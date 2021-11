Israel: Mutter startet ein Projekt für die Aufdeckung von Impfschäden und wird überhäuft mit Meldungen

Eine mutige Frau klärt über die umfangreichen Schäden auf, die durch die Pfizer-Impfung verursacht wurden, und ermutigt andere, dasselbe zu tun.

Eine mutige Frau hat es sich zur Aufgabe gemacht, Verletzungen durch die COVID-Impfung von Pfizer zu untersuchen und zu melden, die von den Medien in ihrem Heimatland Israel ignoriert wurden, wo die Regierung die Impfung fast überall verabreicht hat.

Die mutige Israelin, die sich als Avital, Mutter zweier Jungen, vorstellte, sagte, sie habe mit „Hunderten von Menschen“ gesprochen und „Tausende von Berichten“ von Menschen gelesen, die durch die Impfung geschädigt wurden, aber Angst hatten, sich öffentlich zu äußern, „weil dieses Thema feindselig behandelt wird“.

„In den letzten Monaten habe ich von immer mehr Menschen gehört, die kurz nach der Pfizer-Spritze schwere Nebenwirkungen hatten. Mir ist auch aufgefallen, dass kein Nachrichtenunternehmen, kein Journalist, kein Reporter oder sonst jemand diese Ereignisse gründlich untersucht und die Daten veröffentlicht hat“, sagte Avital.

Erst als die Regierung begann, das experimentelle Medikament an die Kinder der Nation zu verabreichen, sei ihr klar geworden, dass jemand Alarm schlagen müsse, erklärte sie. „Daraufhin beschloss ich, diese Aufgabe zu übernehmen“, sagte sie.

Das Ergebnis ihrer Arbeit ist The Testimonies Project, eine Website mit einem einstündigen Video, das die eindringlichen Geschichten von 40 Menschen zeigt, die bereit waren, öffentlich über ihre Erfahrungen in den Wochen und Monaten nach der Injektion des mit Abtreibungsmitteln verseuchten mRNA-Impfstoffs von Pfizer zu berichten.

Diejenigen, die sich mutig äußerten, beschrieben, dass sie unter einer Reihe von lebensverändernden Bedingungen gelitten haben. Einige der Zeugenaussagen stammten von Familienmitgliedern, die im Namen eines inzwischen verstorbenen Sohnes oder Geschwisters sprachen.

In der Präsentation wurden die Aussagen in sieben verschiedene Kategorien eingeteilt: Herzprobleme (die den Löwenanteil der Fälle ausmachten), Ausbruch von Krankheiten, Blutgerinnsel, Blutungen und Fehlgeburten, Infektionen und Entzündungen, Hautprobleme und neurologische Probleme, die alle mit den Beschwerden übereinstimmen, die in internationalen Datenbanken für Impfschäden zu finden sind, darunter das US-amerikanische Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) und das europäische EudraVigilance-System.

Alle Redner schilderten, dass sie mit ständigen Schmerzen zu kämpfen haben und Schwierigkeiten haben, die alltäglichen Aufgaben zu bewältigen, an die sie noch Monate zuvor gewöhnt waren. Viele erzählten auch, dass sie trotz ihrer persönlichen Vorbehalte gegen die Impfung von Arbeitgebern, Behörden, Schulen und sogar von Familie und Freunden unter Druck gesetzt wurden, die Impfung von Pfizer trotzdem zu erhalten.

Einige der Teilnehmer gaben an, dass der Grund für die Impfung der israelische „Green Pass“ war, das erste COVID-Impfnachweissystem der Welt. Der Pass wurde bald von den Bürgern verlangt, um Zugang zu bestimmten Geschäften, Bars und Unterhaltungseinrichtungen zu erhalten und sogar internationale Reisen zu ermöglichen.

Ein Mann, der 41-jährige Ali Abu Latif, entschied sich aufgrund von „sozialem Druck“ für die Impfung, nachdem er zunächst „strikt dagegen“ gewesen war. Er erklärte, dass er am 8. März, in der Nacht, in der er seine zweite Impfung erhielt, Ohrenschmerzen bekam. Die Schmerzen wurden so unerträglich, dass er für fünf Tage in ein Krankenhaus eingewiesen wurde, nachdem sich sein Gesundheitszustand wieder normalisiert zu haben schien.

Etwas mehr als eine Woche später erlitt Latif, der sich zuvor fit gehalten und regelmäßig Sport getrieben hatte, einen Schlaganfall. Nach einigen Tagen im Krankenhaus wurde er entlassen und erhielt eine Gehhilfe, um seine nun stark eingeschränkte Mobilität zu unterstützen. „Wenn ich zu Hause hinfiel, schleppte mich meine Frau ins Bett“, erzählte Latif.

Einige Monate später, am 7. Juli, erlitt er einen zweiten Schlaganfall, durch den seine gesamte linke Seite gelähmt wurde. Latif erklärte, dass Schmerzmittel sein Leiden nicht mehr lindern und dass er nachts kaum noch schlafen kann. Er sagte, sein Leben sei vor seinen Augen „zerschmettert“ worden. Infolge seiner Schlaganfälle ist er nun an den Rollstuhl gefesselt.

„Ich warte bereits auf den dritten Schlaganfall, um zu sehen, ob ich am Leben bleibe oder nicht“, sagte Latif.

Ein weiterer bemerkenswerter Fall ist der von Haya, einer 46-jährigen Mutter von drei kleinen Kindern, die erklärte, dass sie nach ihrer zweiten Pfizer-Spritze am 18. März fast sofort unter schrecklichen Kopfschmerzen litt.

Nur wenige Tage später, als sie zur Arbeit kam, sagte Haya, dass ihre Hand auf das „Doppelte ihrer normalen Größe“ angeschwollen sei, woraufhin ihr Chef sie nach Hause schickte. Auf dem Rückweg verschlechterte sich ihr Zustand jedoch. „Ich konnte nicht atmen, ich dachte, ich würde meine Zunge verschlucken, ich konnte nicht mehr geradeaus fahren“, sagte sie.

Als sie zu Hause ankam, brach die Mutter zusammen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Haya erklärte, dass die Ärzte, die sie untersuchten, über ihren Zustand verblüfft waren und offenbar nicht wussten, wie sie sie behandeln sollten.

Aufgrund der Medikamentenmischung, die sie jetzt einnimmt, könne sie nicht mehr schlafen und ihren Haushalt nicht mehr bewältigen, so Haya. „Ich habe kleine Kinder, die eine Mutter brauchen“, sagte sie. „Sie müssen gebadet und gefüttert werden, sie brauchen mich, um mit ihnen zu springen oder sie in den Park zu bringen.

Mit Mühe konnte Haya die Tränen zurückhalten und fügte hinzu, dass dies nicht mehr möglich sei. „Mein Leben wurde ruiniert … mein Leben, wie es heute ist, ist vorbei.“

Obwohl sich Hayas Zustand unmittelbar nach ihrer zweiten Injektion im März verschlechterte, wurde ihr acht Monate später, am 1. November, ein Termin für eine ärztliche Konsultation gegeben.

Angesichts ihrer Erfahrungen warnten alle Redner nachdrücklich vor der COVID-Impfung und bestätigten, dass sie ihre Kinder nicht zur Impfung anmelden würden.

Im Gespräch mit LifeSiteNews sagte Avital, dass die vielen Verletzungen, die so kurz nach der COVID-Impfung auftraten, sie schnell beunruhigten. Besonders kritisch wurde sie, als die israelischen Medien nicht über die Geschichten berichteten, die sie von Freunden und in den sozialen Medien sah und hörte.

„Im Internet häuften sich die Berichte, vor allem in Gruppen, über Menschen, die sich nach der Impfung verletzt hatten. Aber gleichzeitig ist in den israelischen Medien nichts zu lesen“, so Avital.

„Niemand hört ihnen zu“, beklagte Avital, „niemand kümmert sich überhaupt um sie. Und sie sind nur die Spitze des Eisbergs“.

