hektar große Fort Tryon Park, in dem es liegt, wurden von John D. Rockefeller Jr. gegründet und finanziert, der laut der Website des Met von der Vergangenheit fasziniert war. “Die hohe Kunstfertigkeit der mittelalterlichen Kunst und die ihr innewohnende Spiritualität haben diesen Philanthropen und Sammler sehr angesprochen”, heißt es dort.

Spiritualität aus dem Mittelalter, möchte ich ergänzen, die, als sie ins Museum transportiert wurde, ihres lebendigen Kontextes beraubt war und als Geschenk einer Raubritterfamilie an die Menschen in New York City präsentiert werden konnte, die durch die noblesse oblige-Güte der Rockefellers aufgerichtet werden mussten. Tote Geister ohne lebendige innere Religiosität, die geheime Botschaften an eine sinnsuchende Öffentlichkeit schmuggeln.

Wie mein Freund, der erwog, sich ein Kreuz machen zu lassen, fand auch Rockefeller das Kruzifix und die Apsis, die es umrahmt, zweifellos sehr schön und spirituell erhebend, aber nicht die lebendige Spiritualität des verbrecherischen Jesus, dessen Botschaft über den Reichtum niemals die rücksichtslose Ausbeutung anderer durch die Rockefellers bei ihrem Aufstieg zur Macht beeinflusste.

Als ich als gebürtiger New Yorker aus der Bronx die Cloisters zum ersten Mal besuchte, nannte man sie einfach The Cloisters, obwohl sie seit ihrer Gründung in den 1930er Jahren im Besitz der Met waren. Bevor ich es als junger Mann besuchte, hatte ich den Eindruck, dass es eine religiöse Bedeutung hatte, wie der Name cloister (frühes 13. Jh., cloystre, “ein Kloster oder Konvent, ein Ort des religiösen Rückzugs oder der Abgeschiedenheit”) nahelegt.

Aber ich habe mich geirrt: Es ist ein Museum, ein wunderschönes Museum, das mit Steinen aus europäischen Klöstern, Kirchen und Stiften gebaut wurde, die vor langer Zeit über den Atlantik transportiert und auf den Höhen über dem Hudson River wieder aufgebaut wurden. Es ist gefüllt mit mittelalterlicher Kunst, die von Rockefeller, George Gray Barnard und anderen wohlhabenden Kunstsammlern zusammengetragen wurde. Wer sich fragen möchte, wofür die Könige im Mittelalter gebetet haben – war es, um so viele Muslime wie möglich in den Kreuzzügen abzuschlachten? – kann sich das winzige Gebetbuch ansehen, das einst der Königin von Frankreich gehörte – und es sich vorstellen. Eine solche Vorstellung könnte dazu führen, dass man erkennt, wie wenig sich die Dinge verändert haben und wie wenig Dinge eine Menge bedeuten. Der Trick ist, sie zu bemerken.

Politische Macht braucht kulturelle Macht, um wirksam zu sein. Die Eliten können nicht einfach auf die Menschen einschlagen und keine Reaktion erwarten. Sie müssen ihre ideologischen Botschaften auf angenehme Art und Weise in das öffentliche Bewusstsein einschleusen. Über Edmund Burke schreibt Eagleton: “Stattdessen erkennt er an, dass Kultur im anthropologischen Sinne der Ort ist, an dem sich die Macht einnisten muss, wenn sie wirksam sein soll. Wenn das Politische keine Heimat im Kulturellen findet, wird sich seine Souveränität nicht durchsetzen.”

Ein Beispiel aus Hollywood und dem popkulturellen Bereich ist die Tatsache, dass viele Filme und Fernsehsendungen heimlich vom Pentagon mitgeschrieben wurden.

Ein anderer Name dafür ist Propaganda

Kulturelle Botschaften sind das, was die Machtelite braucht, um die normalen Menschen davon zu überzeugen, dass die Macht zu ihrem eigenen Wohl ausgeübt wird und alle unter einer Decke stecken. Sanfte Macht. Nette Macht. Macht, die als vorteilhaft für alle getarnt ist. Schöne Macht. “Spirituelle” Macht.

Wie ich schon sagte, sind der Fort Tryon Park (entworfen von den Olmsted-Brüdern, den Söhnen des Designers des Central Park, Frederick Law Olmsted) und The Cloisters spektakulär schön. Wenn man an einem sonnigen Frühlingstag durch den Park spaziert, um das Museum an seinem nördlichen Ende zu erreichen – die Blumen und Kirschblütenbäume leuchten und der Hudson River glitzert unter einem -, ist man von der Schönheit überwältigt und dem menschlichen Schenker – John D. Rockefeller, Jr. Es bedarf einer kleinen geistigen Anstrengung, um das Paradoxon oder den wahnhaften Traum einer solchen Dankbarkeit zu begreifen. Aber es trifft den Kern der Macht des kulturellen Komplexes und die Art und Weise, wie er die Rücksichtslosigkeit seiner ultra-reichen kapitalistischen Kontrolleure mildert.

Erst rauben sie dich aus, dann beschenken sie dich mit einem Spaziergang im Park.

