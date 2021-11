Die Vereinigten Staaten organisieren für den 15. Nov. eine Farbrevolution in Kuba

Von Alan MacLeod: Er ist Senior Staff Writer für MintPress News. Nach Abschluss seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von akademischen Artikeln. Er hat auch für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams geschrieben.

HAVANA – Die Regierung der Vereinigten Staaten spielt eine Schlüsselrolle bei der Organisation, Förderung und Verstärkung der für den 15. November geplanten landesweiten Proteste in Kuba.

Als der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, auf einer Pressekonferenz direkt gefragt wurde, ob die Vereinigten Staaten direkt in die Planung des Umsturzes der kubanischen Regierung verwickelt seien, weigerte er sich, dies zu verneinen, und gab stattdessen zweimal lange Erklärungen darüber ab, wie sehr die USA die Forderungen der Proteste unterstützen – Antworten, die skeptische Leser als ein „Ja“ betrachten könnten. „Die Vereinigten Staaten bleiben dem Kampf des kubanischen Volkes, seine Führung und seine Zukunft frei zu wählen, zutiefst verpflichtet“, fügte Price später in einer Presseerklärung hinzu.

Eine Woche später ging der stellvertretende Staatssekretär für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre, Juan Gonzalez, sogar noch weiter und kündigte an, dass die US-Regierung Kuba sanktionieren würde, falls es versuchen sollte, sich in die Proteste einzumischen. „Wir sind fest entschlossen, die Stimme des kubanischen Volkes, das einen Wandel will, zu unterstützen, zu erhalten und zu stärken“, fügte er hinzu.

Andere amerikanische Beamte haben eine Reihe von Erklärungen zur Unterstützung der bevorstehenden Demonstrationen abgegeben.

„Die Vereinigten Staaten teilen die Vision des kubanischen Volkes: Demokratie, Wohlstand und Menschenrechte. Wir unterstützen ihr Recht, sich am 15. November friedlich zu versammeln, und fordern die kubanische Regierung auf, die freie Meinungsäußerung zuzulassen und dem Volk zuzuhören. Ihre Stimmen dürfen nicht zum Schweigen gebracht werden“, schrieb Brian A. Nichols, Assistant Secretary for Western Hemisphere Affairs.

It’s becoming clearer that the US govt is indeed the main sponsor of the #15Nov protest in Cuba



What else to say when a top US official @Cartajuanero, NSC Senior Director threatens Cuba with more sanctions if it doesn’t allow a US intervention plan https://t.co/1LdOX7tPB1 — Manolo De Los Santos (@manolo_realengo) October 22, 2021

Wie MintPress letzten Monat berichtete, waren die Proteste ursprünglich für den 20. November geplant. Die Weigerung der Regierung, eine legale Genehmigung zu erteilen, sowie linke Gegendemonstrationen veranlassten die Bewegung jedoch, die Veranstaltung um fünf Tage vorzuverlegen.

Die Online-Gegner der Regierung – wie die private Facebook-Gruppe, die den Anstoß zu den Demonstrationen im Juli gab, die weltweites Medieninteresse erregten – erwarten die Bewegung mit Spannung als eine weitere Gelegenheit, Druck auf die Regierung von Miguel Diaz Canel auszuüben oder sie sogar zu stürzen.

Quellen, mit denen MintPress in Kuba sprach, gaben jedoch zu bedenken, dass gerade die Spontaneität der Proteste im Juli der Schlüssel zu ihrem Erfolg war und dass es eine selbstzerstörerische Idee war, den kubanischen Behörden Wochen im Voraus einen Hinweis zu geben, der es den Regierungstruppen ermöglichte, viele der Anführer der Bewegung zu neutralisieren, lange bevor irgendetwas begann.

Organisierte „Spontaneität“

Die Proteste im Juli waren die größten und bedeutendsten auf der Insel seit den 1990er Jahren. Obwohl sie in den Medien große Aufmerksamkeit erregten und von Prominenten, Politikern und sogar dem Präsidenten der Vereinigten Staaten unterstützt wurden, lösten sie sich jedoch schnell auf. Obwohl sie als spontaner Aufstand gegen die Unterdrückung dargestellt wurden, waren sie in Wirklichkeit in einem Forum organisiert, das von der kubanisch-amerikanischen Gemeinschaft in Florida kontrolliert wurde. Die US-Regierung hat die Proteste im Juli offen unterstützt. Diesmal jedoch unterstützt sie sie, noch bevor sie begonnen haben.

Was hier versucht wird, scheint eine Farbrevolution im kubanischen Stil zu sein – ein vom Westen unterstützter Versuch eines von den Bürgern geführten Regimewechsels. Die vielleicht bekannteste farbige Revolution war die Reihe von Protesten, die im Jahr 2000 den serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic stürzten. Die Demonstranten setzten gewaltfreie Taktiken ein, um die Straßen mit Menschen zu überfluten und die Regierung zu stürzen. Später stellte sich heraus, dass die Gruppe OTPOR, die für die Organisation des Ereignisses verantwortlich gemacht wurde, auf der Gehaltsliste der US-Regierung stand. Seitdem wird die Gruppe von den USA benutzt, um Aktivisten in der ganzen Welt darin zu schulen, wie man Regierungen stürzt, die Washington nicht billigt.

Auf den ersten Blick scheint die Haltung der Regierung Biden zu Kuba eine 180-Grad-Wendung gegenüber der von Barack Obama zu sein, der sich für eine Normalisierung der Beziehungen zu der Karibikinsel einsetzte. Allerdings wurde Obama im Wesentlichen durch die vereinte Opposition in ganz Lateinamerika dazu gezwungen, die die USA aus den regionalen Gremien auszuschließen drohte, wenn sie diesen Kurs nicht weiterverfolgten. Zehn Jahre später sind viele dieser unabhängig denkenden Regierungen (oft mit Hilfe Washingtons) gestürzt worden. In diesem Zusammenhang macht Bidens Fortsetzung der Sanktionen aus der Trump-Ära mehr Sinn. Die Sanktionen wurden von den Vereinten Nationen immer wieder für rechtswidrig erklärt, die 2014 schätzten, dass sie Schäden in Höhe von 1,1 Billionen Dollar verursacht haben.

Es bleibt offen, wie erfolgreich die bevorstehenden Maßnahmen gegen die kubanische Regierung sein werden. Aber wer hinter den Protesten steht, ist kaum in Zweifel zu ziehen.