„Sie waren die einzigen Menschen, die mutig genug waren, sich zu dem Zeitpunkt zu äußern, als sie das Projekt durchführten“, sagte sie und fügte hinzu, dass es neben diesen wenigen Mutigen „Tausende und Abertausende von Fällen gibt“.

Avital schlug vor, die Einführung der Impfung zu stoppen, bis die medizinische Forschung herausgefunden hat, was die Ursache für die weit verbreiteten negativen gesundheitlichen Entwicklungen ist. „Sie müssen aufhören und dürfen die Impfung natürlich nicht an Kinder verabreichen.

Sie betonte, dass die Regierung „versucht, uns zum Schweigen zu bringen und zu verhindern, dass die Menschen der Welt erzählen, was mit ihnen los ist … in Israel gibt es keine zweite Meinung.“ Doch durch Initiativen wie das Testimonies Project „kommt es allmählich an die Öffentlichkeit“.

Avital äußerte den Wunsch, dass das Testimonies Project vielen anderen, die über ihre Erfahrungen geschwiegen haben, dabei helfen möge, ihre eigenen Zeugnisse an die Öffentlichkeit zu bringen und Licht auf den Schaden zu werfen, den die Impfung angerichtet hat. „Ich hoffe, dass all die Menschen, die verletzt wurden und sich nicht trauen, darüber zu sprechen, mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit gehen“, sagte Avital.

Die Unterstützung für ihre Arbeit sei überwältigend gewesen, sagte sie und erklärte, dass sich seit der Veröffentlichung des Videos „immer wieder neue Leute bei mir melden, die Zeugnis ablegen oder mich einfach nur wissen lassen wollen, was passiert ist“. Die Kosten für das Projekt, einschließlich Recherche, Reisen, Dreharbeiten und Produktion, beliefen sich auf rund 20.000 Schekel (rund 6.230 Dollar), erklärte Avital und bemerkte, dass die Menschen so sehr bereit waren zu helfen, dass „ich das Geld in zwei Wochen aufbrachte“.

Avital wies Israelis, die durch die Impfung geschädigt wurden, darauf hin, sich an das Israelische Volkskomitee zu wenden, eine unabhängige Gruppe von Ärzten, Anwälten und Wissenschaftlern, die Fälle von Impfschäden dokumentieren, um Transparenz zu schaffen und um medizinische Abhilfe und rechtliche Entschädigung zu erwirken.

„Wenn es Ihnen oder jemandem, den Sie kennen, passiert ist, melden Sie sich bitte bei The Israeli People’s Committee. Dann teilen Sie bitte dieses Video und fügen Sie Ihre persönliche Geschichte hinzu. Denn Sie sind nicht mehr allein. Es gibt Tausende von Zeugenaussagen, die Sie unterstützen“, ermutigte Avital.

„Wenn es um unsere Kinder geht, muss die Wahrheit ans Licht kommen.“

In den Vereinigten Staaten wurden den VAERS-Aufzeichnungen zufolge zwischen dem 8. Oktober 2021 und dem 14. Dezember 2020, als die Einführung von COVID-Impfung begann, 798.636 Meldungen über Verletzungen eingereicht. Von der Gesamtzahl der Meldungen entfielen 53,5 Prozent der Verletzungen auf die Injektion mit der experimentellen mRNA-Spritze von Pfizer.

Der Impfstoff von Pfizer wurde mit 11.350 Todesfällen in Verbindung gebracht, was einen unverhältnismäßig hohen Anteil von 67,7 Prozent aller Todesfälle nach einer COVID-Spritze in der VAERS-Datenbank ausmacht.

Zwar wird der Kausalzusammenhang durch das VAERS-Meldesystem nicht ausdrücklich bestätigt, aber es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass alle Nebenwirkungen gemeldet werden. Eine Studie aus dem Jahr 2010 ergab sogar, dass „weniger als 1 % der Impfstoffverletzungen“ an VAERS gemeldet werden, was darauf hindeutet, dass die tatsächliche Zahl der Todesfälle und Verletzungen deutlich höher ist.