Und wenn man ihre Institutionen betritt, erhält man die Möglichkeit, innerhalb kontrollierter Parameter zu denken, während man gleichzeitig einen Hauch des theatralischen Charakters seiner Erfahrung erhält. Der Hauch ist ebenso wichtig wie das Denken, denn er erinnert Sie daran, den Mund zu halten, und auch Sie werden aufblühen. Der Betrug des kulturellen Unterhaltungs- und Bildungskomplexes kann einigen dämmern, die in das Allerheiligste der Macht und des Prestiges eingeladen wurden, so wie es gegenwärtig vielen College-Studenten (und einigen Lehrkräften) ergangen ist, deren Gewissen es ihnen nicht erlaubt, still zu sitzen, während Palästinenser abgeschlachtet werden. Aber wenn Sie es wagen, auf Ihr Gefühl, verarscht zu werden, zu reagieren, passen Sie auf! Sie werden von den Vergnügungen ausgeschlossen, die Ihnen für Ihre Duldung angeboten werden, wie diese Studenten jetzt feststellen müssen.

Sie haben den Teil der Lernerfahrung abgelehnt, den George Orwell Crimestop nannte:

“. . . [Es bedeutet die Fähigkeit, an der Schwelle eines gefährlichen Gedankens wie aus Instinkt innezuhalten. Es beinhaltet die Fähigkeit, Analogien nicht zu begreifen, logische Fehler nicht zu erkennen, die einfachsten Argumente zu missverstehen, wenn sie Ingsoc zuwiderlaufen, und sich von jedem Gedankengang, der in eine ketzerische Richtung führen könnte, zu langweilen oder abzustoßen. Crimestop, kurz gesagt, bedeutet schützende Dummheit”.

Manchmal setzen sich echtes Denken und Gewissen durch, denn die Macht der kulturellen Institutionen der Eliten ist nicht allmächtig. Nicht jeder ist käuflich, auch nicht diejenigen, die zum Bankett eingeladen sind. Bringen Sie den Menschen bei, über die Geschichte nachzudenken und zu meditieren, und vielleicht denken sie dann auch außerhalb des Käfigs Ihrer Erwartungen.

Während der Völkermord an den Palästinensern für jeden sichtbar ist, verschließen die Leiter dieser Eliteuniversitäten im Gegensatz zu den rebellischen Studenten die Augen vor dem Offensichtlichen. Sie folgen dem Skript, das ihnen vorgelegt wurde, als sie ihre prestigeträchtigen Machtpositionen annahmen, und werden so Julian Bendas berühmter Bezeichnung gerecht: Der Verrat der Intellektuellen.

Aber die “schöne” Macht wird zur eisernen Faust, wenn der Plebiszit zu hochnäsig wird und seine Studien ernst nimmt und als Mensch mit Gewissen rebelliert. Das ist die Kehrseite der versteckten Botschaften der elitären Kulturinstitutionen.

Dieser zweiseitige Prozess von versteckten und offensichtlichen Botschaften funktioniert auch im Medienkomplex (siehe hier). Während die so genannten liberalen und konservativen Medien – allesamt Stenographen für die Geheimdienste – die krasseste Propaganda über Palästina, Israel, Russland und die Ukraine usw. verbreiten, die so auffällig ist, dass sie komisch wäre, wenn sie nicht so gefährlich wäre, nehmen die selbsternannten Kenner auch subtilere Botschaften auf, oft von den alternativen Medien und von Menschen, die sie als Dissidenten betrachten. Sie sind wie kleine Samen, die so hineingestreut werden, als ob sie niemand bemerken würde; sie wirken fast unbewusst. Nur wenige bemerken sie, denn sie sind oft nicht wahrnehmbar. Aber sie haben ihre Wirkung, sind kumulativ und im Laufe der Zeit weitaus wirkungsvoller als krasse Aussagen, die die Menschen abschrecken, vor allem diejenigen, die glauben, dass Propaganda bei ihnen nicht funktioniert. Das ist die Macht erfolgreicher Propaganda, ob absichtlich oder nicht. Sie funktioniert besonders gut bei “intellektuellen” und hochgebildeten Menschen.

Manche Leute denken, dass man die Schönheit dieser “Geschenke” nicht genießen kann, wenn man mehr sieht, als man sieht, wenn man Stätten wie The Cloisters im Fort Tryon Park besucht. Das ist nicht wahr. Sie schließen sich nicht gegenseitig aus. Der große afroamerikanische Gelehrte W. E. B. DuBois prägte den Begriff des doppelten Bewusstseins, der meines Erachtens in diesem Zusammenhang verwendet werden kann, um die Erfahrung einiger Menschen zu beschreiben, nicht nur die von Afroamerikanern. Sie sehen mindestens zwei Wahrheiten gleichzeitig. Ihr unversöhntes Doppelbewusstsein hindert sie daran, beim Besuch der schönen Schöpfungen der Machtelite nur eine einzige zu sehen. Die Worte von William Blake – “Möge Gott uns vor einseitigem Blick und Newtons Schlaf bewahren! – prägen ihre Perspektive.

Auf der gleichen Reise zu den Cloisters spazierten meine Frau und ich ausgiebig durch den Central Park, sicherlich einer der schönsten Parks der Welt. Die Kirschblütenbäume standen in spektakulärer Weise in Flammen, und Menschen aus der ganzen Welt genossen die Vorzüge dieses Parks, so wie wir auch. Beim Betreten und Verlassen dieses Paradieses konnte ich mich jedoch des Eindrucks nicht erwehren, dass dieser Park von den riesigen Wohnkomplexen der superreichen Eliteschicht eingezäunt war, als wollte man den Besuchern des Parks sagen: Ihr könnt kommen, aber nicht bleiben. Wir überwachen eure Vergnügungen.

Max Weber hat es vor einem Jahrhundert gut ausgedrückt: